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Россия отказалась от встречи глав МИД стран "нормандской четверки" 11 ноября, - Лавров. ВИДЕО

Франция предлагала провести встречу глав МИД "нормандской" четверки 11 ноября, однако Москва от этого предложения отказалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел РФ, 29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в нормандском формате.

Лавров рассказал, что во время встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Риме он предложил встречу министров в Париже 11 ноября.

"Я ему сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность, давайте увидимся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал , что нормандский формат работает, нам такие показушные выступления не нужны", – сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что поинтересовался, видел ли Ле Дриан направленные в Париж раньше предложения Москвы.

"Он ответил отрицательно, еще не успел их посмотреть. Но снова стал упорно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже созрели бы и содержательная часть была готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - отметил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжение работы Нормандского формата сегодня под большим вопросом, - Никифоров

Автор: 

Лавров Сергей (2295) россия (95515) Франция (3506) нормандская четверка (1596) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+11
какая мерзкая лошадиная рожа
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08.11.2021 14:49
+5
Москва всячески увиливает от пернговоров в Нормандском формате. Мало того , что Путина там открьіто назьівают "стороной конфликта" , так еще он не вьіполнил обязательство по обмену пленньіми "всех на всех" и по открьітию новьіх КПВВ , что бьіло согласовано год назад в Париже.
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08.11.2021 14:58
+4
Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. На новой встреч комик-пианист схохмит что-то ещё более смешное.
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08.11.2021 14:57
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какая мерзкая лошадиная рожа
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08.11.2021 14:49 Ответить
Дмитрий@dmitriypaut



Пока Лукашенко (хло) готовит вторжение в Польшу, Зеленскай помогает ему денежкой. Партнёр жиж. Кста, из-за партнёрства же и Гамерика врёт
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08.11.2021 14:56 Ответить
Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. На новой встреч комик-пианист схохмит что-то ещё более смешное.
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08.11.2021 14:57 Ответить
Москва всячески увиливает от пернговоров в Нормандском формате. Мало того , что Путина там открьіто назьівают "стороной конфликта" , так еще он не вьіполнил обязательство по обмену пленньіми "всех на всех" и по открьітию новьіх КПВВ , что бьіло согласовано год назад в Париже.
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08.11.2021 14:58 Ответить
Дивно, да. Ми всі в шоці. А як же, что ви рєбята хатітє? Вот ваші, вот наші, мір то надо на нашіх условіях (путіну только об єтом не гаваріте, тайна развєнкі). І сашлісь по сєрєдінє.
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08.11.2021 15:09 Ответить
...плотная у него программа
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08.11.2021 15:00 Ответить
"Минские соглашения" это в настоящий момент вообще ни о чем. Каждый понимает , что это не работает и работать не будет. У каждого свои интересы в подобных переговорах : у Зеленского это поднятия рейтинга , у немцев и французов это просто хоть где то иметь право голоса и только Путину все это не нужно , так как сейчас там идёт игра на более высоком уровне. Американцы слили афганистан , сливают курдов , у них готовятся к замесу с Китаем. Им очень важно , чтоб Россия осталась в стороне. Какие плюшки дали и дадут Путину мы только можем гадать. Но то что сейчас Газпром и Роснефть зарабатывают миллиарды именно на западе это ни для кого не секрет.
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08.11.2021 15:16 Ответить
Ну, значить, Рух Опору капітуляції не пустив ЄрЗе підписувати (чи, скоріше, точніше на рандеву міністрів - парафувати) капітуляцію.
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08.11.2021 15:22 Ответить
Из всего выше сказанного понял только то что - если это как говорит лаваров "внутриукраинский конфликт, то ***** вы тут тогда такие хорошие со своим пятаком нужны?? Сидите у с**я ровно на жопе, и не суйте свое **...це в наши дела!! ТАК ВАМ **** НЕЙМЕТСЯ!!! ВЫ ЖЕ НЕ МОЖЕТЕ НЕ СРАТСЯ, ЭТО У ВАС В КРОВИ!!! Если это наша проблема, то откуда тогда у вас "лаптеногих" к нам какие то претензии?? Вы бы свои кривые ручки бы убрали, все бы уже разрулилось, но вы же не можете, СРАТЬ ЭТО ВАШЕ!!! А и еще забыл, видать встреча с послом из республики МУМБА ЮМБА важнее встречи с послами ЕС!!!
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08.11.2021 15:35 Ответить
Так в том то и дело , что просят Лаврова и Путина , а они не хотят. Какой лично Вам резон от такой встречи , если на ней будет только голимый пиар и ни какого толку?? Вот Вы будете продавать квартиру , дом , автомобиль и будут вам звонить одни и те же люди и попросить ещё раз посмотреть , ещё и ещё и ещё... на каком разе вы перестанете терять время и поймёте, что это смотруны , а не покупатели?
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08.11.2021 15:47 Ответить
Согласен, но получается что "лаптеногие" все сваливают на нас, типо это мы виноваты во всем, тогда вопрос - а вы каким боком тогда собираетесь участвовать в переговорах?? О ЧЕМ ПЕРЕГОВОРЫ, ЕСЛИ ВАС ТАМ НЕТ??? Вы же ублюдки масла в огонь подливаете и постоянно поддерживаете этих уродов ЛНРДНР оружием, жрачкой и т.д.!! Но как только до разборов - МЫ НЕ МЫ, НАС ТАМ НЕТ!!!
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08.11.2021 15:54 Ответить
В том то и дело , что на последних переговорах и были выработаны многие шаги. Зеленскому пошли на встречу , подписали контракт по газу , смягчили некоторые острые углы. Начали меняться пленными. Зеленский кинул ! Хорошо это или нет я , как гражданин Германий , судить не буду. Обстоятельства... не знаю. Результат в том , что теперь и Путин и ГЛАВНОЕ , все остальные сказали , что выполняйте обязательства. Зеленский не хочет или не может их выполнить , даже начать хоть что то. Почему , я не знаю. С этого момента и во встрече нет ни какой надобности. У нас в СМИ вообще про это молчат. Отказаться от " Минска" тоже нельзя , так как это автоматом снимет санкции. Тупик и бесконечный трындеж ни о чем. Ну а Путину это вообще по барабану. Санкции не введут , войны нет , а про Крым вообще ни кто не вспоминает. СП2 введут в ближайшие недели , потом ещё и з
речение по 3 лярдам по евробондам в ближайшие месяцы.
Тут ставки гораздо выше. Военный союз Китая и России это в 10 раз хуже чем гнилой варшавский договор. Следите за Тайванем ,там будет все решаться. И судя по всему , сольют Тайвань..
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08.11.2021 16:29 Ответить
И как у вас эта каша в голове помещается?))) Украина не выполняет Минск, а санкции, за не выполнение этого Минска, на рашку наложены?)))
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08.11.2021 20:22 Ответить
Ваторогое просто косит под гражданина Германии и несет тут ватный понос
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08.11.2021 21:04 Ответить
Конь выразил недовольство встречей с табу на анал. Ему такое не интересно.
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08.11.2021 16:13 Ответить
Кто то верит, что РФ по собственному желанию уйдет из Крыма и Донбасса?
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08.11.2021 16:44 Ответить
Лаврушку там опять будут тыкать мордой в говно за нарушение первого пункта Минска,а также за роздачу рашоаусвайсов в Луганде, поэтому животное решило в очередной раз соскочить.
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08.11.2021 21:08 Ответить
МіЛЯ який ондон.
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08.11.2021 21:48 Ответить
 
 