Россия отказалась от встречи глав МИД стран "нормандской четверки" 11 ноября, - Лавров. ВИДЕО

Франция предлагала провести встречу глав МИД "нормандской" четверки 11 ноября, однако Москва от этого предложения отказалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел РФ, 29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в нормандском формате.

Лавров рассказал, что во время встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Риме он предложил встречу министров в Париже 11 ноября.

"Я ему сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность, давайте увидимся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал , что нормандский формат работает, нам такие показушные выступления не нужны", – сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что поинтересовался, видел ли Ле Дриан направленные в Париж раньше предложения Москвы.

"Он ответил отрицательно, еще не успел их посмотреть. Но снова стал упорно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже созрели бы и содержательная часть была готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - отметил Лавров.

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