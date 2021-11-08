Проект "Без цензуры": Кто "проглотит" Зеленского? Как Украина падает в политическую бездну. ВИДЕО

Вдумчивый и аналитический понедельничный выпуск "Без цензуры" от Богдана Буткевича – об очень важных процессах, которые произошли за последние несколько недель и серьезно изменили авансцену украинской политики.

Во-первых, в публичную плоскость громко вернулся бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Во-вторых, на нескольких эфирах на телеканале олигарха Рината Ахметова произошла очень серьезная медийная атака на Офис президента Украины.

Почему вдруг олигарх, который уже долгое время мог найти общий язык с любой властью, вдруг пошел в атаку на Зеленского? И какова была причина роста напряжения между Ахметовым и президентом? Чем и кому угрожает Арсен Аваков? Как вышло, что нереформированная судебная система стала угрозой для самого Владимира Зеленского? И каковы возможные сценарии развития событий?