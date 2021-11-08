Проект "Без цензуры": Кто "проглотит" Зеленского? Как Украина падает в политическую бездну. ВИДЕО
Вдумчивый и аналитический понедельничный выпуск "Без цензуры" от Богдана Буткевича – об очень важных процессах, которые произошли за последние несколько недель и серьезно изменили авансцену украинской политики.
Во-первых, в публичную плоскость громко вернулся бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Во-вторых, на нескольких эфирах на телеканале олигарха Рината Ахметова произошла очень серьезная медийная атака на Офис президента Украины.
Почему вдруг олигарх, который уже долгое время мог найти общий язык с любой властью, вдруг пошел в атаку на Зеленского? И какова была причина роста напряжения между Ахметовым и президентом? Чем и кому угрожает Арсен Аваков? Как вышло, что нереформированная судебная система стала угрозой для самого Владимира Зеленского? И каковы возможные сценарии развития событий?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будет ли Зеленский одинаково нацеливаться на всех украинских олигархов?
По Дэвид Кларк
технічний перкладhttps://censor.net/ru/news/3298295/kolomoyiskiyi_popytaetsya_objalovat_reshenie_vaks_po_zakrytiyu_dela_rotterdam_9_noyabrya
переклад у коментах