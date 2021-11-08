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Проект "Без цензуры": Кто "проглотит" Зеленского? Как Украина падает в политическую бездну. ВИДЕО

Вдумчивый и аналитический понедельничный выпуск "Без цензуры" от Богдана Буткевича – об очень важных процессах, которые произошли за последние несколько недель и серьезно изменили авансцену украинской политики.

Во-первых, в публичную плоскость громко вернулся бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Во-вторых, на нескольких эфирах на телеканале олигарха Рината Ахметова произошла очень серьезная медийная атака на Офис президента Украины.

Почему вдруг олигарх, который уже долгое время мог найти общий язык с любой властью, вдруг пошел в атаку на Зеленского? И какова была причина роста напряжения между Ахметовым и президентом? Чем и кому угрожает Арсен Аваков? Как вышло, что нереформированная судебная система стала угрозой для самого Владимира Зеленского? И каковы возможные сценарии развития событий?

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (20348) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+7
Не нравится - насладись выступлениями Коли Сракотряса, не мучь себя.
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08.11.2021 17:30
+5
Головне, що програма незаангажована, толерантна, порядна як коментарі на Цензорі Нет.
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08.11.2021 17:16
+4
Татарин, Еврей и Армянин .. А воз (Украина) и ныне там ..
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08.11.2021 17:47
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Головне, що програма незаангажована, толерантна, порядна як коментарі на Цензорі Нет.
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08.11.2021 17:16 Ответить
Не нравится - насладись выступлениями Коли Сракотряса, не мучь себя.
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08.11.2021 17:30 Ответить
https://www-atlanticcouncil-org.translate.goog/blogs/ukrainealert/will-zelenskyy-target-all-ukrainian-oligarchs-equally/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc https://www-atlanticcouncil-org.translate.goog/blogs/ukrainealert/will-zelenskyy-target-all-ukrainian-oligarchs-equally/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc

Будет ли Зеленский одинаково нацеливаться на всех украинских олигархов?
По Дэвид Кларк



технічний перкладhttps://censor.net/ru/news/3298295/kolomoyiskiyi_popytaetsya_objalovat_reshenie_vaks_po_zakrytiyu_dela_rotterdam_9_noyabrya
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08.11.2021 17:20 Ответить


переклад у коментах
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08.11.2021 17:21 Ответить
Все подавятся..Неудобоваримый он.
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08.11.2021 17:31 Ответить
Татарин, Еврей и Армянин .. А воз (Украина) и ныне там ..
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08.11.2021 17:47 Ответить
https://politics.comments.ua/ua/news/domestic-policy/poroshenko-pidtrimuvav-harkivski-ugodi-v-2010-roci---zmi-673458.html
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08.11.2021 21:19 Ответить
Що він несе? Послухайте іще раз.
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08.11.2021 21:24 Ответить
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08.11.2021 22:24 Ответить
Щоб натравити совок на людей, що володіють ключовими галузями економіки України-- багато розуму не треба. А от, щоб зробити великий бізнес , ввести здорові конкурентні правила ведення того бізнесу, і при цьому не розвалити державу--потрібен Порошенко
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09.11.2021 00:02 Ответить
Тільки в Україні бандитів називають великими бізнесменами. Можна назвати хоч одне підприємство, створене великими бізнесменами?
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09.11.2021 10:40 Ответить
Рошен
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10.11.2021 00:55 Ответить
Довольно прозрачно- про "проковтнути" и "кто". Но это врядли-нет доверия...
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09.11.2021 05:03 Ответить
В політичну прірву падає "Без цензури" разом з "Цензор". Соромно читати та слухати. Вимикнув.
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09.11.2021 10:38 Ответить
шо тут думать) Петя во втором туре проиграет только Зеле) правда результат будет другой. Зеля продует любому другому во втором туре. вот сейчас и начинается махинация, чтобы свести нужных кандидатов
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09.11.2021 11:04 Ответить
Прикручиватель Аваков хотя бы порядок наведет.
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09.11.2021 13:13 Ответить
 
 