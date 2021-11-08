Польша отразила попытку прорыва границы нелегалами из Беларуси: на подходе новые группы. ВИДЕО
Польша отразила попытку прорыва границы мигрантами из стран Ближнего Востока, собравшимися со стороны Беларуси, сообщило Министерство внутренних дел Польши. Но белорусские силовики ведут новые группы мигрантов, пытающихся прорвать границу, передает Польша.
В МВД Польши пишут, что польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем, заверяют в ведомстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
На этих кадрах видно, что мигрантов и вооруженных силовиков разделяет колючая проволока. Периодически в сторону польских военных летели какие-то предметы.
Позже пограничники сообщили, что белорусские силовики ведут к границе еще одну большую группу мигрантов – и вона предприняла попытки прорваться на территорию Польши.
Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.
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Навіть ті кацарилі, хто ніколи не був у Парижі та Берліні, дуже незадоволені кількістю нелегалів та чорних у Європейських столицях. А це свідчить про те, що сама проблема та її роздмухування, мають одне коріння. Я, наприклад, одразу розумію, що дописувач - кацап, коли він сидячи у своєму Мухосранську розказує, як його бісять чорношкірі та араби на Єлісейських полях.
Но это в ЕС. США тоже на грани конфликта с Китаем, и завязнут они там очень прочно.
Но как вы думаете, чем будет заниматься Путин, пока у наших союзников проблемы и им не до нас? угадайте с 2-х раз.
Это у нас только два политических приема - зрада и перемога. В последнее время, в основном, вообще только зрада, с подвидами.
И использовать травматическое оружие. Для начала. А там как пойдёт.
Это шобло тупых муслимов стоит утилизировать. Хай идут у себя шатают правительство, но ведь там сцыкотно.
Благо поляки реально вменяемые, и не массово не заражены толерастией...
На первый окрик: «Кто идет?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул2 - и выстрелил в упор.
очень хитрожопый игрок
А кризис 2 года назад, когда в ЕС въехало около 7 миллионов беженцев - это чья спецоперация была? Тоже путена?
Не преувеличивайте его роль.