Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам. ВИДЕО

Петр Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам. Порошенко подчеркнул: свободные СМИ – это важный институт в каждом демократическом государстве, а стремление Зеленского взять под контроль все медиа в стране – путь к диктатуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбук политика.

"Говорят – правда глаза колет. И потому лайкозависимая власть так стремится заткнуть рот независимым от нее масс-медиа. Главное, для чего придумали так называемый "закон об олигархах", даже не сомневайтесь, – это взять под полный контроль Банковой средства массовой информации" , – подчеркнул Порошенко.

"Информационные службы большинства телеканалов и так находятся в оперативном управлении Офиса президента. Но просто аренды власти уже мало. Она хочет забрать эти каналы в фактическую собственность Зеленского. Он лично хочет определять номинальных покупателей, когда заставит нынешних владельцев с помощью "закона об олигархах" продать свои масс-медиа ресурсы. А о том, что санкционные решения СНБО принимаются на коррупционной основе, проболтался не кто иной, как лидер фракции Зеленского в Раде", – констатировал пятый президент.

По его словам, Зеленский применяет такую ​​же технологию, как Путин в России в начале нулевых: "Прикрывшись якобы борьбой с олигархами, он взял под контроль телеканалы, подавил свободу слова, уничтожил политическую конкуренцию и построил диктатуру. Владимир Александрович хочет стать как Владимир Владимирович. Но, как говорил Леонид Данилович, Украина – не Россия.

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"Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить "Прямой" канал. 21 мая 2019 года прошла инаугурация, и буквально за три дня, 24 мая 2019 года против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. Сделали это по доносу приспешника Януковича Портнова, который на то время был ключевым юридическим советником Зеленского. В середине февраля этого года за считанные часы до того, как Совбез мог внедрить санкции против "Прямого" канала, я вынужден был купить акции "Прямого" канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова", – напомнил Порошенко.

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом" и, конечно, на 5-м канале, боровшийся с цензурой еще во времена "Оранжевой революции и Революции Достоинства. Часть этих журналистов - народные депутаты. Согласно закону, свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", - сообщил Порошенко.

"Украина – это Европа. И свободные СМИ – это важный институт в каждом демократическом государстве. Мы не дадим уничтожить завоевания Революции Достоинства. Мы не позволим построить в Украине диктатуру, подобную режиму Путина или Лукашенко", – резюмировал Порошенко.

Как сообщил "5 канал", медиа-холдинг "Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав на телеканалах "5 канал" и "Прямой". Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива медиа – таким образом трудовые коллективы являются крупнейшим акционером.

Отмечается, что приобретение было осуществлено по рыночной цене. Значительная сумма сделки отражает существенный вклад, который семья Порошенко и связанные с ней компании внесли на создание, поддержку и развитие свободной демократической прессы. Соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены, расчеты будут проведены в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль в отношении "Свободных медиа". Новые владельцы "Свободных медиа" в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.