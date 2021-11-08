До конца недели Украина получит 2,4 млн доз вакцины Pfizer, – Ляшко. ВИДЕО
На этой неделе Украина получит несколько миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.
Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Украину мы завезли уже почти 31 млн доз вакцины. На этих выходных приехало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На неделе мы ждем еще 1 млн Pfizer вторник-среда, и к концу недели еще 1,5 млн Pfizer. То есть вакцины более чем достаточно, делать прививки для того, чтобы защититься", - рассказал чиновник.
Ляшко отметил, что большинство больных и госпитализированных – люди, которые не вакцинировались от коронавируса.
"95-97% в наших госпиталях – это невакцинированные люди. Смертность нас еще будет догонять 2-3 недели по количеству случаев".
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чи простому хлопцю з наріду більше нема чим зайнятись на його посаді після вчорашньої вечері?
ай да Солоха...
Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее. Сейчас только бриты вроде вышли на реально действующий препарат. Всё остальное (в тч с усилием рекламируемое в Украине) или не имеет значимого эффекта, или имеет лошадиную побочку.
люди, вы странные
И почему мы должны верить в эту заботу?
Коли вони посилають до лікарень,вони не додають,щоб поспілкуватися зі знайомими лікарями, бо стороннім людям лікарі не скажуть про шок який вони щоденно отримують, коли в лікарню попадають люди з діагнозом ковід які недавно вакцінувалися, та у яких вакцінація зразу загубила імунітет, а новий ще не сформувався, яких виносять через кілька днів, але за статистикою вони йдуть як невакціновані.
Я вакцинирован. Но болел ковидом. Цена вопроса - 70 грн на все лекарства и два дня была температура. И откуда тут убитый имунитет если болезнь была всего лишь два дня?!!
Так что кацапский бот - пнх.
Звичайно , є і упороті антиваксери , але їх не шкода . Заборона на працю для не вакцинованих врятує від смерті тисячі антиваксерів .
Это Закон, под которым мы все вольно или невольно подписались... Теоретически у всех есть возможность подать в суд только на наш Кабмин .
НАДО ДАВИТЬ ДРЕМУЧЕСТЬ МАЦКОВСКОЙ СЕКТЫ В ЗАРОДЫШЕ 😀😀😀
Вместо того чтобы давать рекламу на телевидении о вакцинации, проводить разъяснительную работу, они тупо отстраняют людей от работы, шантажируя их таким образом.
Глупее ничего нельзя было придумать.
Но нет, народ не желает.
Можете не стараться, последние кто подобную инфу выдавал были Итальянцы когда покосили дома престарелых, после этого максимум указывают возраст и лишь иногда вскользь упоминают о том что у большенства паталогии были на момент поступления.Наши вообще ничего кроме возраста не дают, и то - еще поискать нужно.
Вчера умерло за 800 ковидных - статистика ,возрастные группы,болячки и тд. где????
Если мрут старики - зачем колят молодежь и детей?
Если мрут молодые (генофонд и рабочая сила страны) - где посадки ответственных?
А пока это сюр и спектакль , профит только пенсионному фонду.