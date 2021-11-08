До конца недели Украина получит 2,4 млн доз вакцины Pfizer, – Ляшко. ВИДЕО

На этой неделе Украина получит несколько миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украину мы завезли уже почти 31 млн доз вакцины. На этих выходных приехало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На неделе мы ждем еще 1 млн Pfizer вторник-среда, и к концу недели еще 1,5 млн Pfizer. То есть вакцины более чем достаточно, делать прививки для того, чтобы защититься", - рассказал чиновник.

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Ляшко отметил, что большинство больных и госпитализированных – люди, которые не вакцинировались от коронавируса.

"95-97% в наших госпиталях – это невакцинированные люди. Смертность нас еще будет догонять 2-3 недели по количеству случаев".