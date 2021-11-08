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До конца недели Украина получит 2,4 млн доз вакцины Pfizer, – Ляшко. ВИДЕО

На этой неделе Украина получит несколько миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украину мы завезли уже почти 31 млн доз вакцины. На этих выходных приехало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На неделе мы ждем еще 1 млн Pfizer вторник-среда, и к концу недели еще 1,5 млн Pfizer. То есть вакцины более чем достаточно, делать прививки для того, чтобы защититься", - рассказал чиновник.

Читайте также: Американский регулятор одобрил использование COVID-вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Ляшко отметил, что большинство больных и госпитализированных – люди, которые не вакцинировались от коронавируса.

"95-97% в наших госпиталях – это невакцинированные люди. Смертность нас еще будет догонять 2-3 недели по количеству случаев".

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+10
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09.11.2021 00:02
+6
В стране где бинт не дадут бесплатно, закупают миллионы и миллионы вакцин для бесплатной вакцинации, а многие еще и поощрают выходными, розыгрышами, премиями.

И почему мы должны верить в эту заботу?
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09.11.2021 01:05
+5
Т.е. ты предлагаешь решить вопрос радикально - дать антиваксам умереть и пандемия закончится?
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09.11.2021 00:35
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09.11.2021 00:02 Ответить
"сушу кофту" це якась японська страва на сніданок,
чи простому хлопцю з наріду більше нема чим зайнятись на його посаді після вчорашньої вечері?
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09.11.2021 00:26 Ответить
то була шютка номер 96ть - сміемося, лoмаемося від реготу...
ай да Солоха...
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09.11.2021 00:50 Ответить
Зачем на всю страну писать о том, как ты хорошо сутра просрался?
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09.11.2021 00:52 Ответить
А если у чувака в жизни нет более значимых событий, приходится писать хотя бы об этом...
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09.11.2021 03:56 Ответить
Все мозги разбил на части, все извилины заплёл, и квартальчиковы власти колят нам второй укол.
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09.11.2021 00:15 Ответить
Т.е. ты предлагаешь решить вопрос радикально - дать антиваксам умереть и пандемия закончится?
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09.11.2021 00:35 Ответить
ты такой улыбчивый, праздник будет когда ты сдохнешь...
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09.11.2021 05:00 Ответить
Век антиваксера не долог - не дождётесь
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09.11.2021 08:51 Ответить
Согласен) не вакцинируйтесь дорогие антиваксеры и поскорее передохните
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09.11.2021 01:20 Ответить
Профилактика тем и прекрасна, что не доходит дело до ЛЕЧЕНИЯ. Пример Израиля и Моршина ярко и красноречиво об этом говорят.
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09.11.2021 00:53 Ответить
проходила инфа что в моршине нема больничек для этого профиля и ковидных хворых лечать в соседнем городке
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09.11.2021 02:37 Ответить
На па-раша-тудей?
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09.11.2021 08:59 Ответить
ты там нашел? не смотрю руССкие источники, кажись это проходило где здесь
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09.11.2021 14:10 Ответить
Пан має рацію, так і є.
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09.11.2021 11:57 Ответить
> " А говорить, что при ковиде нет терапии специфической, может только полный ноль в этом вопросе."

Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее. Сейчас только бриты вроде вышли на реально действующий препарат. Всё остальное (в тч с усилием рекламируемое в Украине) или не имеет значимого эффекта, или имеет лошадиную побочку.
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09.11.2021 00:57 Ответить
чувак сделал заявку на Нобелевскую премию - изобрел способ лечения Ковида-19, а вы его вот так сразу осадили..
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09.11.2021 01:06 Ответить
Специально для вас сообщаю, что на Нобелевскую премию невозможно сделать заявку, по крайней мере в естественных областях. Выбор комитета и кандидаты являются полным секретом. Поэтому "делать заявку на Нобелевскую премию" это как писать в спортлото.
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09.11.2021 01:20 Ответить
Тут у меня friendly fire получился, пардон)
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09.11.2021 10:32 Ответить
Наконец-то зашевелились, когда все АНТИрекорды установили!
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09.11.2021 00:31 Ответить
Кто хотел, давно вакцинировался, а рекорды ставят антиваксеры
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09.11.2021 00:55 Ответить
Чем больше антиваксеров... Тем меньше антиваксеров
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09.11.2021 01:01 Ответить
Парадокс "однако"
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09.11.2021 01:39 Ответить
посмеёмся, когда ваксеры начнут дохнуть, вместе со своими детьми. йуху...
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09.11.2021 05:25 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот
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09.11.2021 08:52 Ответить
Цікаве спостереження. Щось в цьому таки є - будували комунізм а опинились в номенклатурно-бандитському феодалізмі...
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09.11.2021 17:09 Ответить
Зібрав вождь племя тай каже є дві новини погана і гарна. Погана їсти нічого лише лайно гарна лайна багато.
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09.11.2021 01:01 Ответить
500 просмотров и один лайк под хорошей новостью
люди, вы странные
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09.11.2021 01:05 Ответить
В стране где бинт не дадут бесплатно, закупают миллионы и миллионы вакцин для бесплатной вакцинации, а многие еще и поощрают выходными, розыгрышами, премиями.

И почему мы должны верить в эту заботу?
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09.11.2021 01:05 Ответить
Бо лише завдяки ставленню в цивілізованих країнах до своїх громадян нашим "зеленим" не вдалось організувати продажі куплених з відкатом китайських вакцини і "заробити" на пандемії всіляким ЗЕ, Радуцьким та Стєпановим 75 мільярдів доларів. А їм так цього хотілось...
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09.11.2021 01:44 Ответить
В краіні,як вони заявляють,держава піклується та виділяє значні кошти на лікування хворих на ковід, а насправді,люди самі усі ліки купують за цінами, які ростуть щодобово, то ці виділені кошти я бачу тільки в рекламі на ТБ, та проплачених ботах на ЦЕНЗОРІ, які агітують за вакцінацію та любий форум перетворюють на смітник.
Коли вони посилають до лікарень,вони не додають,щоб поспілкуватися зі знайомими лікарями, бо стороннім людям лікарі не скажуть про шок який вони щоденно отримують, коли в лікарню попадають люди з діагнозом ковід які недавно вакцінувалися, та у яких вакцінація зразу загубила імунітет, а новий ще не сформувався, яких виносять через кілька днів, але за статистикою вони йдуть як невакціновані.
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09.11.2021 05:48 Ответить
Ви праві, на цензорі боти тільки й пропогандують ворожнечу, бажають смерті не вакцінованим
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09.11.2021 08:23 Ответить
Андрей Дудка 31cd38e0 - это типичный бот антиваксер, который тупо строчит из кацапской методички всякую херню.
Я вакцинирован. Но болел ковидом. Цена вопроса - 70 грн на все лекарства и два дня была температура. И откуда тут убитый имунитет если болезнь была всего лишь два дня?!!
Так что кацапский бот - пнх.
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09.11.2021 09:47 Ответить
https://vimeo.com/643687875
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09.11.2021 01:06 Ответить
Коли є вибір - це завжди гарно.
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09.11.2021 01:11 Ответить
https://www.dialog.ua/ukraine/239772_1636394378 Беларусь внезапно отказалась экспортировать электроэнергию в Украину​С ноября 2021 года Беларусь отказалась поставлять Украине электроэнергию на основе ранее заключенных контрактов.
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09.11.2021 02:07 Ответить
Жительница Канады в Ютьюбе каже что истинные РАБссияне массово валят и Канады продают недвижимость и бизнес драпают на РАБссию лишь бы не прививаться Пффайзером....
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09.11.2021 06:33 Ответить
На самом деле первое сообщение о Короновирусе было в 1981 году,когда известный французский писатель,экономист и бывший советник президента Франции Франсуа Миттерана,Жак Аттали написал статью об этой заразе...40 лет назад....и я ее сейчас читаю...
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09.11.2021 07:12 Ответить
Зараз головне ще трошки посилити обмеження для невакцинованих .Багато антиваксерів хочуть вакцинуватися , але так щоб тіпа "не втратити лице" , тіла примусили . Їм дуже страшно , бо в них величезні втрати бійців щодня , але вони хочуть вигл,дати сміливо . Треба дати їм таку можливість задля їх порятунку .
Звичайно , є і упороті антиваксери , але їх не шкода . Заборона на працю для не вакцинованих врятує від смерті тисячі антиваксерів .
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09.11.2021 07:21 Ответить
Да в гетто их, сволочей упоротых!!! ... Всего два вопроса: 1) Казалось бы, сотни миллионов доз вакцин уже вколоты, владельцы фармгигантов заплыли миллиардовым жирком... типа никаких побочек не зафиксировано (если не фиксировать - откуда они возьмутся?)... ПОЧЕМУ не вернуть ответственность производителя за побочные эффекты, как для других лекарств?... безответственность та еще сладкая штука. привыкаешь легко, а лишить ее наркомана непросто... не удивляйтесь, если через некоторое время врач, выписывая Вам лекарства, будет брать с Вас расписку, что Вы их принимаете на свой страх и риск... и 2) Почему относительно здоровые люди, как-то обходящиеся без лекарств и уколов, ныне становятся изгоями? Потому что непохожи и непонятны другим? Ах да, они, твари, разносят заразу и лишают возможности вакцинированных подышать кислородом под маской, если понадобится... Мне можете не отвечать... себе ответьте...
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09.11.2021 08:59 Ответить
"Нє любітє Ви пролєтаріат"
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09.11.2021 09:08 Ответить
Вам ніхто не мішає подати в суд на виробника вакцини якщо у вас виростуть роги і притягнути його до відповідальності. А що стосується антиваксерів, то вами забиті всі лікарні і морги, нормальним людям відмовляють у лікуванні, бо багато лікаів лікують тільки вас. Ліжка в лікарнях і реанімаціях теж забиті вами - антивакцерами. ВИ ВБИВАЄТЕ ЛЮДЕЙ забираючи в них право на медицину. Завтра ви можете перестати чистити зуби, а через рік нормальна людина не зможе сходити до стоматолога, бо всі стоматкабінети будуть завалені антивакцерами з гнилими зубами. Або ви перестанете митись, бо ніхто не несе відповідальність що вода в крані чиста, а через місяць всі лікарні будуть забиті грязними антивакцерами в лишаях. В Чернівцях іноземцеві стало погано, його швидка повезла влікарню, а лікарня відмовилась його приймати, сказали що немає місця, бо всі місця зайняті антивакцерами і він помер не отримавши мед. допомогу. Його смерть на ваших руках.
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09.11.2021 10:27 Ответить
... и лежу я такой, весь небритый, немытый, с нечищенными зубами, с нестриженными ногтями, занимая чужую койку, и пишу по вытребованному индивидуально доступу в интернет неуравновешенным людям, желающим мне скорее подохнуть, что можно и нужно стараться быть здоровыми без лекарств... Вы пробовали подать в суд на производителя чего-либо, предварительно письменно отказавшись от любых претензий к его продукции? Желаю удачи...
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09.11.2021 10:41 Ответить
Ніхто письмово від претензій до виробника за погану вакцину не відмовляється. Спеціальо для вас знайшов в інтернеті бланк вакцинації- я заповняв такий самий, там ніде немає пункту про письмову відмову від претензій до виробника. https://kanaldom.tv/uk/vakczinacziya-ot-koronavirusa-kakuyu-informacziyu-predostavlyayut-pered-privivkoj-foto/ Тому більше не поширюйте фейки.
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09.11.2021 10:50 Ответить
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T211353.html 6. Після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) під зобов'язання для екстреного медичного застосування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за рішенням Кабінету Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із закупівлею, застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), державна реєстрація яких здійснена відповідно до вимог цієї статті, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету щодо таких зобов'язань, а також звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, якщо застосування таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів здійснювалось відповідно до інструкції, затвердженої центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та інших осіб, які залучені до здійснення заходів, пов'язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).

Это Закон, под которым мы все вольно или невольно подписались... Теоретически у всех есть возможность подать в суд только на наш Кабмин .
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09.11.2021 11:17 Ответить
Сейчас скачал видео статьи Жака Аттали...,это страшно Панове...,ни за какие деньги не сделаю прививку...
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09.11.2021 07:28 Ответить
а кто-то по наивности считал, что с нацизмом покончили век назад... да он (нацизм) - ребенок по сравнению с прагматизмом безбашенного капитализма...
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09.11.2021 09:07 Ответить
Совет Ляшко : открыть пункт вакцинации прямо перед входом в Киево Печерскую Лавру( к примеру в Місцетском Арсеналі , а ещё можно и в Лавре)
НАДО ДАВИТЬ ДРЕМУЧЕСТЬ МАЦКОВСКОЙ СЕКТЫ В ЗАРОДЫШЕ 😀😀😀
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09.11.2021 07:30 Ответить
Отец мой прожил 74 года,а я хочу прожить 75.... а не 52 как сейчас... прививайтесь на здоровье...
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09.11.2021 07:36 Ответить
Дай куба газа за просто так))
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09.11.2021 07:48 Ответить
Клоун бьёт рекорды по тупости.
Вместо того чтобы давать рекламу на телевидении о вакцинации, проводить разъяснительную работу, они тупо отстраняют людей от работы, шантажируя их таким образом.
Глупее ничего нельзя было придумать.
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09.11.2021 08:37 Ответить
молодцы, всё верно. Вакцины свободно уже минимум с весны - иди и прививайся.
Но нет, народ не желает.
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09.11.2021 10:15 Ответить
Как на сейчас утверждается что это самая надежная вакцина. При этом хочется отметить что ее хранение обусловлено - 70 градусами. В состоянии ли мед учреждения ( не в крупных мед учреждениях) и в пунктах вакцинации создать подобный температурный режим. Сомневаюсь. Даже больше уверен что нет...
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09.11.2021 10:41 Ответить
Вакцинированые и заражаются коронавирусом и переносят инфекцию , даже эксперты поясняют что единственный плюс это то что у вакцинированых больше шансов избежать госпитализации , так что успокойтесь , вакцина - это не безсмертие.
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09.11.2021 11:01 Ответить
упоротые боты ваксеры и поклонники иглоукалывания. Дайте развернутую статистику смертности и поступлений заболевших (хотя б за день,уколотых понятное дело там не будет ) : возраст-патологии-заболевания на момент поступления- сосотояние соответствие возрасту (есть такой подход).Хотяб это .

Можете не стараться, последние кто подобную инфу выдавал были Итальянцы когда покосили дома престарелых, после этого максимум указывают возраст и лишь иногда вскользь упоминают о том что у большенства паталогии были на момент поступления.Наши вообще ничего кроме возраста не дают, и то - еще поискать нужно.

Вчера умерло за 800 ковидных - статистика ,возрастные группы,болячки и тд. где????
Если мрут старики - зачем колят молодежь и детей?
Если мрут молодые (генофонд и рабочая сила страны) - где посадки ответственных?

А пока это сюр и спектакль , профит только пенсионному фонду.
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09.11.2021 11:10 Ответить
завози по-больше, всегда найдутся существа, которые готовы колотся
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09.11.2021 12:01 Ответить
Охренеть, какой "заказ" на Украинцев!!!!!!
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09.11.2021 13:02 Ответить
статистика в стране где медперсонал запросто делает ошибки в справках и направлениях и т.д., где "американскими " буквами на снимке не могут написать без ошибок (которые потом нужно бегать исправлять ) - вещь неблагодарная ...
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09.11.2021 14:04 Ответить
Так вчера же обещали только 1,2 млн!
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09.11.2021 14:36 Ответить
 
 