Саакашвили сообщил, что его обманом госпитализировали в тюремную больницу, - омбудсмен Грузии. ВИДЕО
Михеил Саакашвили сообщил, что его обманом доставили в Глданскую тюремную больницу. Об этом экс-президент рассказал омбудсмену Грузии Нино Ломджарии, которая 8 ноября его посетила.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Саакашвили сказали, что его переводят в мультифункциональную (гражданскую) больницу на основании решения консилиума врачей, отметила Ломджария. Поэтому "он спокойно попрощался с врачами и сотрудниками тюрьмы в Рустави".
Экс-президент Грузии понял, что его обманули, когда его на автомобиле скорой помощи доставили во двор тюрьмы в Глдани, от перевода в которую он категорически отказывался.
Саакашвили отказался покидать машину, после чего его завели в учреждение силой, сообщила Ломджария, ссылаясь на слова экс-президента.
В понедельник Пенитенциарная служба Грузии опубликовала в фейсбуке видеозапись, как Саакашвили без всякого сопротивления покидает свою камеру в руставской тюрьме.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.
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Простите блин, что Саакашвили в тюрьму посадили против его воли.
Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.
п.с. ну и срач в комнате..
так само буде із зеленським
Uрузини пишуть:
Саакашвілі, лежачи в санчастині, отримав прізвисько "Сомалійський Пірат". Бо вночі намагався в темноті захопити чуже судно...
Саакашвілі продовжить голодувати у ресторані - омбудсмен.
Саакашвілі вимагає надати дозвіл на обстеження його щоденного меню міжнародним кухарям зі світовим ім'ям.
його оманом змусили незаконно перетнути кордон Грузіі
його оманом примусують ложку до рота перти,
коли він ґолодуе... - "змусений їсти"!
товчену картоплю, і шантажілово.....
спрiгні вже с крiші і нема діла... - квіти, сльозі...
Це все рівно якби Янукович, маючи громадянство Росії, таємно проник на територію України. Потім був арештований, а Росія вимагала його звільнення і кожен день "гнала" б інфу про стан його здоров'я.
На роботі ( в УкраЇні ) незаконно відсутній. Кордон (України) перетнув незаконно. Але не звільнений з роботи, не порушена крим справа за незаконне перетинання кордону. Навпаки, переживають депутати, щоб повернули дуже цінного спеціаліста. ( Питання. А він хоч щось зробив на посаді?) Якщо Грузія все ж таки вирішить повернути його в Україну, то мабуть теж запхає його в фуру з кефіром? По логіці...
Як на мою думку, Міхо зараз дуже шкодить Україні, відносинам з Грузією. Хай посидить....
Тут що зібралися фанати Іванішвілі та нинішньої грузинської влади?
А шо там у вас в ****** на Лахта 2, платят регулярно?
Потрібна ще інформація чи перейдемо до суті питання?
Моє питання: чому Саакашвілі поганий? Може відповіси?
Просто він не може без адреналіну, така людина. Як людина він мені теж не дуже подобається,
але як політик - справа інша. Ворог мого ворога ( х**ла) - мій друг.
Коли російські танки підійшли в 2008 до Панкіської ущелини, він наказав їх бомбити.
Вже за це йому треба пам'ятник поставити (із краваткою в зубах ). Зеля віддав би такий наказ?
Я знаю, що половина Грузії за Саакашвілі. Вам російський олігарх Іванішвілі друг?
За вибори не скажу. Можу припустити, що "грузинська мрія" не сильно відрізняється від рузької. Люди, вони такі, хочуть спокійного життя, щоби без потрясінь. Але це не працює.