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Новости Видео Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили сообщил, что его обманом госпитализировали в тюремную больницу, - омбудсмен Грузии. ВИДЕО

Михеил Саакашвили сообщил, что его обманом доставили в Глданскую тюремную больницу. Об этом экс-президент рассказал омбудсмену Грузии Нино Ломджарии, которая 8 ноября его посетила.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Саакашвили сказали, что его переводят в мультифункциональную (гражданскую) больницу на основании решения консилиума врачей, отметила Ломджария. Поэтому "он спокойно попрощался с врачами и сотрудниками тюрьмы в Рустави".

Экс-президент Грузии понял, что его обманули, когда его на автомобиле скорой помощи доставили во двор тюрьмы в Глдани, от перевода в которую он категорически отказывался.

Саакашвили отказался покидать машину, после чего его завели в учреждение силой, сообщила Ломджария, ссылаясь на слова экс-президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили "физически и словесно оскорблял" персонал тюремной больницы, - министр юстиции Грузии Брегадзе

В понедельник Пенитенциарная служба Грузии опубликовала в фейсбуке видеозапись, как Саакашвили без всякого сопротивления покидает свою камеру в руставской тюрьме.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+23
Ссаки в тихаря точить. Брехливе як і наше нарко
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09.11.2021 00:57
+17
кругом бариги і обмансчікі, тільки зеленський і калаймойський хароші. Гавно він, а не сулугуні
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09.11.2021 00:57
+16
Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила кадри на яких Саакашвілі обманом споживає їжу
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09.11.2021 00:55
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Правила форума Совет форумчан
Они сами понимают, чего хотят? То спасите, помогите, то низя спасать против воли.

Простите блин, что Саакашвили в тюрьму посадили против его воли.
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09.11.2021 00:49 Ответить
Ссаки в тихаря точить. Брехливе як і наше нарко
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09.11.2021 00:57 Ответить
А Вы не брехливы? Витамины - это еда?
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09.11.2021 08:24 Ответить
Какие витамины, есть фотки баночек, детские пюрешки, овощи с мясом.
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09.11.2021 08:55 Ответить
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09.11.2021 10:21 Ответить
прожорливый...
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09.11.2021 10:59 Ответить
Ва ся , ты чо? Детское питание рекламируешь? Вот, чертяка!
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09.11.2021 11:25 Ответить
не-не... это Михуиловая голодовка...не знаю это норма на день или только на обед)))))
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09.11.2021 11:30 Ответить
https://twitter.com/CommanderDiedZe/status/1457827165655994379?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email

Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.

п.с. ну и срач в комнате..
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09.11.2021 13:51 Ответить
У вашого Міхо, після місяця голодування, черево як у вагітньої. З голоду пухне? А якже "схуд на 20 кг..." Такими темпами та на дармових харчах, та без коксу, цей Карлсон вже більше не взлітить.
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09.11.2021 15:19 Ответить
У разі звільнення, Україна його не прогодує, нехай сидить у Грузії.
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09.11.2021 15:21 Ответить
Це харчуванням називається? Ти краще канадійським опалим листям трішки похарчуйся поки падають, що б мізки прояснилися!
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09.11.2021 11:30 Ответить
Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила кадри на яких Саакашвілі обманом споживає їжу
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09.11.2021 00:55 Ответить
кругом бариги і обмансчікі, тільки зеленський і калаймойський хароші. Гавно він, а не сулугуні
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09.11.2021 00:57 Ответить
всі проблеми зі здоров'ям - ломка із-за відсутності коксу.
так само буде із зеленським
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09.11.2021 00:58 Ответить
Та ще й яке...
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09.11.2021 08:09 Ответить
А мені, як і багатьом грузинам, смішно.
Uрузини пишуть:
Саакашвілі, лежачи в санчастині, отримав прізвисько "Сомалійський Пірат". Бо вночі намагався в темноті захопити чуже судно...
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09.11.2021 01:02 Ответить
BREAKING

Саакашвілі продовжить голодувати у ресторані - омбудсмен.

Саакашвілі вимагає надати дозвіл на обстеження його щоденного меню міжнародним кухарям зі світовим ім'ям.
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09.11.2021 01:11 Ответить
"Да на тебе пахать нужно"- Лия Ахеджакова!
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09.11.2021 01:50 Ответить
Мама дарагая! Який бардак довкола! Оце нечупара! Справжній свинтус (в прямому і переносному значенні)!
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09.11.2021 01:53 Ответить
його оманом заманили до контейнеру з кефіром,
його оманом змусили незаконно перетнути кордон Грузіі
його оманом примусують ложку до рота перти,
коли він ґолодуе... - "змусений їсти"!
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09.11.2021 03:28 Ответить
міхо - перестань вже хомячіть отіі соки,
товчену картоплю, і шантажілово.....
спрiгні вже с крiші і нема діла... - квіти, сльозі...
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09.11.2021 04:11 Ответить
і ти - красівий в труні.
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09.11.2021 04:13 Ответить
Кто то верит этому подонку с пропеллером?
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09.11.2021 05:43 Ответить
не
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09.11.2021 05:45 Ответить
Він з баригою - "одного поля ягоди". В цих "табакі" один спільний "шерхан".
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09.11.2021 05:53 Ответить
новенький с ****** чи ордлы?
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09.11.2021 05:58 Ответить
ну дети, семья, брешу за гроши, именно на етом сайте тебя поймут простят и приговорят как последнего питуха...
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09.11.2021 06:09 Ответить
міха - жрі і все попустить, скришесприґнутуйшантажеричь.....
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09.11.2021 05:43 Ответить
на миховской голодовке девки вес набирают...
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09.11.2021 05:50 Ответить
Так Михо уже🐔, значит девка.
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09.11.2021 08:12 Ответить
як верещіть і на себе увагу дайте то да - маруха вийшла на дах 3...
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09.11.2021 10:38 Ответить
та яка дівка? - торканий вже...
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09.11.2021 10:49 Ответить
Дістали вже цим гризлюком.
Це все рівно якби Янукович, маючи громадянство Росії, таємно проник на територію України. Потім був арештований, а Росія вимагала його звільнення і кожен день "гнала" б інфу про стан його здоров'я.
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09.11.2021 05:52 Ответить
Ну когда уже покажут ,как кормят ********** клизмой.Заслужил же ведь .
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09.11.2021 07:05 Ответить
Якесь дивне голодування. З дитячим харчуванням. Людина , яка мінімум 30 діб голодує, самостійно, з двома торбами ходить. Еле при цьому лікарі кажуть , що вона вже майже померла. Арештований, засуджений але ВИМАГАЄ якогось спец лікування....
На роботі ( в УкраЇні ) незаконно відсутній. Кордон (України) перетнув незаконно. Але не звільнений з роботи, не порушена крим справа за незаконне перетинання кордону. Навпаки, переживають депутати, щоб повернули дуже цінного спеціаліста. ( Питання. А він хоч щось зробив на посаді?) Якщо Грузія все ж таки вирішить повернути його в Україну, то мабуть теж запхає його в фуру з кефіром? По логіці...
Як на мою думку, Міхо зараз дуже шкодить Україні, відносинам з Грузією. Хай посидить....
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09.11.2021 07:11 Ответить
Я не зрозумію, Саакашвілі вас не влаштовує?
Тут що зібралися фанати Іванішвілі та нинішньої грузинської влади?
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09.11.2021 07:13 Ответить
Юра, ты еще на расее? Бегом, бегом беги спасать эту жирную🐷, он шо, зря тебе бабло платит?
А шо там у вас в ****** на Лахта 2, платят регулярно?
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09.11.2021 08:16 Ответить
Я народився у Києві, живу в Німеччині, у Росії ніколи не був. Я фанат Порошенко.
Потрібна ще інформація чи перейдемо до суті питання?
Моє питання: чому Саакашвілі поганий? Може відповіси?
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09.11.2021 08:43 Ответить
Когда эта жирная свинья мыкалась по Европе и побиралась на пожрать, Порох решил помочь ему, позвал, приютил, дал гражданство. И выделил Карлсону в управление Одесскую область, да с такими полномочиями, которых не было ни у одного губернатора. Какой итог работы этой🐷? Обгадился по всем направлениям, где только мог дотянуться. А потом, видя, что куда не посмотри - везде полный капец, быстренько свинтил оттуда и во всем обвинил Пороха. Короче, укусил за руку, которая его кормила. Как после этого можно уважать эту 🐽?
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09.11.2021 09:00 Ответить
Ну, пожерти у нього було де. У Голландії він викладав, та й дружина там не бідна.
Просто він не може без адреналіну, така людина. Як людина він мені теж не дуже подобається,
але як політик - справа інша. Ворог мого ворога ( х**ла) - мій друг.
Коли російські танки підійшли в 2008 до Панкіської ущелини, він наказав їх бомбити.
Вже за це йому треба пам'ятник поставити (із краваткою в зубах ). Зеля віддав би такий наказ?
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09.11.2021 09:07 Ответить
«Я фанат Порошенко»- далі можеш не писати, курва подоляцька))) таке враження, що філіал ботоферми відкрили в якомусь спеціалізованому інтернаті-настільки тролі тупі пішли)
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09.11.2021 11:43 Ответить
Видимо - да.
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09.11.2021 08:27 Ответить
Може "революція троянд" теж була дарма? Краще все залишилося б як при Шеварнадзе? Я не розумію, якщо Міхо ворог Путлера, чому він тоді поганий?
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09.11.2021 07:26 Ответить
Ви насправді такий? Граєте вар'ята?
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09.11.2021 08:08 Ответить
Не, этот🐔 обычный троль из *****.града, с Лахта 2. Он через прокси сервер кукарекает типа как с Германии.
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09.11.2021 08:19 Ответить
Я не тролю. Те, що я кажу, то від щирого серця.
Я знаю, що половина Грузії за Саакашвілі. Вам російський олігарх Іванішвілі друг?
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09.11.2021 08:45 Ответить
Это тебе Ясько, или как там ее, сказала? Почему-же тогда эта жирная🐷 постоянно проигрывает все выборы, даже в сельские советы?
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09.11.2021 09:05 Ответить
Ясько вродлива дівчина, але я її особисто не знаю. Та й молода вона для мене, мені вже 60 років.
За вибори не скажу. Можу припустити, що "грузинська мрія" не сильно відрізняється від рузької. Люди, вони такі, хочуть спокійного життя, щоби без потрясінь. Але це не працює.
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09.11.2021 09:18 Ответить
«Я фанат Порошенко», пише-*****, кацапня може розсмішити)))
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09.11.2021 11:45 Ответить
Я справді такий.
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09.11.2021 08:51 Ответить
Власть Грузии подвергает Михо пыткам и избиениям в тюремной больнице.Совсем,как в Саратове!
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09.11.2021 08:16 Ответить
Вот только это тюремщики жалуются на оскорбления и физическое насилие а не Карлсон.))
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09.11.2021 08:58 Ответить
А братки в камере постоянно его насилуют, загнали под шконку и заставляют кукарекать.
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09.11.2021 09:07 Ответить
Ну и бардак у Миши в камере. Сразу видно, привык чтобы о нем заботились.
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09.11.2021 08:19 Ответить
Свинья она и в камере свинья.
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09.11.2021 09:08 Ответить
Я розумію що це тюрма, але як можна сидіти в такому бардаку?
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09.11.2021 08:28 Ответить
Набежали, как гиены...
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09.11.2021 08:32 Ответить
Не обманом а колбасой копченой.
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09.11.2021 08:46 Ответить
А вона виявилася ліверною, та ще і з зеленоватую пліснявою, таки,гади, обманули!
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09.11.2021 09:25 Ответить
То что мы видим на видео совсем не похоже на помирающего от голода человека как нам врет его врач.
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09.11.2021 09:11 Ответить
невже !!! всі обманюють ротату падлу Сраакашвілі !! пожалійте ротату падлу . . . . .
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09.11.2021 09:19 Ответить
Без сомнения они его убьют. Просто отравят. Скажут. что умер естественным путем.
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09.11.2021 09:39 Ответить
а зачем? кому нужен скандал? его будут лечить - чтоб он отсидел - это устраивает почти всех...
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09.11.2021 10:27 Ответить
кацапо- и барыго-боты кукарекают под новостью хором.
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09.11.2021 09:47 Ответить
Этому Бе-Бе-Бе столько новостей посвящено, что он просто этого не заслуживает.
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09.11.2021 09:58 Ответить
А он что думал его везут в Шарите.. Смешной... Мед помощь окажут ( и думаю значительно лучшую чем рядовым гражданам), питанием обеспечат ( при чем вероятно лучшим чем обычным подследственным). условия содержания наверняка значительно отличаются от содержания обычных смертных.. Так какой обман. Нужен просто очень хороший адвокат, внимание к процессу СМИ ( желательно как грузинских так и международных), активная поддержка сторонников и однопартийцев ( желательно многолюдных) и внимание к процессу таких стран как США, Германия, Франция, Великобритания.. особенно в свете соблюдения законности и чистоты процесса. Ну и поддержка консульская и посольская со стороны Украины.
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09.11.2021 10:23 Ответить
Це для того, щоб обманом не заїзджав у Грузію. Почекай трішечки і тебе Вова обміняє на Чауса.
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09.11.2021 10:28 Ответить
А не слишком ли много внимания мы уделяем этому грузинскому барыге саакашвили!!Ведь на сегодняшнем примере мы ярко видим , что них рена в грузии за времена президенстыва этой кухарки сакашвили построено не было!! Всё это бред, фантазии и враньё Саакашвили и его дебильной воровитой команды!!!
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09.11.2021 12:15 Ответить
что-то не сильно он похож на немощного голодающего
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09.11.2021 14:20 Ответить
ЦЮРІХ МНЄ БІТТЕ! ЦЮРІХ!
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09.11.2021 15:36 Ответить
 
 