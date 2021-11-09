Саакашвили сообщил, что его обманом госпитализировали в тюремную больницу, - омбудсмен Грузии. ВИДЕО

Михеил Саакашвили сообщил, что его обманом доставили в Глданскую тюремную больницу. Об этом экс-президент рассказал омбудсмену Грузии Нино Ломджарии, которая 8 ноября его посетила.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Саакашвили сказали, что его переводят в мультифункциональную (гражданскую) больницу на основании решения консилиума врачей, отметила Ломджария. Поэтому "он спокойно попрощался с врачами и сотрудниками тюрьмы в Рустави".



Экс-президент Грузии понял, что его обманули, когда его на автомобиле скорой помощи доставили во двор тюрьмы в Глдани, от перевода в которую он категорически отказывался.



Саакашвили отказался покидать машину, после чего его завели в учреждение силой, сообщила Ломджария, ссылаясь на слова экс-президента.

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В понедельник Пенитенциарная служба Грузии опубликовала в фейсбуке видеозапись, как Саакашвили без всякого сопротивления покидает свою камеру в руставской тюрьме.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.