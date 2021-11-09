РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11234 посетителя онлайн
Новости Видео Теневая экономика
8 470 50

Движение 30+ представило модель идеальной налоговой системы: НДС, ЕСВ и налог на прибыль заменить налогом "с покупки" и ввести базовый безусловный доход. ВИДЕО

В "Студии Здравого Смысла" на собрании политического движения 30+ обсудили вопросы налоговой реформы и построения идеальной налоговой системы.

Об этом рассказал предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович на своей странице в социальной сети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Идеальная система. В нашей стране около 50 000 чиновников занимаются администрированием доходной части бюджета. Налоговики, всевозможные контролирующие и проверяющие инспекторы. Такое же количество чиновников занимаются распределением социальных денег - более 50 000 человек работают в пенсионном и социальных фондах, занимаются субсидиями и компенсациями. И интуитивно понятно, что эти 100 000 человек занимаются абсолютно непродуктивным трудом. Кроме этого, большая часть из них являются авторами, соучастниками, организаторами финансовых схем, по которых налоги и соцвыплаты уходят мимо целевого назначения. Размер этих потерь невозможно посчитать и даже представить", - рассказал Себастьянович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресурсный законопроект 5600 принесет бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев

"В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) есть такое выражение: Идеальная система - это система, которой нет, а функция выполняется. Можно ли организовать поступление налогов в бюджет без существования налоговой службы? Например, банковская комиссия уплачивается нами автоматически, без банковской полиции, без банковского бюро безопасности. Почему же мы содержим налоговую службу, хотя налоги могут уплачиваться подобно банковской комиссии во время проведения транзакции? В принципе и сейчас предприятие не может выплатить работникам зарплату или дивиденды собственникам, не уплатив предварительно соответствующие налоги. И это контролирует банк. Остаются только налог на прибыль (ННП) и налог на добавленную стоимость (НДС) - эти два налога администрирует налоговая служба, и, конечно же, эти два налога являются источником схем, коррупции, проверок. Идеальный вариант - заменить НДС и НПП транзакционным налогом, который взимается во время совершения сделки., т.е. денежного перевода", - добавил он.

"В "Студии Здравого Смысла" такая система была представлена Павлом Елизаровым и Вячеславом Черкашиным, где не только НДС и НПП, но и ЕСВ - все три налога - заменены одним налогом, который авторы назвали "с покупки". Для юрлиц любая покупка 6%, для физлиц 4%. НДФЛ 10% для зарплат до $20000 и 15% свыше двадцати тысяч и НнВК 15%. Такая система обеспечивает поступление в бюджет не ниже сегодняшнего и делает совершенно ненужной налоговую службу. Администрировать нечего. Отдельный разговор, какое влияние эта система окажет на всю экономику, на теневой сектор, на инвестиционную привлекательность", - предложил Себастьянович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С украинцев будут взымать налог с расходов, если они не смогут объяснить происхождение денег на покупку, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

"Но как быть с другой стороной медали - с администрированием социальной функции государства? И тут система Елизарова-Шустера предлагает неординарное решение. Базовый Безусловный Доход. Многие люди, особенно "исповедующие" либертарианство, или какие-то другие виды экономических "религий", настроены против выплат гражданам любых денег. Разговор о БДД и его влиянии на общество заслуживает отдельного поста. Сейчас я хочу поговорить о госаппарате. Почему мне нравится идея ББД в данной конкретной нашей украинской ситуации? Потому что она освобождает те вторые 50 000 распределителей. Не нужно больше решать какую субсидию кому назначить, какую соцвыплату по какой статье осуществить - всем выплачивается одинаковая сумма. Есть нюансы по пенсиям, но базово каждому гражданину без всякого администрирования будет выплачиваться определённая сумма, зависящая только от эффективности работы госаппарата. Госаппарат ведь управляет всеми нашими ресурсами, граждане просто обязаны требовать от госаппарата выплаты дивидендов. Чем не обоснование для ББД или "республіканскої частки"? И тогда система сбора налогов, как и система выполнения социальной функции становятся идеальными системами - функция выполняется, а системы нет. 100 000 грамотных предприимчивых людей пополнят ряды предпринимателей и высококвалифицированных работников. Сотни тысяч бухгалтеров и юристов прекратят заниматься коммуникацией бизнеса и налоговой, и займутся какой-то полезной деятельностью. Любая настоящая реформа не требует дополнительных ресурсов. Наоборот, реформа высвобождает ресурсы и меняет поведение людей. Это мы обсуждаем в 30+", - резюмировал он.

Автор: 

бюджет (4837) налоги (3238) налоговая (931) НДС (420) Госналогслужба (72) ЕСВ (16) Елизаров (7) Себастьянович Павел (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Хм... А де ж тоді ці 100 000 хАрчєваЦЦА будуть?...
показать весь комментарий
09.11.2021 14:32
+8
Класс коррумпированного чиновничества НИКОГДА не откажется от самого себя!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:32
+8
..давно вже "криком кричу", тут у тому числі, що податки раціональніше платити (у більшості своїй) через витрати, при покупках...
але податківська мафія халявщикіів на це не піде, бо їм доведеться піти-таки кудись працювати і стати чесними, корисними суспільству, людьми....
показать весь комментарий
09.11.2021 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класс коррумпированного чиновничества НИКОГДА не откажется от самого себя!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:32 Ответить
ПДФО 10% для зарплат до 20 тисяч доларів. Це в місяць?
показать весь комментарий
09.11.2021 14:43 Ответить
у некоторых в день, например главный почтальон имеет зарплату лям, он просто уволил почтальонов на лям и имеет лям , уволить 100000 дармоедов будет накладно, ну их нужно будет год всё равно кормить в центре занятости. потом типа переобучать на новые схемы откатов и взяток, сложновато будет.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:33 Ответить
На нужды фронта перевести их, у нас ещё добавилось 1300 км открытой границы с Беларусью
показать весь комментарий
09.11.2021 16:21 Ответить
Хм... А де ж тоді ці 100 000 хАрчєваЦЦА будуть?...
показать весь комментарий
09.11.2021 14:32 Ответить
Та ковід вирішить проблему безробіття
показать весь комментарий
09.11.2021 14:33 Ответить
Звучить круто, але це утопія. Точніше, це утопія в нашій країні. Таке можна десь в Данії пробувати.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:33 Ответить
Між тим, в далекій-далекій Швейцарії, років з 10 тому, громадяни на референдумі ВІДМОВИЛИСЬ від базового безумовного доходу.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:39 Ответить
ага "ввести базовий безумовний дохід" для нашего быдла, которое нихрена работать не любит, обожает всё нахаляву и мечтает "отнять и поделить"
показать весь комментарий
09.11.2021 14:47 Ответить
"для нашего быдла" - Ну Вы то конечно не наш? Вы чье быдло?
показать весь комментарий
09.11.2021 18:20 Ответить
паразитизм знищити неможливо ...)))- один одного живить....
показать весь комментарий
09.11.2021 14:55 Ответить
Да.. согласен, хорошая модель... молодцы ребята... Вот только вопрос, как это внедрить!? ведь эти крысеныши себе даже хвосты отгрызут лишь бы не платить в маршрутке!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:58 Ответить
А у комунальному транспорті можна не платити ?? Так ??
показать весь комментарий
09.11.2021 15:45 Ответить
а вы смотрели уважно видео?
показать весь комментарий
09.11.2021 15:55 Ответить
Автори мудаки, які поняття зеленого не мають про державне управління.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:09 Ответить
Такая система в Штатах работает, насколько я понимаю. Но у них ещё бешеная фискальная дисциплина и армия инспекторов всяких и т.п.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:10 Ответить
Нет там никакой армии. Точно не скажу за США, но в Канаде порядка 3 000 работников налоговой на всю страну.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:16 Ответить
а есть жеж какой никакой мировой опыт развитых стран.. (именно развитых...)
показать весь комментарий
09.11.2021 15:10 Ответить
..давно вже "криком кричу", тут у тому числі, що податки раціональніше платити (у більшості своїй) через витрати, при покупках...
але податківська мафія халявщикіів на це не піде, бо їм доведеться піти-таки кудись працювати і стати чесними, корисними суспільству, людьми....
показать весь комментарий
09.11.2021 15:11 Ответить
На рынках будут торговать и ездить на 7 км за товаром(челночники с кравчучками)
показать весь комментарий
09.11.2021 15:21 Ответить
тогда вся торговля уйдет в тень. как ты соберешь налог с наличной покупки без чека?
показать весь комментарий
09.11.2021 15:41 Ответить
Ну так ... ФОП-и мабуть щось відчувають, тому і протестують проти касових апаратів.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:43 Ответить
они просто не хотят платить налоги, а торгуют контрабасом. они не смогут ответить где они взяли товар который продают))
показать весь комментарий
09.11.2021 15:46 Ответить
...это - вопрос "номер два", бо сейчас воруют и коррупционируют на миллиарды именно под крышей налоговиков и пацанчиков с Банковой....
показать весь комментарий
09.11.2021 15:50 Ответить
а ты думаешь что если поменяется система налогооблажения то воровать не будут, есть миллион способов украсть. на закупках например
показать весь комментарий
09.11.2021 15:54 Ответить
...ну як діти - це питання "номер три".. Ви - або гуманітарій або ще хто..)
показать весь комментарий
09.11.2021 15:58 Ответить
ты свою мысль можешь четко изложить?
показать весь комментарий
09.11.2021 16:03 Ответить
...походу, Вам - ні.. вибачте....
показать весь комментарий
09.11.2021 16:05 Ответить
серьезный специалист)))))
показать весь комментарий
09.11.2021 16:16 Ответить
Они взяли за основу США. Нет там никаких запутанных налогов. Есть в первую очередь налог с продаж, зависит от штата, в среднем 10%. И не парятся - оплатил, тут же налог списали. Цены указаны без налога.
Америкосы не дураки - спутником прививаться не будут .
показать весь комментарий
09.11.2021 15:15 Ответить
"Нет там никаких запутанных налогов. Есть в первую очередь налог ..." - красавєц ... "податків нема ... заплутаних ... "
показать весь комментарий
09.11.2021 15:38 Ответить
У нас что не налог, то через жопу администрируется, куча проверяющих, потом проверяющий проверяющих и т.д. подглядывающий за подглядывающим.
Может это из за таких красавэц как ты?
показать весь комментарий
09.11.2021 16:11 Ответить
Власть никогда не сделает то что нужно людям, а лишь то что нужно Ахметову и Бене не верите спросите у Шмыгаля
показать весь комментарий
09.11.2021 15:31 Ответить
ПДФО 10% для зарплат до $20 000 - вони там клоуни, чи як ??
А хто у нас такі ЗП має і в долярах ??
показать весь комментарий
09.11.2021 15:35 Ответить
Я так розумію це в рік.
показать весь комментарий
09.11.2021 17:54 Ответить
До выборов осталось меньше двух лет. Почему бы какому-нибудь кандидату в президенты не взять это в свою программу?

Идея отличная! Эти игрища с НДС - одна сплошная афера!
показать весь комментарий
09.11.2021 15:37 Ответить
без ндс не будет стимула экспорта
показать весь комментарий
09.11.2021 15:39 Ответить
какой то бред))) а если у меня прибыль на операции 2% а налога я должен отдать 6%? во всем мире прогрессивная ставка налога пдфо от нуля до 50% от з.п , во франции до 75%. чиновников и сегодня можно заменить компьютерами. как это соц. выплаты платить всем одинаково? у одной 1 ребенок инвалид а у другой 10 детей , один потерял кормильца, другой инвалид?
показать весь комментарий
09.11.2021 15:37 Ответить
"согласно пропорции веса ..." У перерахунку на умовну одиницю ваги ... живої ...
показать весь комментарий
09.11.2021 15:42 Ответить
Предлагать идеальные схемы - это хорошо, но в нашей ситуации нам нужны реальные схемы.Не надо каждый раз открывать америку. Заменить НДС и НПП налогом с покупок, с оборота и т.д предлагают уже давно, в том числе видные политики, Тимошенко например. Кстати закон Порошенко, который так и не был принял из-за противодействия олигархов,, тоже по этой теме. Радикальная налоговая реформа давно назрела, вопрос в ее быстрой реализации. Хотя бы начали с принятия закона Порошенко по доп. доходу (о чем говорил, кстати сам Зеленский, обращаясь к правительству).
показать весь комментарий
09.11.2021 15:38 Ответить
ПДВ у Європах збирають ??
показать весь комментарий
09.11.2021 15:40 Ответить
во всей, и в сша тоже. когда ты покупаешь что то в германии и вывозишь то тебе возвращают ндс. только вот когда ты этот товар ввозишь в украину ты должен заплатить налога в 20%. чего никто не делает
показать весь комментарий
09.11.2021 15:44 Ответить
"Є нюанси щодо пенсій ..." - і тут будь ласка про нюанси ???
показать весь комментарий
09.11.2021 15:39 Ответить
есть пенсия для рабов, вкалывал на заводе 40 лет и получаешь 2500 и есть чиновничья 90% от з.п а з.п от 50-до 300 тыс
показать весь комментарий
09.11.2021 15:50 Ответить
И чем занять высвободившихся (минимум) 100 000 бездельников?
показать весь комментарий
09.11.2021 15:49 Ответить
в кировоградской обл есть неразработанные урановые рудники, например)))
показать весь комментарий
09.11.2021 15:51 Ответить
**** генії недороблені. "Крутю мутю крутю мутю що захочу.. триндю ***** триндю ***** коли захочу... на крилах марення і шизи лечу..."_це їхній гімн 30+
показать весь комментарий
09.11.2021 17:07 Ответить
эту идею 5:10 балашов уже лет 20 рекламирует. ничего нового.
показать весь комментарий
09.11.2021 17:20 Ответить
А что это за название такое "Студии Здравого Смысла" ??? Что за башовщина? Доверия нет и попахивает антиукраинским, типа потрындеть чтоб заморочить мозги и провернуть для себя выгоду
показать весь комментарий
09.11.2021 18:51 Ответить
идея сильная. но что бы это сделать, нужна сильная политическая воля, а не обещания лохторату.

а в данный момент нет людей, которые могли бы это реализовать.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:49 Ответить
 
 