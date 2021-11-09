Движение 30+ представило модель идеальной налоговой системы: НДС, ЕСВ и налог на прибыль заменить налогом "с покупки" и ввести базовый безусловный доход. ВИДЕО

В "Студии Здравого Смысла" на собрании политического движения 30+ обсудили вопросы налоговой реформы и построения идеальной налоговой системы.

Об этом рассказал предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович на своей странице в социальной сети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Идеальная система. В нашей стране около 50 000 чиновников занимаются администрированием доходной части бюджета. Налоговики, всевозможные контролирующие и проверяющие инспекторы. Такое же количество чиновников занимаются распределением социальных денег - более 50 000 человек работают в пенсионном и социальных фондах, занимаются субсидиями и компенсациями. И интуитивно понятно, что эти 100 000 человек занимаются абсолютно непродуктивным трудом. Кроме этого, большая часть из них являются авторами, соучастниками, организаторами финансовых схем, по которых налоги и соцвыплаты уходят мимо целевого назначения. Размер этих потерь невозможно посчитать и даже представить", - рассказал Себастьянович.

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"В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) есть такое выражение: Идеальная система - это система, которой нет, а функция выполняется. Можно ли организовать поступление налогов в бюджет без существования налоговой службы? Например, банковская комиссия уплачивается нами автоматически, без банковской полиции, без банковского бюро безопасности. Почему же мы содержим налоговую службу, хотя налоги могут уплачиваться подобно банковской комиссии во время проведения транзакции? В принципе и сейчас предприятие не может выплатить работникам зарплату или дивиденды собственникам, не уплатив предварительно соответствующие налоги. И это контролирует банк. Остаются только налог на прибыль (ННП) и налог на добавленную стоимость (НДС) - эти два налога администрирует налоговая служба, и, конечно же, эти два налога являются источником схем, коррупции, проверок. Идеальный вариант - заменить НДС и НПП транзакционным налогом, который взимается во время совершения сделки., т.е. денежного перевода", - добавил он.

"В "Студии Здравого Смысла" такая система была представлена Павлом Елизаровым и Вячеславом Черкашиным, где не только НДС и НПП, но и ЕСВ - все три налога - заменены одним налогом, который авторы назвали "с покупки". Для юрлиц любая покупка 6%, для физлиц 4%. НДФЛ 10% для зарплат до $20000 и 15% свыше двадцати тысяч и НнВК 15%. Такая система обеспечивает поступление в бюджет не ниже сегодняшнего и делает совершенно ненужной налоговую службу. Администрировать нечего. Отдельный разговор, какое влияние эта система окажет на всю экономику, на теневой сектор, на инвестиционную привлекательность", - предложил Себастьянович.

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"Но как быть с другой стороной медали - с администрированием социальной функции государства? И тут система Елизарова-Шустера предлагает неординарное решение. Базовый Безусловный Доход. Многие люди, особенно "исповедующие" либертарианство, или какие-то другие виды экономических "религий", настроены против выплат гражданам любых денег. Разговор о БДД и его влиянии на общество заслуживает отдельного поста. Сейчас я хочу поговорить о госаппарате. Почему мне нравится идея ББД в данной конкретной нашей украинской ситуации? Потому что она освобождает те вторые 50 000 распределителей. Не нужно больше решать какую субсидию кому назначить, какую соцвыплату по какой статье осуществить - всем выплачивается одинаковая сумма. Есть нюансы по пенсиям, но базово каждому гражданину без всякого администрирования будет выплачиваться определённая сумма, зависящая только от эффективности работы госаппарата. Госаппарат ведь управляет всеми нашими ресурсами, граждане просто обязаны требовать от госаппарата выплаты дивидендов. Чем не обоснование для ББД или "республіканскої частки"? И тогда система сбора налогов, как и система выполнения социальной функции становятся идеальными системами - функция выполняется, а системы нет. 100 000 грамотных предприимчивых людей пополнят ряды предпринимателей и высококвалифицированных работников. Сотни тысяч бухгалтеров и юристов прекратят заниматься коммуникацией бизнеса и налоговой, и займутся какой-то полезной деятельностью. Любая настоящая реформа не требует дополнительных ресурсов. Наоборот, реформа высвобождает ресурсы и меняет поведение людей. Это мы обсуждаем в 30+", - резюмировал он.