Хотел, чтобы потерпевший передвигался в "инвалидной коляске": Глава одной из ОТГ в Херсонской области "заказал" нападение на местного депутата. ВИДЕО

На депутата одной из объединенных территориальных громад Херсонской области планировалось нападение. Задержан "заказчик" преступления, им оказался председатель этой ОТГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник хотел, чтобы "потерпевшему" нанесли тяжелые телесные повреждения, которые привели бы к увечью и инвалидности.

По данным СБУ, глава одной из территориальных громад Херсонщины подыскивал исполнителя нападения на местного депутата, занимающегося аграрным бизнесом. По данным следствия, заказчик преступления имел с мужчиной коммерческий конфликт.

За избиение злоумышленник обещал $7 тыс.

Задокументировано получение "исполнителем" первой части денег.

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Правоохранители провели на окраине Одессы имитацию нападения на автомобиль потерпевшего и сделали соответствующие подтверждающие фотоматериалы.

Заказчик преступления был задержан в одном из поселков Николаевской области после передачи "нападающему" второй части денег.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В трибунал направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные деяния.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге под Одессой неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсона и его жену. Мужчине разбили коленные суставы.