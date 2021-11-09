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Хотел, чтобы потерпевший передвигался в "инвалидной коляске": Глава одной из ОТГ в Херсонской области "заказал" нападение на местного депутата. ВИДЕО

На депутата одной из объединенных территориальных громад Херсонской области планировалось нападение. Задержан "заказчик" преступления, им оказался председатель этой ОТГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник хотел, чтобы "потерпевшему" нанесли тяжелые телесные повреждения, которые привели бы к увечью и инвалидности.

По данным СБУ, глава одной из территориальных громад Херсонщины подыскивал исполнителя нападения на местного депутата, занимающегося аграрным бизнесом. По данным следствия, заказчик преступления имел с мужчиной коммерческий конфликт.

За избиение злоумышленник обещал $7 тыс.

Задокументировано получение "исполнителем" первой части денег.

Также читайте: Нападение на депутата из Херсонщины под Одессой: мужчине разбили коленные суставы. ФОТО

Правоохранители провели на окраине Одессы имитацию нападения на автомобиль потерпевшего и сделали соответствующие подтверждающие фотоматериалы.

Заказчик преступления был задержан в одном из поселков Николаевской области после передачи "нападающему" второй части денег.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В трибунал направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные деяния.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге под Одессой неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсона и его жену. Мужчине разбили коленные суставы.

Автор: 

нападение (2215) СБУ (19893) Херсонская область (4764)


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Тьху-тьху-тьху через ліве плече - думав це погроза Потрепілому.))))
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09.11.2021 15:34 Ответить
В трибунал направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Источник:

Шо еще за трибунал?
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09.11.2021 15:42 Ответить
якщо читати українську версію, то буде:

До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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09.11.2021 15:46 Ответить
Цікаво, який це перекладач у адміна?
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09.11.2021 16:52 Ответить
Специальный трибунал для рускоговорящих.
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09.11.2021 16:42 Ответить
Петросян?
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09.11.2021 16:53 Ответить
желание простых Украинских чиновников, чтоб все конкуренты и несогласные до конца жизни передвигались на инвалидных колясках. а главное чтоб они это видели и наслаждались
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09.11.2021 15:47 Ответить
Ох как берегут попы чиновников)
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09.11.2021 15:55 Ответить
хорошо сработали.
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09.11.2021 17:29 Ответить
 
 