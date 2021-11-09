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"Зачищается информполе, выясняются отношения со всеми, кто только вякнул. Это очевидные вещи и это неправильно", - Комаровский о президентстве Зеленского. ВИДЕО

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский отметил кардинальные изменения в поведении Владимира Зеленского до президентства и после избрания на должность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию "Гордон".

"Того Володю я очень любил, а этот - это не он, это совсем другой человек... Я не представляю, что может произойти с мужчиной, чтобы он задумался над тем, чтобы не выполнить обещание миллионам людей не идти в президенты на второй срок". Сейчас мы видим, что зачищается информационное поле, выясняются отношения со всеми, кто только вякнул. Это очевидные вещи и это - неправильно", - сказал Комаровский

Смотрите также: Гордон и Комаровский извинились, что поддержали на выборах Зеленского: "73% лоханулись и мы с тобой лоханулись! Я виноват, признаю!" ВИДЕО

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Зеленский Владимир (20348) Комаровский Евгений (24)


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Топ комментарии
+42
Не може людина одразу змінитись. Ви просто його погано знали.
Тому і обрали самодура президентом. Аби не Порошенко. Бо відверто - вам допікала його проукраїнська політика.
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09.11.2021 15:53
+38
"Того Володю я дуже любив, а цей - це не він, це зовсім інша людина..."

Тот Володя играл роль, а этот и есть настоящий Володя. И только слепой или тупой не видел этого раньше.
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09.11.2021 15:53
+24
А ми вам говорили! А ви нас не чули, чи почуєте зараз одне одного. Питання
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09.11.2021 15:49
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09.11.2021 21:13 Ответить
виборців зє тепер можна офіційно називати лохами
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09.11.2021 21:44 Ответить
Женя, а чем тебе обрезание делали ?
Мне - зУбилом.
А тебе, Дима ?
И мне тоже !
Я же говорю - не грамотный у нас народ. Все меня зЕбилом называли.
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10.11.2021 04:30 Ответить
Ахметовские попки начали активно работать против антиолигархического закона.
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10.11.2021 09:27 Ответить
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