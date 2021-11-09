"Зачищается информполе, выясняются отношения со всеми, кто только вякнул. Это очевидные вещи и это неправильно", - Комаровский о президентстве Зеленского. ВИДЕО
Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский отметил кардинальные изменения в поведении Владимира Зеленского до президентства и после избрания на должность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию "Гордон".
"Того Володю я очень любил, а этот - это не он, это совсем другой человек... Я не представляю, что может произойти с мужчиной, чтобы он задумался над тем, чтобы не выполнить обещание миллионам людей не идти в президенты на второй срок". Сейчас мы видим, что зачищается информационное поле, выясняются отношения со всеми, кто только вякнул. Это очевидные вещи и это - неправильно", - сказал Комаровский
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+42 Ksenia VB
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+38 Сергей Трофимов #428890
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+24 jura bucaphalus
показать весь комментарий09.11.2021 15:49
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Мне - зУбилом.
А тебе, Дима ?
И мне тоже !
Я же говорю - не грамотный у нас народ. Все меня зЕбилом называли.