"Зачищается информполе, выясняются отношения со всеми, кто только вякнул. Это очевидные вещи и это неправильно", - Комаровский о президентстве Зеленского. ВИДЕО

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский отметил кардинальные изменения в поведении Владимира Зеленского до президентства и после избрания на должность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию "Гордон".

"Того Володю я очень любил, а этот - это не он, это совсем другой человек... Я не представляю, что может произойти с мужчиной, чтобы он задумался над тем, чтобы не выполнить обещание миллионам людей не идти в президенты на второй срок". Сейчас мы видим, что зачищается информационное поле, выясняются отношения со всеми, кто только вякнул. Это очевидные вещи и это - неправильно", - сказал Комаровский

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