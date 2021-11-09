К участнице митинга антивакцинаторов Фаист, поблагодарившей Россию за деньги, пришли работники СБУ: Распространяла фейки о вакцинации. ВИДЕО
К Елене Фаист, призвавшей к дружбе с РФ во время митинга антивакцинаторов в Киеве, пришли сотрудники Службы безопасности Украины.
Об этом женщина сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Основанием для визита СБУ стало обращение врача-инфекциониста местной больницы, обвинившего Фаист в том, что она распространяет в соцсетях фейки о вакцинации, а также оскорбляет борющихся с COVID-19 медиков.
Кроме того, СБУ установила, что антивакцинаторные материалы, распространяемые женщиной, угрожают общественно-политической деятельности и национальной безопасности Украины.
Оперативники пришли к Фаист, чтобы изъять технику, которую она использовала для трансляции своих фейков.
Отметим, Елена Фаист - руководитель черкасской ячейки "СТОП Фэйк Пандемия". Организация отрицает пандемию COVID-19 и выступает против карантинных ограничений, ношение масок и вакцинации.
Напомним, 3 ноября в Киеве под Радой и Кабмином протестовали "антивакцинаторы".
Одна из участниц акции протеста антивакцинаторов возле Верховной Рады заявила о финансовой поддержке России.
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Ааа! Я зрозуміла, Svitlana Russian- це квінтесенція колишніх тепешок-Зебілок, які робили клована преЗЕдентом. Такого сказу, екстазу та оргазму у прямому ефірі, що ви виробляли по Янелоху, не було ніколи, навіть за Бандюковича так не казились. Але пройшло зовсім небагато часу і всі ці Франческа, Марьяна, Лалалала, Єлена Вервейко, Татьяна Лайф та багато інших Зебілок зникло. Сподіваюсь, що тебе незабаром деактивують.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vas-vishatimut-u-mikolayevi-protivnicya-vakcinaciji-zagrozhuvala-medikam-video-novini-ukrajini-50195091.html «Вас вішатимуть»: на мітингу антиваксерів у Миколаєві звучали погрози медикам, які щеплюють від Covid-19 - відео
До речі, а які саме у тебе переконання? Просто не робити вакцину та переконувати у цьому інших? Так це не переконання, а навмисний злочин, який ти щодня тут скоюєш та підтримуєш таких самих злочинців.
"CDC потратил $2.2 млрд на поиск решения против коронавирусной пандемии.
Европейская Комиссия - 1,4 млрд евро на ту же задачу.
ВООЗ - около 100 млн долларов.
На основе полученных дорогих данных эти организации в один голос говорят об отсутствии альтернативы вакцинации в преодолении пандемии.
*Vaccine-induced protection is the only promising solution
for the ongoing COVID-19 pandemic
Любое мнение имеет цену.
Мнение за вакцинацию стоит дорого, мнение против вакцинации, как правило, вообще ничего не стоит".
- на мітингу антивакцинаторів у Києві (бадьоро): "Масква, Пітєр! Спасіба за фінансавую паддєржку!"
- під час обшуків (перелякано): "Щас мнє СБУ может сдєлать какую-та падставу!"
Не гениально, но вцелом не плохо "обкатали" эту умственно отсталую. Собственно создали такой себе прецедент. Ну скажем, создай осередок "СТОП Фейк ЗЕбилы" и усё.... готовьтесь, мы идем к вам. А звучать, по аналогии, будет так - "антиЗЕбiльні матеріали, які поширює /нужное вставить/, загрожують суспільно-політичній діяльності та національній безпеці України.
ну вот и все что надо было знать об "организованных антиваксерах"
Снова за всем стоит финансирование с рф ....
Мразина!
нашли и изьяли
заранее заготовленные невакцины
в огромном количестве