К участнице митинга антивакцинаторов Фаист, поблагодарившей Россию за деньги, пришли работники СБУ: Распространяла фейки о вакцинации. ВИДЕО

К Елене Фаист, призвавшей к дружбе с РФ во время митинга антивакцинаторов в Киеве, пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом женщина сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Основанием для визита СБУ стало обращение врача-инфекциониста местной больницы, обвинившего Фаист в том, что она распространяет в соцсетях фейки о вакцинации, а также оскорбляет борющихся с COVID-19 медиков.

Кроме того, СБУ установила, что антивакцинаторные материалы, распространяемые женщиной, угрожают общественно-политической деятельности и национальной безопасности Украины.

Оперативники пришли к Фаист, чтобы изъять технику, которую она использовала для трансляции своих фейков.

Отметим, Елена Фаист - руководитель черкасской ячейки "СТОП Фэйк Пандемия". Организация отрицает пандемию COVID-19 и выступает против карантинных ограничений, ношение масок и вакцинации.

Напомним, 3 ноября в Киеве под Радой и Кабмином протестовали "антивакцинаторы".

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Одна из участниц акции протеста антивакцинаторов возле Верховной Рады заявила о финансовой поддержке России.