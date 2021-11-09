Судья Черниговского окружного админсуда задержан на взятке 20 тыс. долл., - НАБУ. ВИДЕО

Детективы НАБУ разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении 20 тыс. дол. взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Деньги судья получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца. Взятку служитель Фемиды получил двумя траншами: 7 тыс. дол. авансом, до вынесения нужного решения и 13 тыс. дол. – по факту выполненной договоренности.

Судью разоблачили сразу после получения второго транша и задержали в порядке ст. 208, ст. 482 УК Украины.





Решается вопрос о сообщении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

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