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Судья Черниговского окружного админсуда задержан на взятке 20 тыс. долл., - НАБУ. ВИДЕО
Детективы НАБУ разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении 20 тыс. дол. взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Деньги судья получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца. Взятку служитель Фемиды получил двумя траншами: 7 тыс. дол. авансом, до вынесения нужного решения и 13 тыс. дол. – по факту выполненной договоренности.
Судью разоблачили сразу после получения второго транша и задержали в порядке ст. 208, ст. 482 УК Украины.
Решается вопрос о сообщении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.
Топ комментарии
+14 Andy Jumeirach
показать весь комментарий09.11.2021 21:19
+7 Сергей Арт
показать весь комментарий09.11.2021 20:49
+6 Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий09.11.2021 20:53
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БРАВО! БИС!
и повыше, берите повыше...
Так роблять усі судді усіх судів.
Вот если бы его посадили за это......!
То это была бы НОВОСТЬ!
Вот если бы его посадили за это......!
А це головне. Цікаво, яка ціна зараз на відкуп
тількі у нього була досить дієва методіка !