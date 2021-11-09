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Судья Черниговского окружного админсуда задержан на взятке 20 тыс. долл., - НАБУ. ВИДЕО

Детективы НАБУ разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении 20 тыс. дол. взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Судья Черниговского окружного админсуда задержан на взятке 20 тыс. долл., - НАБУ 01

Деньги судья получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца. Взятку служитель Фемиды получил двумя траншами: 7 тыс. дол. авансом, до вынесения нужного решения и 13 тыс. дол. – по факту выполненной договоренности.

Судью разоблачили сразу после получения второго транша и задержали в порядке ст. 208, ст. 482 УК Украины.


Решается вопрос о сообщении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

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Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) судья (2646) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+14
Сашка Білого жаль,
тількі у нього була досить дієва методіка !
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09.11.2021 21:19
+7
Слава НАБУ!
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09.11.2021 20:49
+6
Красавчик, мабуть ні з ким не поділився...
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09.11.2021 20:53
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Слава НАБУ!
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09.11.2021 20:49 Ответить
Не повезло слузі правосуддя. Скільки разів проносило, а тут. Попався на копійках для судійського корпусу.
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09.11.2021 20:57 Ответить

БРАВО! БИС!
и повыше, берите повыше...
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09.11.2021 21:01 Ответить
Попался, курчавенький!
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09.11.2021 20:52 Ответить
Красавчик, мабуть ні з ким не поділився...
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09.11.2021 20:53 Ответить
Дяков, судила редкий за слова не отвечает - факт
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09.11.2021 20:58 Ответить
Чекаю на вибачення, та підвищенняу ОАСК міста КИЇВ...
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09.11.2021 20:59 Ответить
все они одинаковые
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09.11.2021 20:59 Ответить
Черговий колядник,жертва судової реформи.
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09.11.2021 20:59 Ответить
вы не понимаете, человек вышел купить арбуз, а ему подсунули по ошибке какую то фигню....
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09.11.2021 21:00 Ответить
Все просто він зробив помилку Іменем України, так багато суддів в Чернігові робить, мер цікава істота
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09.11.2021 21:58 Ответить
А хіба тільки в Чернігові?
Так роблять усі судді усіх судів.
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10.11.2021 12:47 Ответить
Ни о чём!
Вот если бы его посадили за это......!
То это была бы НОВОСТЬ!
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09.11.2021 21:03 Ответить
Я хочу зі шкіри су*і крісло замовити, ще й не одне, так до там роботи багато
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09.11.2021 21:59 Ответить
Ни о чём!
Вот если бы его посадили за это......!

А це головне. Цікаво, яка ціна зараз на відкуп
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10.11.2021 06:34 Ответить
Не все сразу!!! Пока у нас как на канеле "ДИСКАВЕРИ!!! ПОЙМАЛИ, ПОКАЗАЛИ, ОТПУСТИЛИ!!! До посадить дело пока как кто не очень и не очень..
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10.11.2021 10:01 Ответить
Всі вони - шкідники у мантіях .
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09.11.2021 21:13 Ответить
просто зрадники Імені України
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09.11.2021 22:00 Ответить
Суд виправдає.
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09.11.2021 21:14 Ответить
Накалядовал.. сто пудово... что толку от этих задержаний, наказания в принципе никакого, по сути судья этот нищий подекларации, у него успешные бизнесмены мамы, папы, братья и т.п., ну дадут пару лет на поселении , как Зваричу, и через пару месяцев по амнистии отпустят... у зварича посерьезней суммы были и то отпустили, а он теперь и в буй не дует, живет и прикалывается с лохов)))))))))))
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09.11.2021 21:16 Ответить
Дело судьи до суда хоть дойдет?
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09.11.2021 21:18 Ответить
Сашка Білого жаль,
тількі у нього була досить дієва методіка !
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09.11.2021 21:19 Ответить
Но что-то "патриеты" за нього Авакову не виставляють рахунок. Мовчать
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10.11.2021 07:58 Ответить
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09.11.2021 21:27 Ответить
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09.11.2021 21:32 Ответить
Кто и за что этой сраной мразоте такие бабки даёт?Тут,с...ка,наизнанку нужно вывернуться и почти два года хреначить,чтобы такую цифру ЗАРАБОТАТЬ.
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09.11.2021 21:42 Ответить
А кем вы работаете если не секрет?
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10.11.2021 10:57 Ответить
Вам для чего эта информация?Самозанятый трудяга,с мозолями от различных электро и ручных инструментов на руках.
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10.11.2021 20:41 Ответить
Понять и простить.
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09.11.2021 21:48 Ответить
Ага, поймать и посадить, вот это будет справедливо.
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09.11.2021 23:35 Ответить
тююю, капейки
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09.11.2021 21:49 Ответить
Кастрировать сволочь и повесить на одном столбе с Рабиновичем и Кивой...
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10.11.2021 04:18 Ответить
В этом городе другим способом не заработать. Ни рабочих мест, ни нормальных зарплат. Чиновники традиционно имеют свою долю
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10.11.2021 07:57 Ответить
А прізвище Хероя можна взнати??
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10.11.2021 08:12 Ответить
Браво конечно! Но опять никто не сядет!...Так как до весны еще далеко....да и вообще ,она для этих ублюдков, разворовывающих Украину никогда не наступит!!!!!!!!!!
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10.11.2021 22:50 Ответить
 
 