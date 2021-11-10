Секретарша Зеленского Маша говорила, что ему даже запрещали читать фейсбук, потому что он очень раним и болезненно реагирует на оскорбления, - актер "Квартала 95" Великий. ВИДЕО
Владимиру Зеленскому, после того, как он стал президентом, команда запрещала читать соцсеть "Фейсбук". Как объясняют соратники Зеленского, он очень расстраивался, когда видел злые комментарии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью изданию "Гордон".
По словам артиста, Зеленский зависим от чужих оценок.
"Он очень ранимый человек… "Секретарь его Маша приходила к нам в офис. Естественно, нам все интересно: "Машунь, что там? Как там Вова? Как у вас?". Она сказала, что он очень ранимый, что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько я помню, ему даже запрещали читать Facebook и другие соцсети… А он поначалу читал", — вспоминает Великий.
Секретарша Зеленского Мария Левченко
Представитель "Квартала 95" считает, что ранимость Зеленского усилилась, после того как он стал президентом. "Если даже в номерах, как мы показывали, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует… И я думаю, что скорее всего, у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого он абсолютно нормально реагировал", — отметил Великий.
Напомним, ранее еще один "кварталовец" Александр Пикалов рассказывал, что Зеленский уже после того, как занял президентский пост, продолжал интересоваться выступлениями команды, а иногда и отчитывал артистов. В "Квартале 95" считают, что на сцену Зеленский больше не вернется.
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Це не Прямий й не 5-ий... Ахмєтка мочить вову такими темпами !!!такою кількістю антивовашоу за вечір, що Порохоботським каналам залишається сидіти на березі й спостерігати , підтримуючи свою ЄС аудиторію.
голубойзелёный воришка.
Наши любимые..."
сдуру можно и картошку несколько раз отваривать...
Свирепо разбросав охрану
Он к Зеле подошел, сказав
- Да это самое, собственно(и зарядил поцу ладошкой по штанам сзади)
Но ему не разрешают читать Фейсбук.
Это дно или ещё поднажмут?
Доречі ця надмірна образливість і тендітність душі на посаді де стрес - це в принципі непоганий початок робочого дня о шостій, це випадком не заважає виконувати свою роботу? Не становить це національної загрози?
Посмотрите на рожи которые корчил Зеленский на своих концертах, поливая грязью всех (не один раз).
Ну явно ранимый человек так бы не смог.
Клоуна или пытаются отбелить, представить жертвой, или он настоящий пройдоха и манипулятор.
А теперь возьми канцелярский нож и полосни им любой палец, включая свой.....Я думаю, что по своему пальцу, ты промахнешься...Не?
"Так ошибітся!- Думал йожик, слазя с кактуса."
Так просто..... Вопрос в пустоту....
(Прегабалин - лекарственный препарат, противоэпилептическое средство).
лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых.
"кукловод" всегда находится рядом с куклой и не отходит ни на шаг.
"кукловод" подпускает к кукле только "нужных" людей, а "ненужных" не подпускает.
"кукловод" контролирует к какой информации нужно допускать куклу, а к какой не нужно.
"кукловод" всегда подсказывает кукле, какие решения принимать, а какие не нужно принимать.
поэтому фактически Зэля живет в искаженной реальности которую создает ему его "кукловод".
Конкуренции у него все равно нет особо, ближайший идёт Порох, но к нему ненависть ещё больше...
-Коломойский vs Ахметов. Чем завершится информатака на Зеленского
Глядя на последние новости, может показаться, что Зеленского уже все списали и время его правления идет даже не на месяцы, а на недели..
Секретарша у "*врея" - с двумя палками на цепочке напоказ - это Его не "ранило"? я бы напр. запретил такое носить, не то шо атеист, а то шо "бошьему нороту" вменяют шо они казнили Бомжа. Тогда как всем известно шо его казнил и не только казнил(!) Патрис Лумумба. По настоящему от пуза "причастился", подлец