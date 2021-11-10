Секретарша Зеленского Маша говорила, что ему даже запрещали читать фейсбук, потому что он очень раним и болезненно реагирует на оскорбления, - актер "Квартала 95" Великий. ВИДЕО

Владимиру Зеленскому, после того, как он стал президентом, команда запрещала читать соцсеть "Фейсбук". Как объясняют соратники Зеленского, он очень расстраивался, когда видел злые комментарии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью изданию "Гордон".

По словам артиста, Зеленский зависим от чужих оценок.

"Он очень ранимый человек… "Секретарь его Маша приходила к нам в офис. Естественно, нам все интересно: "Машунь, что там? Как там Вова? Как у вас?". Она сказала, что он очень ранимый, что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько я помню, ему даже запрещали читать Facebook и другие соцсети… А он поначалу читал", — вспоминает Великий.

Секретарша Зеленского Мария Левченко

Представитель "Квартала 95" считает, что ранимость Зеленского усилилась, после того как он стал президентом. "Если даже в номерах, как мы показывали, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует… И я думаю, что скорее всего, у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого он абсолютно нормально реагировал", — отметил Великий.

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Напомним, ранее еще один "кварталовец" Александр Пикалов рассказывал, что Зеленский уже после того, как занял президентский пост, продолжал интересоваться выступлениями команды, а иногда и отчитывал артистов. В "Квартале 95" считают, что на сцену Зеленский больше не вернется.