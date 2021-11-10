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Секретарша Зеленского Маша говорила, что ему даже запрещали читать фейсбук, потому что он очень раним и болезненно реагирует на оскорбления, - актер "Квартала 95" Великий. ВИДЕО

Владимиру Зеленскому, после того, как он стал президентом, команда запрещала читать соцсеть "Фейсбук". Как объясняют соратники Зеленского, он очень расстраивался, когда видел злые комментарии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью изданию "Гордон".

По словам артиста, Зеленский зависим от чужих оценок.

"Он очень ранимый человек… "Секретарь его Маша приходила к нам в офис. Естественно, нам все интересно: "Машунь, что там? Как там Вова? Как у вас?". Она сказала, что он очень ранимый, что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько я помню, ему даже запрещали читать Facebook и другие соцсети… А он поначалу читал", — вспоминает Великий.

Секретарша Зеленского Маша говорила, что ему даже запрещали читать фейсбук, потому что он очень раним и болезненно реагирует на оскорбления, - актер Квартала 95 Великий 01

Секретарша Зеленского Мария Левченко

Представитель "Квартала 95" считает, что ранимость Зеленского усилилась, после того как он стал президентом. "Если даже в номерах, как мы показывали, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует… И я думаю, что скорее всего, у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого он абсолютно нормально реагировал", — отметил Великий.

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Напомним, ранее еще один "кварталовец" Александр Пикалов рассказывал, что Зеленский уже после того, как занял президентский пост, продолжал интересоваться выступлениями команды, а иногда и отчитывал артистов. В "Квартале 95" считают, что на сцену Зеленский больше не вернется.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Квартал-95 (223)


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Топ комментарии
+109
Кусок гамна поливавший в кварте грязью всех, оказался "дуже вразливиим"
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10.11.2021 09:11
+105
Мерзотне закомплексоване чмо, якого ідіоти вибрали на посаду президента (головнокомандуючого) в країні, в якій війна, а тепер ще й Ковід. Суки зебільні, що ж ви натворили?
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10.11.2021 09:11
+76
нарцисс, сноб и паталогический лжец ваша бубочка...
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10.11.2021 09:10
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Страница 3 из 3
такой зеля - гандон в презервативе
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10.11.2021 13:20 Ответить
Учора на каналі Україна 24 Голованов на своє телефонне опитування за 20 хв до кінця бесіди з Ггордоном отримав двзінки від майже 11 тис глядачів з відповіддю 70 відсотків які НЕ ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗА ВОВУ ...
Це не Прямий й не 5-ий... Ахмєтка мочить вову такими темпами !!!такою кількістю антивовашоу за вечір, що Порохоботським каналам залишається сидіти на березі й спостерігати , підтримуючи свою ЄС аудиторію.
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10.11.2021 13:23 Ответить
Придумала! Когда это говно сядет, надо будет транслировать в его камеру исключительно пожелания всех людей видео и аудио 24/7. Может специальный сайт придется создать)) Пусть наслаждается все 15 лет. Или больше.
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10.11.2021 13:49 Ответить
Надо же какой сентиментальный голубойзелёный воришка.
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10.11.2021 14:15 Ответить
Скоріше за все його т. з. вразливість є звичайною психічною нерівновагою, яка обумовлена надмірним споживанням стимулювальних та наркотичних речовин.
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10.11.2021 14:17 Ответить
1000%
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10.11.2021 14:28 Ответить
Та хто б сумнівався, у Вови комплекс "ЯнєЛох" мінє 42 я "Бальсой" ..... й це насправді сумно.
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10.11.2021 14:21 Ответить
"Очень ранимые
Наши любимые..."
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10.11.2021 14:29 Ответить
Цей генератор випадкових слів вимагає ще більше влади. Вова ! Здай хочаб аналізи до кінця каденції.
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10.11.2021 14:50 Ответить
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10.11.2021 14:53 Ответить
Це правда, на Вінниччині їх називають маремухами, але готують їх СПЕЦИФІЧНО. ПРОМИВАЮТЬ і відварюють певну кількість разів , щоб вивести критичну кількість отруйних речовин. Це, як риба фугу чи корінь маніоку.
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10.11.2021 21:07 Ответить
Из 12 видов мухоморов в Украине 5 съедобных, в том числе и серо-розовый (который моримуха)...Никакой специальной обработки не требуется, гриб как гриб, маринованный очень даже ничего
сдуру можно и картошку несколько раз отваривать...
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11.11.2021 10:53 Ответить
Дякую за інформацію, не знав цього, а про "декілька разів виварити" , так вчив мене дядько,, який і пригощав зібраними НАМИ маремухами, ним приготовленими.
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11.11.2021 12:34 Ответить
Раньше люди знали... клоуна не обирали.
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11.11.2021 00:10 Ответить
ага, но выбрали ..... Сталина
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11.11.2021 09:19 Ответить
А його НІХТО не обирав. Окрім обраних жидів, марксистів-лєнінців. А народ, хто на нього звертав увагу."Головне не ЯК голосують, а як *******",- його вислів, можливо, трохи неточний.
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11.11.2021 12:40 Ответить
не кривляйся, я же "стебанулся", если вы не понял
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11.11.2021 12:45 Ответить
Я й не кривляюсь, просто, привів Вам, майже, цитату людожера, прізвище якого Ви, чомусь, пишите з великої літери.
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11.11.2021 15:29 Ответить
Это охрененно трогательно. Так и хочется спросить: "Так чего ж ты полез на президентский пост, нежный, бл&ть, цветок? Неужто думал, что там где-то есть кнопка "сделать хорошо", которую злочынный Порошенко не нажимает исключительно от жадности? А ты нажмёшь, на коленках перед Путиным постоишь, и останется только собирать аплодисменты?.."
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10.11.2021 15:29 Ответить
Жаль шо Кличко не ранимый -

Свирепо разбросав охрану
Он к Зеле подошел, сказав
- Да это самое, собственно(и зарядил поцу ладошкой по штанам сзади)
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11.11.2021 09:18 Ответить
якщо Машу секретарку ще не звільнили то Зеленському точно - відключили інтернет. .
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10.11.2021 15:30 Ответить
Если такой ранимый, чего шел а президенты? Чего-то не ранимый к украинцам, которых он сделал нищими и теперь со своей все никак не нажравшейся шайкой плевать хотел с дуба. К сожалению к власти пришли воры, некчемы, просто банда, грабящая Украину
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10.11.2021 16:25 Ответить
Президент воюющей страны! Верховный Главнокомандующий! Человек, который много чего рассказывал про смену системы, посадки и реформы!
Но ему не разрешают читать Фейсбук.
Это дно или ещё поднажмут?
Доречі ця надмірна образливість і тендітність душі на посаді де стрес - це в принципі непоганий початок робочого дня о шостій, це випадком не заважає виконувати свою роботу? Не становить це національної загрози?
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10.11.2021 16:40 Ответить
Просто у нього хвороба прогресує. Переїв Колумбійського цукру.
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10.11.2021 20:24 Ответить
Здесь явно кто то врёт.
Посмотрите на рожи которые корчил Зеленский на своих концертах, поливая грязью всех (не один раз).
Ну явно ранимый человек так бы не смог.
Клоуна или пытаются отбелить, представить жертвой, или он настоящий пройдоха и манипулятор.
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10.11.2021 17:44 Ответить
Очень просто! Подзови 2-3 своих коллег к своему столу и попроси положить указательный палец на стол, рядом положи свой.
А теперь возьми канцелярский нож и полосни им любой палец, включая свой.....Я думаю, что по своему пальцу, ты промахнешься...Не?
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10.11.2021 19:18 Ответить
Та ладно, знал не одного такого любителя посмеяться над другими и при этом закатывающего истерику если под..нуть его . А тут ещё с психическими отклонениями на фоне принятия кокса .
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10.11.2021 22:34 Ответить
Прочитавши заголовок, спочатку подумав, що це новий фел'єтон Рибнікова
"Так ошибітся!- Думал йожик, слазя с кактуса."
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10.11.2021 18:16 Ответить
Реальність така... Рибніков такого не придумає.
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11.11.2021 00:07 Ответить
Это Зе_никчемность еще Цензор.нет не читает, а так бы знал про себя всю правду.
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10.11.2021 18:33 Ответить
Про Машу он зря так. Точнее про ее язык. Машуня, горе-то ведь не от ума, а от языка. Нельзя, так, солнышко, находясь на такой должности, настолько вольно обращаться со своим языком. Это ведь не мужа ублажать(ну или кого там). Твой язык может ранить нежную плоть самого зеленского. Ведь расстроиться может. И что тогда?
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10.11.2021 18:40 Ответить
Если бубочка такое нежное, самовлюбленное, эгоистическое чмо.... То какого х-ра оно лезло управлять страной в период войны и кризиса?
Так просто..... Вопрос в пустоту....
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10.11.2021 18:53 Ответить
Зеленський нормальний, якщо переймається тим, який він президент. Люди зараз злі, у цьому причина. Злі часи породжують злих людей, тому й пишуть гидоти.
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10.11.2021 19:05 Ответить
То есть все остальные должны были сносить дерьмо зекрысы,а оно про себя нет?не хочет читать про себя -очень удивится,когда его повесят)
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10.11.2021 21:16 Ответить
И да,зекрысе совершенно похрен ,какой оно президент -поэтому запретил над ним шутить и не читает мнение украинцев -этому ублюдку главное рейтинг,чтоб не снесли -это оно предоставил падалюку ,что очень зря)))
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10.11.2021 21:19 Ответить
Это чмоколо высмеивало всех, но сам дуреет от критики.
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10.11.2021 19:12 Ответить
"Лирику" не пробовали давать? Очень помогает! Очень и очень!
(Прегабалин - лекарственный препарат, противоэпилептическое средство).

лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых.
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10.11.2021 19:12 Ответить
та там и мойдодыр вслух читать небезопасно...бубе с катушек слететь лехко..
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10.11.2021 19:27 Ответить
менше треба вживати незрозумілих речовин... для початку...
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10.11.2021 20:19 Ответить
Президент якому забороняють читати коментарі у ФБ.... Ппц
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10.11.2021 20:33 Ответить
принято ссылки давать. кто знает - не даст ли ранимый Цензору миллион евро шоп узнать ваш ай-пи и настигнуть? - сам приедет
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11.11.2021 09:04 Ответить
Ранимый и трусливый. А меня это должно колыхать? Пусть мужиком будет как Порох, а то знай как тот голубь, нагадит и свалит. Слушать это все противно, в жилетку жене пусть плачется, а на люди выходит с мужественно сжатыми челюстями. И плевать, что рука в заднице.
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10.11.2021 20:59 Ответить
Хуже Зеленского лучше нет
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10.11.2021 21:04 Ответить
Я сподіваюсь, що хоча б tic-tock з аднакласнікамі залишили, а то це вже повний бєспрєдєл.
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10.11.2021 21:14 Ответить
Це саме та Маша, яка була на нараді у президента(де їй бути не належало), після якої операція зірвалась?
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10.11.2021 21:20 Ответить
Мамочка Римма нигадует..помните как она слёзно просила защитить ЗЕбубачку от Порошенко, даже видосик записала.... ЗЕбубачка ведь такой ронимый..
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10.11.2021 21:21 Ответить
таки да. а шо нет?
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10.11.2021 21:23 Ответить
дядя Беня, а мона я уже не буду ************?

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10.11.2021 21:22 Ответить
Надо срочно запустить флешмоб что бы 73% ЗЕбилов оставили приятный, позитивный и хвалебный коментарий в Фейсбуке ЗЕбубачки...может тогда бубачке разрешат читать Фейсбук...
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10.11.2021 21:24 Ответить
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10.11.2021 23:37 Ответить
чучелло ты щас тролишь или ты серьёзно считаешь шо эта квартальная, прокермлёвская шобла строит страну???
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11.11.2021 01:21 Ответить
У Моники натура утонченная, она сейчас вся в болдинской осени, тоскует и страдает по временам, когда за ним носились толпы идиотов и пели ему хвалу. А теперь эти толпы могут и рыло ему начистить. Ну прямо полный *****., извиняюсь - депрессия.
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10.11.2021 21:36 Ответить
Памперс он сам меняет или Маша помогает ?
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10.11.2021 21:36 Ответить
Бэня полностью контролирует свою куклу, в которую вложил самое ценное и важное что есть у любого еврея - деньги. для этого к кукле был поставлен "кукловод".
"кукловод" всегда находится рядом с куклой и не отходит ни на шаг.
"кукловод" подпускает к кукле только "нужных" людей, а "ненужных" не подпускает.
"кукловод" контролирует к какой информации нужно допускать куклу, а к какой не нужно.
"кукловод" всегда подсказывает кукле, какие решения принимать, а какие не нужно принимать.
поэтому фактически Зэля живет в искаженной реальности которую создает ему его "кукловод".
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10.11.2021 21:54 Ответить
В чергове говорять, що "вову подменили". Та воно й було злопамятним, дрібязковим, сцикливим лайном. Під час війни ржало над Україною, над армією, над памяттю про голодомор. Назвіть хоч щось цінне для українця над чим гнусавий членограй не ржав і не висміював. Досить ліпити з лайна кулю а із "зе" президента!
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10.11.2021 21:56 Ответить
Так хто це говорить? Ті жиди, які з усієї сили тягнули за зільону плісняву, а тепер , ***, прозріли"ми лаханулісь". Спсають своє "ліцо". Але це принципово НЕМОЖЛИВО, бо замість ліца там срака.
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11.11.2021 20:49 Ответить
Які недолугі створіння разом зі своїм очільником
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10.11.2021 23:43 Ответить
А хто крім зебілів сумнівався, що він вразлива людина? Навіть ролик показували. Де ніби кацапи різко активізували бойові дії і потрібно приймати рішення, а він такий "вражений, такий вражений" що тільки ніжки під столом трусяться...Вразливий він і всю владу вже заразив...
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11.11.2021 00:00 Ответить
Чего расчирикались?) Скорее всего Зеленский останется и на второй срок!🙃
Конкуренции у него все равно нет особо, ближайший идёт Порох, но к нему ненависть ещё больше...
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11.11.2021 00:12 Ответить
Срок у Бубочки должен быть один - 15 лет!
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11.11.2021 09:00 Ответить
Е не бреши, мразота зільона, антирейтинг очолив зільоний підор. Так що не намагайтесь вкусити Петра. Він-боєць, вміє тримати удар і грати в довгу.
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11.11.2021 21:40 Ответить
Т.е. клоун обижается, когда над ним смеются???? Зазеркалье!
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11.11.2021 01:06 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-vs-ahmetov-chim-zavershitsya-informataka-na-zelenskogo-07112021-442067 https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-vs-ahmetov-chim-zavershitsya-informataka-na-zelenskogo-07112021

-Коломойский vs Ахметов. Чем завершится информатака на Зеленского

Глядя на последние новости, может показаться, что Зеленского уже все списали и время его правления идет даже не на месяцы, а на недели..
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11.11.2021 02:59 Ответить
Вразливість ?!!! У носія хуцпи?!!! Шо воно верзе.... Пошукайте в дупі меду. Не давали читать коменти бо лютувало і прагнуло розстрілів. А поки ніззя...
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11.11.2021 08:08 Ответить
Это просто какой то позор))
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11.11.2021 08:57 Ответить
А если бы ранимо относился к застегиванию штанов и брюк в сортире? тоже бы запретили?
Секретарша у "*врея" - с двумя палками на цепочке напоказ - это Его не "ранило"? я бы напр. запретил такое носить, не то шо атеист, а то шо "бошьему нороту" вменяют шо они казнили Бомжа. Тогда как всем известно шо его казнил и не только казнил(!) Патрис Лумумба. По настоящему от пуза "причастился", подлец
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11.11.2021 08:59 Ответить
Мания вяличия и преследования могут пагубно сказаться на товаристче Сралине,необходима срочная госпитализация...,товаристч Берия...Сралин не может умереть...он вечен что Членин...
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11.11.2021 09:08 Ответить
плАчу 😭
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11.11.2021 09:09 Ответить
а у нее ест допуск к гостайне? Все что обсуждается в Кабинете - это под грифом. Вопросы к департаменту охорони держ тайн СБУ
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11.11.2021 16:34 Ответить
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