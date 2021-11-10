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Мы не стесняемся спрашивать Германию, какие действия предпринимаются, чтобы указать России на ее место – Кулеба. ВИДЕО

Украинская сторона не стесняется заявлять американским и немецким партнерам, что Россия намеренно создает кризис на энергетическом рынке ЕС и использует энергоресурсы в качестве оружия, требующего соответствующего реагирования.

Об этом рассказал в Вашингтоне в начале визита в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, тот энергетический кризис, который сейчас Россия создала на рынке Европейского Союза, это использование газа как оружия. Мы не стесняемся говорить, что мы помним очень хорошо совместное заявление США и Германии, где было написано, что если Россия начнет использовать энергию как оружие в международных отношениях, то Германия прибегнет к решительным действиям", - отметил глава МИД Украины.

Он отметил, что украинская сторона уважает и благодарна Германии за последовательную поддержку Украины. "Но у нас есть вопрос: что собственно происходит, и какие действия теперь предпринимаются, чтобы указать России на ее место?", - подчеркнул Кулеба.

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По его словам, вопрос энергетической безопасности Украины будет подниматься и во время встреч в США. Он станет одной из основных тем обсуждения в Вашингтоне – вместе с вопросами безопасности и обороны, а также экономического развития. Причем ожидается обсуждение и вопроса "Северного потока – 2", отметил министр.

Автор: 

Газ (10225) Германия (6953) россия (95515) США (26637) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
одно НО - Германия вас игнорирует ужа давно...
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10.11.2021 09:46
+5
З тих пір як лохи посадовили на табуретку горохового шута.
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10.11.2021 09:52
+4
Ось які ми сміливці!
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10.11.2021 09:46
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одно НО - Германия вас игнорирует ужа давно...
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10.11.2021 09:46 Ответить
З тих пір як лохи посадовили на табуретку горохового шута.
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10.11.2021 09:52 Ответить
выражается глубокая озабоченность
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10.11.2021 10:53 Ответить
нет. нынешнее быдло просто посылается НАХ
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10.11.2021 13:37 Ответить
Ось які ми сміливці!
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10.11.2021 09:46 Ответить
розкажіть краще які звязки ви маете із кацапо-агресором самі.....,а потім вже до Дойч претензії....
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10.11.2021 09:47 Ответить
Так эти же связи по настоянию той же Германии, отсюда и вопросы.
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10.11.2021 09:52 Ответить
А в кого ви там питаєте ?
В них перехідний період між владами.
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10.11.2021 09:48 Ответить
Та і в нас перехідний період між владами.
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10.11.2021 09:54 Ответить
Клоун крашеный. Кто на тебя обращает внимание и на твои вопросы.Все уже поняли кто вы .
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10.11.2021 09:50 Ответить
А підвищеним тоном не пробували запитувати?
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10.11.2021 09:51 Ответить
за ворот надо их брать, как Климкин предлагает
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10.11.2021 14:55 Ответить
Клімкін дипломат, слід розуміти, як брати за місце, де спина втрачає благородну назву
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10.11.2021 17:14 Ответить
"Росія навмисно створює кризу на енергетичному ринку ЄС та використовує енергоресурси як зброю"
Это понимает Украина и пытается донести эту очевидную истину до Германии и США. Понятно.
Вопросы Кулебе:
1. Почему США? Разве они с этим спорили? Разве не они вводили санкции против СП 2?
2. Еще кто-то в Европе это понимает, кроме Украины? Мы одни пытаемся надавить на Германию?
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10.11.2021 09:57 Ответить
С первым пунктом не понятно, разве не они сняли свои же санкции с сп2?
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10.11.2021 11:20 Ответить
На счет "сняли" не уверен. Там же какие-то конфиденциальные переговоры были. Точную их суть никто не знает. Насколько я понял, у США были реальные рычаги вообще заблокировать запуск СП 2, а Меркель уговорила этого не делать. Но санкции, по моему, не отменили.
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10.11.2021 11:42 Ответить
Посмотрите просто в Гугле не выдумывайте что тот себя черти что.
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10.11.2021 11:56 Ответить
Вы утверждаете, что США сняли все санкции с СП 2?
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10.11.2021 11:59 Ответить
Что вам мешает посмотреть эту тему Гугле? Если конкретно то сняли именно те что мешали достроить.
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10.11.2021 13:25 Ответить
Вы сами полностью подтверждаете мои слова. И к чему было это ваше "не выдумывайте что-то от себя черти что"?
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11.11.2021 09:47 Ответить
Какие слова? То что вы сначала утверждали что санкции не снимались, потом видимо воспользовались советом и узнали что снимались, поэтому начали увиливать в слово сочетание "все санкции". Да против, образно говоря, газпромовских дворников санкции не снимались. А вот с западных фирм и руководства сняли, что и позволило достроить. Так что какие слова в ваших увиливаниях подтверждены?
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11.11.2021 10:01 Ответить
Т.е. какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?
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11.11.2021 10:14 Ответить
На бис:10.11.2021 13:25
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11.11.2021 11:27 Ответить
Что вам мешает выражаться яснее? Не желание?
Еще раз. Я правильно понял ваше утверждение: какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?
Если не хотите конкретно отвечать, то так и скажите. Не вы мне, не я вам - ничего не должны. Это просто диалог. Но давайте без этих хитрожопых петляний (это скучно и не интересно).
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11.11.2021 11:43 Ответить
Яснее ясного вы только прочтите если сможете:11.11.2021 11:27. что за проблемы с чтением?
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11.11.2021 12:40 Ответить
Пока мне ясно только одно: Вы категорически не желаете дать ответ на простой и четкий вопрос:
"Я правильно понял ваше утверждение: какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?"
Даже подскажу варианты ответов:
1. Да, правильно поняли
2. Нет, не правильно. США отменили ВСЕ санкции против СП 2.
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11.11.2021 12:51 Ответить
Интерпретируйте пожалуйста мои комментарии а не свои фантазии.
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11.11.2021 12:54 Ответить
Т.е. ответ № 2?
Или продолжите петлять?
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11.11.2021 13:04 Ответить
Не угадали. Есть еще у вас варианты ответа или попробуете научится читать?
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11.11.2021 13:06 Ответить
Дело не в том, умею ли я читать. И даже не в том, умеете ли вы писать. Дело в том ЧТО вы пишете.
Понимаю, что не всем дано ясно и однозначно формулировать свои мысли. Поэтому и попробовал уточнить. Ваши загадки, съезды и петляния, вы уж простите, мне не интересны.
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11.11.2021 14:33 Ответить
Процитируйте что именно вам не понятно в моём комментарии ?
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11.11.2021 14:42 Ответить
спросі у зєлоха.
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10.11.2021 10:02 Ответить
Байден скасував санкції після того, як зрозумів, що зе його дурить.
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10.11.2021 10:05 Ответить
Нда...надо ,как избавимся от зекрысы,допускать к голосованию только психически здоровых
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10.11.2021 10:41 Ответить
5000 "белорусских беженцев" из Ирака и Афганистана уже оказались в Германии! Скоро всё они будут с немецкими паспортами.
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10.11.2021 10:34 Ответить
Да ладно... Как???
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10.11.2021 14:12 Ответить
І запитувати треба голосно. А то, схоже, німці забули хто їм накостиляв у другій світовій.
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10.11.2021 10:35 Ответить
Ну і як? Отримали відповідь?
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10.11.2021 10:37 Ответить
Только уже место у России разное для Украины и Германии. Поэтому и взгляды разные.
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10.11.2021 10:42 Ответить
Кулеба, хватит вопросов, вводи санкции против них, оборзели дальше не куда.
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10.11.2021 10:43 Ответить
Это типа ССср Сралина...Германия наш союзник и не может напасть 22 июня на советское БЫДЛО...у нас Договор-МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП типа МЕРКЕЛЬ-Путлер
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10.11.2021 10:45 Ответить
Крысы Мавзолейные...лет 30 назад я учился журналистике с АЗОВ...а практику проходил в газете "Вечерний Киев" когда главредом был Виталий Карпенко...

Батя... если ЖИВ дай БОГ ЗДРАВИЯ...
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10.11.2021 10:50 Ответить
Да Германия по всей истории является союзником мокшан.У них одинаковый взгяд на жизнь-,,разделяй и властвуй,, Да и вторая мировая была только потому что СССР и Германия не договорились об границах раздела Европы.
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10.11.2021 10:55 Ответить
Ясный перец..ХАМАС Хезболла и прочая МАЗОЛЕЙНАЯ ПУТЛЕРСКАЯ матня лезет в Польшу и Германию...хотят Сертифицировать Северный ПОТОП Путлера...,а БУМЕРАНГ вернется на РАБссию...

Рюссишэ ИДИОТОСЫ Гитлер в 1941 году вас правильно ЛЕЧИЛ...
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10.11.2021 11:00 Ответить
я бы спросил Кулебу, в каком статусе завхоз Ермак ведет переговоры в Вашигнгтоне....
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10.11.2021 11:06 Ответить
Слушает записывает типа учится быть Штирлицом...Но на РАБссии умных людей дааавно ликвидировали еще 300 лет назад..остались Шариковы и Швондеры...
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10.11.2021 11:09 Ответить
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10.11.2021 11:13 Ответить
от каких клоунов ещё цитаты будут ? когда на зелю перейдёшь ? параноик
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10.11.2021 15:03 Ответить
Вчера Байден,Порошенко и глава Пентагона Ллойд Остин решили судьбу сраной РАБссии...она распалась 2 марта 1917 года...и возрождению НЕ ПОДЛЕЖИТ...

ПУТЛЕР просто КГБшный самозванец захвативший РАБссию...,ну типа Хан Батый в 1237 году обосравший РАБссию ЧЕРНЬ...

Убойные факты...против КГБшной ХУНТЫ БАРАНОВ....
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10.11.2021 11:17 Ответить
Рюзьгє?
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10.11.2021 11:24 Ответить
Пачєму ті іздєсь, сволачь кацапская?
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10.11.2021 11:35 Ответить
Да-да! Байден -єто голова! Я бі єму палєц в рот не ложіл!
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10.11.2021 11:23 Ответить
хаха , да никаких , срать они хотели на нас с Олимпийской башни
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10.11.2021 11:20 Ответить
Немцы уже сказали, что Украина должна сидеть тихо и платить по счетам выставляемым Газпромом. А Газпром будет прав, если за неуплату отключит Украине газ, мы в Германии сами так делаем. Это был глава энергетического комитета Бундестага Германии Клаус Эрнст .
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10.11.2021 11:34 Ответить
Кулеба ни о чем. Лучше бы вообще рот не открывал - от туда кроме зелёного дерьма ничего не выходит. За какие заслуги налогоплатильщики содержат этого паразита? Какие конкретно задачи решил Кулеба и его ведомство в плане внешней политики Украины? Да никаких.
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10.11.2021 11:44 Ответить
ЗЕ!шобла просрала интересы Украины по всем направлениям В отставку!!
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10.11.2021 12:11 Ответить
Вы бы сначала выяснили какое у рашки место по мнению Германии. Может они считают, что место рашки - главный торговый партнёр и место отбывания пенсии для отставных канцлеров и министров.
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10.11.2021 12:34 Ответить
А они отвечают: "Не указывай нам что делать, и мы не будем указывать куда вам идти"!
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10.11.2021 13:13 Ответить
Эта сладкая парочка уже развязывала мировую войну.Похоже еще не наигрались .
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10.11.2021 16:53 Ответить
Мели Емеля-твоя неделя.
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10.11.2021 17:39 Ответить
 
 