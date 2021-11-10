Мы не стесняемся спрашивать Германию, какие действия предпринимаются, чтобы указать России на ее место – Кулеба. ВИДЕО

Украинская сторона не стесняется заявлять американским и немецким партнерам, что Россия намеренно создает кризис на энергетическом рынке ЕС и использует энергоресурсы в качестве оружия, требующего соответствующего реагирования.

Об этом рассказал в Вашингтоне в начале визита в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, тот энергетический кризис, который сейчас Россия создала на рынке Европейского Союза, это использование газа как оружия. Мы не стесняемся говорить, что мы помним очень хорошо совместное заявление США и Германии, где было написано, что если Россия начнет использовать энергию как оружие в международных отношениях, то Германия прибегнет к решительным действиям", - отметил глава МИД Украины.

Он отметил, что украинская сторона уважает и благодарна Германии за последовательную поддержку Украины. "Но у нас есть вопрос: что собственно происходит, и какие действия теперь предпринимаются, чтобы указать России на ее место?", - подчеркнул Кулеба.

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По его словам, вопрос энергетической безопасности Украины будет подниматься и во время встреч в США. Он станет одной из основных тем обсуждения в Вашингтоне – вместе с вопросами безопасности и обороны, а также экономического развития. Причем ожидается обсуждение и вопроса "Северного потока – 2", отметил министр.