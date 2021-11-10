Мы не стесняемся спрашивать Германию, какие действия предпринимаются, чтобы указать России на ее место – Кулеба. ВИДЕО
Украинская сторона не стесняется заявлять американским и немецким партнерам, что Россия намеренно создает кризис на энергетическом рынке ЕС и использует энергоресурсы в качестве оружия, требующего соответствующего реагирования.
Об этом рассказал в Вашингтоне в начале визита в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безусловно, тот энергетический кризис, который сейчас Россия создала на рынке Европейского Союза, это использование газа как оружия. Мы не стесняемся говорить, что мы помним очень хорошо совместное заявление США и Германии, где было написано, что если Россия начнет использовать энергию как оружие в международных отношениях, то Германия прибегнет к решительным действиям", - отметил глава МИД Украины.
Он отметил, что украинская сторона уважает и благодарна Германии за последовательную поддержку Украины. "Но у нас есть вопрос: что собственно происходит, и какие действия теперь предпринимаются, чтобы указать России на ее место?", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, вопрос энергетической безопасности Украины будет подниматься и во время встреч в США. Он станет одной из основных тем обсуждения в Вашингтоне – вместе с вопросами безопасности и обороны, а также экономического развития. Причем ожидается обсуждение и вопроса "Северного потока – 2", отметил министр.
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В них перехідний період між владами.
Это понимает Украина и пытается донести эту очевидную истину до Германии и США. Понятно.
Вопросы Кулебе:
1. Почему США? Разве они с этим спорили? Разве не они вводили санкции против СП 2?
2. Еще кто-то в Европе это понимает, кроме Украины? Мы одни пытаемся надавить на Германию?
Еще раз. Я правильно понял ваше утверждение: какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?
Если не хотите конкретно отвечать, то так и скажите. Не вы мне, не я вам - ничего не должны. Это просто диалог. Но давайте без этих хитрожопых петляний (это скучно и не интересно).
"Я правильно понял ваше утверждение: какие-то санкции оставили, а те что мешали достроить отменили?"
Даже подскажу варианты ответов:
1. Да, правильно поняли
2. Нет, не правильно. США отменили ВСЕ санкции против СП 2.
Или продолжите петлять?
Понимаю, что не всем дано ясно и однозначно формулировать свои мысли. Поэтому и попробовал уточнить. Ваши загадки, съезды и петляния, вы уж простите, мне не интересны.
Батя... если ЖИВ дай БОГ ЗДРАВИЯ...
Рюссишэ ИДИОТОСЫ Гитлер в 1941 году вас правильно ЛЕЧИЛ...
ПУТЛЕР просто КГБшный самозванец захвативший РАБссию...,ну типа Хан Батый в 1237 году обосравший РАБссию ЧЕРНЬ...
Убойные факты...против КГБшной ХУНТЫ БАРАНОВ....