За сутки от коронавируса в Киеве скончались 73 человека, обнаружили 1 740 новых случаев, - Кличко. ВИДЕО
За прошедшие сутки в Киеве госпитализировали 513 пациентов с коронавирусом, подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1 740 больных COVID-19. За последние две недели у нас увеличивается смертность от коронавируса. За минувшие сутки - страшная цифра. 73 летальных случая, и это не только пожилые люди", - отметил Кличко.
Среди умерших 35 мужчин в возрасте от 26 и 38 женщин от 34 лет.
"Увеличилось и количество больных детей - 109 в сутки. В частности 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Увеличивается также количество госпитализированных в больницы столицы. Также увеличивается количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. За прошедшие сутки в больницы попали 513 пациентов с коронавирусом, подозрением на COVID и пневмониями", - добавил мэр Киева.
975 жителей Киева побороли коронавирус.
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Ибо надо было следить за наличием сертификатов у своих клиентов.
Но вакцинироваться не надо.
this is fine
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.