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За сутки от коронавируса в Киеве скончались 73 человека, обнаружили 1 740 новых случаев, - Кличко. ВИДЕО

За прошедшие сутки в Киеве госпитализировали 513 пациентов с коронавирусом, подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1 740 больных COVID-19. За последние две недели у нас увеличивается смертность от коронавируса. За минувшие сутки - страшная цифра. 73 летальных случая, и это не только пожилые люди", - отметил Кличко.

Среди умерших 35 мужчин в возрасте от 26 и 38 женщин от 34 лет.

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"Увеличилось и количество больных детей - 109 в сутки. В частности 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Увеличивается также количество госпитализированных в больницы столицы. Также увеличивается количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. За прошедшие сутки в больницы попали 513 пациентов с коронавирусом, подозрением на COVID и пневмониями", - добавил мэр Киева.

975 жителей Киева побороли коронавирус.

Автор: 

Киев (25518) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
В одном Киеве в сутки умирает больше, чем от вакцинации за все аремя по всей Украине.
Но вакцинироваться не надо.
this is fine
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10.11.2021 11:31
+1
поздравляю со штрафом.
Ибо надо было следить за наличием сертификатов у своих клиентов.
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10.11.2021 21:31
+1
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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10.11.2021 21:31
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И снова процент вакцинированных в Киеве увеличился в т.ч. и естественным путём.
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10.11.2021 11:22 Ответить
поздравляю со штрафом.
Ибо надо было следить за наличием сертификатов у своих клиентов.
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10.11.2021 21:31 Ответить
В одном Киеве в сутки умирает больше, чем от вакцинации за все аремя по всей Украине.
Но вакцинироваться не надо.
this is fine
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10.11.2021 11:31 Ответить
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
показать весь комментарий
10.11.2021 21:31 Ответить
 
 