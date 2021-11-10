Минздрав отслеживает, зовет ли семейный врач своих декларантов на прививку, - Ляшко. ВИДЕО
Минздрав отслеживает, кто из семейных врачей помогает кампании по вакцинации от коронавируса, а кто нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге сегодня, 10 ноября 2021 года.
По словам Ляшко, у Минздрава есть возможность отслеживать количество вакцинированных среди тех, кто подписал декларацию с семейным врачом.
"Соответствующие данные отображаются на дашборде Национальной службы здоровья Украины. Таким образом, мы сразу видим, работает ли определенный врач со своими декларантами, зовет ли он их на прививку", – заявил Ляшко.
Министр отметил, что уже более 78% украинцев заключили декларацию с семейными врачами.
С 8 ноября 2021 года педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. В случае отказа от прививки, их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
Вчера, 9 ноября, стало известно, что Минздрав утилизировал 500 000 доз вакцины Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) от коронавируса, у которых закончился срок годности.
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Почти год записываешься - приходит смс, что прием отменили.
Приходится за каждой справкой ходить к главврачу поликлиники.
Это в Киеве, представляю, что там в лругих городах.
https://www.facebook.com/100011383031061/posts/1730891880633563/?d=n
В 2019 за плакати проти Зєлі-кандидата тягли в буцегарню.
Страшнючий злочин!
25 травня 2019.
У Рівному ДВОХ чоловік із плакатами про Зеленського забрали в поліцію за несанкціонований мітинг.
https://lb.ua/news/2019/05/25/427856_v_rovno_dvuh_chelovek_plakatami.html
Це даже не суржик
Тоді довелось би робити "експериментальні уколи".
Але ж звідки саме ти строчиш?
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заробив у жовтні 69 тис. 135,13 грн - оклад, надбавки та добові за відрядження.
Заступники Ляшка минулого місяця заробили:
Олександр Комаріда - 48 тис. 626,51 грн ;
Ірина Микичак - 53 тис. 204,84 грн;
Петро Ємець -54 тис. 099,61 грн ;
головний санітарний лікар України Ігор Кузін - 49 тис. 287,85 грн;
Олексій Яременко - 49 тис. 076,75 грн;
Марія Карчевич - 49 тис. 527 грн .
Самое забавное что сейчас (ляшко об этом конечно не рассказывает, но это ведь и не тайна) столкнулись с тем что:
1.Семейный умер - некуда его клиентов приписать.
2.Семейный уволился - некуда его клиентов приписать.
3.Семейный уехал,заболел итд- некому его клиентов вести.
Не знаю за киев, но по днепру и области это реалии. Этот момент организаторы "семейных" врачей не учли и не просчитали на перед.Сейчас до многих банально не дозвониться,не то что придти и направления получить.
бабло освоено,можно закапывать, интересно сколько еще до конца года закопают, а сколько в мире страшно подумать. Главное шо производители продают по факту и по предоплате, а там хоть трава не расти главное покупайте побольше
И самое главное - ответственных и виновных нет,ведь 500т вакцин это 250т спасенных...даже у валеры в методичке ничего нет на это
Эта ссылка работает?
Переведенный фрагмент оттуда:
"...Шунберт также сказал, что более 90 процентов жителей были полностью вакцинированы двумя дозами за несколько месяцев до появления недавних случаев заболевания.
Новые случаи были выявлены сразу после того, как в доме-интернате начали вводить третьи дозы, в рамках недавно начатой общекорпоративной кампании, уделяющей приоритетное внимание долгосрочному уходу и местам скопления людей."
Вопрос - вы ж поддержали реформу американской санитарки, которая уничтожила систему Семашко и перевела медицину на рельсы финансовой эффективности?
А как сделать медицину финансово эффективной без увеличения расходов? - да просто:
- закрыть больницы
- сократить врачей
а сумму поделить на тех кто остался.
Да, при системе Семашко врачи возможно 50% своего времени не были заняты приемом пациентов, но нагрузка на врача не распределяется равномерно в течение года: понятно, что есть пиковые нагрузки - осень/весна, в это время врачи были заняты на 100%, а летом - может на 10%.
Что получилось в результате реформы от рентгенолога?
Рассчитали среднюю нагрузку на врача: 2000/365=6 пациентов в день, по записи - красота))) "лишних" врачей - разогнли нах.
Только получилась херня, оказывается пациенты сволочи не хотят ходить равномерно каждый день по 6 человек, а идут к врачу когда заболели, а 50% болеет орви осенью-весной. И идут к семейному врачу и те, кому нужно к лору, кардиологу, хирургу - и все через него.
Нехитрый расчет показывает, что нагрузка на врача в октябре-ноябре возрастает многократно: 1000/60=15 (это в среднем в день - то есть уже почти в 3 раза больше), а ведь пациенты не приходят равномерно, могут быть дни когда например помощь нужна 30 или 40 людям?
А у врача сейчас больше времени уходит на заполнение электронных форм, чем на осмотр пациента.
Так шо ж вы родные теперь претензии врачам выдвигаете?
Лихо від Супрун було в тому, що вона як навмистно злепіла карікатуру на системи 50 різних країн , вибравши в кожній найгірший варіант . то й що більше відповідає на завдання , яке йще наци ставили як до попуасів : меньше вчитися , більше самолікуватися , й постійно арбайтен на великий райх .
Супрун й відносилась до українців як до попуасів - в цьому жах . В тому , що єдина причина , що робить медицину вільного світу такою , що 99% усіх медичний успіхів у досягнень це саме там , Так ось - ца страхова система гарантує жебракам безкоштовне лікування яке абсолютно ідентичного до "елітного" різниця виключно в комфорті . Ось що таке медицина "там" . Й це не гасла , а система - наприклад , прем"єра Іцхака Рабіна спробували повернути до життя на тому ж самому операційному столі (листопад 1994) , на якому за добу до цього реанімували наркомана , якого збила машина . Так ось Рабіна не вдалось , а наркоман тоді вижив .
А Уляна брехала ,мовляв у Ізраїля копіювала -- брехня повна . Бо там навіть на лікі субсидії , а пенсам - до 80% . Щеплення безкоштовне , тестування миттєве , платне тільки якщо без лікаря .
Так , лікарі перейшли на телефоний режим , але жодний лікар первинки не займається Ковідом .
Система жодного разу не похитнулася й не забуксувала , хоч плотність населення одна з більших у світі й туризм один з найінтенсивнийших .
Головна проблема у Семашко це те, що вона не працює без колючого дроту , й Гулагу , й примусової вакцинації (під жахом отримати запис такий в трудову , що тільки в кочегари й візмуть) . Та йще карна псіхіатрія , карна венерологія (коли за французкий нашмарк карали на 2 тиждня болючих уколів й телегою на роботу) . Залізний занавес вимагає Семашко .
Бо в умовах вільного ринку труда , лікарі й молодший персонал розбіжуться по інших країнах , де ім гарантують в 5 разів більші гроші . Бо на скільки більше кількість ліжок , кількість лікарів , настільки менша їх зарплатня . Та йще інша закономерність , на зарплатню лікарів йще впливає загальна продуктивність праці в країні . А світ йще не знав країн , де був Семашко й одночастно була висока продуктивність .
"МОЗ та її кервник особисто , НЕ маї мизиків й елементарних понять з матиматичної статистики й тому колись вирішив нахрен ввести у повний ступор систему первинної медицини , доручивши сімейним лікарям буди єдиним засобом отримати напрямок на щеплення . Не вистачило фаху мати хочь початкове уявдлення , що таке причино-наслідковий зв"язок що слідчить про повну відсутність критичного мислення , коли фахівець задає сам себе неприємні запитання , раніше , ніж прийняти якесь рішення в цьму напрямку . Наприклад , на яку максимальну пропускну здібність розрахованна первинка ?! Який відсоток додаткового навантаження передбачає ідея фікс звалити на сімейних лікарів ось це лихо ?! На яку пропускну максимальну здібність розрахованна телефонна лінія середньостатичного лікаря , якщо це не Печерськи пагорби ?! Й саме просте й банальне - чи є у світі (в якому система сімейних лікарів по 50-100 функцинують) така ж практика -- повісити на цих лікарів увесь тягар з телефонами и кілометровими чергами за напрямком до щеплення тай ще на тести теж ?!
А як що ні (що мені відомо заздалагідь й очевидно) , то чому в них так , а Ви , критичні ідіойоти, зробили через дупу ?! Знов мріяли вигадати ровер , а вийшли чергові габлі !
Це ж шкільна аріфметика . 1500 - 2000 людей на лікаря . Навіть при мінімальному відсотку бажаючих щеплюватися й без рахунку тих , хто намагався бескоштовний ПЛР отримати . Тобто 150 як мінімум телефонних дзівінків . А скільки на "просто спитати" дзвонять , хто заляканний ?! Приблизно по 15-20 дзвінків за годину ...
Ну якщо взгалом чукча Ляжко не читатель , він писменник й аналізувати не вміє . Але йще у школі вчили - практика крітерій чого ?
Берешь якусь бабусю (але не Ляшка, й не якось мерседесши з МОЗу й навіть не з Печерську , й не з Київа) з Черкащщини , чи Запоріжжя й поряд з єю спробуєшь годинами нахерачувати телефонними спробами когось там спіймати й в кінці робочого дня кидаєшься під трамвай від неможливості втілити мрію з первинкою , крапка !