Асеев о "главе" "Изоляции" Куликовском: Абсолютный садист и психопат, ежедневно пытал и насиловал пленных, заставлял петь, чтобы заглушить крики. ВИДЕО
Задержанный в Киеве главный военный преступник донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Денис Куликовский - абсолютный садист и психопат, он должен надолго сесть за решетку.
Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" блогер и журналист Станислав Асеев, долгое время пробывший в плену в "Изоляции", передает Цензор.НЕТ.
"Те 8 месяцев, который я застал в его присутствии, были настоящим адом. Пленных пытали электрическим током - это обыденность, там каждый день это происходило. Круглосуточно пытают электрическим током и прежде всего, накручивают электрические провода на гениталии. До февраля 2018 года этим как раз занимался Куликовский", - говорит Асеев.
По его словам, кроме ужасных пыток, пленные подвергались жестоким избиениям и даже насилию. Почти всегда к издевательствам над людьми был причастен Куликовский.
"После пыток, которые происходили в подвалах "Изоляции", Куликовский ночью напивался, открывал камеры и в лучшем случае просто избивал людей. В худшем - там была отдельная каста так называемых "опущенных"- он, фактически, мог приказать изнасиловать мужчину. Ну и постоянно пользовался своим положением для того, чтобы насиловать женщин и водить их на второй этаж тюрьмы, возвращая к утру", - рассказывает бывший пленный "Изоляции".
Более того, в 2017 году в лагере появилась практика пыток для вновь прибывших пленных на этаже, где содержались другие заключенные. Крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами узники.
"Куликовский пытал заключенных прямо в соседней камере, что возле нас. Когда это происходило - человек сильно кричит. И первые несколько камер он заставлял петь советские песни, в частности "Вставай, страна огромная" - чтобы следующие камеры, как он сам это объяснял, не слышали криков пытаемого.
Но на самом деле он это делал ради собственного удовольствия. Как только начинали петь песни, сразу все понимали - привезли нового человека и его начали пытать", - рассказал журналист.
Асеев считает, что задержанный Куликовский очень важен для нашего государства, ведь занимал достаточно высокую иерархическую должность в той системе, и может дать показания на федеральную службу безопасности.
"Как человек, у которого руки по локти в крови, который владеет огромным массивом информации, он понимал, что его рано или поздно убьют свои же. Поэтому он при первой же возможности выехал в РФ, а потом, когда появилась возможность, рискнул попасть на подконтрольную территорию Украины.
Это был выбор между смертью и возможностью немного пожить. И даже в дальнейшем непонятно, что будет с его судьбой. Возможно, в Украине у него будет огромный тюремный срок, и я на это надеюсь. А вот если его затребует на обмен РФ - его ждет медленная и мучительная смерть. Он пройдет через те же вещи, через которые он проводил людей. Поэтому я даже сомневаюсь, что он согласится на обмен", - рассказал Асеев.
Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского.
Контрразведчики СБУ подтвердили факт задержания.
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Трохи запізнився, мецгера пов'язали.. ось він і сидів у Київі - чекаючі поки новий "100% свой" кум зеленського продовжить справу фінансування ордло..
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
желаю тебе чтобы ты не смоГГГло писатЬЬЬ больше, как жЕЕЕ ты досталООО!!!!!!!
"ад порожній, всі демони тут"
не розумію просто "кармістів" - ти почитай шо Яхве робив(у христоїдстві Яхве=той же Ісус), а потім, якщо насмілишся, говори щось про "відпату". Ну, якщо ти не про "космос, творець, не Яхве, карма, гармонія, бла-бла-бла"
А боевикам нужно давать ТОЛЬКО пожизненное