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Асеев о "главе" "Изоляции" Куликовском: Абсолютный садист и психопат, ежедневно пытал и насиловал пленных, заставлял петь, чтобы заглушить крики. ВИДЕО

Задержанный в Киеве главный военный преступник донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Денис Куликовский - абсолютный садист и психопат, он должен надолго сесть за решетку.

Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" блогер и журналист Станислав Асеев, долгое время пробывший в плену в "Изоляции", передает Цензор.НЕТ.

"Те 8 месяцев, который я застал в его присутствии, были настоящим адом. Пленных пытали электрическим током - это обыденность, там каждый день это происходило. Круглосуточно пытают электрическим током и прежде всего, накручивают электрические провода на гениталии. До февраля 2018 года этим как раз занимался Куликовский", - говорит Асеев.

По его словам, кроме ужасных пыток, пленные подвергались жестоким избиениям и даже насилию. Почти всегда к издевательствам над людьми был причастен Куликовский.

"После пыток, которые происходили в подвалах "Изоляции", Куликовский ночью напивался, открывал камеры и в лучшем случае просто избивал людей. В худшем - там была отдельная каста так называемых "опущенных"- он, фактически, мог приказать изнасиловать мужчину. Ну и постоянно пользовался своим положением для того, чтобы насиловать женщин и водить их на второй этаж тюрьмы, возвращая к утру", - рассказывает бывший пленный "Изоляции".

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Более того, в 2017 году в лагере появилась практика пыток для вновь прибывших пленных на этаже, где содержались другие заключенные. Крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами узники.

"Куликовский пытал заключенных прямо в соседней камере, что возле нас. Когда это происходило - человек сильно кричит. И первые несколько камер он заставлял петь советские песни, в частности "Вставай, страна огромная" - чтобы следующие камеры, как он сам это объяснял, не слышали криков пытаемого.

Но на самом деле он это делал ради собственного удовольствия. Как только начинали петь песни, сразу все понимали - привезли нового человека и его начали пытать", - рассказал журналист.

Асеев считает, что задержанный Куликовский очень важен для нашего государства, ведь занимал достаточно высокую иерархическую должность в той системе, и может дать показания на федеральную службу безопасности.

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"Как человек, у которого руки по локти в крови, который владеет огромным массивом информации, он понимал, что его рано или поздно убьют свои же. Поэтому он при первой же возможности выехал в РФ, а потом, когда появилась возможность, рискнул попасть на подконтрольную территорию Украины.

Это был выбор между смертью и возможностью немного пожить. И даже в дальнейшем непонятно, что будет с его судьбой. Возможно, в Украине у него будет огромный тюремный срок, и я на это надеюсь. А вот если его затребует на обмен РФ - его ждет медленная и мучительная смерть. Он пройдет через те же вещи, через которые он проводил людей. Поэтому я даже сомневаюсь, что он согласится на обмен", - рассказал Асеев.

Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского.

Контрразведчики СБУ подтвердили факт задержания.

Автор: 

пытки (834) наемники рф (2080) Асеев Станислав (60) Куликовский Денис (19)


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Топ комментарии
+34
Терорист куликовскій їхав по запрошеню....сивох і шефірів з єрмаками....
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10.11.2021 13:11
+33
Цікаво не те, що його зловили. Цікаво, як що він сам доїхав до Києва, то як?
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10.11.2021 13:09
+25
татарови і партнови з медведчуками виправдають та відпустять... А Вінідіктава далі буде переслідувати Патріотів і бойових генералів....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.11.2021 13:10
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Цікаво не те, що його зловили. Цікаво, як що він сам доїхав до Києва, то як?
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10.11.2021 13:09 Ответить
Терорист куликовскій їхав по запрошеню....сивох і шефірів з єрмаками....
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10.11.2021 13:11 Ответить
все просто - приїхав у Київ за "інвестиціями": Мецгер(УкрЕксімБанк) з зеленским роздають "своїм" гроші по программі "5% без застави майна - бери скільки хочешь"..
Трохи запізнився, мецгера пов'язали.. ось він і сидів у Київі - чекаючі поки новий "100% свой" кум зеленського продовжить справу фінансування ордло..
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10.11.2021 13:35 Ответить
для шоблы зеленых коллаборантов эта тварь всего-лишь "простой украинский гражданин", которого нужно "***************", это именно зеленые коллаборанты мечтают провести так называемые "выборы" в ОРДИЛОСОСИИ чтобы вот такую сепарскую падаль ввести в правовое поле независимой Украины, сделав их депутатами местных советов и Верховной рады, уничтожив страну изнутри на радость кремлевской ботоксной крысе....
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10.11.2021 14:14 Ответить
А ще зелений пісюнограй хоче амністувати сєпарів,але х*й йому а не амністію!
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11.11.2021 03:24 Ответить
Так его СБУ года 3 назад еще "освободило", и эта тварь спокойно гуляла себе по Киеву. Так что гораздо актуальнее вопрос, а чем же на самом деле занимается СБУ.
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10.11.2021 14:16 Ответить
да доехать хоть в багажнике можно, но вот урод даже не застрелился, мужества нету, в отличии от ситуации когда ему ответить не могут. это как Путин - сам трусливое чмо, но вот бомбить или обстреливать из-за поребрика - тут герой. А когда Эрдоган сбил жестянку, так .... запретил помидоры
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10.11.2021 14:33 Ответить
Мабуть їхав робити українську біометрію щоб сховатись в Європі
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10.11.2021 15:55 Ответить
Сергій Іванов: Куликовський жив у Києві останні три роки. І СБУ, і сам Стас Асєєв про це знали.
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10.11.2021 18:14 Ответить
татарови і партнови з медведчуками виправдають та відпустять... А Вінідіктава далі буде переслідувати Патріотів і бойових генералів....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.11.2021 13:10 Ответить
больное, как ты ZZZадолбало своИИИми криВВВляниями - одно и то же - ты бы что то новое придумалООО? ну как быть таким упырьком, шо даже если быстРРРо листаешь коментЫЫЫ, то видно псИИИха?
желаю тебе чтобы ты не смоГГГло писатЬЬЬ больше, как жЕЕЕ ты досталООО!!!!!!!
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10.11.2021 14:28 Ответить
ватан, ти ще тут?? якщо "задалбало"...іди на еха маскви!....до-речі, ти ще не відповів:чий Крим? і чи раSSія окупант-терорист??
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10.11.2021 18:31 Ответить
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
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10.11.2021 13:10 Ответить
тут не Господь, тут шось інше...
"ад порожній, всі демони тут"
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10.11.2021 13:18 Ответить
"хоспоть" и сам упырь знатный - почитай что оН вытворял - "герой новости" просто, как бы это паскудно не звучало - барашев по сравнению с твоим "забирающим разум"
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10.11.2021 14:29 Ответить
якщо влада не буде нормально займатися правосуддям і такі потвори не будуть сидіти у в'язниці то рано чи пізно в Україні можуть з'явитися свої los pepes(це такі чуваки з Колумбії, які здійснювали народну помсту проти людей Ескобара)
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10.11.2021 13:23 Ответить
Якщо не помре в автозаку при конвоюванні в суд, то з часом його спіткає "доля" Цемаха.
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10.11.2021 13:30 Ответить
Братан, а тепер порівнюємо його зіСраліним.... випиваємо "сотку" "за упокій" заморених і ..... "жди.тЄ"
не розумію просто "кармістів" - ти почитай шо Яхве робив(у христоїдстві Яхве=той же Ісус), а потім, якщо насмілишся, говори щось про "відпату". Ну, якщо ти не про "космос, творець, не Яхве, карма, гармонія, бла-бла-бла"
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11.11.2021 11:04 Ответить
..ну не знаю.. потерпевшему, сцыкливому внучкУ НКВДшника такой кадр может показаться очень ценным для повседневных зелиных хлопот, как его личный Портной и такой же сраколиз Татаров....(((
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10.11.2021 13:32 Ответить
у нас чрезмерно гуманный УК..., почему-то для таких экземпляров...., у отморозка появится адвокат от опзж, там таких любят, дадут условный срок или минимальный, а потом обменяют на каких-то непонятных людей из дыры, которые после обмена радостно вернутся домой...
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10.11.2021 13:48 Ответить
Обменивает не суд, обменивает государство. Причем тут суды?
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10.11.2021 14:50 Ответить
зеля его поменяет, и он продолжит делать это
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10.11.2021 13:51 Ответить
Кто такой "зеля"? ЧМО оманское?
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10.11.2021 21:23 Ответить
Суд не суд, а его просто не должны отпустить. Неважно кто это сделает.
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10.11.2021 13:52 Ответить
если бы ссо его грохнули, другие бы подумали стоит ли такое делать...
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10.11.2021 13:59 Ответить
Для Печерского суда это не аргумент.
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10.11.2021 14:02 Ответить
Извини нас МОССАД Мы всё просрали.
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10.11.2021 14:04 Ответить
это не просто сепар, это садист, за него клоуну дадут сразу троих, двух праституток и одного таксиста.
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10.11.2021 14:04 Ответить
Що йому побажати ... , окрім щоб йому яйця іржавою пилою відрізали нічого в голову не приходе. Що посієш те і пожнеш. Ніякої толерантності до таких людей в Україні бути не повино. В Донецьку і Луганську багато його спільників і тих хто здавав патріотів України на "підвал"
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10.11.2021 14:28 Ответить
Он ехал к "Мыныстру" Мэри Жоппинс-Верещук-защокинс для терек по впариванию Донбассюрии Украине.
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10.11.2021 14:29 Ответить
Тюрма десь під Львовом йому була б в самий раз.
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10.11.2021 14:40 Ответить
Так это же дружбан 73% ,опзж и слуг нариду,он ведь тоже против клятогопорошенки.
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10.11.2021 15:12 Ответить
Щось мало вірится що ця паскуда буде довго сидіти ,обміняють як і минулий раз коли всяку мерзоту ,терористів ,ворогів обміняли і обміняли переважно не наших військовополонених ,а переважно нікому невідомі люди ,а двоє навіть воювали в рядах лднр ,все заради картинки і хайпу.
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10.11.2021 15:17 Ответить
уверен, что ему найдут место в ОПе.....
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10.11.2021 15:52 Ответить
Дайте мені цю гниду,я покажу хто настоящий психопат...
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10.11.2021 16:33 Ответить
Какой нах величезний термін? Ви с ума сошли. Пожизненно и точка. Без вариантов. Это уровень Оноприенко
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10.11.2021 18:39 Ответить
ему таких статей навыдумывали, по которым нет пожизненного) а по совокупности у нас не считают. лет 8 дадут, естественно, отправят сидеть где-нибудь поближе к дому, а там и УДО.
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10.11.2021 21:45 Ответить
куликовский- это духовный брат ермакаКозыря-татарова-портнова, его освободят!
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10.11.2021 18:55 Ответить
Гидота не думала навіть, що при такому "правільному" президенту йому може щось загрожувати. Він, дурник, повівся на ЗЕлине: "Там же наш народ!".
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10.11.2021 20:21 Ответить
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10.11.2021 20:31 Ответить
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10.11.2021 20:34 Ответить
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10.11.2021 20:37 Ответить
После того, что я услышал на этом видео у меня сразу появилась ассоциация с "Вагнергейтом" и Вовочкой. Сцыкло ты конченное, столько украинцев до сих пор в "тюрьмах" дыныры, а ты мразь добровольно отдал Вагнеровцев, на которых можно было обменять украинцев. Тварь ты конченная, почему ты до сих пор не освободил людей из заточения?
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10.11.2021 21:21 Ответить
а чего ты у него спрашиваешь? спроси у мудрого нарида, которое его избрало
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10.11.2021 21:47 Ответить
Вешать суку публично на Майдане будут?
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10.11.2021 22:30 Ответить
низзя, закон не позволяет, а вот шлепнуть при попытке к бегству, лучший вариант и по ходу единственный
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11.11.2021 02:23 Ответить
Зебилам просто НЕКОГДА принимать нормальный УК. Помните как продажные судьишки ДНР под домашний арест выпустили? Среди них был наводчик артелерии. К счатью одного завалили прямо на пороге квартиры.
А боевикам нужно давать ТОЛЬКО пожизненное
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11.11.2021 07:51 Ответить
русские животные...без слов..только отстрел....
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11.11.2021 08:45 Ответить
 
 