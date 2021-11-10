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"Меня боятся мои оппоненты": Разумков заявил, что готов судиться со "Слугой народа" из-за мандата. ВИДЕО

Бывший спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что если депутаты фракции "Слуга народа" решат лишить его мандата, он обжалует это решение в суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Українського радіо".

"Сегодня многие говорят, что действительно меня хотят лишить мандата незаконным способом. Конституция Украины предусматривает два варианта, когда съезд может принять решение о лишении мандата народного депутата Украины. Первый — это если народный депутат не вступил во фракцию "Слуга народа" 29 августа 2019 года - я вступил во фракцию, после этого стал председателем Верховной Рады и согласно регламенту на тот промежуток времени, пока занимал этот пост, не был членом какой-либо фракции и депутатской группы. Второе основание - это если ты собственноручно написал заявление о выходе из фракции. Такого не происходило. Я не писал. Но, действительно, для коллег в парламенте закон не писан, и они его очень часто нарушают сегодня. Думаю, в этом вопросе будут нарушения и с точки зрения закона, и с точки зрения законов морали", – сказал он.

Также Разумков отметил, что если фракция исключит его из своего состава, это никак не повлияет на его дальнейшую работу как народного депутата, заметив, что таким образом забрать мандат тоже нельзя.

Также читайте: Разумков о попытке забрать у него мандат: "Слуги народа" пойдут "по беспределу", я буду бороться

"То есть, сегодня любые процессы, происходящие вокруг моего мандата, - это только политика, это политическое давление на конкурентов и это показывает, что меня боятся мои оппоненты", - резюмировал он.

Автор: 

мандат (385) суд (25093) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+17
коли покидьок "моче" покидька, то хто б не переміг, переможцем буде покидьок.
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10.11.2021 15:22
+12
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10.11.2021 15:52
+10
Але, дійсно, для колег в парламенті закон не писаний, і вони його дуже часто порушують сьогодні... чья бы корова мычала, ломбардщик. ты до недавнего времени возглавлял этот процесс и все тебя устраивало.
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10.11.2021 15:11
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А как задело некоторых, на то он и Разумков, в офшорах не замечен, миллиарды не имеет и разумные вещи глаголет.
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10.11.2021 16:14 Ответить
да при чем тут офшоры, если это комсомолец, украинофоб и ахметовский паяц, как клоун бенин паяц
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10.11.2021 16:22 Ответить
А с сетью ломбардов ,что делать будешь?)))фууу,ненавижу,когда на безвыходном положении людей наживаются,забирая у них последнее за копейки...
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10.11.2021 16:38 Ответить
Це й називається жидівством, навіть євреї так кажуть.
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10.11.2021 17:41 Ответить
Тут я соглашусь, это не подвиг некоторого, который провернул с Гонтаревой банковское дело, тут я в восторге. Сколько там людей пострадало? А? Забыл, при ком это было?
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10.11.2021 17:45 Ответить
Людей пострадало?))))пострадала только твоя беня ,а оно не люди
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10.11.2021 18:19 Ответить
Те, кто по ломбардам шастает не пострадали, а вот кто вклады имел, таких много, читай матчасть. Моя Беня пострадала, его не жалко, а вот твоя нажилась на вкладах народа и не хило. А сколько закрылось банков, а там люди работали, почему то, они счастливы теперь.
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10.11.2021 19:05 Ответить
Нда...люблю ,когда свинособаки палятся -на вкладах оно пострадало🤣
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10.11.2021 19:30 Ответить
А ты попробуй работать, может и ты пострадаешь. Заведи себе десятка три свинок и мяса попробуешь и ломбард не понадобится. С чего то надо начинать.
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10.11.2021 19:57 Ответить
ты даже не понимаешь как я поняла,что ты кацап и не жил в Украине в 2014-15м точно -песня))))меняй методичку -в эту ты тупо не врубаешься
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10.11.2021 20:03 Ответить
Значит ты не поняла ни ...................., причем тут твои методички. Прости, но это трата времени с тобой понятливой общаться. И почему только 14-15, с потолка взяла и тем более точно. Тебе в экстрасенсы надо идти, может там вклады заработала бы, попробуй на соседах.
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10.11.2021 20:20 Ответить
А нас кто-то загоняет в ломбарды? Если есть желание что-то сдать и получить копейку - сдай цыганам. Так можно предъявлять претензии к вкладчикам депозитов и банкам? Банк и ломбард - это чисто добровольное дело!
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10.11.2021 23:25 Ответить
Меня ещё ни одна зелёная тварь в ломбард не загнала,но мы добьемся мамуРимму в ломбарде и разумковскую жену тоже)
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10.11.2021 23:50 Ответить
Комсомолец, сомневаюсь, украинофоб, понятие растяжимо, ну, а насчет паяца, ты тоже паяц кого то и я догадываюсь кого. А вот офшоры, миллиарды награбастанные, это аргумент и очень, даже, при чем.
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10.11.2021 16:34 Ответить
українцям знову підсовують вибір з двох єврєїв,а у нас інакше ніяк або вибір між маскалем і єврєєм,а коли українці почнуть вибирати українців?
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10.11.2021 17:17 Ответить
Кого имеешь ввиду, вроде уже были, помогло?
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10.11.2021 17:31 Ответить
Будемо спостерігати боротьбу нанайських хлопчиків або "двобій" між рудим та білим клоунами.
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10.11.2021 17:39 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·



В эту субботу, на съезде партии "Слуга народа", планируют лишить мандата экс-спикера Разумкова. Технология такая:
1. Такой сценарий будет запущен либо с голоса, либо перед съездом соберётся политсовет партии и под нежным и чутким руководством Зеленского внесёт пункт о лишении мандата Разумкова в повестку дня.
2. Быстро проголосуют под тем же чутким руководством Зеленского, который будет вещать, что это не Разумков был номером один в списке на выборах, а Зеленский вёл всех. Хочется, чтоб в этот момент он добавил, что привёл в ВР еще и насильника Иванисова, анал-табу Яременко, любителя совершить ДТП бухим за рулем Трухина, нарко-коррупционера Юрченко, эксперта по "концу эпохи бедности" для своей семьи Клочко, а ещё лжеца Арахамию, Третьякову, Тищенко, Богуцкую, сторонников русского мира, фриков, дураков и просто небольшое количество корабельных сосен. Но похоже, что Зеленский это стыдливо не упомянет.
3. В понедельник, с первой секунды работы ЦВК, подадут документы на следующего https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=*NK-R #слугу , который должен зайти по списку вместо Разумкова и ЦВК его немедленно утвердит, как избранного. Это делается для того, чтоб Разумков не успел остановить процесс через суд.
4. Во вторник новый член https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=*NK-R #моносброда примет присягу и отыграть эту историю назад Разумкову уже не удастся.

В данный момент сценарий уже утверждён, но не все в партии соглашаются с ним. Поэтому возможны некие трансформации, но решение о лишении Разумкова мандата уже принято на Банковой.

Параллельно с этим идёт давление на всех членов МФО "Разумная политмка" с целью, чтоб они написали заявление о том, что они выходят из МФО. Хотя МФО - это не партия и не какой-то проект, а межфракционное объединение, которых в ВР больше 100. Но именно это МФО приводит Зеленского в бешенство. Странная реакция. Достаточно неадекватная.

А эта история показывает, что Зеленский и его окружение будут цепляться за власть до конца и изо всех сил - с нарушением законов Украины и принципов демократии. Потому что власть для них это уже не только удобный способ обогащения, но единственная защита от ответственности за все преступления, которые они уже совершили.
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10.11.2021 18:09 Ответить
Дурачков не боятся, над ними смеются и их презирают...
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10.11.2021 18:23 Ответить
Они боятся умных) такие у них не приживаются, да и не за чем уже.
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10.11.2021 18:25 Ответить
Партия "Розумный Рыжий" потопит Слуг. З.ы. первый дубль не удался, меняют актёров и название шоу.
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10.11.2021 20:09 Ответить
Індус ти ***.ний чи хто ще в 3-му чи якому коліні, що ти мелеш?
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10.11.2021 20:39 Ответить
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11.11.2021 01:53 Ответить
Мені особисто Разумков нагадує правонаступника Зеленського.
Дії і висловлювання його якісь дивні, компанію собі підбирає з "альтернативщиків-неформалів".
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11.11.2021 05:27 Ответить
И снова зебилоиды обгадились. Даже такой тупой баран как юрченко и тот понимает - он последний раз депутатом. вот и примкнет он к любой фракции, хоть абсолютно проросийской. Главное нафармить бабос. И он не одинок. Помните как юреченко говорил что порешает с депутанами? И тут ВНЕЗАПНО спецоперацию СВЕРНУЛИ. Ведь могло оказаться что шлюх типа юрченка очень много, возможно больше половины, тех одноразовых нонеймов, которые на хайпе кто получил депутата, а кто был очень близок, но не добрал.
Нужно было СРАЗУ поставить возможность "застрелить хромую лошадь", но этого не произошло.
ДОПУСТИМ решат зебилоиды гафкать на жида каломойшу. После команды ФАС, главная бенина задница дубинский, превращаеться в голову фракции, остальные цуцики и сучки сбиваються в стаю во главе дубинского. (список цуциков и сук можно посмотреть на наридных приймальнях депутан зарегеных в БЦ милениум).
У ахметки СВОИ артемоны, у пинчука свои.
А если добавить возможность сбить в ЕДИНУЮ стаю группы цуциков и сук, то ситуация патовая.
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11.11.2021 08:58 Ответить
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