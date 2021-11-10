"Меня боятся мои оппоненты": Разумков заявил, что готов судиться со "Слугой народа" из-за мандата. ВИДЕО
Бывший спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что если депутаты фракции "Слуга народа" решат лишить его мандата, он обжалует это решение в суде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Українського радіо".
"Сегодня многие говорят, что действительно меня хотят лишить мандата незаконным способом. Конституция Украины предусматривает два варианта, когда съезд может принять решение о лишении мандата народного депутата Украины. Первый — это если народный депутат не вступил во фракцию "Слуга народа" 29 августа 2019 года - я вступил во фракцию, после этого стал председателем Верховной Рады и согласно регламенту на тот промежуток времени, пока занимал этот пост, не был членом какой-либо фракции и депутатской группы. Второе основание - это если ты собственноручно написал заявление о выходе из фракции. Такого не происходило. Я не писал. Но, действительно, для коллег в парламенте закон не писан, и они его очень часто нарушают сегодня. Думаю, в этом вопросе будут нарушения и с точки зрения закона, и с точки зрения законов морали", – сказал он.
Также Разумков отметил, что если фракция исключит его из своего состава, это никак не повлияет на его дальнейшую работу как народного депутата, заметив, что таким образом забрать мандат тоже нельзя.
"То есть, сегодня любые процессы, происходящие вокруг моего мандата, - это только политика, это политическое давление на конкурентов и это показывает, что меня боятся мои оппоненты", - резюмировал он.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
В эту субботу, на съезде партии "Слуга народа", планируют лишить мандата экс-спикера Разумкова. Технология такая:
1. Такой сценарий будет запущен либо с голоса, либо перед съездом соберётся политсовет партии и под нежным и чутким руководством Зеленского внесёт пункт о лишении мандата Разумкова в повестку дня.
2. Быстро проголосуют под тем же чутким руководством Зеленского, который будет вещать, что это не Разумков был номером один в списке на выборах, а Зеленский вёл всех. Хочется, чтоб в этот момент он добавил, что привёл в ВР еще и насильника Иванисова, анал-табу Яременко, любителя совершить ДТП бухим за рулем Трухина, нарко-коррупционера Юрченко, эксперта по "концу эпохи бедности" для своей семьи Клочко, а ещё лжеца Арахамию, Третьякову, Тищенко, Богуцкую, сторонников русского мира, фриков, дураков и просто небольшое количество корабельных сосен. Но похоже, что Зеленский это стыдливо не упомянет.
3. В понедельник, с первой секунды работы ЦВК, подадут документы на следующего https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=*NK-R #слугу , который должен зайти по списку вместо Разумкова и ЦВК его немедленно утвердит, как избранного. Это делается для того, чтоб Разумков не успел остановить процесс через суд.
4. Во вторник новый член https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNtaau1jw9sca8awd9V75FQXr3P-Rj3lYoUFi7k03VDQsK5AF8PtK8CiF7Bh9IeTypV2jzqS5RNvtyx6537gvD3jiX38NtLGlIN09_V0kKumMQLDzYjODpVItEUqkiVUU&__tn__=*NK-R #моносброда примет присягу и отыграть эту историю назад Разумкову уже не удастся.
В данный момент сценарий уже утверждён, но не все в партии соглашаются с ним. Поэтому возможны некие трансформации, но решение о лишении Разумкова мандата уже принято на Банковой.
Параллельно с этим идёт давление на всех членов МФО "Разумная политмка" с целью, чтоб они написали заявление о том, что они выходят из МФО. Хотя МФО - это не партия и не какой-то проект, а межфракционное объединение, которых в ВР больше 100. Но именно это МФО приводит Зеленского в бешенство. Странная реакция. Достаточно неадекватная.
А эта история показывает, что Зеленский и его окружение будут цепляться за власть до конца и изо всех сил - с нарушением законов Украины и принципов демократии. Потому что власть для них это уже не только удобный способ обогащения, но единственная защита от ответственности за все преступления, которые они уже совершили.
Дії і висловлювання його якісь дивні, компанію собі підбирає з "альтернативщиків-неформалів".
Нужно было СРАЗУ поставить возможность "застрелить хромую лошадь", но этого не произошло.
ДОПУСТИМ решат зебилоиды гафкать на жида каломойшу. После команды ФАС, главная бенина задница дубинский, превращаеться в голову фракции, остальные цуцики и сучки сбиваються в стаю во главе дубинского. (список цуциков и сук можно посмотреть на наридных приймальнях депутан зарегеных в БЦ милениум).
У ахметки СВОИ артемоны, у пинчука свои.
А если добавить возможность сбить в ЕДИНУЮ стаю группы цуциков и сук, то ситуация патовая.