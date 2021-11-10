"Меня боятся мои оппоненты": Разумков заявил, что готов судиться со "Слугой народа" из-за мандата. ВИДЕО

Бывший спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что если депутаты фракции "Слуга народа" решат лишить его мандата, он обжалует это решение в суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Українського радіо".

"Сегодня многие говорят, что действительно меня хотят лишить мандата незаконным способом. Конституция Украины предусматривает два варианта, когда съезд может принять решение о лишении мандата народного депутата Украины. Первый — это если народный депутат не вступил во фракцию "Слуга народа" 29 августа 2019 года - я вступил во фракцию, после этого стал председателем Верховной Рады и согласно регламенту на тот промежуток времени, пока занимал этот пост, не был членом какой-либо фракции и депутатской группы. Второе основание - это если ты собственноручно написал заявление о выходе из фракции. Такого не происходило. Я не писал. Но, действительно, для коллег в парламенте закон не писан, и они его очень часто нарушают сегодня. Думаю, в этом вопросе будут нарушения и с точки зрения закона, и с точки зрения законов морали", – сказал он.

Также Разумков отметил, что если фракция исключит его из своего состава, это никак не повлияет на его дальнейшую работу как народного депутата, заметив, что таким образом забрать мандат тоже нельзя.

Также читайте: Разумков о попытке забрать у него мандат: "Слуги народа" пойдут "по беспределу", я буду бороться

"То есть, сегодня любые процессы, происходящие вокруг моего мандата, - это только политика, это политическое давление на конкурентов и это показывает, что меня боятся мои оппоненты", - резюмировал он.