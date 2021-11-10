МВД усиливает границу с Беларусью, правоохранители будут действовать жестко, но в рамках закона, – Монастырский. ВИДЕО

Сегодня, 10 ноября, СНБО рассмотрел ситуацию о возможных угрозах нацбезопасности, вызванных кризисом с мигрантами на границе между Польшей и Беларусью. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На наиболее уязвимых участках рубежей количество пограничников будет увеличено вдвое, также МВД усилит границу силами Нацгвардии и Нацполиции. В ближайшее время привлечем подразделения территориальной обороны, чтобы проверить их и провести учения по взаимодействию разных сил, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Мы не исключаем, что и в Украине попытаются развивать такой сценарий, как на границе Беларуси и Польши. Реакция украинских правоохранителей будет четкой, жесткой, корректной в рамках закона, регулирующего защиту госграницы", - сообщил Монастырский.

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Министр добавил, что пограничники, нацгвардейцы и полицейские будут нести службу не только на самой границе, но и в приграничных районах, где будут функционировать мобильные группы для выявления незаконного пересечения границы, если таковая будет происходить.

В настоящее время ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется. ГПСУ в настоящее время не фиксирует появления групп незаконных мигрантов и их попыток незаконно пересечь границу с территории соседней Беларуси.



