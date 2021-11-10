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МВД усиливает границу с Беларусью, правоохранители будут действовать жестко, но в рамках закона, – Монастырский. ВИДЕО

Сегодня, 10 ноября, СНБО рассмотрел ситуацию о возможных угрозах нацбезопасности, вызванных кризисом с мигрантами на границе между Польшей и Беларусью. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На наиболее уязвимых участках рубежей количество пограничников будет увеличено вдвое, также МВД усилит границу силами Нацгвардии и Нацполиции. В ближайшее время привлечем подразделения территориальной обороны, чтобы проверить их и провести учения по взаимодействию разных сил, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Мы не исключаем, что и в Украине попытаются развивать такой сценарий, как на границе Беларуси и Польши. Реакция украинских правоохранителей будет четкой, жесткой, корректной в рамках закона, регулирующего защиту госграницы", - сообщил Монастырский.

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Министр добавил, что пограничники, нацгвардейцы и полицейские будут нести службу не только на самой границе, но и в приграничных районах, где будут функционировать мобильные группы для выявления незаконного пересечения границы, если таковая будет происходить.

В настоящее время ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется. ГПСУ в настоящее время не фиксирует появления групп незаконных мигрантов и их попыток незаконно пересечь границу с территории соседней Беларуси.


Автор: 

Беларусь (7891) граница (5269) МВД (9318) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+5
Просите сертификат про вакцинацию у Лукашенковских "беженцев", скорее всего сертификатов у них нет по этому объясняйте что вьехать в Украину они не могут
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10.11.2021 19:11
+5
Для чого нам забор ? Псковських десантників здохлих і без кінцівок , камази з кадирівським фаршем і обвуглених мирних бурятів ми зупинили ракетами . Так само зупинимо ворожу навалу з півночі . Досвід є великий . Тим більше в нас війна і ми абсолютно не толерантні як німчура з жабоїдами .
Один пуск ракети і ворожа навала захлинеться .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😎👍
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10.11.2021 19:16
+3
Забора, хотя бы как в Польше, нет, до сраки ваши "підсилення"
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10.11.2021 19:06
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Правила форума Совет форумчан
Чем идиотина? Там танком можно проехать и хер заметишь
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10.11.2021 18:55 Ответить
Забора, хотя бы как в Польше, нет, до сраки ваши "підсилення"
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10.11.2021 19:06 Ответить
Для чого нам забор ? Псковських десантників здохлих і без кінцівок , камази з кадирівським фаршем і обвуглених мирних бурятів ми зупинили ракетами . Так само зупинимо ворожу навалу з півночі . Досвід є великий . Тим більше в нас війна і ми абсолютно не толерантні як німчура з жабоїдами .
Один пуск ракети і ворожа навала захлинеться .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😎👍
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10.11.2021 19:16 Ответить
Так , але президент не був зрадником , і не забороняв давати відсіч .
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10.11.2021 22:01 Ответить
Просите сертификат про вакцинацию у Лукашенковских "беженцев", скорее всего сертификатов у них нет по этому объясняйте что вьехать в Украину они не могут
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10.11.2021 19:11 Ответить
альо, модер, за что меня вымарал ?

сало не анаша !
сало в Україні можно !

то є порушення моїх конституційних прав на поширення свинятини !
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10.11.2021 19:14 Ответить
Наркотиков! Сало - это наркотик. Рука так и тянется. Пришлось подкачаться, чтобы рука тянулась и не уставала.
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10.11.2021 19:18 Ответить
а коли українські поліцаї будуть мацати руками у смальці тих емігрантів то як ?
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10.11.2021 19:26 Ответить
Украинское Сало - продукт халяльный и кошерный.
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10.11.2021 19:54 Ответить
Селям, Максе !
Одразу видно знавця і поціновувача !
Скажи, а вот а вас, у Штатах, вміють свинку соломкою підсмалити ?
Чи це тільки українське ноу-хау?
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10.11.2021 19:59 Ответить
Только если у фермеров. Мы продукты из свинки покупаем у фермера, канадского поляка с жутко заковыристой фамилией, он таки да, підсмалюе соломою.
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10.11.2021 20:27 Ответить
тот случай, когда

"И дым Отечества нам сладок и приятен"
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10.11.2021 20:53 Ответить
а репу и ягель у кого берешь , русский ?
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10.11.2021 20:59 Ответить
Лечись, мартышка.
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10.11.2021 21:38 Ответить
тут у нас дехто боїться емігрантів.
у мене на районі повно юні всіх кольорів - студенти знімають квартири, є і солідніші люди зі Сходу, заходять в супермаркети родинами.
я так думаю - в Україні халяви немає, самим не дають, а хто хоче залишитись працювати - хай працює.
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10.11.2021 20:03 Ответить
короче. готовимся просто ******* мигрантов в Чернигове, Киеве и далее по направлению... Эффективнее будет.
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10.11.2021 19:36 Ответить
заспокойся, вони у нас будуть проїздом до бундесів
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10.11.2021 20:04 Ответить
Неужели Зеленский пообещал мигратам что то такое, а они поверили в это и ломанутся к нам.
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10.11.2021 19:51 Ответить
Заселить в Припяти обещал , имхо)
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10.11.2021 20:02 Ответить
Мда, Боженька наградил соседями. Звиздец, кругом жопа , а мы в самом очкЕ...
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10.11.2021 19:53 Ответить
немає чого нити, маємо обрати Гетьмана, озброїтись і давати по зубам!
на сильного ніхто не пре !
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10.11.2021 20:16 Ответить
ЗеРалаш №35.Дмитрий Чекалкинhttps://youtu.be/SJBBxNiBysY https://youtu.be/SJBBxNiBysY
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10.11.2021 20:18 Ответить
А жорстко це як? Кишенькова нацгвардія буде сцятись потихеньку, але рясно? Це ж не громадян України розганяти.
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10.11.2021 20:29 Ответить
Министр когда попрут 50 тыс., а среди них и талибы есть, законы не выполнишь.
Стреляйте. Устав почитай караульной службы.
А здесь граница и прорыв.
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10.11.2021 20:30 Ответить
хоча я не Станиславский...,но,НЕ ВЕРЮ
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10.11.2021 21:50 Ответить
Хочу дать совет украинцам! Европа уже приняла миллионы арабов с Ближнего Востока! Такая мечта даже у меня, "на дурняк" перебраться в Европу, типа "старость моя просит воды и хлеба, но в Италии или Швейцарии, в Германию не хочу!" Но меня не возьмут! Я не подпадаю под понятие "беженец". Вот погонят нас арабы из Израиля, тогда, все кто выживет, пойдем толпой к морям нашим и на катера человек по 200-500 с детьми! А кто этих погнал по миру? Сами же арабы! Вот, Асад в Сирии уничтожил полстраны, спасибо Путин прикрывал! Из Египта и Иордании, Ливана и бывших колоний Англии и Франции... Ирана, Ирака... Ну, если мне нельзя просто попроситься и получить вид на жительство и матерриальную поддержку от Германии, а в её лице от ЕС, то украинцам прямой пример действий всех этих страждущих толп на границах ЕС в море, на суше и в воздухе - присоединяйтесь к колоннам и чешите в Европу в наглую, вас, как и меня туда, как этих не пустят, а с ними в компании можно Украину присоединить к Европе гораздо раньше, чем Европа примет подобное решение в отношении Украины сама! Правда, замечательная перспектива? Да, заметьте, Путин с Лукашенко так и ждут, что на польской стороне в них стрельнут, чтобы во весть рупор заорать, "смотрите, зверствует Европа!". Так что, не волнуйтесь, стрелять не станут, а сдержать не смогут! Или не захотят! Великое переселение арабов из пустынь к лесочкам и речкам цивилизации уже началось! Интересно, куда побегут европейцы, не в Израиль? На Антарктиду лапу наложил Путин, его самого китайцы в океан скинут, да и луну не зря колонизируют! -
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11.11.2021 07:44 Ответить
Свинарники набудуйте вздовж кордону з Білорусією.
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11.11.2021 08:57 Ответить
В рамках закона? Какого? Есть устав караульной службы, для стоящего в карауле-это основной закон. Окрик"стой кто идет?!,"стой, стрелять буду", выстрел вверх и огонь на поражение по тем, кто нарушил границы поста. Независимо от национальности, возраста, пола, цвета кожи, звания итд. нарушившего.
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11.11.2021 10:20 Ответить
Не верю
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11.11.2021 11:27 Ответить
 
 