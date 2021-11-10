МВД усиливает границу с Беларусью, правоохранители будут действовать жестко, но в рамках закона, – Монастырский. ВИДЕО
Сегодня, 10 ноября, СНБО рассмотрел ситуацию о возможных угрозах нацбезопасности, вызванных кризисом с мигрантами на границе между Польшей и Беларусью. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"На наиболее уязвимых участках рубежей количество пограничников будет увеличено вдвое, также МВД усилит границу силами Нацгвардии и Нацполиции. В ближайшее время привлечем подразделения территориальной обороны, чтобы проверить их и провести учения по взаимодействию разных сил, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Мы не исключаем, что и в Украине попытаются развивать такой сценарий, как на границе Беларуси и Польши. Реакция украинских правоохранителей будет четкой, жесткой, корректной в рамках закона, регулирующего защиту госграницы", - сообщил Монастырский.
Министр добавил, что пограничники, нацгвардейцы и полицейские будут нести службу не только на самой границе, но и в приграничных районах, где будут функционировать мобильные группы для выявления незаконного пересечения границы, если таковая будет происходить.
В настоящее время ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется. ГПСУ в настоящее время не фиксирует появления групп незаконных мигрантов и их попыток незаконно пересечь границу с территории соседней Беларуси.
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Один пуск ракети і ворожа навала захлинеться .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😎👍
сало не анаша !
сало в Україні можно !
то є порушення моїх конституційних прав на поширення свинятини !
Одразу видно знавця і поціновувача !
Скажи, а вот а вас, у Штатах, вміють свинку соломкою підсмалити ?
Чи це тільки українське ноу-хау?
"И дым Отечества нам сладок и приятен"
у мене на районі повно юні всіх кольорів - студенти знімають квартири, є і солідніші люди зі Сходу, заходять в супермаркети родинами.
я так думаю - в Україні халяви немає, самим не дають, а хто хоче залишитись працювати - хай працює.
на сильного ніхто не пре !
Стреляйте. Устав почитай караульной службы.
А здесь граница и прорыв.