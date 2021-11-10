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"Без цензуры" в прямом эфире: Орды на границах, охота на Зе, Гордон и Комаровский. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Традиционно по средам Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева — о самых горячих событиях на данный момент.

Сегодня говорим на Цензор.НЕТ об угрозе для Украины от спецоперации Путина и Лукашенко с ордами беженцев на границах ЕС, политических угрозах для Владимира Зеленского и о российских пропагандистах.

Ну и как обойтись без Гордона и Комаровского? В 20:45 с "Без цензуры" будет жарко и интересно!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+4
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10.11.2021 20:48
+2
А ти як, Вовіка тільки з США можеш любити?
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10.11.2021 21:14
+2
Рязанськоє оно
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10.11.2021 21:22
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10.11.2021 20:48 Ответить
Гордон и комаровский пошли против Президента вот продажные Тва...и хуже парашенка и ......
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10.11.2021 21:00 Ответить
А ти як, Вовіка тільки з США можеш любити?
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10.11.2021 21:14 Ответить
Рязанськоє оно
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10.11.2021 21:22 Ответить
МОЛОДЦЫ!
Смакуем каждое слово!
Такое сейчас редкость!
Спасибо!

Богдан и Марина, мы вас любим!
Это искренне!
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10.11.2021 21:06 Ответить
Друзі, тільки не біженці, а мігранти. В Сирії та Іраці зараз війни немає
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10.11.2021 21:15 Ответить
А вы попробуй там скажи напр. шо вы как Боря Моисеев - если успеешь побежать, то только тапочками замелькаешь - беженец, или мигрант будешь? а чо так? войны же нету?
ну это так, к слову.
а то шо мигранты то ясно, как и ясно кто Лукаша крепко держит за .... ну пусть за усы))
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10.11.2021 21:34 Ответить
Ополченцы лукашенко
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10.11.2021 21:53 Ответить
Друзья великого комбинатора: Бубочка, гандон, камаринский и Паниковский!!!!!!!
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10.11.2021 22:34 Ответить
 
 