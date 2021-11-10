"Без цензуры" в прямом эфире: Орды на границах, охота на Зе, Гордон и Комаровский. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Традиционно по средам Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева — о самых горячих событиях на данный момент.

Сегодня говорим на Цензор.НЕТ об угрозе для Украины от спецоперации Путина и Лукашенко с ордами беженцев на границах ЕС, политических угрозах для Владимира Зеленского и о российских пропагандистах.

Ну и как обойтись без Гордона и Комаровского? В 20:45 с "Без цензуры" будет жарко и интересно!