"Без цензуры" в прямом эфире: Орды на границах, охота на Зе, Гордон и Комаровский. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Традиционно по средам Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева — о самых горячих событиях на данный момент.
Сегодня говорим на Цензор.НЕТ об угрозе для Украины от спецоперации Путина и Лукашенко с ордами беженцев на границах ЕС, политических угрозах для Владимира Зеленского и о российских пропагандистах.
Ну и как обойтись без Гордона и Комаровского? В 20:45 с "Без цензуры" будет жарко и интересно!
Топ комментарии
+4 Перехватчик
показать весь комментарий10.11.2021 20:48
+2 Порохобандерівець
показать весь комментарий10.11.2021 21:14
+2 саша паламарчук
показать весь комментарий10.11.2021 21:22
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Смакуем каждое слово!
Такое сейчас редкость!
Спасибо!
Богдан и Марина, мы вас любим!
Это искренне!
ну это так, к слову.
а то шо мигранты то ясно, как и ясно кто Лукаша крепко держит за .... ну пусть за усы))