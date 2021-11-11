Гармаш о демарше РФ на заседании ТКГ: Раньше такого не было - Россия хочет ввести Нормандский формат в состояние комы. ВИДЕО

Демарш на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе устроила Россия. Не дожидаясь окончания встречи, в российском Министерстве иностранных дел провели брифинг, на котором объявили якобы результаты переговоров.

Об этом сообщает "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Тем самым, Россия нарушила принцип конфиденциальности переговоров и дипломатический протокол, заявляют в ТКГ и называют такие действия спланированной акцией для срыва переговоров в Нормандском формате.

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"Раньше такого не было. Я думаю, что это связано с желанием сорвать планировавшуюся очередную Нормандскую встречу. Если смотреть в более глобальной перспективе, это связано с желанием вообще ввести Нормандский формат в состояние комы. Потому что он сейчас мешает. России. Поэтому она использует сейчас фактически заседание ТКГ как инструмент решения своих геополитических задач", - сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей Сергей Гармаш.