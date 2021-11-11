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Гармаш о демарше РФ на заседании ТКГ: Раньше такого не было - Россия хочет ввести Нормандский формат в состояние комы. ВИДЕО

Демарш на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе устроила Россия. Не дожидаясь окончания встречи, в российском Министерстве иностранных дел провели брифинг, на котором объявили якобы результаты переговоров.

Об этом сообщает "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Тем самым, Россия нарушила принцип конфиденциальности переговоров и дипломатический протокол, заявляют в ТКГ и называют такие действия спланированной акцией для срыва переговоров в Нормандском формате.

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"Раньше такого не было. Я думаю, что это связано с желанием сорвать планировавшуюся очередную Нормандскую встречу. Если смотреть в более глобальной перспективе, это связано с желанием вообще ввести Нормандский формат в состояние комы. Потому что он сейчас мешает. России. Поэтому она использует сейчас фактически заседание ТКГ как инструмент решения своих геополитических задач", - сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей Сергей Гармаш.

Автор: 

россия (95526) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+21
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11.11.2021 09:53
+9
Про щось домовлятися із кацапами і підкацапниками із дирляндії,то сцяти проти вітру.
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11.11.2021 09:48
+6
Якого біса ви пхнетесь в той формат. Сподіваєтесь що з ****** мона про щось домовитись. Передай найкоротшому що він ідіот.
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11.11.2021 09:52
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Про щось домовлятися із кацапами і підкацапниками із дирляндії,то сцяти проти вітру.
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11.11.2021 09:48 Ответить
Якого біса ви пхнетесь в той формат. Сподіваєтесь що з ****** мона про щось домовитись. Передай найкоротшому що він ідіот.
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11.11.2021 09:52 Ответить
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11.11.2021 09:53 Ответить
Раз "відпочили", то нічого по лікарням місця займати, цурюк-назад в рашку, на лікування стєкломоєм.
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11.11.2021 09:59 Ответить
Новини з ТКГ нам озвучує Гармаш,може я щось пропустила, але спікер ТКГ була люся арестович.Останнім часом його не чути і де воно поділося?
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11.11.2021 10:02 Ответить
Рот зайнятий. Пояснювати треба?
Вибачаюсь за шокуючу відвертість.
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11.11.2021 13:07 Ответить
Раніше такого не було? Так багато чого раніше не було, але нарід забажав поржати. Ржіть і не плачтеся.
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11.11.2021 10:16 Ответить
просто путен боится. а тут ще кулеба мощно стрельнул чужой струей из шланга
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11.11.2021 10:22 Ответить
Навіщо ви його звідти витягли? Він був мертвородженим, через членство кацапів. Навіщо знищили "антипутінську коаліцію"? Де "кримська платформа"?
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11.11.2021 10:29 Ответить
на видео) тотальная диджитализация в стране, не заметил?)
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11.11.2021 10:52 Ответить
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11.11.2021 11:31 Ответить
Раніше такого не було))))) раньше страной руководили люди, а теперь дебилы, которых никто в мире не воспринимает.
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11.11.2021 11:50 Ответить
А он вообще выходил из этой комы?Толку с тех нормандских посиделок,если они итак глобально ничего не решили?
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11.11.2021 12:24 Ответить
 
 