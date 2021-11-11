"Боевой мощи армии Беларуси хватит, чтобы уничтожить ваш Балто-Черноморский союз", - пропагандист Азаренок угрожает войной соседним странам. ВIДЕО
Белорусский пропагандист Григорий Азаренок обвинил Литву и Польшу в мигрантском кризисе и угрожает войной соседним странам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению Азаренка, для уничтожения "вашего так называемого Балто-Черноморского союза" хватит и белорусской армии.
"Историю свою забыли? 39-й год ничему не научил? Боевой мощи нашей армии достаточно, чтобы разгромить ваш так называемый Балто-Черноморский союз. Я уже не буду вспоминать потенциал союзного государства!.. Стратегические самолеты ТУ-22М3 ВКС Российской Федерации вас быстро приведут в чувства!" – заявил Азаренок в эфире белорусского ТВ.
Для справки:
Балто-Черноморский союз возник почти сто лет назад на конференциях 1919-1920 годов. Идею поддерживали в Польше, Украине, Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии, Финляндии. Такое объединение обсуждалось на различных политических встречах 90-х годов в Украине и Литве. Сейчас приобрело актуальность в выступлениях польского президента Анджея Дуды.
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Но не учел того что кацапы боятся союза США-Британия
и так понятно-скот.
еще один буйнопомешаный колхозный даун. )) и одет как колхозник. убогий.)
Ще одна кремлівська проститутка ротом Лондон завойовує
В тот день,когда колхозника разорвет белорусский народ, ему подобные закончат свое позорное существование