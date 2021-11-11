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"Боевой мощи армии Беларуси хватит, чтобы уничтожить ваш Балто-Черноморский союз", - пропагандист Азаренок угрожает войной соседним странам. ВIДЕО

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок обвинил Литву и Польшу в мигрантском кризисе и угрожает войной соседним странам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению Азаренка, для уничтожения "вашего так называемого Балто-Черноморского союза" хватит и белорусской армии.

"Историю свою забыли? 39-й год ничему не научил? Боевой мощи нашей армии достаточно, чтобы разгромить ваш так называемый Балто-Черноморский союз. Я уже не буду вспоминать потенциал союзного государства!.. Стратегические самолеты ТУ-22М3 ВКС Российской Федерации вас быстро приведут в чувства!" – заявил Азаренок в эфире белорусского ТВ.

Для справки:

Балто-Черноморский союз возник почти сто лет назад на конференциях 1919-1920 годов. Идею поддерживали в Польше, Украине, Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии, Финляндии. Такое объединение обсуждалось на различных политических встречах 90-х годов в Украине и Литве. Сейчас приобрело актуальность в выступлениях польского президента Анджея Дуды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский посещает Волынь для проверки готовности защиты границы от искусственно созданного миграционного кризиса, - МВД

Автор: 

Беларусь (7891) кризис (3070) мигранты (981) Польша (8409) пропаганда (3675)


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Топ комментарии
+62
*******
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11.11.2021 11:05
+44
агония
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11.11.2021 11:02
+35
Сказал и заплакал(с).
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11.11.2021 11:03
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Страница 3 из 3
киньте уже кто-нибудь косточку ему, заслужил!
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11.11.2021 14:58 Ответить
клініка!
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11.11.2021 15:04 Ответить
"Дай свині залізне рило вона весь Світ перериє"Коня кують, а жаба (азарёнок) ногу підставляє.."Політик..?.Воно у ФСБ на посаді єфрейтора, а з армійського гумору " Краще мати дочку проститутку чим сина азарёнка"Так, таки так!
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14.01.2022 18:39 Ответить
39 год Фінляндіі тоже походу нічему не научіл.
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11.11.2021 15:36 Ответить
А 1920 рік, Польща, вас чомусь навчили?
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11.11.2021 16:54 Ответить
если судить по словам этого пропагандона - беларусы не дали мигрантам воды и потому они стоят на границе и просят воды у поляков??
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11.11.2021 16:12 Ответить
Все это скушают, в ответ будет озабоченность. Вот и вся сила нато, увы.
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11.11.2021 16:39 Ответить
Ти про військову базу США, в Польщі, не забув часом?
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11.11.2021 16:57 Ответить
Что она там есть, что ее там нету. Нету у европы нибуя. А было бы, плешивый не бряцал бы. Германия приняла в "себя" условия *****, газ то нужен. Так что, не стоит обольщаться наличием военной базой США. Плешивый же, не границам США не подплывает, провокации не устраивает. Там он проиграет.
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11.11.2021 18:17 Ответить
Все змішалось в голові кацапа. США, Європа, НАТО. Військова база є, і саме США, і війська США в Прибалтиці теж є, і тому ***** лише тільки й може, що влаштовувати провокації чужими руками.
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11.11.2021 18:20 Ответить
Может, но и ему никто не может. Боятся. Потому что он обезьяна с гранатой. Если будет "тонуть" потянет всех за собой. Кацап же он такой, проигрывать честно, не умеет.
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11.11.2021 18:29 Ответить
Поведінка Білорусі нагадує мені вуличного шпанюка, що пристає до перехожого і наривається на "піз...лі", а за рогом стоіть його шеф з катетом і при нагоді вилазить з запитанням:"Ты почему мальчика обижаешь?"
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11.11.2021 16:41 Ответить
Гэта не паводзiны Беларусi, а паводзiны з'ехаушых з глузду чалавекападобных жывёлау, якiя незаконна утрымлiваюць уладу, СМI i гэтак далей. А яшчэ яны ненавідзяць беларускую мову, беларускую гiсторыю, беларускую культуру i нарэшце беларусау. П.С.: ябацькi - не беларусы.
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12.11.2021 09:33 Ответить
Щоб догодити хазяіну собака теж голосно гавкає.
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11.11.2021 16:45 Ответить
Будь ласка, не треба ображати собачок
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11.11.2021 23:22 Ответить
Цей "оракул" не в курсі, що "ляхи" під Варшавою в 1920 році розгромили "непобедимую и легендарную" армію голодранців ? Одних вбитих лапотників було 50 тисяч, ще стільки ж опинилось в полоні. Цю ганебну поразку москаль полякам донині пробачити не може.
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11.11.2021 16:56 Ответить
какая крутая какашка)
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11.11.2021 17:14 Ответить
Появилось новое течение? Белорашизм?
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11.11.2021 17:21 Ответить
Дакладней будзе - лукашизм, цi ябацькавiзм. Не абражайце сумленных беларусам. Нам самым брыдка на гэта глядзець.
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12.11.2021 09:36 Ответить
Тепер "без крові" Вам не повернути країну...
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12.11.2021 10:17 Ответить
талантлив, сволочь, талантлив.
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11.11.2021 17:33 Ответить
Треба дивитися на речі реально: московсько-білоруська рать врази сильніша. Ця орда вразі нападу проходить Прибалтику і Польщу до Кьонігсберга і Данціга транзитом, навіть не розвертаючись у бойові порядки.
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11.11.2021 17:57 Ответить
ты ничего не забыл ? NATO например ??)))
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11.11.2021 18:41 Ответить
Нет просто учел моральный дух *************...
Но не учел того что кацапы боятся союза США-Британия
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11.11.2021 20:18 Ответить
))) хіба що з грунтовими водами

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11.11.2021 22:16 Ответить
Це новий анекдот
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12.11.2021 10:19 Ответить
Белоруское днр грозится дойти до Лондона, знаем, проходили.
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11.11.2021 18:36 Ответить
Дурачек!
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11.11.2021 18:36 Ответить
какой злостный картофан ))) на какой грядке его выкопали ?
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11.11.2021 18:42 Ответить
Білоруські КГБісти думають що воювати довелося з жінками та дітьми як на їхніх мітингах
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11.11.2021 18:50 Ответить
Оочень неприятный тип! Фууу.
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11.11.2021 20:01 Ответить
Опять шизофрения косит ряды.
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11.11.2021 20:09 Ответить
опять, падло, выплунуло в унитаз таблетки
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11.11.2021 20:15 Ответить
Цікаве іпанько, кукурікає, як дихає, але сашко лука даремно *********** бо можуть вправити по самі помідори. А воно хоч дурне та хитре. І зрозуміє лише тоді, коли відчує в своїй сраці щось велике, тверде і гостре.
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11.11.2021 20:23 Ответить
не досмотрел
и так понятно-скот.
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11.11.2021 20:31 Ответить
ціле відео чекав поки з закуліси вийде медсестра і вколить йому шось
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11.11.2021 20:44 Ответить
Не знаю. На параде который проводила Беларашка я только видел трактора и унитазы. Каким образом флот будет Бульбофюрер уничтожать? Картошкой? К тому же вся белоруская армия при первой возможности убежит с беларашки к так называемому *врагу*
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11.11.2021 20:58 Ответить
.
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11.11.2021 20:58 Ответить
Выведен новый сорт бульбы с повышенным содержанием галлюциногена 👀
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11.11.2021 21:01 Ответить
из какой дурки этого бесноватого выпустили?

еще один буйнопомешаный колхозный даун. )) и одет как колхозник. убогий.)
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11.11.2021 21:43 Ответить
кто этот инвалид умственного труда?! где они такова упоротого обколотого имбецила нарыли? внебрачный сын лукашенки и скабеевой? или захаровой? а может кислелева с сововьевым?... и жириновским... вопщем чадо судя по всему по упоротости с лихвой превзошло родителей
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11.11.2021 21:44 Ответить
стесьняюсь спросить у отрока. а кагда биларуская армия пиндосам пистец абъявлять сабираицца?....
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11.11.2021 21:46 Ответить
"Потужності армії Білорусі вистачить, щоб знищити ваш Балто-Чорноморський союз" Джерело:

Ще одна кремлівська проститутка ротом Лондон завойовує
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11.11.2021 21:52 Ответить
Мені страшно...якби цей чувак був в Україні-таких емоцій не було б..мало придурків яких тут не буває...але тут є дозвіл зверху-я не пойму вище керівництво скрізь божевільне??чи тільки в кацапів з білорусами?
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11.11.2021 22:35 Ответить
Азарьонок лякає балто-польське відділення НАТО ... КАРЛ... Ну ну. Краще уяви собі, як янки із бульби роблять чіпси.))))
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11.11.2021 22:49 Ответить
Поляки ще в 2014 коли Білорусь підтримала окупацію Криму ****** зрозуміли що вони будуть наступним обєктом. Але за двома "бамперами" німцям все по фіг... Але може наступити день коли "в Бєрлін за нємкамі" стане нагальною кацапською потребою... Після Другої Світової совєти вивезли з Німеччини 4400 заводів та фабрик. Це вам не голімий Луганський патронний завод! Там є що поцупити щоб ще 80 років користуватись...
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11.11.2021 23:03 Ответить
Дооооооо...
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12.11.2021 02:12 Ответить
Кремлівський опричник погрожує 1939 роком - союзом Гітлера і Сталіна. Оце і є повне тлумачення їхнього "можем повторить".
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12.11.2021 08:05 Ответить
Они хотят повторить .А сколько россиян погибнет.но им пох...й
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12.11.2021 08:41 Ответить
Как батька и пу уже зае...ли мир надо отключить их от кредитных карт от интернета не давать им машин телефонов технологий.Они великие пусть выкручиваются.
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12.11.2021 08:40 Ответить
Смотри-ка, какой воинственный этот *********!
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12.11.2021 09:05 Ответить
дайте ему селедки (с)
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12.11.2021 09:17 Ответить
Яке ж воно ї..ануте... Але ж грізний спіч цього Азарьонки йому замовив Лукашенко! Зовсім дах поїхав у вусатого???
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12.11.2021 09:43 Ответить
Не Азаров звісно, так- Азарьонок...
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14.11.2021 02:19 Ответить
Где нашли такого Де Билла?
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14.11.2021 20:17 Ответить
у нас такое же ***** бегает, Кива называется
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15.12.2021 05:14 Ответить
Он уже в списках.Это труп .
В тот день,когда колхозника разорвет белорусский народ, ему подобные закончат свое позорное существование
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26.03.2022 01:06 Ответить
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