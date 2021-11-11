Госпитализация Саакашвили: грузинские власти обнародовали запись из больницы и возбудили дело из-за физического насилия и повреждения медоборудования. ВИДЕО

Грузинские власти обнародовали запись, на которой зафиксированы фрагменты госпитализации Михеила Саакашвили в тюремную больницу №18 в Тбилиси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что Саакашвили всячески сопротивляется госпитализации, а около десятка грузинских правоохранителей заставляют его зайти в больницу. В конце концов, Саакашвили заносят в палату тюремной больницы, взяв его за руки и ноги. Далее на записи события происходят в палате: Саакашвили очень эмоционально что-то говорит двум мужчинам и опрокидывает часть медицинского оборудования.

Как заявили в грузинском Минюсте, следователи уже проводят проверки и должны дать правовую оценку фактам физического насилия и повреждения медицинского оборудования.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.