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Госпитализация Саакашвили: грузинские власти обнародовали запись из больницы и возбудили дело из-за физического насилия и повреждения медоборудования. ВИДЕО

Грузинские власти обнародовали запись, на которой зафиксированы фрагменты госпитализации Михеила Саакашвили в тюремную больницу №18 в Тбилиси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что Саакашвили всячески сопротивляется госпитализации, а около десятка грузинских правоохранителей заставляют его зайти в больницу. В конце концов, Саакашвили заносят в палату тюремной больницы, взяв его за руки и ноги. Далее на записи события происходят в палате: Саакашвили очень эмоционально что-то говорит двум мужчинам и опрокидывает часть медицинского оборудования.

Как заявили в грузинском Минюсте, следователи уже проводят проверки и должны дать правовую оценку фактам физического насилия и повреждения медицинского оборудования.

Также читайте: Саакашвили слаб, с видимыми повреждениями, - врач

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: 

Грузия (4499) заключение (171) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+55
Задовбали ви вже всіх своїм Саакашвілі. Кожного дня гинуть хлопці і дівчата на сході країни, получають поранення і травми. Кожного дня вмирає до тисячі українців від ковіду, а влада через 20 новин вставляють новину про Саакашвілі. Хай Ясько, Дівуля, Ваня і Тохан за нього турбуються, нам якось пох.
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11.11.2021 12:44
+20
Десяток здоровых, сытых грузин еле справились с больным, истощенным голодом Мишкой.
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11.11.2021 14:33
+19
Динамика процесса Или цена вопроса. 23.04.21 В Украине, как и раньше, ежегодно крадут $37 млрд. Зеленскому надо быть жестче и взять власть в руки, - Саакашвили. $3 млрд крадут на таможне /13.07.21 Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! - Саакашвили/ 16.07.21 Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность, - Саакашвили. /28.07.21 В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова/13.08.21 В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП/ 31.08.21 Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против контрабандиста Акста / 24.09.21( Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах ) Украина стала отстойником для преступников, - Саакашвили / 02.10.21 Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили
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11.11.2021 12:42
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поштрикай жонушку свою. тільки обережно, щоб ізвіліну в голові залишити, не розрівняти.
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11.11.2021 14:59 Ответить
гебешная **** клоун, аферист и гастролер саак по-прежнему после так называемой голодовки таскает 100 килограмовое пузо
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11.11.2021 14:21 Ответить
А Иванашвили не гебешная?
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11.11.2021 15:07 Ответить
у того хоть 100 кг пуза нет
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12.11.2021 12:00 Ответить
Что то не видно совсем что он там голодает, пузо весит ого какое и сиськи тоже.
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11.11.2021 14:22 Ответить
Чинять свавілля як холуї петьмана у 2017. Катування в кращих традиціях совка.
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11.11.2021 14:32 Ответить
а зачем Михуел самотык на шею повесил ?

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11.11.2021 14:33 Ответить
А шоб іпати таких кацапів, як ти.
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11.11.2021 14:56 Ответить
І багато кацапів ві виіпал, може ти знаешь хвамілії?
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12.11.2021 12:01 Ответить
Не забагато їм честі буде, щоб ще знати їх хфамілії?
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12.11.2021 15:04 Ответить
Десяток здоровых, сытых грузин еле справились с больным, истощенным голодом Мишкой.
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11.11.2021 14:33 Ответить
політичний важковаговик
навіть у в'язниці
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11.11.2021 17:12 Ответить
Сракашвили Михуел
40 дней не пил не ел
Жопомордою толстел
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11.11.2021 14:44 Ответить
пнх
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11.11.2021 16:05 Ответить
Да он с него и не слазил
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11.11.2021 19:08 Ответить
обидно стало за михуила?
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12.11.2021 12:02 Ответить
русское скотство поразило грузию, деньги не пахнут,
УБД выданное зеленским рыге не лучше
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11.11.2021 14:53 Ответить
Когда я еще жил в РФ !!! В Грузии Саакашвили создал канал "ПИК тв" Это было круто!!!! Спасибо мне он очень помог понять гдея нахожусь и ,что мне делать!!!! Спасибо президенту Грузии!!!
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11.11.2021 15:09 Ответить
Ленин карлсонидзе-реальный мазохист
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11.11.2021 15:26 Ответить
петюнчики на сайте просто перевозбудились....их петя так бы не смог, он бы уже иванишвили служил...дагаварился бы...))
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11.11.2021 15:32 Ответить
Ти диви, Саакашвілі злив Зеленський у довбой*в знову винен Порошенко
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11.11.2021 15:56 Ответить
Зелебобик, а кто помог карлсоношвили незаконно пересечь границу?
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11.11.2021 18:25 Ответить
желаю всем, кто ржал с Саака, такого же путешествия...
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11.11.2021 15:43 Ответить
так нахрена он туда попёрся, ещё и как вьетнамец-нелегал?
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11.11.2021 15:55 Ответить
наверное, как дедушка-Членин, великий революционер) думал, его в шалаш сошлют в Батуми например)) а его по коридорам насильно тягают
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11.11.2021 18:40 Ответить
Ну и комменты под флагом Украины! Твари издеваются над Президентом Грузии! И твари шлют комменты унижающие Саакашвили!
Горите в аду!
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11.11.2021 15:44 Ответить
Отц, ви не туди боїтеся.

Зараз викладуть відео вбивства мирних демонстрантів у Грузії під керівництвом ********* та докази розкрадань із бюджету
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11.11.2021 15:57 Ответить
давай свои доказы! все, что ему вменили - 30 000 долларов! смешно!
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11.11.2021 18:41 Ответить
Он даже не гражданин Грузии.
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11.11.2021 18:26 Ответить
Вообще-то он как гражданином Грузии был, так им и остался. Грузия его гражданства не лишала и по их законодательству, его украинское гражданство - пустой звук. Приветики, Макс, из солнечного и ветреного. ))
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11.11.2021 20:20 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151204_saakashvili_citizenship_revoked Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили лишён гражданства страны. Соответствующий указ подписал нынешний президент, Георгий Маргвелашвили, заявили в его пресс-службе. "В связи с получением гражданства другой страны наряду с другими гражданами Грузии прекращено грузинское гражданство Михаила Саакашвили", - сказано в опубликованном в четверг указе президента.

Селямчик! Как оно дышится горным воздухом?
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11.11.2021 21:30 Ответить
іди зЄлене третє око вилизуй ,або ****** в рососію рюскогаварящій із іспаніїї . ти напевно із секти свідків зєлєної шмарклі
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11.11.2021 19:53 Ответить
это не украинцы - это боты барыги-папередника.
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13.11.2021 12:56 Ответить
Та пофіг, Зєля зрозумів що з Міхо або ділитися, або зливати, то при нагоді і злив грузинам інфу. В принципі усіх хто не 100% свій Зєля зливає Міхо, Аваков, Данилюк і т.д.
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11.11.2021 15:51 Ответить
Конечно будет сопротивляться, знает что будут кормить через анус.
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11.11.2021 15:58 Ответить
А з якою метою тут висадили гебешний десант на підтримку збитого карлсона? 😂😂
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11.11.2021 15:59 Ответить
У ниха зоне больница лучше чем у нас в элитных
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11.11.2021 16:07 Ответить
Я вам про Михо поясню - пусть идеологом реформ сто раз был Бендукидзе, но для практической реализации нужен мотор, без него идеи останутся идеями.
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11.11.2021 16:19 Ответить
а мотору нужно топливо - кокс!
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12.11.2021 12:04 Ответить
С этим "умирающим от голода и плохих анализов" едва шестеро мужиков справилось. Ну отправили на больничку, будут анализы исправлять и глюкозку проколят,ничего страшного нет, это же не пыточный подвал как у наших воинов был в лднрах, Украине не о чем больше писать как за этого борова?
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11.11.2021 16:27 Ответить
ты сравнила Грузию и ДыНыРы? очень странно... из кацапии строчишь??
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11.11.2021 18:42 Ответить
Ты ,Андрей Дурной, где ты видел чтобы я сравнивала Грузию и лднр? Я не вижу здесь пыток,в даном случае,когда здорового борова носят на руках чтобы обследовать его здоровье,он же еще и брыкается, и лезет драться.
Откуда я строчу может показать мое ай пи, и кстати под своей фамилией коментирую ,в отличии от тебя.
Ты ,Андруша точно за Зе голосовал, вас на километр чувствуется.
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11.11.2021 22:00 Ответить
Кароче, Лизка ясько , она же - зельоная Лолита, она же Мата Хари слуг каких-то уродов, выманила мышу в Грузию по заданию партии бэни. Теперь он там пусть орет 'Бариги'! Зеле - благодарность от грузинской власти, а лизке - почётная грамота от Ермака и ...пухлый конверт! Кароче, все довольны, все свободны!
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11.11.2021 16:54 Ответить
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11.11.2021 22:12 Ответить
Похудел то как 40 днів нічого не їв
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11.11.2021 19:42 Ответить
Тягають голожопого як падлюку по підлозі "помираючого від виснаження" десятеро мужиків і ті заледве справляються ! Безславний кінець "грузинського Наполеона"! Ну що Денисова? "Помираючий" більше схожий на вгодованого кабана!
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11.11.2021 20:42 Ответить
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11.11.2021 23:29 Ответить
Я не вижу результатов "голодовки", где потерянные 20 кг??? Опять мыша сбрехал???
Кстати, михуил подал иск в ЕСПЧ с требованием перевести его в гражданскую больничку.
Решение ЕСПЧ: прекратить "голодовку" и никакого перевода в гражданскую больничку)))
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11.11.2021 23:32 Ответить
да пихуй, главное чтобы он в Укрину не вернулся.....и наверное он заслужил такую судьбу
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12.11.2021 00:09 Ответить
Любящий грузинский народ носит Сааку на руках.
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12.11.2021 00:44 Ответить
У Нади Хавченко научился голодовке?
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12.11.2021 08:13 Ответить
Бедный михо "исхудал" то как
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12.11.2021 09:21 Ответить
Зовсім схуднув бідолага... Мені б так я йому... Люди я все його беру на себе!!!! Судіть, тягайте мене, не корміть... головне, щоб я так почував себе як воно.... Хрен з ним, я готовий ще й заплатити!!!
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12.11.2021 13:40 Ответить
Саакашвілі найефективніший в світі президент, коруцію знищує буквально за тиждень, реформи також проходять дуже швидко!
Саакашвілі кошмар всіх злодіїв!
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12.11.2021 16:26 Ответить
Тролі по команді хазяїв злодіїв репетують на будь-яку новину про Саакашвілі.
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12.11.2021 16:27 Ответить
Можна легко здогадатися чиї тролі тут репетують на цю новину.
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12.11.2021 16:31 Ответить
Чиї?
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13.11.2021 19:09 Ответить
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