Госкино запретило прокат фильма, где Зеленский играет Наполеона с манией величия. ВИДЕО

Государственное агентство по вопросам кино с 2015 года не выдает прокатное удостоверение фильму "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе Госкино на информационный запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссёр М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", - говорится в ответе агентства.

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Такие действия Госкино связаны с тем, что с 6 октября 2015 года один из актеров фильма российский комик Юрий Гальцев включен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

А согласно ст. 15 закона "О кинематографии" запрещается прокат фильмов в которых берут участие включенные в этот перечень лица.

"Ржевский против Наполеона" - российско-украинская комедия, вышедшая в прокат в 2012 году.

Владимир Зеленский не только сыграл в нем роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма вместе со своими компаньонами по "95 кварталу" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым. Российский комик Юрий Гальцев сыграл в нем эпизодическую роль мэра.