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Госкино запретило прокат фильма, где Зеленский играет Наполеона с манией величия. ВИДЕО

Государственное агентство по вопросам кино с 2015 года не выдает прокатное удостоверение фильму "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе Госкино на информационный запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссёр М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", - говорится в ответе агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкино с начала года запретило демонстрацию в Украине семи украинских и российских фильмов и сериалов

Такие действия Госкино связаны с тем, что с 6 октября 2015 года один из актеров фильма российский комик Юрий Гальцев включен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

А согласно ст. 15 закона "О кинематографии" запрещается прокат фильмов в которых берут участие включенные в этот перечень лица.

Госкино запретило прокат фильма, где Зеленский играет Наполеона с манией величия 01

"Ржевский против Наполеона" - российско-украинская комедия, вышедшая в прокат в 2012 году.

Владимир Зеленский не только сыграл в нем роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма вместе со своими компаньонами по "95 кварталу" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым. Российский комик Юрий Гальцев сыграл в нем эпизодическую роль мэра.

Автор: 

запрет (1707) Зеленский Владимир (20362) кино (1535) кинопрокат (95) Наполеон (4) фильмы (399) Госкино (188)


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Топ комментарии
+54
ну запрещайте уже Ютуб, там до сих пор можно посмотреть как Зенелох бацает без штанов по роялю))
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11.11.2021 13:07
+51
позорище сцыкливое...
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11.11.2021 13:08
+49
Ой а шо такое? Я бы посмотрел чтобы сравнить… ато с голобородько можно а с Наполеоном нельзя. Где чистота, где икебана я вас спрашиваю?
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11.11.2021 13:08
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Страница 2 из 2
Скажите, фанаты фигляра зеленского, а когда на экраны телевизоров выйдет продолжение мультсериала для вас и прочих умственно недоразвитых, Сказочная Русь" с новым персонажем в главной роли? Для вас уточню, - с Зеленским в роли шестого президента. Если задержка в выпуске на экраны только в названии продолжения, то назовите его "Сказочно усРусь".
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11.11.2021 14:11 Ответить
Вбиваем в Ютуб "ржевский против Наполеона" и наслаждаемся гениальной актерской игрой бубочки. Если не стошнит))
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11.11.2021 14:14 Ответить
Навіть не знав що таке кіно існує.
Якби не відраза за його щоденну ганьбу на світовій арені та руйнування здобутків Петра, подивився би по пріколу...
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11.11.2021 14:15 Ответить
У мене підозри, що там просто плутанина з категоріями.
Цей "шедевр" хотіли давати в прокат по категорії "Художній фільм", а доведеться крутити по категорії "Документальне кіно".
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14.11.2021 23:27 Ответить
обидели блевотину зеленую,будет рыдать в куточку.
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11.11.2021 14:19 Ответить
Топ російського прокату
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11.11.2021 14:26 Ответить
Такое впечетление что на должности сейчас назначают кого попало,но после кастинга идиотов.Сейчас же возникнет эффект Барбары Стрейз,и этот никому не известный дебильный фильм посмотрит большое количество народа просто из интереса.Это о-о-о-чень поднимет рейтинг царя черни и плебса Владимира Какаразница - 1го.Это будет бимба!
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11.11.2021 14:30 Ответить
не переймайся, йому це не допоможе.
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12.11.2021 11:09 Ответить
зелёные аниматоры - таки дебилы.. теперь кино точно все посмотрят...
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11.11.2021 14:39 Ответить
кому мало Зе!блювоти по телевізору та щоденно, нехай дивляться, можливо простругаються від хрипоЗе!ння?
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12.11.2021 02:05 Ответить
требую немедленно показать на один плюс один
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11.11.2021 14:41 Ответить
У цьому кіні він якраз СПРАВЖНІЙ!!! А роль президента намагається грати, але це не його роль, тому - повний провал!!! Він як та жаба, коли коня кують, а вона лапу підставляє...
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11.11.2021 14:48 Ответить
«як та жаба, коли коня кують, а вона лапу підставляє...»



Такого я ще не чув.
А, може, вже забув
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12.11.2021 00:27 Ответить
Є ще вислів "лізе як жаба на цямбрину" , що означає - нестулепне намагається щось досягнути, але, як кажуть, вище геніталій не підскочиш.
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12.11.2021 07:11 Ответить
Зе!цензура ЧлЕнОм!гРаЙ
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11.11.2021 14:55 Ответить
я бы даром эту зеленую гамнятину не смотрел.
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11.11.2021 14:58 Ответить
Мне кажется, что подобную грязь смотреть не стоит, особенно детям, что бы не развивать у них психические расстройства.
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11.11.2021 14:59 Ответить
Cвтов лучше бы его ****** запретили, уже просто не всилах на эти рожи смотреть!
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11.11.2021 15:03 Ответить
Ця "новина" стала новиною з жовтня 2015 року, вже не знають що ще з пальця висмоктати.
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11.11.2021 15:11 Ответить
А актора, який зіграв роль Наполеона і є надзвичайно небезпечним для України, включили до цього переліку?
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11.11.2021 15:17 Ответить
Я є це кіно в інтернеті?
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11.11.2021 15:20 Ответить
хіба росіянські сайти в нас не заблоковані? та й взагалі ворожий "юмар" нема сенсу дивитись, марна трата часу
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11.11.2021 17:39 Ответить
А рекламируемый зельцем фильм "Земляне", который "смотреть всем" как прошел прокат?
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11.11.2021 15:49 Ответить
Запретили по причине, что документальный фильм выдают за художественный.
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11.11.2021 15:55 Ответить
зачем такие сложности...просто в главном законе пропишите запрет занимать должности всяким ссыклобородькам и украинофобам по рождению...
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11.11.2021 15:58 Ответить
У цього дрібного ЗЕбанутого бздилиння, що зараз грае роль приписдента геть стріха протекла. Воно що, думае що люди не знають, що воно лічилося в дурдомі від манії велічія?
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11.11.2021 16:54 Ответить
насмішили. Але вже пізно забороняти фільм, всі побачили, що през і.обнутий на всю голову.
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11.11.2021 16:57 Ответить
Так фільм заборонений із 2015го року. Ви статтю взагалі читали?
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12.11.2021 12:08 Ответить
Невдалеке то время когда стыдно будет вспоминать времена президентсва.
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11.11.2021 17:02 Ответить
А що таке? Він же грає самого себе...
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11.11.2021 18:09 Ответить
Держкіно заборонило прокат фільму, де Зеленський грає Наполеона з манією величі. Джерело:

ЯК ЩО Б ПРИ ПОРОХУ ЗА ОБРАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОБИЛИ ТЕ ЩО ПРИ Зе КЛОУНІ, ТО Зе КЛОУН З КОЛОМОЙШЕЙ БУЛИ БИ ВЖЕ КАСТРАТАМИ
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11.11.2021 18:32 Ответить
а вот это зря ))) теперь народ начнет его смотреть))
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11.11.2021 18:33 Ответить
свати можна, презіка ні
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11.11.2021 19:23 Ответить
Щас все ломанутся шарить по интернету, чтоб назло всем врагам посмотреть этот фильм и сравнить потом с оригиналом
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11.11.2021 19:58 Ответить
Ура, там хреномалиссимуса зеленского запретили. Надеюсь, навсегда.
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11.11.2021 20:15 Ответить
толку с этого запрета если это гуано есть на торрент трекерах.
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11.11.2021 20:15 Ответить
малоПИД,,,роская, бенина нарко-Дешевка, очередной раз Ничтожество показало, что оно полное Ничтожество...
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11.11.2021 20:24 Ответить
когда Рейган стал Президентом США, там наверно тоже запретили показывать все то второсортное говно, в котором он снялся по молодости. Надо бы скачать Терминаторов все части на всякий случай, а то вдруг Шварцнеггер тоже психанет как наш Найвелычнишый
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11.11.2021 20:33 Ответить
Поздно кинуху прятать... попалился вовик вчистУю...
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11.11.2021 20:37 Ответить
Вжився в роль...
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11.11.2021 20:58 Ответить
Смотрите Сватов
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11.11.2021 21:14 Ответить
а ви приймаєте що це ми......................
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11.11.2021 22:52 Ответить
Б-же, якэ воно нiкчемне... worthless...
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12.11.2021 00:32 Ответить
Стоп стоп топ... Пан нєлох соромиться свого шедевру?!
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12.11.2021 07:56 Ответить
"з 2015 року не видає прокатного посвідчення Джерело:

Пан alex1919 читає тільки заголовки?
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12.11.2021 12:00 Ответить
Пусть они и интернет сразу запрещают))))
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12.11.2021 08:51 Ответить
Я и без запретов его смотреть не хочу, меня настолько рожа зеленого раздражает, что очень переживаю за свой дорогой телевизор - тянется рука к тапку. Если б его рожу можно было отфильтровать в ютубе, был бы счастлив.
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12.11.2021 08:53 Ответить
І здох )))))
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12.11.2021 09:30 Ответить
я знав що такий фільм є, але ніколи його не бачив, тепер, дякуючи "рекламі" я його подивлюся
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12.11.2021 10:40 Ответить
"Госкино запретило прокат фильма..." дааа... с времён Совка не слышал этой фразы... Наш вов0к вернул Совок... это всё, что он б**, смог.
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12.11.2021 11:05 Ответить
Правильно сделал. Теперь все посмотрят и скачают на хард на память
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12.11.2021 11:35 Ответить
Теперь? У вас 6 лет было, фильм ведь с 2015го запрещен, а не с 2021го.
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12.11.2021 12:09 Ответить
"з 2015 року не видає прокатного посвідчення "

Цензор, вам не здається що "новина" трохи застаріла і вже навіть протухла?
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12.11.2021 12:01 Ответить
Лучшей рекламы, чем запрет, не найти.
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12.11.2021 12:23 Ответить
А се такое, Зюзя сисняеца)) Даже не знал о существовании этого киношэдэвра. Теперь точно заценю)
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12.11.2021 14:28 Ответить
Наполеончик Зеля, он же нарцисс...
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12.11.2021 17:18 Ответить
На якомусь жовтому експрессі прочитала, що кацаби незадоволені бубачкіними скотами! Буба, коли вже на біробіджан?!
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31.12.2021 21:47 Ответить
Спустя три года, эти фильмы https://russkieseriali.net/102-sluga-naroda-3-sezon.html сами себя дискретитировали. Выпустили воробья, пусть птичка полетает. Сегодня это другой человек, миллиардер.
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24.01.2022 15:43 Ответить
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