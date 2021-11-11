Во Львовской области от осложнений COVID-19 умер "киборг" 80-й ОДШБр Владимир Клепач. ВИДЕО

Вчера, 10 ноября, утром в больнице города Львова от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умер Владимир Михайлович Клепач, житель города Жовква Львовской области, участник АТО, доброволец, военнослужащий 7-й роты 80-й отдельной десантно-штурмовой "киборг"-защитник Донецкого аэропорта, награжденный орденом "За мужество" III степени.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Жовквы Олег Вольский, передает Цензор.НЕТ.

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"От нас уходят лучшие. Печальное известие для всей Жовковщины. Из-за осложнений от коронавирусной болезни утром в больнице умер Герой российско-украинской войны, защитник Донецкого аэропорта, "киборг", житель Жовквы Владимир Клепач. Искренние соболезнования родным и близким… Вечная память Вам, друг Владимир Михайлович… Спасибо за все!" - говорится, в частности, в сообщении.

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Похоронили Героя сегодня, 11 ноября, в Жовкве.