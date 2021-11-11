Детей мигрантов формируют в группы для пропагандистской деятельности – спецслужбы Польши. ВИДЕО

Детей мигрантов в Беларуси планируют использовать в агитационной деятельности.

Об этом в Twitter сообщил спикер министра по координации спецслужб Польши Станислав Жарин, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, готовящиеся к агитационной деятельности. По инструкции для мигрантов ... детям раздают баннеры. Игра эмоций продолжается...", - говорится в сообщении.

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