В Харькове элитный внедорожник сбил людей на пешеходном переходе. ВИДЕО авторегистратора
В Харькове элитный внедорожник сбил людей на пешеходном переходе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись момента ДТП обнародована в соцсетях.
На записи видно, что под колеса автомобиля попали два человека. Одного из пешеходов внедорожник протащил за собой более десяти метров. Оба потерпевших остались живы.
ДТП произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.
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+70 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий11.11.2021 17:13
+39 S. Fogger
показать весь комментарий11.11.2021 17:16
+32 ватникобой
показать весь комментарий11.11.2021 17:27
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Нас раньше учили стал посмотрел налево, потом направо если нет машин иди. Тут же дети как стадо гусей, зеленый загорелся, глазки в телефон и поперли. Убедитесь что все транспортные средства остановились полностью.
Так же не похоже что водила под чем-то, 3,14здел по телефону, прикуривал сигарету, просто воткнул в какие-то сложные мысли в башке, в общем что-то отвлекло его от дороги и от того ,что ему горел красный. Слава Богу все живы, оплатит лечение и ущерб пострадавшим, и может идти в церковь, ставить Богу свечку с руку толщиной)) Вместо этого он запросто мог бы убить их и вляпаться с серьёзную уголовку, с весьма реальными 6-10 годами, Харьков уже так всех заколебал, что уже пол-украины адекватных людей готовы скидываться на серьёзную юридическую помощь пострадавшим и не дать откупиться, когда водятел типа малолетки предидущего или курицы обдолбанной просто обязан получить реальный срок, иначе их уже скоро улица начнет судить, более сурово чем любой "самый гуманный суд". Что касается его прав, то уверен, что судья обязан дать ему отдохнуть от вождения, года на два, как и любому водиле, виновному в дтп , в котором причинен вред здоровью человека......
Даже не знаю как это назвать. Отсутствие самосохранения или элементарной логики.
бентлимайбахе и прочих там (не буду писать марки бо тут все такие аристократы ниибацца, шо инфинити и тоеты по семсят штук для них бричка для челяди) колымагах даже не думает останавливатся когда пешеходы уже на переходе, и рядом стоят машины.
вражає, що жоден з тих, хто підійшов, не зламав цьому уйобку щелепу.
От у психічно хворих дах і зриває по-троху