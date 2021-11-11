РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5058 посетителей онлайн
Новости Видео
25 592 137

В Харькове элитный внедорожник сбил людей на пешеходном переходе. ВИДЕО авторегистратора

В Харькове элитный внедорожник сбил людей на пешеходном переходе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись момента ДТП обнародована в соцсетях.

На записи видно, что под колеса автомобиля попали два человека. Одного из пешеходов внедорожник протащил за собой более десяти метров. Оба потерпевших остались живы.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

Читайте также: ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдавать кровь несмотря на решение суда

Автор: 

ДТП (7673) Харьков (7479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+70
в Харкові взагалі треба заборонити рух автотранспорту. В цьому місті в ачтомобілістів щось з головою робиться. ...Або керівника дорожньої поліції, чи хто там цим займається, розстріляти нафіг. Скільки можна...
показать весь комментарий
11.11.2021 17:13
+39
Сдается, что Харьков тянет на город неадекватных водятлов.
показать весь комментарий
11.11.2021 17:16
+32
ребят, я сам из Харькова, в свое время сдал на права без взятки один, из всей группы, которая права купила за сало. Пока права будут покупать таким образом - нечего и ожидать чего то другого. Тут конкретно ********* на крузаке банально перепутал педали газа и тормоза, возможно под чем то был.
А по ситуации в Харькове могу сказать что количество имбецилов на дорогах просто зашкаливает, каждый день выезжаю - как в последний бой иду. Конченные деды с досками и мешками на москвичах едут по средней полосе вместо крайней, психованная мажорва на джипах, делающая бесполезные перестроения в пробке, подрезающие впердоллеры и гонщики, для которых желтый светофор как красная тряпка для быка ... вся эта инфернальная херня на улицах Харькова творится 24 на 7 на всех улицах. Полиция в коматозе... из недавнего, сегодня суд признал виновным водителя Газели, в которого на скорости 150 кмч впечатался бухой дебил на БМВ Х5))) Велкам ту Харкив, кароч))
показать весь комментарий
11.11.2021 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
І знову Харків... Видно, в цьому місті концентрація автобидла найвища по Україні...
показать весь комментарий
11.11.2021 18:47 Ответить
Как отмечают в соцсетях, за рулем «крузака» находился некий Дмитрий, который славится своим пристрастием к наркотическим веществам. Также местные жители утверждают, что он сын главы Краснокутской райгосадминистрации Юрия Раины.
показать весь комментарий
11.11.2021 18:51 Ответить
Шо,опять!? Твою ж мать,нехай
показать весь комментарий
11.11.2021 19:05 Ответить
Уважаемые родители и учителя, учите детей переходить дорогу.
Нас раньше учили стал посмотрел налево, потом направо если нет машин иди. Тут же дети как стадо гусей, зеленый загорелся, глазки в телефон и поперли. Убедитесь что все транспортные средства остановились полностью.
показать весь комментарий
11.11.2021 19:29 Ответить
Как можно в данной ситуаци убеждаться в остановке транспорта, если внедорожник был хер знает где, когда люди уже шли. И ехал он не с угрожающей скоростью. Согласен, смотреть надо, но по Вашей логике, пока будешь ждать остановки каждого, то так и красный загорится, ждать вечно? Есть светофоры, горящие зеленым 10-12 секунд - рассчитано на то, чтоб пешеход бежал через дорогу, речи о "ждать" вообще не идет.
показать весь комментарий
12.11.2021 08:39 Ответить
Ну посмотрите-ж видео внимательно, с первых секунд видно, что на светофоре горит красный для встречной полосы движения, значит и для джипа , с вероятностью 99,99 % тоже горел красный, причем он не только загорелся, а горел до того как крузак подъехал на перекресток, пешеходы идут на свой зеленый , а не ломятся как сайгаки на красный, что тоже, согласен, бывает, но это точно не тот случай.
Так же не похоже что водила под чем-то, 3,14здел по телефону, прикуривал сигарету, просто воткнул в какие-то сложные мысли в башке, в общем что-то отвлекло его от дороги и от того ,что ему горел красный. Слава Богу все живы, оплатит лечение и ущерб пострадавшим, и может идти в церковь, ставить Богу свечку с руку толщиной)) Вместо этого он запросто мог бы убить их и вляпаться с серьёзную уголовку, с весьма реальными 6-10 годами, Харьков уже так всех заколебал, что уже пол-украины адекватных людей готовы скидываться на серьёзную юридическую помощь пострадавшим и не дать откупиться, когда водятел типа малолетки предидущего или курицы обдолбанной просто обязан получить реальный срок, иначе их уже скоро улица начнет судить, более сурово чем любой "самый гуманный суд". Что касается его прав, то уверен, что судья обязан дать ему отдохнуть от вождения, года на два, как и любому водиле, виновному в дтп , в котором причинен вред здоровью человека......
показать весь комментарий
12.11.2021 09:47 Ответить
Все элементарно просто, Ватсон. Переходя дорогу просто посматриваешь в сторону возможного появления транспорта. Никогда не знаешь, что может произойти. Отказали тормоза у авто, водитель отвлекся на телефон, стало плохо водителю и т.д. Много ездил по Скандинавии, я ни разу не видел, чтобы пешеход начал движение не убедившись в полной остановке авто, дети наоборот подымают руку при приближении машины. Обозначившая таким образом свое присутствие. В Украине часто и густо наблюдал ситуацию, идет олень в капюшоне и в телефоне прыгнуло на пешеходный переход и поперло.
Даже не знаю как это назвать. Отсутствие самосохранения или элементарной логики.
показать весь комментарий
12.11.2021 14:29 Ответить
Это не олень - это пешеход!! Это не он должен переживать, идя на зеленый свет, а водитель притормаживать за 10 метров от пешеходного перехода.
показать весь комментарий
13.02.2022 10:34 Ответить
Походу мужик вообще на дорогу не смотрел... смотрел в телефон...
показать весь комментарий
11.11.2021 19:52 Ответить
Это жесть, ехал он небыстро но в упор не видел людей впереди.
показать весь комментарий
11.11.2021 21:06 Ответить
зато сегодня в Харькове появился новый кхмер
показать весь комментарий
11.11.2021 21:15 Ответить
Иногородние водители не любили Харьков еще в 60-70 годах, когда обьездной дороги не было еще. Правда и автотранспорта сколько не было. О наркоте не знали, не употребляли, если приходилось садиться за руль...
показать весь комментарий
11.11.2021 22:28 Ответить
Если честно, когда перехожу дорогу, то на зеленый светофор всё равно смотрю по сторонам. Жизнь одна и пофиг, что на том свете скажут- ты был прав епрст...
показать весь комментарий
11.11.2021 22:49 Ответить
Там дети. Они не имеют еще такого чувства самосохранения, оно с годами приходит
показать весь комментарий
11.11.2021 23:40 Ответить
В данном случае это могло не помочь. Когда ты идешь на зеленый, то ожидаешь, что медленно двигающиеся машины остановятся на красный. Если этого не происходит, как в данном случае, ты, наиболее вероятно, не успеешь среагировать, даже если будешь смотреть прямо на авто. Если же полностью ждать остановки всего подъезжающего транспорта, когда у тебя зелёный, то ты не сможешь перейти 2/3 дорог.
показать весь комментарий
12.11.2021 10:12 Ответить
Вот я перехожу .И вижу ,что чем беднее тачка ,тем дальше от перехода она начинает тормозить. А падаль ,мразь на бентли майбахе и прочих там (не буду писать марки бо тут все такие аристократы ниибацца, шо инфинити и тоеты по семсят штук для них бричка для челяди) колымагах даже не думает останавливатся когда пешеходы уже на переходе, и рядом стоят машины.
показать весь комментарий
12.11.2021 12:31 Ответить
У Харкові пороблено
показать весь комментарий
11.11.2021 23:10 Ответить
Харків територія жахів і моральних потвор
показать весь комментарий
11.11.2021 23:22 Ответить
Харьков - плохой город, там много москалей, мошенников, аферистов, крыс и тараканов.
показать весь комментарий
12.11.2021 07:47 Ответить
А тараканы в бОшках
показать весь комментарий
12.11.2021 11:31 Ответить
Може п'яним чи обдовбаним водіям присуджувать пішоходство в Харкові?! Хай їх колеги калічать....
показать весь комментарий
12.11.2021 08:17 Ответить
"Ну что вы прицепились к человеку.. никто же не умер "
показать весь комментарий
12.11.2021 08:24 Ответить
цитати найвеличніших президентів?
показать весь комментарий
12.11.2021 22:34 Ответить
Малому в желтой куртке, значит, еще не время умирать - так протащило((
показать весь комментарий
12.11.2021 08:32 Ответить
просто кончений виродок.
вражає, що жоден з тих, хто підійшов, не зламав цьому уйобку щелепу.
показать весь комментарий
12.11.2021 08:58 Ответить
все ломают на цензоре )) а вот если бы там старый дед был на запоре - то желающих размолотить ему хлебососку было бы пруд пруди ,спорим?
показать весь комментарий
12.11.2021 12:33 Ответить
не знаю. але цьому я б спробував.
показать весь комментарий
12.11.2021 12:44 Ответить
Да , это по справедливости. Можно даже сказать ,по мужски. Но получить срок за етого кондома. Пускай даже условный (уверен у Вас нет судимостей, поетому условно 99,9%) ето равносильно клейму говна . На всю жизнь . Мы пока не в Норвегии. На жаль.
показать весь комментарий
12.11.2021 15:29 Ответить
Стопудов в телефоне ковырялся. Оно конечно идиотов везде хватает, особенно на дорогах, но Харьков в последние годы шото как-то лидирует в этом смысле. Даже с Киевом, где сосредоточение этих самых идиотов по идее даже выше с учетом того что тут со всех регионов собираются.
показать весь комментарий
12.11.2021 14:46 Ответить
в Києві такого п_здеця не було років з 2000-х
показать весь комментарий
12.11.2021 22:36 Ответить
Поздравляю ! Кернес Град чемпион по мажорам-дебилам !!! Первое место по Украине. Так держать. Количество мажоров скоро сравнится с количеством жителей Харькова.
показать весь комментарий
12.11.2021 17:44 Ответить
В 90 ые да и в нулевые на Лоске продавались тогда еще модные наклейки с разными цитатами, так самая ходовая тогда была " ОСТОРОЖНО ХАРЬКОВЧАНЕ!"
показать весь комментарий
12.11.2021 21:06 Ответить
В Харкові і світлофори відповідні - замість жовтого йде зворотній відлік як на автогонках якихось.
От у психічно хворих дах і зриває по-троху
показать весь комментарий
12.11.2021 22:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 