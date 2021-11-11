В Харькове элитный внедорожник сбил людей на пешеходном переходе. ВИДЕО авторегистратора

В Харькове элитный внедорожник сбил людей на пешеходном переходе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись момента ДТП обнародована в соцсетях.

На записи видно, что под колеса автомобиля попали два человека. Одного из пешеходов внедорожник протащил за собой более десяти метров. Оба потерпевших остались живы.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

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