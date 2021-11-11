Водитель, совершивший наезд на подростков в Харькове, задержан. Вероятно, он под действием наркотиков, – Монастырский. ВИДЕО

Водителя, совершившего сегодня наезд на двух подростков на переходе в Харькове, задержали полицейские.

Об этом сообщил в "Фейсбуке" министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Человека, сегодня сбившего двух детей на пешеходном переходе в Харькове, задержала полиция и сейчас он проходит тест на наркотики", - отметил Монастырский.

По его словам, полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ.

"Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса - незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как это произошло!", - добавил он.

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Монастырский рассказал о состоянии пострадавших и опубликовал видео камеры наблюдения, зафиксировавшие момент ДТП.

"Дети, к счастью, остались живы и госпитализированы в больницу. Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!", - сказал министр внутренних дел.

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