Водитель, совершивший наезд на подростков в Харькове, задержан. Вероятно, он под действием наркотиков, – Монастырский. ВИДЕО
Водителя, совершившего сегодня наезд на двух подростков на переходе в Харькове, задержали полицейские.
Об этом сообщил в "Фейсбуке" министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Человека, сегодня сбившего двух детей на пешеходном переходе в Харькове, задержала полиция и сейчас он проходит тест на наркотики", - отметил Монастырский.
По его словам, полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ.
"Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса - незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как это произошло!", - добавил он.
Монастырский рассказал о состоянии пострадавших и опубликовал видео камеры наблюдения, зафиксировавшие момент ДТП.
"Дети, к счастью, остались живы и госпитализированы в больницу. Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!", - сказал министр внутренних дел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
да-да.. й зуб дає?) через куілька місяців закриють справу та звинуватять дітей.. мов, самі кинулися під машину..
як з закрили справу проти УкрЕксімБанку..
Только физическое воздействие на таких на месте.
Ему типа можна людей калечить а его нельзя?
Можно и нужно мочить таких тварей на месте.
Розберемось разом з прокуратурою до дрібніць, як так сталося!", - додав він."
Джерело:
А шо, тільки зеленим Трухіним та Грабарам можна обдовбаними сідати за кермо?
В слуг більше прав, ніж в їхніх хазяїв- виборців?
Я б такого как ты дурака за горло подержал. Из-за тупости своей нагнетаешь там где не нужно.
дівчинці гірше - там конкретно вдарило (попередньо - поламані ребра і стегно ...струс моску і інші забої)
уже давно перехожу дорогу только лишь когда все машины остановятся
-
- Та ти, міністрику, візьми примусово кров на аналіз у попереднього 16-річного дебіла, а потім уже будеш вихвалятися! Ти ж навіть на це не здатний!
Оно ехало не обращая внимания на красный свет светофора!
смеятся когда?
Зайцева скажет - от забора и до заката. Да?
Але,яка безпечність других,на 4 секунді три людини на дорозі вже,а ще жовте світло!
потом выстраивать конструкции в координатах "польза -вред". Пока же повязка Фемиды скрывает от общества состязательность в системе "правосудие - коррупция". Поэтому 20 раз убедитесь в безопасности перехода даже на регулируемом перекрестке, так как в этом государстве нет инструментов, которые безоговорочно и моментально останавливали не лучших граждан перед преступлением.