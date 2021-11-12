"Вы рабы Путина и выполняете его приказ!" - Саакашвили – грузинским правоохранителям во время транспортировки из Рустави в Тбилиси. ВИДЕО

Михеил Саакашвили назвал грузинских правоохранителей, транспортировавших его из тюрьмы в Рустави в тюрьму в Тбилиси, рабами Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео этого момента. В то же время Саакашвили обвинил правоохранителей в выполнении приказов российского руководства.

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