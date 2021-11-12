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"Вы рабы Путина и выполняете его приказ!" - Саакашвили – грузинским правоохранителям во время транспортировки из Рустави в Тбилиси. ВИДЕО

Михеил Саакашвили назвал грузинских правоохранителей, транспортировавших его из тюрьмы в Рустави в тюрьму в Тбилиси, рабами Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео этого момента. В то же время Саакашвили обвинил правоохранителей в выполнении приказов российского руководства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Госпитализация Саакашвили: грузинские власти обнародовали запись из больницы и возбудили дело из-за физического насилия и повреждения медоборудования. ВИДЕО

Автор: 

арест (10455) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+11
Та не одна. А з маразмом..
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12.11.2021 09:52
+11
Дурень ти, Міша. А міг би гуляти на київським дахам, ганяти своїм держаком голубів, свистіти як навіжений, волати: "Бе-Бе-Бе.", брехати про свої рехворми, отримувати некислу зарплатню з держбюджету, чубитись з Аваковим за звання справжнього українця, жарити Ясько... Оце було життя! А тепер дай відповідь: "Якої мами ти поперся у Грузію? Ермак з Бакановим надурили, що тебе там чекає оркестр та президентський кортеж?". Не маєш розуму - сиди тепер рівно.
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12.11.2021 10:00
+10
Перетворюється на посміховисько. Як то кажуть - Зі старість приходить мудрість. Інколи старість приходить одна.
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12.11.2021 09:51
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"Последний довод экс-королей" , звернувся до СОВІСТІ тюремщиків. Та їм там такі премії відвалять.
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12.11.2021 09:49 Ответить
Перетворюється на посміховисько. Як то кажуть - Зі старість приходить мудрість. Інколи старість приходить одна.
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12.11.2021 09:51 Ответить
Та не одна. А з маразмом..
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12.11.2021 09:52 Ответить
Голосок такий як і був. Рєзвий хлопєц.
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12.11.2021 09:51 Ответить
увы, деньги не пахнут ...
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12.11.2021 09:51 Ответить
Фу, який не охайний.
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12.11.2021 09:53 Ответить
ну по крайней мере Михо ненавидит путина и это большой +
- сразу видно что искать в глазах путина любоф ему даже не приходило в голову..
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12.11.2021 09:54 Ответить
бред.
подписал пол Олланда - "мир" - типо сам напал?
ты еврей?
Михо тупо сдал кусочек таой нехилый страныы Путину
**** - СДАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2021 13:32 Ответить
Отличный флешмоб для зеков.
Если тебя посадили за грабеж, убийство, вымогательство - то они рабы путина.
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12.11.2021 09:54 Ответить
Звичний вже прийом-прикривати негідні вчинки чи слова патріотичними гаслами або затребуваними в суспільстві термінами.
Так,навіть на ЦН,деякі тролі не раз таку відверто антиукраїнську лабуду несуть,а в кінці "Слава Україні" ліплять.У Мішико це "бариги" і "путєн"
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12.11.2021 10:08 Ответить
а ти чій халоп будеш
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12.11.2021 13:48 Ответить
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12.11.2021 09:57 Ответить
Интресно , какой агент ФСБ в Украине посоветовал Михо поехать в Грузию ? Ермак? Ясько?
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12.11.2021 09:59 Ответить
хз как зовут тех тараканов которые обитают у него в голове
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12.11.2021 10:06 Ответить
его гонор и жажда власти.., и возможно тоска по Родине и любовь к Грузии
- неплохие качества для политика вообще то - у ЗеЕрмака к примеру есть только жажда власти и плюшки которая эта власть дает..
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12.11.2021 10:07 Ответить
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12.11.2021 10:16 Ответить
Ух, какие кабанчики.
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12.11.2021 10:26 Ответить
Дурень ти, Міша. А міг би гуляти на київським дахам, ганяти своїм держаком голубів, свистіти як навіжений, волати: "Бе-Бе-Бе.", брехати про свої рехворми, отримувати некислу зарплатню з держбюджету, чубитись з Аваковим за звання справжнього українця, жарити Ясько... Оце було життя! А тепер дай відповідь: "Якої мами ти поперся у Грузію? Ермак з Бакановим надурили, що тебе там чекає оркестр та президентський кортеж?". Не маєш розуму - сиди тепер рівно.
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12.11.2021 10:00 Ответить
жирненький слегка
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12.11.2021 10:06 Ответить
Цікаво, а чи говорив Міхеїл нашим зебобікам що вони раби фуйла ?
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12.11.2021 10:06 Ответить
Нє , конєшно ж. Вони ж Міхльо не закривали і з України не видворяли під сраку з носаря.
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12.11.2021 10:13 Ответить
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12.11.2021 10:08 Ответить
Все правильно сказал.
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12.11.2021 10:13 Ответить
Миллиардер Миша платит всем - и гордону, и отставным амер. политикам, корые его рьяно защищают и содержит всю грузинскую "оппозицию", у которой нет ни гроша. Даже те, которые ругали Мишу с пеной у рта, сегодня говорят, что он - мессия.
Я думаю, лет через 20-30 русские раскроют свои архивы и окажется, что Миша был их клоуном. Он абсолютно осознанно торпедирует полит. консенсус в Грузии и только создает хаос. Его действия на руку Москве, в первую очередь.
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12.11.2021 10:15 Ответить
Скоріш за все Мішико лише пішка в грі ферзя Аласанії (дядька Мішико).Ось там КГБ просто смердить
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12.11.2021 10:24 Ответить
Через "40 денне голодування", навіжений навіть не схуд. Навпаки, став гіперактивним. Хто ще вірить цьому аферісту?
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12.11.2021 10:27 Ответить
Не посадили Михуїла на трон значить раби путіна.
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12.11.2021 10:29 Ответить
Слова Міхо ніби правильні, але дії Міхо показали, що каже він одне, а робить зовсім інше. Він думав, що на виборах переможе його політична сила, або під час підрахунку голосів вийдуть його прибічники, коли будуть знати за його приїзд і силою заставлять визнати його силу, ну а ті вже знімуть з нього всі звинувачення. Сталося не так, не такий Міхо там знаменитий і потрібний. До своєї мети Міхо йшов з новою кримінальною справою - незаконне перетинання кордону, зо що в Грузії кримінальна відповідальність. Чи таким як Міхо кримінальний кодекс не писаний, він стосується тільки черні?
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12.11.2021 10:38 Ответить
Раб американців щось гавкає рабам путіна. Жалюгідне видовище.
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12.11.2021 10:40 Ответить
А акого це США окупували? Хто це раб у США, дочка коня Лаврова, чи дочка Піськова та іншої сволоти? Якби не США, то з обкаканим макака московія війною знищила пів Планети, нав'язуючи свій "русский мир".
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12.11.2021 10:44 Ответить
Ну то ясно,что зескот предпочитает быть рабами и желательно пуйловскими)
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12.11.2021 10:53 Ответить
У вас у ботів навіть імена наче по шаблону написані.
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12.11.2021 11:39 Ответить
Оно совсем уже того...
Прям то пуйло спит и видит,как добить Миху ,которого уже давно добили ,заставив шляться по миру без права легально въехать в страну,где он был президентом....
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12.11.2021 10:51 Ответить
Таки да. Ты бы знал, как "глубинный народ" ненавидит украинцев за то, что они вырвались из рабства. Прям на уровне "п@*******" на кухне. Ненавидел грузин, но у них вроде все стало хуже, уровень ненависти спал. А вот поляки, прибалты, и особенно украинцы - прям номер один в списке ненависти. Я, как в Польшу переехал, многое о себе нового узнал.

В 2014 тоже никто не верил, что Россия нападет. Поэтому в том, что Михаила россияне попытаются убить, теперь сомнений нет.
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12.11.2021 13:26 Ответить
Так там сейчас вся грузинская власть- это бывшие домайданные коррупционеры с путинским баблом, вперемешку с "новыми бездарными лицами" для прикрытия.
Такие же как наши ЗЕ- на словах в НАТО но всеми силами пытаются затормозить и сделать разворот на восток
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12.11.2021 13:11 Ответить
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12.11.2021 13:14 Ответить
Яка ганьба для Грузії... Яка ГАНЬБА!
Саакашвілі був президентом Грузії два строки. Боровся заикраїну, а не за власний гаманець - бо не має нічого! Так, "заробив" безліч ворогів. Але зумів витягти країну з прірви... Проте країна захиталася і без нього вгрузла в липке, смердюче і отруйне болото, в яке Грузію тягнуть кістляві кремлівські лапи...
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12.11.2021 13:43 Ответить
сделал ВВП на душу населения Грузии больше чем в Украине почти в Два раза без атомной енергетики метуллургических гигантов о его тут херят, и почему Украина в таком анусе, як казав Петлюра- не так страшні москальські воші як наші українські гниди
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12.11.2021 13:45 Ответить
 
 