"Вы рабы Путина и выполняете его приказ!" - Саакашвили – грузинским правоохранителям во время транспортировки из Рустави в Тбилиси. ВИДЕО
Михеил Саакашвили назвал грузинских правоохранителей, транспортировавших его из тюрьмы в Рустави в тюрьму в Тбилиси, рабами Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео этого момента. В то же время Саакашвили обвинил правоохранителей в выполнении приказов российского руководства.
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- сразу видно что искать в глазах путина любоф ему даже не приходило в голову..
подписал пол Олланда - "мир" - типо сам напал?
ты еврей?
Михо тупо сдал кусочек таой нехилый страныы Путину
**** - СДАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если тебя посадили за грабеж, убийство, вымогательство - то они рабы путина.
Так,навіть на ЦН,деякі тролі не раз таку відверто антиукраїнську лабуду несуть,а в кінці "Слава Україні" ліплять.У Мішико це "бариги" і "путєн"
- неплохие качества для политика вообще то - у ЗеЕрмака к примеру есть только жажда власти и плюшки которая эта власть дает..
Я думаю, лет через 20-30 русские раскроют свои архивы и окажется, что Миша был их клоуном. Он абсолютно осознанно торпедирует полит. консенсус в Грузии и только создает хаос. Его действия на руку Москве, в первую очередь.
Прям то пуйло спит и видит,как добить Миху ,которого уже давно добили ,заставив шляться по миру без права легально въехать в страну,где он был президентом....
В 2014 тоже никто не верил, что Россия нападет. Поэтому в том, что Михаила россияне попытаются убить, теперь сомнений нет.
Такие же как наши ЗЕ- на словах в НАТО но всеми силами пытаются затормозить и сделать разворот на восток
Саакашвілі був президентом Грузії два строки. Боровся заикраїну, а не за власний гаманець - бо не має нічого! Так, "заробив" безліч ворогів. Але зумів витягти країну з прірви... Проте країна захиталася і без нього вгрузла в липке, смердюче і отруйне болото, в яке Грузію тягнуть кістляві кремлівські лапи...