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"Каждый пятый взрослый украинец на сегодняшний день полностью вакцинирован от COVID-19", - Минздрав. ВИДЕО

За прошедшие сутки от COVID-19 привили более 270 тыс. человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"В среднем каждый пятый взрослый украинец сегодня полностью вакцинирован от коронавирусной болезни", - сказала Карчевич.

По ее словам, с начала вакцинальной кампании полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 12 млн украинцев, а более 8 млн получили одну дозу прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость COVID-19 в Украине в ближайшие несколько недель может снизиться, - представитель ЮНИСЕФ

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Що тітка меле? У нас 40 мільйонів дорослих? Може і було в 1991 році, та і то сумнівно дуже! А скільки ковід викосив? Якщо серйозно, то скільки роз"їхались по світах за 30 років, скільки померло від серцево-судинних , раку діабетів, туберкульозу чи, якщо дуже поталанило, то просто від старості. Нація старіє і вимирає з ковідом, чи без його. І так буде і надалі, поки в Україні докорінно щось не зміниться...
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12.11.2021 12:36
+3
каждый пятый вакцинирован... а каждый какой))) переболел?
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12.11.2021 12:52
+2
Надо поднажать...даешь к новому году 70 процентов...и ни процента меньше...больше можно..
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12.11.2021 12:26
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Надо поднажать...даешь к новому году 70 процентов...и ни процента меньше...больше можно..
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12.11.2021 12:26 Ответить
О чем вы говорите! Такими темпами как сейчас ковид раньше вымрет.
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12.11.2021 12:28 Ответить
Розмовляла вчора дружина по тел з двоюрідним братом. Він живе в Києві. Розповів, що декілька його знайомих мужиків в районі 40 років склеїли ласти. А от чи від прививок чи від алкогогя. а хто його знає. Так і не переконала його прививатися.
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12.11.2021 12:33 Ответить
20% ? Серьезно? Ахахахаха. Чемпионы блин по литрболу в полужидком весе.
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12.11.2021 12:27 Ответить
а только недавно , вроде, ляшко заявлял, что - каждый четвертый привитый
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12.11.2021 12:30 Ответить
Ну так через полгода нада поновой, иначе становишся антиваксером.
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12.11.2021 12:32 Ответить
Какие полгода. Начало вакцинации в Украине конец февраля...
То бишь уже через три месяца нужно начинать колоть по новой...
А если не уколоть то зеленые сертификаты в дие поменяют цвет...
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12.11.2021 12:37 Ответить
5-я волна вакцинации для всех желающих от 18 лет началась только 20 июля.
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12.11.2021 19:24 Ответить
Ого! Темпы поражают!
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12.11.2021 12:31 Ответить
Навіть майже 12 млн це не кожен п'ятий, а кожен четвертий. Щось з математикою не того.
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12.11.2021 12:33 Ответить
Полная вакцинация - 18.8% из гугела.
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12.11.2021 12:36 Ответить
у гугела дата отстает на день или на 2
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12.11.2021 13:13 Ответить
Я четвертий.
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12.11.2021 12:36 Ответить
добре. тоді я третій.
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12.11.2021 14:50 Ответить
Що тітка меле? У нас 40 мільйонів дорослих? Може і було в 1991 році, та і то сумнівно дуже! А скільки ковід викосив? Якщо серйозно, то скільки роз"їхались по світах за 30 років, скільки померло від серцево-судинних , раку діабетів, туберкульозу чи, якщо дуже поталанило, то просто від старості. Нація старіє і вимирає з ковідом, чи без його. І так буде і надалі, поки в Україні докорінно щось не зміниться...
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12.11.2021 12:36 Ответить
а то ничё, шо рожают?
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12.11.2021 14:49 Ответить
в 1991 было 52 миллиона население Украины
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12.11.2021 19:25 Ответить
Згадала баба, як дівкою була! Річ про доросле населення, яке по медицинським показникам починається з 18 років. За 30 років багато чого змінилося, смертність майже всі роки перевищує народжуваність. А скільки виїхало і виїжджає і досі за кордон? І це мільйони людей!
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12.11.2021 21:13 Ответить
Щось з аріфметикою не те.
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12.11.2021 12:47 Ответить
Арихметика - не коньок нанішньої влади.
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12.11.2021 12:50 Ответить
В Україні приблизно 34 млн.ДОРОСЛОГО населення. 12 повністю вакцинованих. Це ніяк не п'ята частина. Відправте її на курси математики.
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12.11.2021 12:52 Ответить
- Официант, счет пожалуйста
- Кофе 20, итого 50, получилось 300.
- Что значит получилось?
- Официант -Ну значит не получилось
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12.11.2021 12:57 Ответить
Ще трохи і наздоженемо африканські племена.
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12.11.2021 12:50 Ответить
каждый пятый вакцинирован... а каждый какой))) переболел?
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12.11.2021 12:52 Ответить
шо, и даже 45-й бустерной дозой?! та не брешите!
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12.11.2021 14:47 Ответить
Виходить, що не більше 25% вірить владі щодо вакцинації.
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12.11.2021 15:27 Ответить
Неправда, просто очереди большие. Каждый сутки по 300 000 вакцинируются, больше не могут.
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12.11.2021 19:27 Ответить
Тоді виникає питання, чому ці обмежені можливості вакцинації не витрачають виключно на критичні групи - пенсіонерів або з важкими хворобами, які дають високі показники смертності і завантаженості лікарень, а змушують вакцинуватися всіх інших, по якім мінімальні відсотки смертності?
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12.11.2021 22:30 Ответить
Я не вибирав Зе та зе-команду, питання до 73%. Вони зробили це разом. Там дуже некомпетентна команда в усіх сферах діяльності. У тому числі у медицині.
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13.11.2021 13:08 Ответить
По ее информации у нас привито 12 и 8 миллионов взрослого населения ( потому что те кто привился однажды, привьется и второй раз " порог страха" пройден. Получается что у нас в той или иной степени привито 20млн. человек. у нас даже по нашей липовой статистики всего 41 млн. населения из них 6 млн ( дети до 14 лет) не подлежащих вакцинации. Что имеем в сухом остатке . 41- 6 = 35. Дальше 35 - 20( вакцинированных) = 15 млн. взрослого населения еще не вакцинировано. А это означает что у нас вакцинировано АЖ ---57% взрослого населения. ( чистая арифметика) И что кто то верит в эти "дутые цифры".
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12.11.2021 15:47 Ответить
И сколько из всех взрослых переболело ковидом, т.е. получило природный иммунитет? И их никто не учтет полностью, потому что, чем крепче организм, чем сильнее иммунитет, тем больше шансов, что ковид пройдет почти безсимптомно и никто никуда обращаться за медпомощью не будет!
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12.11.2021 19:11 Ответить
нет, привито только 12 млн человек, а 8 млн из этих 12 млн привито 2 раза.
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12.11.2021 19:26 Ответить
Речниця МОЗ сказала: "майже 12 млн українців отримали ПОВНИЙ курс вакцинації"(2 дози), "ТА ЩЕ більше 8 млн щепилася поки один раз"(не з цих). Можливо, МОЗ не дружить з головою і його повідомлення, як "мільярд дерев"
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12.11.2021 23:05 Ответить
Сумарно зроблено 20 млн доз. Так, слово ще там зайве.
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13.11.2021 13:05 Ответить
Правильно звучить так: 12 млн вже отримали дві дози, а 8 млн поки що одну дозу.
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13.11.2021 13:07 Ответить
Мабуть ця речниця в минулому була костюмером, візажистом або ще кимось з Кварталу 95, що її взяли в МОЗ, а вона в двох числах плутається.
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13.11.2021 13:19 Ответить
Какой оптимистичный заголовок! А если так? "Четверо из пяти украинцев могут умереть в любой момент от ковида"
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13.11.2021 08:03 Ответить
А должно быть, что пятая часть не вакцинирована еще! Тогда и не занимали бы второе место в мире по смертности.
Понятно, что дураки потеряли полгода, когда было полно всевозможных прививок и все желающие их сделали. Но и государство тоже хорошо. Почему средства на ковид пускают на дороги?! И если у нас диджтализация, то запись на прививку не должна создавать никаких проблем всем желающим. 3й год не могу создать нормальный сервис, где можно записаться на время и не стоять в очереди 4 часа на прививку.
А как назвать действия высших чиновников, что просто не ставя подпись на разрешении устанавливать кислородные станции в отделениях, которые куплены были на волонтерские деньги!
Вина в этих смертях и на государстве и на самих невакцинированных!
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15.11.2021 12:04 Ответить
 
 