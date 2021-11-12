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"Каждый пятый взрослый украинец на сегодняшний день полностью вакцинирован от COVID-19", - Минздрав. ВИДЕО
За прошедшие сутки от COVID-19 привили более 270 тыс. человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
"В среднем каждый пятый взрослый украинец сегодня полностью вакцинирован от коронавирусной болезни", - сказала Карчевич.
По ее словам, с начала вакцинальной кампании полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 12 млн украинцев, а более 8 млн получили одну дозу прививки.
Топ комментарии
+3 Георгий Иванов #118601
показать весь комментарий12.11.2021 12:36
+3 Вася Шевченко #371210
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+2 Привет
показать весь комментарий12.11.2021 12:26
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То бишь уже через три месяца нужно начинать колоть по новой...
А если не уколоть то зеленые сертификаты в дие поменяют цвет...
- Кофе 20, итого 50, получилось 300.
- Что значит получилось?
- Официант -Ну значит не получилось
Понятно, что дураки потеряли полгода, когда было полно всевозможных прививок и все желающие их сделали. Но и государство тоже хорошо. Почему средства на ковид пускают на дороги?! И если у нас диджтализация, то запись на прививку не должна создавать никаких проблем всем желающим. 3й год не могу создать нормальный сервис, где можно записаться на время и не стоять в очереди 4 часа на прививку.
А как назвать действия высших чиновников, что просто не ставя подпись на разрешении устанавливать кислородные станции в отделениях, которые куплены были на волонтерские деньги!
Вина в этих смертях и на государстве и на самих невакцинированных!