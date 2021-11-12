"Каждый пятый взрослый украинец на сегодняшний день полностью вакцинирован от COVID-19", - Минздрав. ВИДЕО

За прошедшие сутки от COVID-19 привили более 270 тыс. человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"В среднем каждый пятый взрослый украинец сегодня полностью вакцинирован от коронавирусной болезни", - сказала Карчевич.

По ее словам, с начала вакцинальной кампании полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 12 млн украинцев, а более 8 млн получили одну дозу прививки.

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