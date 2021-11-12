Российская разведка знает, что здесь происходит, лучше украинских парламентариев, - нардеп "Голоса" Бобровская. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Соломия Бобровская рассказала , как в парламенте пытаются вернуть нормальное питание военным после червей в мясе.

Материал вышел в рамках программы "Східний фланг" – совместного проекта Цензор.НЕТ и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

Приводим текст интервью на языке оригинала.

- ДБР вручило підозру екс-заступнику вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Ймовірно, йдеться про Ігоря Халімона, який був відповідальним за продовольче забезпечення армії. Ви перша виявили і оприлюднили цю історію. Яка ситуація зараз?

- Насправді цей клубок офіційно тягнеться з грудня 2020 року, коли вперше оголосили тендерні процедури, і коли ми побачили, які фірми почали пропонувати свої послуги для Міністерства оборони. Дуже чітко прослідковується, як "Військторгсервіс-Волонтер" стає монополістом і покриває близько 80% частин ЗС України, яким він постачає продукти. Якщо свого часу у нас було п’ять-сім гравців на полі, хто поставляв продукти для певного регіону, то на сьогодні "Військторгсервіс-Волонтер" до зони ООС і до південних областей, за виключенням Дніпропетровської чи Запорізької, покриває всю Україну, чим становить загрозу національній безпеці, бо монополіст апріорі не може бути на цьому ринку.

В одній з військових частин мені показали жуків в каші, знищену печінку, звідки вилазять черв’яки. Я вже мовчу про невірне маркування: коли привозять овочі чи фрукти, а на ящиках маркується зовсім інша продукція; або ж подвійне маркування, що є заборонено. Я знаю, що були неодноразові домовленості з командирами військових частин, щоб не було скандалу, намагалися залагодити ситуацію і поділитися частками відкатів. В Миколаївській області я мала неприємну розмову, коли хлопці сказали, що часто отримують продукти гірші, ніж для собак. І вони бояться, щоб їх не зняли, бо знають, чим закінчиться ця вся історія. Насправді, якби не зняли Тарана, вона би нічим і не закінчилася.

Коли ми вже зайшли в конфлікт і публічний розгляд з "Військторгсервіс-Волонтером", ми написали дуже багато звернень до Антимонопольного комітету. Більше того, це зробили й інші фірми, які змагалися з "Військторгсервіс-Волонтером", і по закону вони мали право це робити, тому що їхня ціна була меншою, а його позиція була найвищою. Рішення судів Міноборони не виконувало. На комітеті вони не могли пояснити чому, сказали, що забули про таке рішення. АМКУ спочатку зобов’язувала, потім затихли, і далі взагалі перестали висувати будь-які претензії.

В липні ДБР провело обшуки в Міноборони за напрямком харчування за цими справами, була величезна виїмка документів. І в цей момент Халімона звільняють із посади заступника. Думаю, вони зрозуміли, що занадто багато вже уваги і фігурування прізвища. Але Таран умудряється призначати його своїм радником до моменту звільнення. Про цю проблему знали всі – Офіс президента, ДБР, Таран, прем’єр-міністр, на якого спускалися мої запити, але це все стояло. Я сподіваюсь, що нарешті, коли вже всі фракції говорять про це харчування, новий міністр пан Рєзніков виправдає свої слова про нульову толерантність до корупції.

- Як так сталося, що міністр оборони Андрій Таран пішов, не звітуючи про свою роботу?

- Це ганебне явище. І він як офіцер мав би зробити наперекір всім – прийти в парламент і прозвітувати за півтора роки своєї роботи. Те, що монобільшість дозволила так з собою повести, коли ніхто не буде нести за це відповідальність, це просто ганьба.

-Ви як заступниця глави делегації в Парламентській асамблеї НАТО, чого ви очікуєте від нового міністра оборони і що він має робити, щоб наблизити Україну до НАТО?

- Насправді є три треки, по яких треба активно працювати. Президентський – це певні декларації, погодження, наративи для держави. Саме від них йде робота - міністерська і парламентська. Другий – це парламент, який має виконати свою домашню роботу до реалізації чи виконання тих чи інших напрямків.

Що має зробити Міністерство оборони. В першу чергу, я би говорила про сертифікацію видів, родів військ ЗСУ до стандартів НАТО. І друге – це вихід наших командирів з паперової роботи. Вони настільки завалені бюрократією і старими рудиментами, по яких ми живемо ще в старій системі. Ми переходимо на натівську систему, дублюємо всі ці речі ще на один трек, відповідно хлопці і дівчата завалені паперовою роботою. Замість того, щоб вони взаємодіяли зі своїми підрозділами на стратегічному рівні, оперативному чи тактичному, цього не відбувається. Вони просто в кабінеті з паперами роблять війну.

На сьогодні у нас сертифікований один з авійційних підрозділів, і один літак також проходив сертифікацію НАТО і має статус "Ready to go" в NATO Response Force (Ред. - Сили швидкого реагування НАТО). І буквально недавно, влітку, здається, окремий підрозділ 3-го полку Сил спеціальних операцій теж отримав сертифікацію. Перед тим це була хмельницька частина. І знаю, що є план щодо сертифікації інших частин ССО. Але це не тільки про ССО, це про те, щоб наші Збройні сили максимально стали в рівень спроможностей і готовності до виконання бойових завдань разом з силами альянсу. Але я дуже тішуся, що 73-й центр Сил спеціальних операцій теж стоїть в черзі на сертифікацію. Вони показують з нашими країнами-партнерами альянсу дуже високі результати, коли у них відбувається спільні навчання.

- Що говорять партнери в самому альянсі і на Парламентській асамблеї, які закони має прийняти Україна, щоб привести свої Збройні сили, своє міністерство, щоб відповідати стандартам НАТО?

- Я би наголосила на п’яти законопроєктах, які для нас є ключовими. Частина з них вже прийнята, але вони не працюють. В першу чергу, це "Закон про оборонні закупівлі". Він прийнятий, але фактично був паралізований увесь рік. І коли в Міністерстві зрозуміли, що щось пропустили у своїй діяльності, почалося метання. І на сьогодні в листопаді-місяці екстренно підписуються договори, ухвалюється ДОЗ (Ред. – державне оборонне замовлення) Національним комітетом безпеки та оборони. Але ж зараз листопад - кінець бюджетного року, ми приймаємо наступний бюджет в цьому місяці. Нереально освоїти бюджет за місяць, це ж не побудувати дитячий майданчик. Це 168 умовних підприємств, які працюють в рамках Укроборонпрому, які мали би бути завантажені роботою. Це була відповідальність Міністерства оборони, тому що воно мало бути драйвером процесу. І також за це відповідальне Міністерство з питань стратегічної промисловості. Віце-прем’єр Уруський. Саме це прізвище має звучати, коли ми кажемо про провал державного оборонного замовлення.

- Щодо розкриття секретності оборонних закупівель? Це також є в "пакеті НАТО". Тому що часто люблять апелювати до того, що в країні війна і розкриття секретності підриває безпеку.

- Це також лягало в наш "Закон про оборонні закупівлі". Важливо, що взамін розсекреченню в рамках парламенту має бути сворений новий комітет, кому би була доступна ця інформація. І щоб все це було підзвітно парламенту. Але цей законопроєкт наразі розробляється. В старій редакції він звучить як "Про державну таємницю", а в новій "Про класифіковану інформацію". І представники "Слуги народу" мають робочу групу по цьому питанню, тому зараз законопроєкт напрацьовується. Коли він буде внесений в парламент – невідомо.

Але насправді всі ці речі мають працювати в комплексі. І коли ми говоримо про 5 законопроєктів домашньої роботи, то це має бути оборонна закупівля, про службу безпеки, про розвідку, який був прийнятий також, і також про класифіковану інформацію. Це система законопроєктів мали би відкрити інформацію і зняти з уже радянських рудиментів гриф таємності. До речі, наратив про те, що у нас війна і що хтось буде знати. Російська розвідка знає, що тут відбувається, краще за українських парламентарів. Тому все це байки про те, що хтось там дізнається, колеги, це просто анекдот.

- Тобто це має бути такий собі комітет цивільного демократичного контролю?

-Так.

-І сюди ж буде входити нагляд за розвідкою, сюди ж "Закон про СБУ"?

- До речі про "Закон про СБУ". Я все ж таки маю надію, що цього року він буде проголосований, принаймні монобільшість збирає під це голоси. Але я не знаю, чи їм це вдасться. Наразі наша фракція (Ред. - "Голос") визначається з тим, як буде голосувати. Є опоненти до останньої редакції. Єдине скажу, що певні невластиві функції, які є в Служби безпеки, не будуть забрані, а будуть просто реформовані - це зокрема корупція, контррозвідка. Чисельність Служби безпеки має зменшитися вдвічі – з умовних 30-ти з копійками тисяч до 17-ти тисяч.

(Правозахисники та міжнародні партнери закликають не ухвалювати новий закон про СБУ в тій редакції, яка є на сьогодні, оскільки Служба залишає за собою старі та отримує нові безмежні повноваження. Особливо це стосується контррозвідки. Також СБУ категорично відмовляється віддати розслідування корупційних та економічних злочинів)

-Ви також входите у міжфракційне об’єднання "Рівні можливості". Це про ґендерні реформи, у тому числі, і в Збройних силах України. Які є вже напрацювання в цьому, а які бачення у перспективі?

- Мені здається, що за останні 7-8 років в ЗСУ поступ був зроблений доволі помітний. Наприклад, є жінка, яка служить в 73-му центрі Сил спеціальних операцій. Вона виконує морські завдання, підводні, і вона перша з дівчат, хто запретендувала стати оператором (це фактично, бійцем) групи спеціального призначення. Вона пройшла шість із семи місяців відбору, пройшла найважчий тур – селекцію. Так, вона вийшла з семимісячної гонки, але має право повернутися. І якщо їй вдасться закінчити кваліфікаційний курс і стати бійцем ССО, вона отримає повноцінне право працювати в групі і виконувати бойові завдання.

- Що вас мотивувало підписати контракт і скласти присягу?

- По-перше, це було закриття гештальту з 2014-го року. Я допомагала нашим хлопцям і дівчатам і ще тоді стояло внутрішнє питання: "А чому я не йду? ". Ну якось волонтерка забрала більше часу. Мені було прикро за те, що я тоді не пішла в армію, воно мене гризло. Я стала ближче спілкуватися з ССОшниками, у мене немало було військових частин і друзів в різних родах і видах ЗСУ, були прикордонники, які перші фактично прийняли війну. І тут я подумала, а чому взагалі чиновники, депутати, держслужбовці не можуть піти, послужити на контракті, не зрозуміти, що відбувається, побути в резерві.

ФОТО БОБРОВСЬКА присяга

Тепер мені це допомагає і в рамках моєї роботи в делегації в Парламентській асамблеї НАТО, тому що це розуміння, як армія працює, що є, куди треба додати акцент, куди треба запросити, де посилити співпрацю морську, а де сухопутну, де авіаційну; а які країни партнери нам справді допомагають, а хто ще вагається і треба з ними працювати.

- А хто вагається? Що, до речі, до делегації Угорщини?

- Є делегація, і вони теж розділені на дві частини. Одні є прихильниками і нашими друзями, з ними немає жодних проблем, а є частина, яка далі продукує російські наративи. Наприклад, є країни західного флангу, умовна Іспанія, Португалія. Вони далеко, для них Україна взагалі є якимось сходом Європи, їм незрозуміло, про що ми, які у нас морські компоненти, який у нас флот, а що ми робимо. Якраз з ними треба пропрацьовувати. Бо країни, які тримають нейтральність, будуть дивитися, наприклад, на Британію, Німеччину чи Францію. Є німці і французи – це просто неоране поле. Я вважаю, це для нас виклик.

- Тобто Німеччина та Франція набагато більше блокують чи відтягують вступ України в НАТО, ніж та ж Угорщина?

- По-різному. Але Німеччина і французи дуже скептично до цього ставляться. Німеччина, яка поглинута російськими наративами… я не вважаю, що це великий друг України, при всій повазі.

І одного дня я дуже би хотіла, щоб НАТО зрозуміло, наскільки ми їм потрібні, наскільки ми взаємно вигідні одне для одних.