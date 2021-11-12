Российская разведка знает, что здесь происходит, лучше украинских парламентариев, - нардеп "Голоса" Бобровская. ВИДЕО
Нардеп "Голоса" Соломия Бобровская рассказала , как в парламенте пытаются вернуть нормальное питание военным после червей в мясе.
Материал вышел в рамках программы "Східний фланг" – совместного проекта Цензор.НЕТ и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).
Приводим текст интервью на языке оригинала.
- ДБР вручило підозру екс-заступнику вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Ймовірно, йдеться про Ігоря Халімона, який був відповідальним за продовольче забезпечення армії. Ви перша виявили і оприлюднили цю історію. Яка ситуація зараз?
- Насправді цей клубок офіційно тягнеться з грудня 2020 року, коли вперше оголосили тендерні процедури, і коли ми побачили, які фірми почали пропонувати свої послуги для Міністерства оборони. Дуже чітко прослідковується, як "Військторгсервіс-Волонтер" стає монополістом і покриває близько 80% частин ЗС України, яким він постачає продукти. Якщо свого часу у нас було п’ять-сім гравців на полі, хто поставляв продукти для певного регіону, то на сьогодні "Військторгсервіс-Волонтер" до зони ООС і до південних областей, за виключенням Дніпропетровської чи Запорізької, покриває всю Україну, чим становить загрозу національній безпеці, бо монополіст апріорі не може бути на цьому ринку.
В одній з військових частин мені показали жуків в каші, знищену печінку, звідки вилазять черв’яки. Я вже мовчу про невірне маркування: коли привозять овочі чи фрукти, а на ящиках маркується зовсім інша продукція; або ж подвійне маркування, що є заборонено. Я знаю, що були неодноразові домовленості з командирами військових частин, щоб не було скандалу, намагалися залагодити ситуацію і поділитися частками відкатів. В Миколаївській області я мала неприємну розмову, коли хлопці сказали, що часто отримують продукти гірші, ніж для собак. І вони бояться, щоб їх не зняли, бо знають, чим закінчиться ця вся історія. Насправді, якби не зняли Тарана, вона би нічим і не закінчилася.
Коли ми вже зайшли в конфлікт і публічний розгляд з "Військторгсервіс-Волонтером", ми написали дуже багато звернень до Антимонопольного комітету. Більше того, це зробили й інші фірми, які змагалися з "Військторгсервіс-Волонтером", і по закону вони мали право це робити, тому що їхня ціна була меншою, а його позиція була найвищою. Рішення судів Міноборони не виконувало. На комітеті вони не могли пояснити чому, сказали, що забули про таке рішення. АМКУ спочатку зобов’язувала, потім затихли, і далі взагалі перестали висувати будь-які претензії.
В липні ДБР провело обшуки в Міноборони за напрямком харчування за цими справами, була величезна виїмка документів. І в цей момент Халімона звільняють із посади заступника. Думаю, вони зрозуміли, що занадто багато вже уваги і фігурування прізвища. Але Таран умудряється призначати його своїм радником до моменту звільнення. Про цю проблему знали всі – Офіс президента, ДБР, Таран, прем’єр-міністр, на якого спускалися мої запити, але це все стояло. Я сподіваюсь, що нарешті, коли вже всі фракції говорять про це харчування, новий міністр пан Рєзніков виправдає свої слова про нульову толерантність до корупції.
- Як так сталося, що міністр оборони Андрій Таран пішов, не звітуючи про свою роботу?
- Це ганебне явище. І він як офіцер мав би зробити наперекір всім – прийти в парламент і прозвітувати за півтора роки своєї роботи. Те, що монобільшість дозволила так з собою повести, коли ніхто не буде нести за це відповідальність, це просто ганьба.
-Ви як заступниця глави делегації в Парламентській асамблеї НАТО, чого ви очікуєте від нового міністра оборони і що він має робити, щоб наблизити Україну до НАТО?
- Насправді є три треки, по яких треба активно працювати. Президентський – це певні декларації, погодження, наративи для держави. Саме від них йде робота - міністерська і парламентська. Другий – це парламент, який має виконати свою домашню роботу до реалізації чи виконання тих чи інших напрямків.
Що має зробити Міністерство оборони. В першу чергу, я би говорила про сертифікацію видів, родів військ ЗСУ до стандартів НАТО. І друге – це вихід наших командирів з паперової роботи. Вони настільки завалені бюрократією і старими рудиментами, по яких ми живемо ще в старій системі. Ми переходимо на натівську систему, дублюємо всі ці речі ще на один трек, відповідно хлопці і дівчата завалені паперовою роботою. Замість того, щоб вони взаємодіяли зі своїми підрозділами на стратегічному рівні, оперативному чи тактичному, цього не відбувається. Вони просто в кабінеті з паперами роблять війну.
На сьогодні у нас сертифікований один з авійційних підрозділів, і один літак також проходив сертифікацію НАТО і має статус "Ready to go" в NATO Response Force (Ред. - Сили швидкого реагування НАТО). І буквально недавно, влітку, здається, окремий підрозділ 3-го полку Сил спеціальних операцій теж отримав сертифікацію. Перед тим це була хмельницька частина. І знаю, що є план щодо сертифікації інших частин ССО. Але це не тільки про ССО, це про те, щоб наші Збройні сили максимально стали в рівень спроможностей і готовності до виконання бойових завдань разом з силами альянсу. Але я дуже тішуся, що 73-й центр Сил спеціальних операцій теж стоїть в черзі на сертифікацію. Вони показують з нашими країнами-партнерами альянсу дуже високі результати, коли у них відбувається спільні навчання.
- Що говорять партнери в самому альянсі і на Парламентській асамблеї, які закони має прийняти Україна, щоб привести свої Збройні сили, своє міністерство, щоб відповідати стандартам НАТО?
- Я би наголосила на п’яти законопроєктах, які для нас є ключовими. Частина з них вже прийнята, але вони не працюють. В першу чергу, це "Закон про оборонні закупівлі". Він прийнятий, але фактично був паралізований увесь рік. І коли в Міністерстві зрозуміли, що щось пропустили у своїй діяльності, почалося метання. І на сьогодні в листопаді-місяці екстренно підписуються договори, ухвалюється ДОЗ (Ред. – державне оборонне замовлення) Національним комітетом безпеки та оборони. Але ж зараз листопад - кінець бюджетного року, ми приймаємо наступний бюджет в цьому місяці. Нереально освоїти бюджет за місяць, це ж не побудувати дитячий майданчик. Це 168 умовних підприємств, які працюють в рамках Укроборонпрому, які мали би бути завантажені роботою. Це була відповідальність Міністерства оборони, тому що воно мало бути драйвером процесу. І також за це відповідальне Міністерство з питань стратегічної промисловості. Віце-прем’єр Уруський. Саме це прізвище має звучати, коли ми кажемо про провал державного оборонного замовлення.
- Щодо розкриття секретності оборонних закупівель? Це також є в "пакеті НАТО". Тому що часто люблять апелювати до того, що в країні війна і розкриття секретності підриває безпеку.
- Це також лягало в наш "Закон про оборонні закупівлі". Важливо, що взамін розсекреченню в рамках парламенту має бути сворений новий комітет, кому би була доступна ця інформація. І щоб все це було підзвітно парламенту. Але цей законопроєкт наразі розробляється. В старій редакції він звучить як "Про державну таємницю", а в новій "Про класифіковану інформацію". І представники "Слуги народу" мають робочу групу по цьому питанню, тому зараз законопроєкт напрацьовується. Коли він буде внесений в парламент – невідомо.
Але насправді всі ці речі мають працювати в комплексі. І коли ми говоримо про 5 законопроєктів домашньої роботи, то це має бути оборонна закупівля, про службу безпеки, про розвідку, який був прийнятий також, і також про класифіковану інформацію. Це система законопроєктів мали би відкрити інформацію і зняти з уже радянських рудиментів гриф таємності. До речі, наратив про те, що у нас війна і що хтось буде знати. Російська розвідка знає, що тут відбувається, краще за українських парламентарів. Тому все це байки про те, що хтось там дізнається, колеги, це просто анекдот.
- Тобто це має бути такий собі комітет цивільного демократичного контролю?
-Так.
-І сюди ж буде входити нагляд за розвідкою, сюди ж "Закон про СБУ"?
- До речі про "Закон про СБУ". Я все ж таки маю надію, що цього року він буде проголосований, принаймні монобільшість збирає під це голоси. Але я не знаю, чи їм це вдасться. Наразі наша фракція (Ред. - "Голос") визначається з тим, як буде голосувати. Є опоненти до останньої редакції. Єдине скажу, що певні невластиві функції, які є в Служби безпеки, не будуть забрані, а будуть просто реформовані - це зокрема корупція, контррозвідка. Чисельність Служби безпеки має зменшитися вдвічі – з умовних 30-ти з копійками тисяч до 17-ти тисяч.
(Правозахисники та міжнародні партнери закликають не ухвалювати новий закон про СБУ в тій редакції, яка є на сьогодні, оскільки Служба залишає за собою старі та отримує нові безмежні повноваження. Особливо це стосується контррозвідки. Також СБУ категорично відмовляється віддати розслідування корупційних та економічних злочинів)
-Ви також входите у міжфракційне об’єднання "Рівні можливості". Це про ґендерні реформи, у тому числі, і в Збройних силах України. Які є вже напрацювання в цьому, а які бачення у перспективі?
- Мені здається, що за останні 7-8 років в ЗСУ поступ був зроблений доволі помітний. Наприклад, є жінка, яка служить в 73-му центрі Сил спеціальних операцій. Вона виконує морські завдання, підводні, і вона перша з дівчат, хто запретендувала стати оператором (це фактично, бійцем) групи спеціального призначення. Вона пройшла шість із семи місяців відбору, пройшла найважчий тур – селекцію. Так, вона вийшла з семимісячної гонки, але має право повернутися. І якщо їй вдасться закінчити кваліфікаційний курс і стати бійцем ССО, вона отримає повноцінне право працювати в групі і виконувати бойові завдання.
- Що вас мотивувало підписати контракт і скласти присягу?
- По-перше, це було закриття гештальту з 2014-го року. Я допомагала нашим хлопцям і дівчатам і ще тоді стояло внутрішнє питання: "А чому я не йду? ". Ну якось волонтерка забрала більше часу. Мені було прикро за те, що я тоді не пішла в армію, воно мене гризло. Я стала ближче спілкуватися з ССОшниками, у мене немало було військових частин і друзів в різних родах і видах ЗСУ, були прикордонники, які перші фактично прийняли війну. І тут я подумала, а чому взагалі чиновники, депутати, держслужбовці не можуть піти, послужити на контракті, не зрозуміти, що відбувається, побути в резерві.
ФОТО БОБРОВСЬКА присяга
Тепер мені це допомагає і в рамках моєї роботи в делегації в Парламентській асамблеї НАТО, тому що це розуміння, як армія працює, що є, куди треба додати акцент, куди треба запросити, де посилити співпрацю морську, а де сухопутну, де авіаційну; а які країни партнери нам справді допомагають, а хто ще вагається і треба з ними працювати.
- А хто вагається? Що, до речі, до делегації Угорщини?
- Є делегація, і вони теж розділені на дві частини. Одні є прихильниками і нашими друзями, з ними немає жодних проблем, а є частина, яка далі продукує російські наративи. Наприклад, є країни західного флангу, умовна Іспанія, Португалія. Вони далеко, для них Україна взагалі є якимось сходом Європи, їм незрозуміло, про що ми, які у нас морські компоненти, який у нас флот, а що ми робимо. Якраз з ними треба пропрацьовувати. Бо країни, які тримають нейтральність, будуть дивитися, наприклад, на Британію, Німеччину чи Францію. Є німці і французи – це просто неоране поле. Я вважаю, це для нас виклик.
- Тобто Німеччина та Франція набагато більше блокують чи відтягують вступ України в НАТО, ніж та ж Угорщина?
- По-різному. Але Німеччина і французи дуже скептично до цього ставляться. Німеччина, яка поглинута російськими наративами… я не вважаю, що це великий друг України, при всій повазі.
І одного дня я дуже би хотіла, щоб НАТО зрозуміло, наскільки ми їм потрібні, наскільки ми взаємно вигідні одне для одних.
Пожалуйста, подождите...
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справжні кроки щодо зближення з НАТО та щодо вступу до НАТО ми почали робити тільки в 2016-2017 роках.
з осені 2019ого відбувається невпинне звернення цієї співпраці за ініціативи тих, хто зараз при владі в Україні.
висновок? не Альянс поганий, самі собі ями риємо.
1. або ви не володієте українською та не зрозуміли написане мною.
2. або ви банально не дуже розумний (в що мені вірити не хотілося б).
перечитайте, будь ласка, мій коментар ще раз й зробіть вірні висновки.
Я бы тоже скептически относился к человеку, который просит оплатить ему учебу, но при этом раз в месяц уходит в запои и беспорядочно берет кредиты на азартные игры.
Бо годувати армію у війну такими відкидами ще і по самих дорогих цінах - ЗЛОЧИН.
А якщо серйозно - термін і конфіскація майна.
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=48s
Потёмкин-Таврический"....
8й год войны! Мирно существует СБУ и кибер полиция и эти операторы.
5 августа начальник ГУР МО В.Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал "Палыча", которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го "Палыч" находился под контролем, скажем так, волонтёров. Люди не понимали, в свете событий в стране, что делать дальше, и какие будут последствия их действий.
В этой истории есть немало вопросов, которые можно установить, проверить и уточнить только в результате официального расследования. Судя по тому, как правоохранительные органы отказались расследовать Вагнергейт, расследование по "Палычу", конечно, при этой власти никто проводить не будет.
Это далеко не все, что можно сказать как по этому, так и по другим скандалам в сфере безопасности и обороны. Но эта ситуация очень ярко показывает, в каком состоянии находятся наши спецслужбы и управление обороной и безопасностью страны.