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Рябошапка сотрудничал с Портновым для установления контроля над судебной системой, - СМИ. ВИДЕО

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк и руководство Администрации президента Владимира Зеленского, а также пророссийский политик Андрей Портнов, вероятно, влияли на смену председателя главного органа судейского самоуправления, Совета судей Украины Олега Ткачука, которая состоялась в июле 2019 года.

Об этом говорится в очередном расследовании проекта "Слідство.info", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты утверждают, что они получили копии так называемых "пленок Вовка" - тайные записи разговоров из кабинета главы Окружного админсуда Киева, разоблачающие политическую коррупцию и захват власти судьей Вовком и его коллегами.

Из полученных пленок следует, что Вовк и его собеседники в мае-июле 2019 года координировали увольнение Олега Ткачука с должности председателя Совета судей Украины, и продвигали "удобную" кандидатуру на его место. Из записей можно заключить, что такой кандидатурой сначала мог быть Вадим Бутенко, в то время - заместитель Ткачука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дело моряков": Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова. ДОКУМЕНТ

Кроме того, свои действия Павел Вовк координировал с чиновником времен Виктора Януковича, пророссийским политиком Андреем Портновым, и с Администрацией президента, в частности, вероятно с тогдашним заместителем ее руководителя Русланом Рябошапкой. Из пленок следует, что именно судья ОАСК координировал встречу Бутенко с представителями АП.

Как рассказал Ткачук в комментарии журналистам "Слідства.Інфо", заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка лично звонил судьям, пытаясь на них давить.

Напомним, что Руслан Рябошапка занимал должность заместителя главы администрации президента Владимира Зеленского с мая по август 2019 года. Впоследствии Рябошапка вступил в должность Генерального прокурора Украины и проработал на ней до марта 2020 года. Больше всего Руслан Рябошапка запомнился тем, что именно в его каденцию прокуратура предъявила обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Напомним, что тогда в ходе совместного брифинга с главой МВД и президентом, Рябошапка отметил: "Это лишь первые шаги в раскрытии преступления, потому что были установлены только те лица, которые совершили убийство, и страна еще должна услышать ответ на то, кто был организатором и инициатором этого ужасающего преступления".

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Автор: 

Портнов Андрей (638) суд (25096) Рябошапка Руслан (409)


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Топ комментарии
+30
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12.11.2021 14:19
+21
Не дивує. Ту РябуШапку до сих ковбасить при згадуванні Порошенка. Як і Бубу криворізького.
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12.11.2021 14:17
+16
А це резюме РябоїШапки, яка зараз розказує які всі не такі ...

"Найбільше Руслан Рябошапка запам'ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь.
Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."

Джерело:
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12.11.2021 14:20
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Не дивує. Ту РябуШапку до сих ковбасить при згадуванні Порошенка. Як і Бубу криворізького.
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12.11.2021 14:17 Ответить
А це резюме РябоїШапки, яка зараз розказує які всі не такі ...

"Найбільше Руслан Рябошапка запам'ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь.
Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."

Джерело:
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12.11.2021 14:20 Ответить
Саме головне, чиї вуха стирчать за цим усім, правильно Портнова
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12.11.2021 14:24 Ответить
"Найбільше Руслан Рябошапка запам'ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яни Дугарь."

Рябошапка - продукт зелёного дебилизма, немного умнее Венедиктовой.
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12.11.2021 14:18 Ответить
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12.11.2021 14:19 Ответить
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12.11.2021 21:31 Ответить
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13.11.2021 17:25 Ответить
От і запалала "ряба шапка"),а такого чесного-чесного із себе корчив. Така ж ЗЕпліснява як і всі данилюки з богданами. Тьфу-бридота
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12.11.2021 14:20 Ответить
Всі, хто хоч доторкнувся до зеленого лайна вже не вимиється ніколи, це тавро. Багато хто залюбив Разумкова - головного агітатора за Зе. Пам"ятаймо.
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12.11.2021 14:26 Ответить
Низабудим. Нипрастим.))
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12.11.2021 14:36 Ответить
Бо кожен намагався (ється) догодити, харкаючи на закон.
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14.11.2021 10:33 Ответить
Что-то такого не помню.
Наоборот, все начинания Портнова от резал на корню.
Но, биомасса склонна верить типо журналистам.
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12.11.2021 14:26 Ответить
Мне это пофигу, скорее интересует, каким образом там оказалась любовницв Портнова.
Напомни, какое издание первым смаковало пленки Бигуса, бо я запамятоввл.
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12.11.2021 14:39 Ответить
Упс, не роздивися нік. Проходь повз.
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12.11.2021 15:00 Ответить
В РябоїШапки є можливість публічно спростувати цю інформацію журналістів.
Ждем-с.
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12.11.2021 14:46 Ответить
👍🤣
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12.11.2021 15:02 Ответить
Если реагировать не каждый высер так называемых журналистов - задолбаешься отвечать.
У кого еще нет склероза, прекрасно помнят, что его сняли из-за постоянного закрытия дел, открытых по заявлениям Портнова.
А склерозники идут лесом.
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12.11.2021 15:02 Ответить
Якщо його оббрехали, а йому важлива його репутація, як перед громадянами України, так і перед Заходом, спростує брехню.
Часу в нього зараз вдосталь, тільки і робить, що вештається по телеефірах.
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12.11.2021 15:09 Ответить
Повторяю, у кого нет склероза, помнят, в крайнем случае подымут материалы.
А сельским дебилам что-то доказывать - ниде собственного достоинства.
Так понятно?
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12.11.2021 15:12 Ответить
НЕсклерозні пам'ятають, як їхня РябаШапка призначила вбивцями Антоненка, Кузьменко, Дугар?
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12.11.2021 15:14 Ответить
Помнят, а перед этим было типо расследование МВД и оп, на материалы которого он реагировал.
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12.11.2021 15:20 Ответить
Він взагалі юрист чи ГДЕ ?
Без вироку суду публічно називав невинуватих людей, Антоненка, Кузьменко, Дугар вбивцями.

"Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив:
"Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."
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12.11.2021 15:26 Ответить
А кто вам сказал, что он юрист?
Архив соломонового университета уничтожен.
Сталин тоже был плохой человек, но к убийству Павлика Морозова он непричастен.
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12.11.2021 15:48 Ответить
Так чому ж він до сих пір кукурікає в бік Луценка-генпрокурора, освіта якого не влаштовує РябуШапку?
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12.11.2021 15:57 Ответить
Если учесть , что Шеремета убили белорусские спецслужбы , а украинские попытались свалить все на патриотов , напрашивается интресный вывод -рябошапка тоже работает на фсб
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13.11.2021 22:19 Ответить
руся, не відмазуйся, гнилі відмазки... до разумкова тебе не візьмуть
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12.11.2021 15:27 Ответить
русік, ти?
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12.11.2021 15:25 Ответить
Таакс… Рябошапка уже не хороший. Помечайте там у себя в блокнотиках, что бы не запутаться!
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12.11.2021 14:38 Ответить
Да насрать на них всех. Главное чтобы путлер сдох.
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12.11.2021 14:41 Ответить
От этого никто ещё никуда не сбегал.)) Только надо бы, что бы вместе с Путеном сдох и его путинизм. А неразрывность этих двух событий пока не очевидна.
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12.11.2021 15:01 Ответить
Зачем помечать ?зесрань бывшей не бывает-всех вас в топку и забыть ,как страшный сон -эстонец,то есть ахметка,нам в помощь -сказал зароет зерейтинг до весны,значит зароет )
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12.11.2021 14:59 Ответить
До этой или до 2024?
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12.11.2021 15:02 Ответить
Этой)ибо нехрен зедебилу делать самым главным себя в стране -порешат и не вспомнят
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12.11.2021 15:14 Ответить
До выборов благополучно досидит. А вот пойдёт ли на них… Вопрос открытый. Если Разумкова к тому времени сильно раскрутят, Вова может и не пойти на второй срок. Он комедийный артист! Зачем ему драма в виде проигрыша на выборах?))
Про «сносы», «импичменты»… даже не философствуй! Будь выше этих порохоботских глупостей.
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12.11.2021 15:40 Ответить
Твоя вава и так уже о втором сроке не мечтает -программа максимум удержать рейтинг хотя бы 20%,чтоб без Майдана досидеть)а разумков оттяпает у зекрыски трошки идиотов -на этом его миссия и закончится )
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12.11.2021 15:48 Ответить
Без Майдана у него не получится. Его ждёт импичмент.
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12.11.2021 15:59 Ответить
нехороший
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12.11.2021 15:20 Ответить
В университете Соломона, владельцем диплома которого есть Рябошапка, математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? Рябошапка отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений: Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о деле Шеремета /Шереметгейт.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски / Работа по делу Шеремета активно ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить./ Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. , - Рябошапка.
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12.11.2021 14:42 Ответить
Шило на мыло менять,только время терять . Карательные органы настроены на хабар та самосохранение и размноження як вовки.
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12.11.2021 14:57 Ответить
так, вже не знаєш на який канал цього грьобаного телевізора під назвою "зашкварені ЗЕлупи" переключати. так ніякого попкорну не вистачить
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12.11.2021 15:30 Ответить
Так вони і змінили! Адже нині Головою РСУ, обраним 5 липня 2019 року, є Моніч Богдан Сільвестрович є суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду! Це - креатура Портнова і вовків!
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12.11.2021 15:46 Ответить
це заголовок"Слідство"

Суддя Вовк та команда президента Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів України у власних інтересах

філ зе діфференс
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12.11.2021 15:55 Ответить
От если б судьи ОАСК показали средний палец Президенту Бубочке - сидеть им до конца жизни.

А так состава преступления нет.
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12.11.2021 16:28 Ответить
слизький тип
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12.11.2021 16:35 Ответить
ось й нове гівно від Рябошапки - що тепер вмн скаже шо він чистенький у справі наприклад з Шереметом... Це бомба від БЄНІ під їхній новий рух з Данилюком та Клімкіним
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12.11.2021 17:16 Ответить
скоріше не від Бені а від Портнова через Бігуса заради БЄНІ
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12.11.2021 17:17 Ответить
це СЛІДСТВО ІНФО -це ГНАП, не БІГУС вибачаюсь. А чим він кращий Бігуса ? хтось мені скаже?
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12.11.2021 17:46 Ответить
Известно, что во времена своей попытки стать депутатом в Донецке, Гнап имел тесные связи с пособниками Януковича Александром и Антоном Клименко, Геннадием Арбузовым. Тогда они стояли в одном списке «Нашей Украины», а брат будущего Министра доходов и сборов возглавлял донецкую ячейку партии.

В 2013 году, во время Евромайдана, Дмитрий Владимирович был рупором происходящего. В частности, клеймил позором своих земляков-соратников.

А недавно в интервью он заявил, что не смог распознать в Клименко изменника. Ведь в 2006 году член шайки был простым бизнесменом.

После Революции Достоинства экс-ведущий переключился на действующую власть, в частности, делал сюжеты, посвященные коррупции в окружении Порошенко.

Интересно, что многие общественные активисты прозвали Гнапа «рупором Кремля». А еще предполагают, что деньги на избирательную кампанию Дмитрий Владимирович получил от того самого донецкого приятеля Александра Клименко, который сейчас скрывается в Российской Федерации.

По слухам, беглый экс-Министр доходов платит Гнапу 50 000 долларов в месяц.

Связи с Москвой подтверждаются еще и тем, что в сентябре прошлого года Гнап пообщался с журналистом пропагандистского https://riafan.ru/1102698-kandidat-v-prezidenty-gnap-ukraina-balansiruet-na-samom-krayu-finansovoi-propasti сайта Федеральное Агенство Новостей.

Поговаривают, что главная цель раскрутки Гнапа - на предстоящих парламентских выборах ввести в Раду людей Клименко.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре считают, что Дмитрий Гнап был пособником бегства за границу фигуранта скандального «газового дела» Александра Онищенко. Тогда Гнап разместил информацию о его предстоящем аресте, после чего депутат скрылся. Впоследствии журналист ездил на встречу с Онищенко во Францию, а после опубликовал переписку депутата с представителями президента Игорем Кононенко и Сергеем Березенком.


Позже сам Онищенко выступил с заявлением, что Гнап смонтировал расследование о коррупции Порошенко, а слова и вовсе были вырваны из контекста. Более того, переписки, о которых говорит Гнап, Онищенко ему не давал.

Осенью прошлого года в городе Шишаки (Полтавская область) неизвестные облили Гнапа фекалиями. По словам журналиста, нападение произошло перед началом сессии Полтавского областного совета. При этом полиция никак не отреагировала на действия «титушек».

В феврале текущего года разгорелся еще один скандал, связанный с журналистом «Следствие.Инфо». Анна Бабинец выступила с заявлением, что Гнап на протяжении четырех лет скрывал на своем счете в банке 9 тысяч евро, которые должны были пойти на нужды армии.

Так, в 2015 году команде проекта «Следствие.Инфо» была присуждена денежная премия «Свободной прессы Восточной Европы» в размере 15 тысяч евро. Тогда Дмитрий Владимирович заявил, что отправит деньги на помощь ВСУ. В итоге оказалось, что на нужды армии было передана только часть средств. А по состоянию на 2019 год более 9 тысяч евро лежали на банковском счете Гнапа.

После скандала с деньгами представители партии «Сила людей» призвали Гнапа снять свою кандидатуру с президентских выборов. Однако впоследствии политик передал редакции проекта «Следствие.Инфо» все деньги.

https://znaj.ua/ru/dossier/42-dmitro-volodimirovich-gnap-dos%D1%94-b%D1%96ograf%D1%96ya-%D1%96-kompromat-na-ukra%D1%97nskogo-pol%D1%96tika https://znaj.ua/ru/dossier/42-dmitro-volodimirovich-gnap-dosє-bіografіya-і-kompromat-na-ukraїnskogo-polіtika
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12.11.2021 17:53 Ответить
Та дебілам до сраки, аби не Порох!
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12.11.2021 19:29 Ответить
тварюки навіть не розмовляють на вкраїнській мові! Жах!
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13.11.2021 07:01 Ответить
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13.11.2021 17:33 Ответить
 
 