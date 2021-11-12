Рябошапка сотрудничал с Портновым для установления контроля над судебной системой, - СМИ. ВИДЕО

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк и руководство Администрации президента Владимира Зеленского, а также пророссийский политик Андрей Портнов, вероятно, влияли на смену председателя главного органа судейского самоуправления, Совета судей Украины Олега Ткачука, которая состоялась в июле 2019 года.

Об этом говорится в очередном расследовании проекта "Слідство.info", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты утверждают, что они получили копии так называемых "пленок Вовка" - тайные записи разговоров из кабинета главы Окружного админсуда Киева, разоблачающие политическую коррупцию и захват власти судьей Вовком и его коллегами.

Из полученных пленок следует, что Вовк и его собеседники в мае-июле 2019 года координировали увольнение Олега Ткачука с должности председателя Совета судей Украины, и продвигали "удобную" кандидатуру на его место. Из записей можно заключить, что такой кандидатурой сначала мог быть Вадим Бутенко, в то время - заместитель Ткачука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дело моряков": Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова. ДОКУМЕНТ

Кроме того, свои действия Павел Вовк координировал с чиновником времен Виктора Януковича, пророссийским политиком Андреем Портновым, и с Администрацией президента, в частности, вероятно с тогдашним заместителем ее руководителя Русланом Рябошапкой. Из пленок следует, что именно судья ОАСК координировал встречу Бутенко с представителями АП.

Как рассказал Ткачук в комментарии журналистам "Слідства.Інфо", заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка лично звонил судьям, пытаясь на них давить.

Напомним, что Руслан Рябошапка занимал должность заместителя главы администрации президента Владимира Зеленского с мая по август 2019 года. Впоследствии Рябошапка вступил в должность Генерального прокурора Украины и проработал на ней до марта 2020 года. Больше всего Руслан Рябошапка запомнился тем, что именно в его каденцию прокуратура предъявила обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Напомним, что тогда в ходе совместного брифинга с главой МВД и президентом, Рябошапка отметил: "Это лишь первые шаги в раскрытии преступления, потому что были установлены только те лица, которые совершили убийство, и страна еще должна услышать ответ на то, кто был организатором и инициатором этого ужасающего преступления".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунин выиграл у Портнова дело в Верховном Суде, - ЦПК