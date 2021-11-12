Рябошапка сотрудничал с Портновым для установления контроля над судебной системой, - СМИ. ВИДЕО
Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк и руководство Администрации президента Владимира Зеленского, а также пророссийский политик Андрей Портнов, вероятно, влияли на смену председателя главного органа судейского самоуправления, Совета судей Украины Олега Ткачука, которая состоялась в июле 2019 года.
Об этом говорится в очередном расследовании проекта "Слідство.info", передает Цензор.НЕТ.
Журналисты утверждают, что они получили копии так называемых "пленок Вовка" - тайные записи разговоров из кабинета главы Окружного админсуда Киева, разоблачающие политическую коррупцию и захват власти судьей Вовком и его коллегами.
Из полученных пленок следует, что Вовк и его собеседники в мае-июле 2019 года координировали увольнение Олега Ткачука с должности председателя Совета судей Украины, и продвигали "удобную" кандидатуру на его место. Из записей можно заключить, что такой кандидатурой сначала мог быть Вадим Бутенко, в то время - заместитель Ткачука.
Кроме того, свои действия Павел Вовк координировал с чиновником времен Виктора Януковича, пророссийским политиком Андреем Портновым, и с Администрацией президента, в частности, вероятно с тогдашним заместителем ее руководителя Русланом Рябошапкой. Из пленок следует, что именно судья ОАСК координировал встречу Бутенко с представителями АП.
Как рассказал Ткачук в комментарии журналистам "Слідства.Інфо", заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка лично звонил судьям, пытаясь на них давить.
Напомним, что Руслан Рябошапка занимал должность заместителя главы администрации президента Владимира Зеленского с мая по август 2019 года. Впоследствии Рябошапка вступил в должность Генерального прокурора Украины и проработал на ней до марта 2020 года. Больше всего Руслан Рябошапка запомнился тем, что именно в его каденцию прокуратура предъявила обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Напомним, что тогда в ходе совместного брифинга с главой МВД и президентом, Рябошапка отметил: "Это лишь первые шаги в раскрытии преступления, потому что были установлены только те лица, которые совершили убийство, и страна еще должна услышать ответ на то, кто был организатором и инициатором этого ужасающего преступления".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Найбільше Руслан Рябошапка запам'ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь.
Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."
Джерело:
Рябошапка - продукт зелёного дебилизма, немного умнее Венедиктовой.
Наоборот, все начинания Портнова от резал на корню.
Но, биомасса склонна верить типо журналистам.
Напомни, какое издание первым смаковало пленки Бигуса, бо я запамятоввл.
Ждем-с.
У кого еще нет склероза, прекрасно помнят, что его сняли из-за постоянного закрытия дел, открытых по заявлениям Портнова.
А склерозники идут лесом.
Часу в нього зараз вдосталь, тільки і робить, що вештається по телеефірах.
А сельским дебилам что-то доказывать - ниде собственного достоинства.
Так понятно?
Без вироку суду публічно називав невинуватих людей, Антоненка, Кузьменко, Дугар вбивцями.
"Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив:
"Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."
Архив соломонового университета уничтожен.
Сталин тоже был плохой человек, но к убийству Павлика Морозова он непричастен.
Про «сносы», «импичменты»… даже не философствуй! Будь выше этих порохоботских глупостей.
Суддя Вовк та команда президента Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів України у власних інтересах
філ зе діфференс
А так состава преступления нет.
В 2013 году, во время Евромайдана, Дмитрий Владимирович был рупором происходящего. В частности, клеймил позором своих земляков-соратников.
А недавно в интервью он заявил, что не смог распознать в Клименко изменника. Ведь в 2006 году член шайки был простым бизнесменом.
После Революции Достоинства экс-ведущий переключился на действующую власть, в частности, делал сюжеты, посвященные коррупции в окружении Порошенко.
Интересно, что многие общественные активисты прозвали Гнапа «рупором Кремля». А еще предполагают, что деньги на избирательную кампанию Дмитрий Владимирович получил от того самого донецкого приятеля Александра Клименко, который сейчас скрывается в Российской Федерации.
По слухам, беглый экс-Министр доходов платит Гнапу 50 000 долларов в месяц.
Связи с Москвой подтверждаются еще и тем, что в сентябре прошлого года Гнап пообщался с журналистом пропагандистского https://riafan.ru/1102698-kandidat-v-prezidenty-gnap-ukraina-balansiruet-na-samom-krayu-finansovoi-propasti сайта Федеральное Агенство Новостей.
Поговаривают, что главная цель раскрутки Гнапа - на предстоящих парламентских выборах ввести в Раду людей Клименко.
Кроме того, в Генеральной прокуратуре считают, что Дмитрий Гнап был пособником бегства за границу фигуранта скандального «газового дела» Александра Онищенко. Тогда Гнап разместил информацию о его предстоящем аресте, после чего депутат скрылся. Впоследствии журналист ездил на встречу с Онищенко во Францию, а после опубликовал переписку депутата с представителями президента Игорем Кононенко и Сергеем Березенком.
Позже сам Онищенко выступил с заявлением, что Гнап смонтировал расследование о коррупции Порошенко, а слова и вовсе были вырваны из контекста. Более того, переписки, о которых говорит Гнап, Онищенко ему не давал.
Осенью прошлого года в городе Шишаки (Полтавская область) неизвестные облили Гнапа фекалиями. По словам журналиста, нападение произошло перед началом сессии Полтавского областного совета. При этом полиция никак не отреагировала на действия «титушек».
В феврале текущего года разгорелся еще один скандал, связанный с журналистом «Следствие.Инфо». Анна Бабинец выступила с заявлением, что Гнап на протяжении четырех лет скрывал на своем счете в банке 9 тысяч евро, которые должны были пойти на нужды армии.
Так, в 2015 году команде проекта «Следствие.Инфо» была присуждена денежная премия «Свободной прессы Восточной Европы» в размере 15 тысяч евро. Тогда Дмитрий Владимирович заявил, что отправит деньги на помощь ВСУ. В итоге оказалось, что на нужды армии было передана только часть средств. А по состоянию на 2019 год более 9 тысяч евро лежали на банковском счете Гнапа.
После скандала с деньгами представители партии «Сила людей» призвали Гнапа снять свою кандидатуру с президентских выборов. Однако впоследствии политик передал редакции проекта «Следствие.Инфо» все деньги.
https://znaj.ua/ru/dossier/42-dmitro-volodimirovich-gnap-dos%D1%94-b%D1%96ograf%D1%96ya-%D1%96-kompromat-na-ukra%D1%97nskogo-pol%D1%96tika https://znaj.ua/ru/dossier/42-dmitro-volodimirovich-gnap-dosє-bіografіya-і-kompromat-na-ukraїnskogo-polіtika