Проект "Без цензуры": Пенсии для ОРДЛО. Как Зеленский платит "вате" за любовь. ВIДЕО

Популярность Зеленского падает, хаос в стране нарастает, соответственно – российская агентура и "полезные идиоты" активизируются.

Что делает власть? Планирует погасить пенсионные долги перед жителями оккупированных ОРДЛО на сумму 11,2 миллиарда гривен. Из них половину должны выделить уже в следующем году! И это – только начало.

Новая глава Минреинтеграции Ирина Верещук надеется полностью погасить задолженность за два года. Что не так с этой идеей? Почему это опасно и почему правительство взялось за выплату пенсий жителям ОРДЛО именно сейчас?