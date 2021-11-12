Проект "Без цензуры": Пенсии для ОРДЛО. Как Зеленский платит "вате" за любовь. ВIДЕО
Популярность Зеленского падает, хаос в стране нарастает, соответственно – российская агентура и "полезные идиоты" активизируются.
Что делает власть? Планирует погасить пенсионные долги перед жителями оккупированных ОРДЛО на сумму 11,2 миллиарда гривен. Из них половину должны выделить уже в следующем году! И это – только начало.
Новая глава Минреинтеграции Ирина Верещук надеется полностью погасить задолженность за два года. Что не так с этой идеей? Почему это опасно и почему правительство взялось за выплату пенсий жителям ОРДЛО именно сейчас?
Топ комментарии
+21 Trot91
показать весь комментарий12.11.2021 18:37
+16 Любовь #489313
показать весь комментарий12.11.2021 17:13
+16 Остап Журавель
показать весь комментарий12.11.2021 17:15
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Лерос наживо після ДБР перед судом
не смеши...
Пусть им Путин платит.
В ОРДЛО виплати йдуть до місцевого бюджету. А виплати отримують з москви і з України.
Кто платит пенсии на оккупированных территориях?
Только И Д И О Т Ы или
П Р Е Д А Т Е Л И.
Сєрьожа Лещенко буде відповідати за інформаційну політику офіса Зеленського.