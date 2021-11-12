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Проект "Без цензуры": Пенсии для ОРДЛО. Как Зеленский платит "вате" за любовь. ВIДЕО

Популярность Зеленского падает, хаос в стране нарастает, соответственно – российская агентура и "полезные идиоты" активизируются.

Что делает власть? Планирует погасить пенсионные долги перед жителями оккупированных ОРДЛО на сумму 11,2 миллиарда гривен. Из них половину должны выделить уже в следующем году! И это – только начало.

Новая глава Минреинтеграции Ирина Верещук надеется полностью погасить задолженность за два года. Что не так с этой идеей? Почему это опасно и почему правительство взялось за выплату пенсий жителям ОРДЛО именно сейчас?

Автор: 

задолженность (221) пенсионеры (837) пенсия (2161) Верещук Ирина (504) Министерство реинтеграции (278) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+21
Группа идиотов с новым министром.
Кто платит пенсии на оккупированных территориях?
Только И Д И О Т Ы или
П Р Е Д А Т Е Л И.
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12.11.2021 18:37
+16
Зеленский настойчиво и методично ведет Украину к дефолту. с его мотивами будет разбираться суд.
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12.11.2021 17:13
+16
Вата, уроды, ничего не заработали на пенсию (в Украине), и клоуны согласны платить вам дань, это не навечно.
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12.11.2021 17:15
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https://www.youtube.com/watch?v=bofUF1lD_IM https://www.youtube.com/watch?v=bofUF1lD_IM


Лерос наживо після ДБР перед судом
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12.11.2021 17:13 Ответить
Зеленский настойчиво и методично ведет Украину к дефолту. с его мотивами будет разбираться суд.
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12.11.2021 17:13 Ответить
Какой суд? Портнова или паРашный?
не смеши...
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12.11.2021 17:16 Ответить
та хотя бы тот, который сейчас судит беглого Бандюковича. смеется тот - кто смеется последний...
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12.11.2021 18:31 Ответить
ЗАОЧНО😂🤣 ? Это из анекдота "они могут меня даже бить, когда меня нет дома"
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13.11.2021 21:45 Ответить
Зеленський скоро отримає звання Героя РФ і засідатиме в Госдумє.
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12.11.2021 17:29 Ответить
Та швидше що виступить там на корпоративі.
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12.11.2021 17:38 Ответить
Вата, уроды, ничего не заработали на пенсию (в Украине), и клоуны согласны платить вам дань, это не навечно.
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12.11.2021 17:15 Ответить
А если заработали? Например, пенсионеры, которым за 70, которые пенсии получили, проработав всю свою активную жизнь на предприятиях Украины. Что с ними делать собираетесь?
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12.11.2021 18:26 Ответить
Они проголосовали за вхождение в РФ.
Пусть им Путин платит.
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12.11.2021 18:38 Ответить
Пенсии нужно заморозить до прихода Украины. А иначе какой смысл ждать ее возврата,получателям пенсий.
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12.11.2021 19:02 Ответить
А что с пенсионерами в Крыму делать, тоже пенсии выплатить? В Украине пенсии платятся из сегодняшних поступлений, поэтому сначала деньги, а потом стулья. Вот как ОРДЛО погасит задолженность по выплатам в пенсионный фонд, так сразу и погасят задолженность по выплатам пенсий.
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12.11.2021 19:20 Ответить
"Зароблених" пенсій в Україні майже нема. Люди, які працюювали раніше, отримують те, що зараз сплачують ті, хто працює. В Одесі і працюють і отримують пенсії. В Харкові - і сплати, і виплати. У Львові, в Києві. В Донецькій області. І в Луганській.
В ОРДЛО виплати йдуть до місцевого бюджету. А виплати отримують з москви і з України.
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12.11.2021 19:50 Ответить
Так ДыНыРы -ЛыНыРы независимые "государства". Вот, когда заключат с Украиной межгосударственные договора, вот тогда и пенсии получат все эти бабки,что с иконами на блокпостах стояли.
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13.11.2021 08:28 Ответить
царь черни и плебса владимир какаразница 1й изволил всемилостиво озаботиться за прастый нарид дамбаса,потому как задолбал всех украинцев.
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12.11.2021 17:24 Ответить
Группа идиотов с новым министром.
Кто платит пенсии на оккупированных территориях?
Только И Д И О Т Ы или
П Р Е Д А Т Е Л И.
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12.11.2021 18:37 Ответить
Вы ещё уроды платите зарплату следователям МГБ ДНР ЛНР, прокурорам, депутатам и разной другой швале.
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12.11.2021 18:38 Ответить
надо еще выплатить вертухаям в ..изоляции.. за ..особые.. условия ..труда..
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13.11.2021 07:41 Ответить
Не здивуюсь, якщо наш "найпатріотичніший "суд у всьому світі не знайде складу злочину в діях колишнього головного ката донецькоі катівні, якого недавно зловило СБУ, та поміняє на якгось таксиста чи протитутку.
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13.11.2021 08:35 Ответить
Верифікацію вони якось проходять?
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12.11.2021 19:13 Ответить
Так хвилюются за тих хто ненавидить Украіну , а дехто з них навіть в лавах бойовиків лднр ,це не що інше як фінансування тих терорестичних територій і полегшують завдання рф.Ви думайте про людей В Украіні ,а ті територіі що не підконтрольні хай фінансує окупант ,таке враження що в влади чи то розумних людей нема ,чи то колоборанти.
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12.11.2021 19:54 Ответить
Гундосик делает все, что б ухайдохать Неньку, не зря в Оман все бабло перевел
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13.11.2021 05:34 Ответить
а верещук знает, что оккупированные территории должны содержаться за счет оккупантов? или оно кроме как взлетать на шаре вверх может еще прыгать на конце?
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13.11.2021 07:44 Ответить
может лучше армии своей долги погасить . да оборонку профинансировать --- ***** когда уже выборы . чтобы этот зеленый сброд перевыбрать
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13.11.2021 07:45 Ответить
Мой сын уже более тридцати лет в армии, а по сей день по чужим квартирам скитается, а государство предателям и убийцам пенсии и компенсации платит. "Это Украина, сынок!"
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13.11.2021 08:30 Ответить

Сєрьожа Лещенко буде відповідати за інформаційну політику офіса Зеленського.
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13.11.2021 09:27 Ответить
я із-за таких "журналістів" як цей сірьожа 24канал в ігнор відправив і вже давно.
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13.11.2021 09:39 Ответить
Картинка на 100% відповідає дійсності .. Але - як же ж Подоляк .? Чи з ним вже всьо ? То тепер значить - Сірога буде керувати ЗЕльоними ботофермами ??
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14.11.2021 09:52 Ответить
Я после импичмента Зеленскому напишу петицию, чтобы всех 6 первых президентов лишили звания президента Украины.
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13.11.2021 10:14 Ответить
 
 