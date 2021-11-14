Как Зеленский копирует Порошенко, Гордон и Комаровский в поисках лохов #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #24. ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ"🔥

Сегодня раздаем поросяток седовласому Зеленскому за высушенный свитер, ГБР – за средний палец, ну и Дмитрию Гордону и Евгению Комаровскому – чтобы утешить.

🔴 Седина и свитер Зеленского

Наконец наш первый, президентский подсвинок с радостным визгом несется к президенту Владимиру Зеленскому – за непонятно существующую ли седину, ну и за высушенные кофты и отчеты о вчерашнем ужине.

🟠 ГБР и Лерос

Следующий наш поросенок отправляется в Государственное бюро расследований! Из всех вариантов ответа на средний палец в сторону Зеленского власть избрала именно тот единственный, который делает Лероса жертвой репрессий, а его средний палец – мемом и символом сопротивления режиму. Ну как это можно?

🟢 Гордон и Комаровский в поисках лохов

А наши следующие два подсвинка отправляются к доктору Евгению Комаровскому и Дмитрию Гордону. Сначала мы думали дать им одного подсвинка на двоих, но у людей такое горе, такое горе… Надо хоть как-то утешить!

🔴 Телеканализация

А в рубрике "Телеканализация" сегодня – Петр Порошенко, который первым после подписания антиолигархического закона лишился своей тяжелой олигархической ноши. И продал свои телеканалы… своему пресс-секретарю и нардепам из своей фракции.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.