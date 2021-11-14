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Как Зеленский копирует Порошенко, Гордон и Комаровский в поисках лохов #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #24. ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ"🔥

Сегодня раздаем поросяток седовласому Зеленскому за высушенный свитер, ГБР – за средний палец, ну и Дмитрию Гордону и Евгению Комаровскому – чтобы утешить.

🔴 Седина и свитер Зеленского

Наконец наш первый, президентский подсвинок с радостным визгом несется к президенту Владимиру Зеленскому – за непонятно существующую ли седину, ну и за высушенные кофты и отчеты о вчерашнем ужине.

🟠 ГБР и Лерос

Следующий наш поросенок отправляется в Государственное бюро расследований! Из всех вариантов ответа на средний палец в сторону Зеленского власть избрала именно тот единственный, который делает Лероса жертвой репрессий, а его средний палец – мемом и символом сопротивления режиму. Ну как это можно?

🟢 Гордон и Комаровский в поисках лохов

А наши следующие два подсвинка отправляются к доктору Евгению Комаровскому и Дмитрию Гордону. Сначала мы думали дать им одного подсвинка на двоих, но у людей такое горе, такое горе… Надо хоть как-то утешить!

🔴 Телеканализация

А в рубрике "Телеканализация" сегодня – Петр Порошенко, который первым после подписания антиолигархического закона лишился своей тяжелой олигархической ноши. И продал свои телеканалы… своему пресс-секретарю и нардепам из своей фракции.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+19
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14.11.2021 16:58
+12
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14.11.2021 17:01
+5
Зеленский, Гордон, Комаровский./ Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Абрамович-который бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Корбан , Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Куницкий, Суркисы ,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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14.11.2021 17:01
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Пропоную панк-рок музикантам крутіший нік гурта ...

"Палець Геруса"

Мені здається , що назва - супер !
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14.11.2021 16:35 Ответить
Вот у меня вопрос для знатоков, когда этот видео-доктор Комаровский успевает за бесконечными видосиками людей собственно лечить? Или он виртуальный лекарь-психотерапевт? Гордон помнится пирамидками увлекался, а этот скоро воду в банках для лохов будет "заряжать", как в старое-доброе время? Биба и Боба два онлайн-ДЛБа
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14.11.2021 16:39 Ответить
оно ж не лечит, это дилетант и шарлатан высшей категории
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14.11.2021 19:34 Ответить
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14.11.2021 16:58 Ответить
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14.11.2021 17:01 Ответить
Конечно отличается! Порошенко анусом только срет а вот зеленский использует свой анус для сексуальных утех!
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14.11.2021 19:38 Ответить
...Думали, що буде їм Голобородько.
Виявилось - Голохвостий.
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14.11.2021 22:09 Ответить
Зеленский, Гордон, Комаровский./ Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Абрамович-который бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Корбан , Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Куницкий, Суркисы ,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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14.11.2021 17:01 Ответить
иван петрович тую мать гройсмана пропустил . шифера недостреленного . звягильского . кернеса и других щырых украинцев которые 30 лет в поте лица строют нам светлое будущее . но пока только для себя получается . не всем сразу
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14.11.2021 17:20 Ответить
Звягильского/ В отношении Звягильского было возбуждено т.н. керосиновое дело о продаже авиационного керосина в Грецию. Сделка нанесла стране многомиллионный ущерб. Ефим Леонидович скрылся в Израиле. Позже депутаты дали запрос в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Звягильского дела за присвоение 12 млн. немецких марок. Источники утверждают, что за арендаторами шахты имени А.Засядько стоял Звягильский. Шахта прославилась несчастными случаями, унесшими жизни почти 200 горняков. В 2007-м на глубине 1078 м погибли 106 человек, более 100 получили ранения.
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14.11.2021 18:12 Ответить
Вот те на! А где покоритель зигзагов и удачник ипподромов шмахель-шумахель наших автострад---червоный червонец=червоненко?! С борзой харей и вечной фразой---*поверьте мне...*? Не хорошо.
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14.11.2021 17:41 Ответить
і "Фрідріха Науманна" з його фондом забув
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14.11.2021 18:11 Ответить
До речі , я не презідент , не має офшорів і мультімілійонів на на рахунку , але "кофту" після зайнятя спортом завичай не сушу , к кладу зразу в пральню ...
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14.11.2021 17:09 Ответить
Просто "кофтосушильщик" фізіологічно відрізняється від вас, виділяє тільки "божу росу".
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14.11.2021 17:27 Ответить
та мабудь э офшори, бо у звичайних людей пралень нема
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14.11.2021 17:38 Ответить
Зеленский копирует Порошенко - ну должен признать хоть как я не поносил Порошенко сколько у меня не было вопросов но пусть в чем то хоть копирует его (какие у меня вопросы к Порошенко лучше не спрашивайте - отвечу ) хотя личное мое мнение что Зеленский не худший вариант - вот вангую он еще на второй срок хотя я не голосовал за него и не сильно переживаю и если разобраться его судьба в каком то смысле на данном этапе наша судьба хотя переживали и такое согласен .

P.S да безграмотные включите гугл корректировщик полезная вам штука а то читать больно - я сам без грамотный по образованию железяки тягаю
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14.11.2021 18:30 Ответить
Лещенко, Гордон, Скабеева, Соловьев - сообща, работают на ,,русский мир,, ....
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14.11.2021 18:50 Ответить
Я так понимаю,программа продолжает нести свою главную функцию--что бы не происходило,независимо от новостей-главная задача какнуть на Пороха исполняется исправно этим боровом и его уставшей селедкой
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15.11.2021 09:02 Ответить
Скотный двор
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17.11.2021 14:19 Ответить
 
 