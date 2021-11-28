РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5419 посетителей онлайн
Новости Видео
25 387 89

Мигранты форсировали границу Польши при поддержке белорусских военных, слепивших пограничников лазерами и стробоскопом. ВИДЕО

Более сотни мигрантов 26 ноября пытались попасть на территорию Польши со стороны Белоруси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера группа из более чем 100 иностранцев форсировала границу на участке, охраняемом пограничной заставой в Беловеже", - говорится в сообщении пограничной службы Польши в твиттере.

Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę🇵🇱🇧🇾na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.
Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.
Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021

Читайте также: На границе происходит циничная игра авторитарных режимов, которые используют простых людей в своей грязной политике, - МИД Польши

Как заявляют польские пограничники, при попытке мигрантов пересечь границу, "белорусские службы ослепляли польских офицеров лазерами и стробоскопом". По их информации, попытка мигрантов пересечь границу была остановлена, двое польских военных получили легкие ранения.

Всего за сутки 26 ноября попасть на территорию Польши пытались 206 человек.

Беларусь (7891) граница (5269) Польша (8409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+60
Що мене дивує, що ці мігранти, які втікають від способу життя в рідній країні, як і багато втікачів від "рукскагаміра",- тягнуть все те, від чого втікають з собою, нав'язують "радную говєнь" оточенню, і ще й обурюються, що новому оточенню це не подобається.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:48
+35
Он изобрёл его также, как братья Черепановы- паровоз, Иван Фёдоров-книгопечатание, Калашников -автомат. Но то, что врага не нужно недооценивать- это точно. Sneaky f.cking Russians, известны своими подлянками.
показать весь комментарий
28.11.2021 03:49
+31
Це не бєлоруси, це фсб, бєлоруси вже нічого не вирішують.
Треба було Майдан робити, а не квіточки мєнтам Лукашенко дарувати.
показать весь комментарий
28.11.2021 01:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Белорусы креативные однако.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:37 Ответить
Наверное ещё и музон "Песняров" врубили.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:48 Ответить
Що мене дивує, що ці мігранти, які втікають від способу життя в рідній країні, як і багато втікачів від "рукскагаміра",- тягнуть все те, від чого втікають з собою, нав'язують "радную говєнь" оточенню, і ще й обурюються, що новому оточенню це не подобається.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:48 Ответить
50/50. За деньги наивных дурошлепов, едущих за халявной жизнью (не беженцы, беженцы - те голые, а эти до $30000 платят) Пу оплачивает активных боевиков, которые маскируются среди "беженцев"
показать весь комментарий
28.11.2021 05:51 Ответить
Ты даже не представляешь как ты прав . Я уже 25 лет в эммиграции и везде во всех странах одно и то же.
показать весь комментарий
28.11.2021 01:32 Ответить
НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ! НЕОБХОДИМО применить оружие и эти бульбаши остановятся.УСАТЫЙ старикан уже вообще башкой трахнулся
показать весь комментарий
28.11.2021 12:57 Ответить
Це не бєлоруси, це фсб, бєлоруси вже нічого не вирішують.
Треба було Майдан робити, а не квіточки мєнтам Лукашенко дарувати.
показать весь комментарий
28.11.2021 01:35 Ответить
"У нас не Майдан! Нам Майдан не нужен!"
показать весь комментарий
28.11.2021 05:52 Ответить
- сарказм ...?
показать весь комментарий
29.11.2021 20:57 Ответить
Ну, дык....
показать весь комментарий
30.11.2021 08:54 Ответить
Российское оружие, ослепляющее надводные корабли и вызывающее галлюцинации у моряков, взывало беспокойство у западных аналитиков. Речь идет о станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», разработанной специалистами опытного завода «Интеграл». Такими комплексами вооружились первые два фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Данная система предназначена для подавления визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия кораблей потенциального противника. В ходе испытаний станции был выявлен галлюциногенный эффект, который она может вызвать у моряков враждебного корабля. Также испытатели отметили признаки дезориентации в пространстве, а также головокружение и тошноту.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:41 Ответить
Шо китайские лазеры до кучи связали шпециалисты.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:47 Ответить
Они довольно продвинуты в лазерах, но не уверен что в том филине лазеры. Скорее просто мощные лампы.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:50 Ответить
Судя по исторически сложившейся криворукости, лазеры у них должны быть с кривым лучом.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:52 Ответить
Так и есть. Они в основном специализируются на волоконных лазерах большой мощности.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:53 Ответить
Они в основном специализируются на воровстве денег с бюджета, создавая гиганты прожекты и созданием внешнего врага, замыливая этим глаза своему народу.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:45 Ответить
Бачу, що галюціногенний ефект ти випробував особисто
показать весь комментарий
28.11.2021 16:45 Ответить
Смотри я понимаю, что для нового поколения light amplification by stimulated emission of radiation - лазер, ассоцируется с фонариком для котов, но лазер изобрели в том числе и в *********
Никола́й Генна́диевич Ба́сов (https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 14 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1922 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_560bff3163d24d69-1 [ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C Усмань , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Тамбовская губерния - https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_990e9cb1fae0f5b2-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_673d03b13b9f18c4-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_b95f14de364fb6d1-4 [4] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - советский и российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA физик , лауреат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5 Нобелевской премии по физике (1964)
поэыому не стоит недоценивать врага.
показать весь комментарий
28.11.2021 01:42 Ответить
Он изобрёл его также, как братья Черепановы- паровоз, Иван Фёдоров-книгопечатание, Калашников -автомат. Но то, что врага не нужно недооценивать- это точно. Sneaky f.cking Russians, известны своими подлянками.
показать весь комментарий
28.11.2021 03:49 Ответить
Ивана Федорова не трожь! Он был первопечатником на Москве, но сбежал о попов и стал просто печатником во Львове. И никогда не утверждал, что он это изобрел.
показать весь комментарий
28.11.2021 05:54 Ответить
откуда инфа о федорове бежавшем со станком печатным в котомке из москвы?))
показать весь комментарий
28.11.2021 08:00 Ответить
Про Ивана Федорова не надо! Он наш, львовянин, в Москву приехал заниматься книгопечатанием, которому обучился в одном из европейских университетов, но ему пришлось быстро смыться оттуда домой из-за интриг местных конкурентов - рукописцев. Это не помешало кацапам объявить его русским изобретателем печати. В России много таких исконно русских изобретений: самолет Можайского, воздушный шар Крякутного, лампочка Ладыгина, радио Попова и т.д.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:15 Ответить
Про воздушный шар Крякутного оказывается это тоже ******- то ли более поздняя вставка в оригинальный текст, то ли просто выдумка которую потом перепостили остальные. На московии был период когда им нужно было подчеркнуть свои достоинства т.к. все вокруг было импортным, и они занимались подобным мифотворчеством
показать весь комментарий
28.11.2021 10:02 Ответить
Про Крякутного - хохма Жемчужниковых, авторов "Козьмы Пруткова".

Они откровенно стеблись над рос-мракобесием и желанием все открытия приписать русским.
показать весь комментарий
28.11.2021 10:53 Ответить
Лампочка Ладыгина это реальность.
показать весь комментарий
28.11.2021 12:00 Ответить
Самодвижущаяся мина Александрова тоже. Как и радио Попова. Как и парашут. А что между ними общего? Неумение применить и внедрить. Вот изобрел Попов радио: продемонстрировал, похвастался - и забросил. Пошел дальше изобретать. А Маркони радио изобрел, до промышленного образца довел, серийное производство организовал - и поставил на корабли, в т.ч. на российские. А Попов все науку двигает.
показать весь комментарий
28.11.2021 20:07 Ответить
Были мы в доме-музее Можайского. Под Винницей. Такой вот русский изобретатель из-под Винницы
показать весь комментарий
28.11.2021 20:04 Ответить
Почитай о Федорове хотя бы в Вики.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:17 Ответить
не брателло, в вики.вру сам просвещайся, это для наивных московитов источник знаний..))
показать весь комментарий
28.11.2021 08:34 Ответить
Ага, в Москве - был первопечатником, да, только фамилия у него не Фёдоров, а Ян ФедорОвич, точнее Хведарович. Он со своим приятелем Мстиславцем приехал отслалых москалей книгопечатанию научить, когда вся Европа уже давно умела печатать. Откуда приехал - понятно даже по фамилиям. Но москали с таким, конечно смириться не могли, поэтому и переделали в "Ивана Фёдорова", чтобы бы типа рюсский. Как и всех остальных попереименовывали, типа Цярэшкавай, которая стала Терешковой и тысячи других
показать весь комментарий
28.11.2021 16:09 Ответить
ще радіо винайшов-попов
показать весь комментарий
28.11.2021 06:39 Ответить
- у зпарці з Марконі ...
показать весь комментарий
29.11.2021 21:05 Ответить
Много чего в мире изобретают, но самое знаменитое оружие, это защита рускаязычных.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:28 Ответить
До них нацисты изобрели защиту немцев в Судетах.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:37 Ответить
До них татаро-монголы изобрели защиту татарского языка на Руси.
показать весь комментарий
28.11.2021 09:19 Ответить
А Рим изобрел защиту испанского Сагунтума от Ганнибала
показать весь комментарий
28.11.2021 10:03 Ответить
Це все вирішується ударом Вільхи або Нептуна по цьому кремлядському кораблю, після чого він йде на дно зі всією своєю оптико галюциногеною апараторою
показать весь комментарий
28.11.2021 01:37 Ответить
Дитячий садок ... вибачте ...
показать весь комментарий
28.11.2021 02:44 Ответить
То переходьте до школи.
показать весь комментарий
28.11.2021 03:40 Ответить
Можна, звичайно, покривлятися ... Але ... Щоб Ви знали ... У військових розраховують, для влучення, як мінімум, 3 (три) такі ракети на корабель.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:28 Ответить
Особливо високоточною зброєю, якою є крилата ракета "Нептун" з похибцем попадання 1 - 2 метра з наведенням по GPS ? ))
показать весь комментарий
29.11.2021 13:56 Ответить
Ви по ******** на полігоні зібралися пуляти, чи по рухомомму військовому кораблю ??
показать весь комментарий
30.11.2021 18:16 Ответить
Бачу з Екзпердом спілкуюсь.
Занадто велика честь для мене.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:36 Ответить
лука зовсім не палиться
показать весь комментарий
28.11.2021 00:41 Ответить
Натомість Зебанати паляться.
У 2019 році трудові мігранти ввезли в Україну 15 млрд. Доларів тільки банковскими перерахунками. А зараз більшість тримає на рахунках за кордоном... Бо твої під@раси при владі. Чомусь це ніхто не рахує..
показать весь комментарий
28.11.2021 00:53 Ответить
-Тату, а чому в одних хат дахи зелені, а у інших червоні?
-Так і люди, синку, живуть живуть і помирають.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:58 Ответить
Та усі вони за оманського віслюка голосували. То ж бидло одноклітинне.
показать весь комментарий
28.11.2021 01:00 Ответить
Мігранти ввезли, Бєня - вивіз. Никого убытку.
показать весь комментарий
28.11.2021 09:17 Ответить
Потім вони купили евробляхи и заплатили за рашистський газ та білоруську єлектрику, таким чином ніяких грошей тут нема.
показать весь комментарий
28.11.2021 09:22 Ответить
А зараз ще заплатили за підвищення ціни на новобудови у Києві і західних обл центрах
показать весь комментарий
28.11.2021 10:06 Ответить
Так, что там с активацией статей НАТО, которые запустили Польша и Литва?
показать весь комментарий
28.11.2021 00:45 Ответить
Все будет хорошо. Украина будет в НАТО в 2023 году
показать весь комментарий
28.11.2021 00:51 Ответить
Poka nikto nezapustil,potomu sto nikto neprosil.Nevidem poka povoda,vot sankciji otgrebut za eto.
показать весь комментарий
28.11.2021 10:51 Ответить
Больные на голову люди, надо водой отливать.... с брандспойта, быстро помогает при такой погоде.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:50 Ответить
надо ОСВЯЩЕННОЙ водой отливать.... с брандспойта. Подл молитвы ксендзов в мегафон, типа крещение.
показать весь комментарий
28.11.2021 05:55 Ответить
Лучше с красителем.
показать весь комментарий
28.11.2021 07:58 Ответить
Краще рідким випорожненнями свиней. І щоб ці емігранти знали, що це свиняче лайно.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:18 Ответить
до речі це б швидко охололо їхній запал )))
показать весь комментарий
28.11.2021 16:51 Ответить
Поливать "беженцев" холодной водой, да ещё в мороз это бесчеловечно. А вот тёплой свиной мочой будет в самый раз
показать весь комментарий
28.11.2021 11:47 Ответить
Нехай Меркель знову подзвонить таргану і закличе його до "гуманності" - раптом спрацює.
показать весь комментарий
28.11.2021 01:00 Ответить
Гібридна війна орди проти євроцивілізаціі триває !!! )))
показать весь комментарий
28.11.2021 01:13 Ответить
с такими "сябрам" врагов не нужно
показать весь комментарий
28.11.2021 01:26 Ответить
Навалу можна поливати водою з додатками . Потужний струмінь змиватиме нападників назад , валячи з ніг , а додатки , легко пощипуючи нанесуть пошкодження що унеможливлять ордам участь в прориві кордону . До речі , воду можна брати з міської каналізації , щоб спровокувати переселення ворога з кордону до інфекційних лікарень в Мінськ.
показать весь комментарий
28.11.2021 01:57 Ответить
Не из канализации, а из отстойников свинарников.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:34 Ответить
Бяшкам Луки мабуть подобається велика кількість задурених мусульман з молитовними ковриками на їх вулицях. Можливо на їх фоні вони почувають себе так само як ***** на фоні гастарбайтерів - "вєлікіми" і причетними до "слави Расєї".
показать весь комментарий
28.11.2021 03:10 Ответить
Отже, =многоходовочка= продовжується.
показать весь комментарий
28.11.2021 03:12 Ответить
Мы и поляки защищаем Европу от кацапов.
показать весь комментарий
28.11.2021 07:22 Ответить
скоро чебуреки по усей Беларуси разбредутся, грабить погреба и синеоких полешшанок окучивать... ..****** в Дроздах уже затихарились, девок своих сажей вымазали, бульбу и бимбар перепратали, Крэпкага Картошэка последними словами поливают 24\7....
показать весь комментарий
28.11.2021 08:08 Ответить
Проривалися явно не немічні старики, жінки і діти.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:10 Ответить
пока не завалишь хотя бы одного стробоскописта, будут наглеть дальше
показать весь комментарий
28.11.2021 08:21 Ответить
Их нужно поливать свиным говном из шланга. Это более действенно, чем лазеры и никакого нарушения Женевских конвенций.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:31 Ответить
ШО ВЫ ВЫДАЕТЕ НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ТУШИТЬ ПОЖАР ЛАЙНОМ...в даному випадку кошерним, всупереч з коранською забороною тулитися до льохи.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:36 Ответить
Після того як Лука виступив із програмною промовою, в якій заохотив курдів на штурм кордону, вони і посунули знову на Захід. Полякам треба більш жорстокіше реагувати. Дадут слабинку, все їхні попередні потуги пропадуть.
показать весь комментарий
28.11.2021 10:02 Ответить
Ось по ********* захоплюються територіі інших держав не потрібні військові діі а потрібні живі люди емігранти які попадають в краіни живуть по своім законам вірі і так далі
показать весь комментарий
28.11.2021 10:11 Ответить
Помню зажигание выставлял на "восьмерке" при помощи стробоскопа, ничего, не ослеп. А лазером теперь кота гоняю.
показать весь комментарий
28.11.2021 10:43 Ответить
Так стробоскопы и лазеры слепят только людей, на дебилов они не действуют
показать весь комментарий
28.11.2021 13:15 Ответить
Беларусь с Московией экспортирует "Ковид" в ЕС, многие читали что в лагерях беженцев ходит Ковид и косит всех
показать весь комментарий
28.11.2021 10:53 Ответить
Бульбо фюрер выступил и сказал чтобы они лезли в Европу. Нормалные беженцы не вели бы себя на границе используя методы преступников и злостных контробандистов. И поступать с ними нужно соответственно вплоть до отстрела при проникновению на территорию другого государства.
показать весь комментарий
28.11.2021 10:59 Ответить
ПКК,расквартированное в маленьком Российском городишке, в новом действии и обличии.Раньше Сирия,Ирак, потом Карабах(2 тыс.на стороне арабохайев), а теперь границы атакует.
показать весь комментарий
28.11.2021 11:04 Ответить
Лука продолжает шантажировать Европу. И бьёт по больному месту гад. Хочет чтобы с ним разговаривали и договаривались, несмотря на тиранию своей оппозиции и наглую фальсификацию выборов . Сейчас с ним разговаривают через путьку. Также само разговаривают и с главарями донецких бандформирований. А он не хочет быть с ними в одном статусе, понимаешь. Но что делать? Если он таким и является по факту- что те марионеточные болванчики в руках кремля, что этот. И каждый это прекрасно понимает, а он хочет чтобы все продолжали делать вид, что он явл-ся президентом суверенного государства. Но это же смешно!?
показать весь комментарий
28.11.2021 11:12 Ответить
холодно уже - нужно их "обогревать" ... ( это же нападение на ...)
показать весь комментарий
28.11.2021 11:20 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 11:22 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 15:24 Ответить
в отаку на берлин дивзий цыганская голова за пристанищем))))))))))
показать весь комментарий
28.11.2021 12:13 Ответить
Белорашка решила себя окончательно закопать в пасть мордора
показать весь комментарий
28.11.2021 12:15 Ответить
Що мене дивує так це витримка польських прикордонників. Я б лазери вже розцінював як напад, і бив би з усіх калібрів на знищення.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:23 Ответить
Белорусы слабые духом лошары -оставили зверей у власти дальше размножаться!...
показать весь комментарий
28.11.2021 23:18 Ответить
 
 