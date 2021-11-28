Мигранты форсировали границу Польши при поддержке белорусских военных, слепивших пограничников лазерами и стробоскопом. ВИДЕО

Более сотни мигрантов 26 ноября пытались попасть на территорию Польши со стороны Белоруси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера группа из более чем 100 иностранцев форсировала границу на участке, охраняемом пограничной заставой в Беловеже", - говорится в сообщении пограничной службы Польши в твиттере.

Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę🇵🇱🇧🇾na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.

Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.

Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021

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Как заявляют польские пограничники, при попытке мигрантов пересечь границу, "белорусские службы ослепляли польских офицеров лазерами и стробоскопом". По их информации, попытка мигрантов пересечь границу была остановлена, двое польских военных получили легкие ранения.

Всего за сутки 26 ноября попасть на территорию Польши пытались 206 человек.