Мигранты форсировали границу Польши при поддержке белорусских военных, слепивших пограничников лазерами и стробоскопом. ВИДЕО
Более сотни мигрантов 26 ноября пытались попасть на территорию Польши со стороны Белоруси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера группа из более чем 100 иностранцев форсировала границу на участке, охраняемом пограничной заставой в Беловеже", - говорится в сообщении пограничной службы Польши в твиттере.
Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę🇵🇱🇧🇾na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021
Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.
Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2
Как заявляют польские пограничники, при попытке мигрантов пересечь границу, "белорусские службы ослепляли польских офицеров лазерами и стробоскопом". По их информации, попытка мигрантов пересечь границу была остановлена, двое польских военных получили легкие ранения.
Всего за сутки 26 ноября попасть на территорию Польши пытались 206 человек.
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Треба було Майдан робити, а не квіточки мєнтам Лукашенко дарувати.
Никола́й Генна́диевич Ба́сов (https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 14 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1922 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_560bff3163d24d69-1 [ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C Усмань , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Тамбовская губерния - https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_990e9cb1fae0f5b2-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_673d03b13b9f18c4-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_b95f14de364fb6d1-4 [4] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - советский и российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA физик , лауреат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5 Нобелевской премии по физике (1964)
поэыому не стоит недоценивать врага.
Они откровенно стеблись над рос-мракобесием и желанием все открытия приписать русским.
Занадто велика честь для мене.
У 2019 році трудові мігранти ввезли в Україну 15 млрд. Доларів тільки банковскими перерахунками. А зараз більшість тримає на рахунках за кордоном... Бо твої під@раси при владі. Чомусь це ніхто не рахує..
-Так і люди, синку, живуть живуть і помирають.