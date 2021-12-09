Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украина - с восточного. Это делает нас близких друг другу, - Кулеба. ВИДЕО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с британскими партнерами безопасность в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Он рассказал, что вчера поднимали вопрос о том, как готовятся санкции против РФ, об углублении военно-технического сотрудничества между Украиной и Великобританией и вообще, как будет укрепляться безопасность в Европе.
"Правда в том, что Британия является самой западной частью, прикрывает Европу с западного фланга, а Украина – с восточного. Это делает нас дополнительно близкими друг другу", - заявил он.
Как ранее заявил Кулеба, Украина сотрудничает со своими союзниками, в том числе с США и Британией, по способам сдерживания РФ.
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Бабусю захарченка тримали в концтаборі , в Рейк'явіку ,, звєрі . .
https://www.facebook.com/watch/?v=386546345528035&ref=sharing Нашествие ПИНГВИНОВ В ИСЛАНДИИ. Феноменальное явление, весна 2019.
отак у Зе все "говорили-балакали, сіли і заплакали"
От кого с Запада может защищать Европу ВБ? От США чтоли?
В тексте написано грамотно
"Это делает нас дополнительно близкими друг другу "
В заголовке грамматически неверно
"Это делает нас БЛИЗКИХ друг другу "
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