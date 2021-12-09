Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украина - с восточного. Это делает нас близких друг другу, - Кулеба. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с британскими партнерами безопасность в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Он рассказал, что вчера поднимали вопрос о том, как готовятся санкции против РФ, об углублении военно-технического сотрудничества между Украиной и Великобританией и вообще, как будет укрепляться безопасность в Европе.

"Правда в том, что Британия является самой западной частью, прикрывает Европу с западного фланга, а Украина – с восточного. Это делает нас дополнительно близкими друг другу", - заявил он.

Как ранее заявил Кулеба, Украина сотрудничает со своими союзниками, в том числе с США и Британией, по способам сдерживания РФ.

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