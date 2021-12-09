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Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украина - с восточного. Это делает нас близких друг другу, - Кулеба. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с британскими партнерами безопасность в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Он рассказал, что вчера поднимали вопрос о том, как готовятся санкции против РФ, об углублении военно-технического сотрудничества между Украиной и Великобританией и вообще, как будет укрепляться безопасность в Европе.

"Правда в том, что Британия является самой западной частью, прикрывает Европу с западного фланга, а Украина – с восточного. Это делает нас дополнительно близкими друг другу", - заявил он.

Как ранее заявил Кулеба, Украина сотрудничает со своими союзниками, в том числе с США и Британией, по способам сдерживания РФ.

Также читайте: Великобритания и Дания будут сотрудничать для сдерживания угроз от РФ

Автор: 

безопасность (1105) Великобритания (4954) Европа (1851) МИД (6949) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
Та да. От кого именно Британия может прикрывать Европу на западном фланге? От США или Канады? Совсем уже зеленая пошесть с головой не дружит.
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09.12.2021 14:50
+10
Іноді краще жувати. Від кого Британія прикриває Європу з заходу? Від США?
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09.12.2021 14:49
+8
В Трускавце географию не преподавали. Не обучены они.
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09.12.2021 14:50
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тільки Кулєба забув сказати, що з західного фланга немає такого їб@нутого сусіда, який є на східному, і має назву *********..
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09.12.2021 14:45 Ответить
Та да. От кого именно Британия может прикрывать Европу на западном фланге? От США или Канады? Совсем уже зеленая пошесть с головой не дружит.
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09.12.2021 14:50 Ответить
Це було актуально в минулому, коли совок мав потужний Північний флот. А зараз від чого вони там прикривають , від "Кузі"?
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09.12.2021 15:09 Ответить
Мо від Ісландіі .. ? Агресивна країна , тільки й думають про вторгненя в Европу .
Бабусю захарченка тримали в концтаборі , в Рейк'явіку ,, звєрі . .
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09.12.2021 15:12 Ответить
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09.12.2021 15:38 Ответить
Ви не смійтеся, в Ісландії таємно вже формується армія вторгнення

https://www.facebook.com/watch/?v=386546345528035&ref=sharing Нашествие ПИНГВИНОВ В ИСЛАНДИИ. Феноменальное явление, весна 2019.
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09.12.2021 17:08 Ответить
как ******* это сборище тупых клоунов-длббов...
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09.12.2021 15:37 Ответить
там у них воинственные викинги-исландцы на Западе. Ждут пока вырастет дерево чтобы сделать из него драккар и поплыть грабить западное побережье Европы
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09.12.2021 16:32 Ответить
Правда у Британии нет потерянных территорий, была проблема с Аргентиной в начале 80 х., но вопрос был жестко решен, без соплей , завываний и видосов.
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09.12.2021 14:46 Ответить
Таку розумну річ міг сказати, якщо не зеля, то куліба.
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09.12.2021 14:47 Ответить
Іноді краще жувати. Від кого Британія прикриває Європу з заходу? Від США?
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09.12.2021 14:49 Ответить
В Трускавце географию не преподавали. Не обучены они.
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09.12.2021 14:50 Ответить
Какой ещё ценой будем прикрывать Европу ? Им Nord Stream ударил в голову . Может пора прикрывать нашу Украину ?
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09.12.2021 14:50 Ответить
а это только уже нам УКРАИНЦАМ,иначе некому
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09.12.2021 15:05 Ответить
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09.12.2021 14:51 Ответить
тобто, одна голова імперської курки дивиться на Британію, а друга - на Україну
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09.12.2021 15:12 Ответить
нема бабла то бла бла бла
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09.12.2021 15:13 Ответить
"обговорив" ... це як на кухні обговорюють сусідські чвари і з тим же результатом.
отак у Зе все "говорили-балакали, сіли і заплакали"
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09.12.2021 15:13 Ответить
шо оно несёт ...
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09.12.2021 15:16 Ответить
С західного флангу вроде США с Канадой. Исландия еще и в Гренландии кто-то живет.
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09.12.2021 15:24 Ответить
А с южного фланга - северная Африка!
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09.12.2021 15:24 Ответить
а ната ваще не при делах
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09.12.2021 15:26 Ответить
Да уж, аналогия так себе.
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09.12.2021 15:29 Ответить
А зрадник - Німеччина це троянський кінь!
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09.12.2021 15:29 Ответить
Венгры могут спать спокойно
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09.12.2021 15:32 Ответить
Кулеба класический укр-приспсобленец. Комсомольский вожак. Те тоже днем пиндели про камунизьму, а весером телок на даче под дефицит тягали и жировали. Красава, так и надо срать тупым дебилам на голову.
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09.12.2021 15:34 Ответить
Похвально, мы уже на равне с Бритами. И сказал это ни кто нибудь там, а сам Кулеба. Вот если бы он еще сказал, кто нас будет прикрывать?
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09.12.2021 15:37 Ответить
Кулеба наверное с утра с головой не встретился,с западного фланга кто,Америка нападать собралась?
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09.12.2021 16:02 Ответить
Кулеба Дебил?

От кого с Запада может защищать Европу ВБ? От США чтоли?
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09.12.2021 16:52 Ответить
конченый?
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09.12.2021 16:58 Ответить
ИСПРАВЬТЕ заголовок!!
В тексте написано грамотно
"Это делает нас дополнительно близкими друг другу "

В заголовке грамматически неверно
"Это делает нас БЛИЗКИХ друг другу "
) )
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09.12.2021 17:31 Ответить
Від кого з західного флангу прикривати? Від ісландської агресії?
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09.12.2021 18:22 Ответить
 
 