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Кулеба о безвизе с Британией: "Эта стена должна быть разрушена. Цивилизованно, осторожно и без жертв". ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет упорно работать над безвизовым режимом с Великобританией.

Как информирует Цензор.НЕТ, сказал Кулеба в прямом эфире в Фейсбук.

"Визовая либерализация с Британией - это не простой и не быстрый путь, но мы будем по этому пути неустанно идти. Потому что этот бастион, эта стена, визовая стена должна быть разрушена. Цивилизованно, осторожно, без жертв и разрушений. Украинцы должны свободно ездить в Британию, а мы рады видеть больше британцев в Украине. Отмечаю, на это уйдет время, но я буду над этим работать", - заявил Кулеба.

Как сообщалось ранее, Британия и Украина договорились продолжить переговоры по упрощению режима поездок между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокладываем путь к цифровому "безвизу" с Евросоюзом, - Кулеба

Автор: 

Великобритания (4954) МИД (6949) безвизовый режим (1552) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Так. Це важливо.
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09.12.2021 15:08
+6
Сегодня это так важно ?
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09.12.2021 14:59
+4
Найважливо. Для бізнесу в першу чергу. А бізнес - це локомотив відносин. Між странами, громадяни яких вільно пересуваються, як правило, дуже гарні стосунки та взаємна повага.
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09.12.2021 16:02
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Сегодня это так важно ?
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09.12.2021 14:59 Ответить
Так. Це важливо.
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09.12.2021 15:08 Ответить
А как же ездить к Гонтаревой ?
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09.12.2021 19:30 Ответить
Найважливо. Для бізнесу в першу чергу. А бізнес - це локомотив відносин. Між странами, громадяни яких вільно пересуваються, як правило, дуже гарні стосунки та взаємна повага.
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09.12.2021 16:02 Ответить
Звичайно. Дуже важливо і не на сьогодні, а ще 15 років тому
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09.12.2021 18:19 Ответить
а ти скільки раз відкривав британську візу?
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09.12.2021 21:38 Ответить
Все буде у свій час !
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09.12.2021 15:01 Ответить
Моргенштен убежал из России и анонсировал новый трек про произвол в России
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09.12.2021 15:02 Ответить
Це зашифроване повідомлення від Кулеби?
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09.12.2021 15:09 Ответить
Не знаю)) в гугл в помощь
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09.12.2021 15:12 Ответить
А чего?так пуйлу зад лизал...
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09.12.2021 15:18 Ответить
не занес доляху с наркоты
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09.12.2021 18:21 Ответить
зачем вы свои домашние склоки сюда несете?(
ведь вам было сказано. сор из избы не выносить
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09.12.2021 18:21 Ответить
"... на це піде час, але я буду над цим працювати..." - У тебе уже немає часу, голубе.
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09.12.2021 15:02 Ответить
Що знову безвіз? Так цеж вже було! Шукайте нових, цікавих авторів. І щоб вони були в темі, або хоча б жили в Україні.
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09.12.2021 15:08 Ответить
Чого ти? Безвіз з ЄС. А Великобританія де? У ЄС?
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09.12.2021 15:10 Ответить
А что не устраивает в безвизе?то что вы Армию не хотели понятно ...но Бог не тимошка -на себе испытаешь,когда кацапня радикально пойдет,ещё и при главнокомандующем "рассмеши комика"-романтика)
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09.12.2021 15:22 Ответить
у рашкованских ботов нет безвиза.
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09.12.2021 18:31 Ответить
Earl Grey - гарний чай )

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09.12.2021 15:09 Ответить
Прогнозовано пошлють подалі.
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09.12.2021 15:10 Ответить
Ця стіна має бути зруйнована.-Пора уже не кукарекать а хвалиться достигнутыми успехами.
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09.12.2021 15:14 Ответить
Хвалитись чим? успіхами? а де вони візьмуться?
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09.12.2021 15:27 Ответить
Хвалитись чим? успіхами? а де вони візьмуться? -Ответ знают они,которые поддержка : Президентский рейтинг : Зеленский лидирует с 25% поддержки . 24 ноября 2021

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09.12.2021 15:39 Ответить
Лидирует. Тому що лідер.
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09.12.2021 21:28 Ответить
Бриты нас там и ждут, всеми карпатскими селами и Тернопиль тэж
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09.12.2021 15:32 Ответить
Какцапа
як би ти тільки знав скільки в Лондоні тернопільських….)))
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09.12.2021 19:19 Ответить
От кацапа и слышу. Хорошая новость, чем меньше западенцкв в Украине, тем более стабильная жизнь, бизнес и валюта. Ибо думать и йодофефицит несовместимые вещи. У нас в одном обл центре рагуль из старой синявы за два срока застроил с братками микрорайон озерна, там одна школа. и 11 первых классов и утром когда детй с района везут в другие школы город стоит в проках как киев
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10.12.2021 09:23 Ответить
Мало им иммигрантов из Индии с Пакистаном? Я б на месте бритов не рисковал.
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09.12.2021 15:35 Ответить
лапотник никогда не будет на месте британца
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10.12.2021 09:27 Ответить
Жертвой будет Польша и Чехия, ну и конечно Украина...
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09.12.2021 15:39 Ответить
будет -когда?-в будующем
это как зэ-лупа обещает деньги малолеткам через 18 лет ибо в ближайшем времени хвастать нечем будет
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09.12.2021 15:39 Ответить
Сразу после посадки лярда деревьев и роста ВВП на 40%
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09.12.2021 17:29 Ответить
Это прикольно! Давайте хоть что-то полезное за всю каденцию заделайте!
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09.12.2021 17:27 Ответить
я только за.
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09.12.2021 18:30 Ответить
Вообще почему Германия не принимает украинцев? У нас много из Чехии, Румынии, но из Украины нефига! А работают они лучше!
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09.12.2021 18:58 Ответить
та да... к деткам что б несложно ездить было)))
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09.12.2021 18:59 Ответить
Англия безвиз не обещала. Обещала гарантировать в 1994м неприкосновенность Украины. За деньги.
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10.12.2021 17:14 Ответить
 
 