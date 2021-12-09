Кулеба о безвизе с Британией: "Эта стена должна быть разрушена. Цивилизованно, осторожно и без жертв". ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет упорно работать над безвизовым режимом с Великобританией.

Как информирует Цензор.НЕТ, сказал Кулеба в прямом эфире в Фейсбук.

"Визовая либерализация с Британией - это не простой и не быстрый путь, но мы будем по этому пути неустанно идти. Потому что этот бастион, эта стена, визовая стена должна быть разрушена. Цивилизованно, осторожно, без жертв и разрушений. Украинцы должны свободно ездить в Британию, а мы рады видеть больше британцев в Украине. Отмечаю, на это уйдет время, но я буду над этим работать", - заявил Кулеба.

Как сообщалось ранее, Британия и Украина договорились продолжить переговоры по упрощению режима поездок между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокладываем путь к цифровому "безвизу" с Евросоюзом, - Кулеба