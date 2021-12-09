Кулеба о безвизе с Британией: "Эта стена должна быть разрушена. Цивилизованно, осторожно и без жертв". ВИДЕО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет упорно работать над безвизовым режимом с Великобританией.
Как информирует Цензор.НЕТ, сказал Кулеба в прямом эфире в Фейсбук.
"Визовая либерализация с Британией - это не простой и не быстрый путь, но мы будем по этому пути неустанно идти. Потому что этот бастион, эта стена, визовая стена должна быть разрушена. Цивилизованно, осторожно, без жертв и разрушений. Украинцы должны свободно ездить в Британию, а мы рады видеть больше британцев в Украине. Отмечаю, на это уйдет время, но я буду над этим работать", - заявил Кулеба.
Как сообщалось ранее, Британия и Украина договорились продолжить переговоры по упрощению режима поездок между странами.
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ведь вам было сказано. сор из избы не выносить
як би ти тільки знав скільки в Лондоні тернопільських….)))
это как зэ-лупа обещает деньги малолеткам через 18 лет ибо в ближайшем времени хвастать нечем будет