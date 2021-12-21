Пограничники остановили контрабандистов при попытке провезти российские запчасти к "КамAЗам" из Беларуси в Украину. ВИДЕО

Украинские военнослужащие и работники таможни предотвратили попытку ввезти в Украину запрещенные товары, которые были изготовлены в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Военнослужащие Волынского пограничного отряда совместно с работниками таможни остановили грузовик. Он перевозил груз "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Беларуси на одно из предприятий.

Установлено, что в автомобиле перевозили более 800 запчастей российского производства. Их стоимость составляет почти 400 тысяч гривен.

Также смотрите: Примотали к себе более 150 банок красной икры: На границе с Молдовой задержали контрабандистов с вкусняшками. ФОТОрепортаж

Тщательная проверка выявила отсутствие информации о производителе в товаросопроводительных документах. На самих же запчастях значилось, что они сделаны в России на ПАО "КАМАЗ".

Отметим, что предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых, согласно решению СНБО, применяются санкции по поводу полного запрета ввоза или транзита в Украину товаров.

Правоохранители вернули грузовик с товаром на территорию Беларуси.