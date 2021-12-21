Пограничники остановили контрабандистов при попытке провезти российские запчасти к "КамAЗам" из Беларуси в Украину. ВИДЕО
Украинские военнослужащие и работники таможни предотвратили попытку ввезти в Украину запрещенные товары, которые были изготовлены в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Военнослужащие Волынского пограничного отряда совместно с работниками таможни остановили грузовик. Он перевозил груз "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Беларуси на одно из предприятий.
Установлено, что в автомобиле перевозили более 800 запчастей российского производства. Их стоимость составляет почти 400 тысяч гривен.
Тщательная проверка выявила отсутствие информации о производителе в товаросопроводительных документах. На самих же запчастях значилось, что они сделаны в России на ПАО "КАМАЗ".
Отметим, что предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых, согласно решению СНБО, применяются санкции по поводу полного запрета ввоза или транзита в Украину товаров.
Правоохранители вернули грузовик с товаром на территорию Беларуси.
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Долбаки, блеать... А конфисковать товар и передать для ремонта наших машин??? Хотя кому я это...
Ловить надо тех, кто ВЫВОЗИТ дефицитные запчасти, а НЕ тех, кто их ВВОЗИТ!
Такое впечатление, что эти "правоохоронці" работают НЕ на Украину, а на Беларусь!
Наверняка и все данные контрабандистов белорусскому КГБ сдали.
Запасні частини для КАМАЗів не можна, а "Свати" з ворогом України в ролі - будь ласка.
Ну, я би іще розумів, щоб у нас виготовляли ті запасні частини, але тут шкідництво.
P.S. Доречі, Жуков під час війни їздив на гітлеровському Horch. Як йому запасні частини доставляли?
якщо військового призначення, конфіскувати, передати в всу.
мізки не працюють на користь державі?