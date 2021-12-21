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Пограничники остановили контрабандистов при попытке провезти российские запчасти к "КамAЗам" из Беларуси в Украину. ВИДЕО

Украинские военнослужащие и работники таможни предотвратили попытку ввезти в Украину запрещенные товары, которые были изготовлены в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Военнослужащие Волынского пограничного отряда совместно с работниками таможни остановили грузовик. Он перевозил груз "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Беларуси на одно из предприятий.

Установлено, что в автомобиле перевозили более 800 запчастей российского производства. Их стоимость составляет почти 400 тысяч гривен.

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Тщательная проверка выявила отсутствие информации о производителе в товаросопроводительных документах. На самих же запчастях значилось, что они сделаны в России на ПАО "КАМАЗ".

Отметим, что предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых, согласно решению СНБО, применяются санкции по поводу полного запрета ввоза или транзита в Украину товаров.

Правоохранители вернули грузовик с товаром на территорию Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7891) контрабанда (2409) таможня (1959) таможенный контроль (35)


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Топ комментарии
+21
Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі
Долбаки, блеать... А конфисковать товар и передать для ремонта наших машин??? Хотя кому я это...
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21.12.2021 15:07
+20
Чергова зе-перемога над здоровим глуздом.
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21.12.2021 15:03
+18
ТЫПИЛЫ!
Ловить надо тех, кто ВЫВОЗИТ дефицитные запчасти, а НЕ тех, кто их ВВОЗИТ!
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21.12.2021 15:12
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що, мудаки литвинівські? знову контрабанду клістронів розрили? Не вірю їм ні грами.
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21.12.2021 15:01 Ответить
Не знову, а системно, виконуючи накази зрадників! Я більше ніж впевнений, що ці запчастини мали потрапити на фронт!
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21.12.2021 18:22 Ответить
Чергова зе-перемога над здоровим глуздом.
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21.12.2021 15:03 Ответить
Зеленський та его власть работает на интереси Рашки!Долбо*бы зели получили укзание от предателя блокировать поставки запчастей!Зелю народ уже проклинает!!!
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21.12.2021 15:44 Ответить
Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі
Долбаки, блеать... А конфисковать товар и передать для ремонта наших машин??? Хотя кому я это...
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21.12.2021 15:07 Ответить
ТЫПИЛЫ!
Ловить надо тех, кто ВЫВОЗИТ дефицитные запчасти, а НЕ тех, кто их ВВОЗИТ!
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21.12.2021 15:12 Ответить
Так делают по указанию шулера Зеленского!А народ - пока терпилы ...Но его бекграунд(прошлое) был известен еще на выборах!Клоун смешил всех олигархов на корпаративах и единственный из них,кто его не приглашал, - Порох!Есть разум и характер у человека!
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21.12.2021 15:54 Ответить
"Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі" - а вот это вообще НАРУШЕНИЕ ВСЕХ ПРОЦЕДУР и ИНСТРУКЦИЙ!
Такое впечатление, что эти "правоохоронці" работают НЕ на Украину, а на Беларусь!
Наверняка и все данные контрабандистов белорусскому КГБ сдали.
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21.12.2021 15:16 Ответить
Я би іще якось зрозумів, щоб конфіскували тут вантажівку разом із контабандою
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21.12.2021 15:27 Ответить
Нам их данные не надо, а запчасти самим пригодятся в хозяйстве.
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21.12.2021 15:54 Ответить
Сюрреалізм від зеленої плісняви.
Запасні частини для КАМАЗів не можна, а "Свати" з ворогом України в ролі - будь ласка.
Ну, я би іще розумів, щоб у нас виготовляли ті запасні частини, але тут шкідництво.

P.S. Доречі, Жуков під час війни їздив на гітлеровському Horch. Як йому запасні частини доставляли?
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21.12.2021 15:25 Ответить
Штирлиц высылал. Через Швейцарию.
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21.12.2021 15:40 Ответить
Своего автопрома нет он умер... Мокшанские КАМАЗы на металлолом переходим на гужевой транспорт...
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21.12.2021 15:32 Ответить
Значить , це потрібно було ЗСУ.
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21.12.2021 15:37 Ответить
такіх мля кардонників потрібно повісити .
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21.12.2021 16:31 Ответить
а чому не примусити сплатити податки та впустити? як що до камазів.
якщо військового призначення, конфіскувати, передати в всу.
мізки не працюють на користь державі?
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21.12.2021 15:58 Ответить
В итоге Камазы остались без запчастей.
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21.12.2021 17:09 Ответить
все ватники сделаны в туалете на автовокзале от плечевой дуняшы комбайнерши колхоза и камазиста ваньки под стекломойкой и бояркой и родждены там жена задворках кабины на спальном месте ли в тубзике
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21.12.2021 22:30 Ответить
Я может шото не понимаю,но в автомагазинах есть кучу запчастей рос.производства не только к камазам.И в Запорожье на автозаводе собирают лады и нивы.
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21.12.2021 18:33 Ответить
21 век 2021 год и террорестичьи камазы еще ездят с челнов набережных...
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21.12.2021 22:29 Ответить
все ватники сделаны в туалете на автовокзале от плечевой дуняшы комбайнерши колхоза и камазиста ваньки под стекломойкой и бояркой и родждены там жена задворках кабины на спальном месте ли в тубзике
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21.12.2021 22:31 Ответить
а давайте ще наших розвідників в РФ заарештуємо за шпіонаж і видамо Путіну!
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21.12.2021 23:25 Ответить
А не кажется ли вам, что это все не глупость , а спланированный САБОТАЖ со стороны Зевласти!
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22.12.2021 10:29 Ответить
 
 