Полиция задержала 59-летнюю "старшего сержанта ЛНР", которая ехала в Украину за пенсией. ВИДЕО

Правоохранители во время проверки документов граждан на блокпосту возле с. Новоахтырка задержали 59-летнюю жительницу Хрустального (бывший Красный Луч), которая в течение двух лет проходила службу в подразделениях боевиков "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Луганской области, женщина ехала на свободную территорию Украины для переоформления пенсионной банковской карты.

По словам женщины, она осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона, который располагался в Хрустальном. Ей было присвоено "военное знание" младшего сержанта. Женщина периодически выезжала на военный полигон в селе Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также учила боевиков оказанию первой медицинской помощи и медицинской помощи при получении ранений. За свою деятельность женщина получала заработную плату в размере 19 500 рублей РФ.

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