Полиция задержала 59-летнюю "старшего сержанта ЛНР", которая ехала в Украину за пенсией. ВИДЕО
Правоохранители во время проверки документов граждан на блокпосту возле с. Новоахтырка задержали 59-летнюю жительницу Хрустального (бывший Красный Луч), которая в течение двух лет проходила службу в подразделениях боевиков "ЛНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Луганской области, женщина ехала на свободную территорию Украины для переоформления пенсионной банковской карты.
По словам женщины, она осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона, который располагался в Хрустальном. Ей было присвоено "военное знание" младшего сержанта. Женщина периодически выезжала на военный полигон в селе Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также учила боевиков оказанию первой медицинской помощи и медицинской помощи при получении ранений. За свою деятельность женщина получала заработную плату в размере 19 500 рублей РФ.
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18.12.2021
ПЕНСИЯ ОТ УКРАИНЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ И БАЛОНЧИКА.....
По голосу чути, що якесь кончене і забухане.... справжнє донбасяо)))
Они работали в большинстве своём, и это в лучшем случае, на предприятиях в своих регионах. Многие из тех предприятий сейчас функционируют?
Так что они определённо получают гарантированные социальные выплаты от государства, причём в разы бОльшие, чем социальные выплаты в остальной Украине.
Так что Андерсен в своём комменте прав.
Да и Вы и я по сути пишем об одном и том же.
За наші з вами.
т.е . до этого все перечисления шли НОРМ. от ПФ.
и значит ,КРЫСЫ местные в доле ?
не может быть ......
Ее задержали в Новоахтырке, перед самым Северодонецком. Значит она без всяких проблем перешла из лнр через кпп в Станице и там ее никто не задержал. Кпп в которое миллионы и миллионы вбухали и на котором пару сотен дармоедов кормится.. А задержали ее посреди поля на мелком посту где пятеро солдат службу несут.
Вся система зеленого клоуна прогнила от самого низа до самого верха...
На противника
Ведь это длиться уже 8 год
Надо жить воспитывать детей
Плюс вынуждено есть обязательные обязанности
Или в каталажку или на службу армию
/не каждый выберет первое --- тюрьму /
Не знаю как вы повели себя на их месте
А Россия -- референдум кричали
Две три сотни тысяч жителей
Как всегда революцию делают 1 из десяти
Плоды пожинают все
отпустите старушку.
А этой сучке нужно дать срок. Лет 10-15.