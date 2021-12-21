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Полиция задержала 59-летнюю "старшего сержанта ЛНР", которая ехала в Украину за пенсией. ВИДЕО

Правоохранители во время проверки документов граждан на блокпосту возле с. Новоахтырка задержали 59-летнюю жительницу Хрустального (бывший Красный Луч), которая в течение двух лет проходила службу в подразделениях боевиков "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Луганской области, женщина ехала на свободную территорию Украины для переоформления пенсионной банковской карты.

По словам женщины, она осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона, который располагался в Хрустальном. Ей было присвоено "военное знание" младшего сержанта. Женщина периодически выезжала на военный полигон в селе Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также учила боевиков оказанию первой медицинской помощи и медицинской помощи при получении ранений. За свою деятельность женщина получала заработную плату в размере 19 500 рублей РФ.

Также смотрите: "Хотите в ДНР, не хотите. Ребята, кто вас спрашивать будет? Снесем город и заново отстроим", - донецкий террорист Катаев угрожает "русским миром" жителям Славянска. ВИДЕО

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задержание (6675) пенсия (2161) Донбасс (26956) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+50
Навіщо заблюрувати фейс ?
По голосу чути, що якесь кончене і забухане.... справжнє донбасяо)))
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21.12.2021 15:55
+41
КАрміліца їхала до хунти пенЦію просити за те Шо ***** допомагала
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21.12.2021 15:56
+40
Піну їй задуйте!
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21.12.2021 15:53
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21.12.2021 15:52 Ответить
ага. как говорил петя мыролюбец - тамженашилюди.
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21.12.2021 16:36 Ответить
Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим в ОРДЛО чи Криму

18.12.2021
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21.12.2021 17:00 Ответить
але перед тим запінити
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21.12.2021 17:38 Ответить
Піну їй задуйте!
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21.12.2021 15:53 Ответить
Там ще має бути присутнім елемент епілепсії ....
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21.12.2021 15:57 Ответить
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21.12.2021 16:25 Ответить
открываем ротик говорим а а туда...... монтажной пеной
ПЕНСИЯ ОТ УКРАИНЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ И БАЛОНЧИКА.....
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21.12.2021 16:34 Ответить
А ***** шо, пеЦію не хоче платити?
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21.12.2021 15:55 Ответить
Так вони смокчуть всюди.
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21.12.2021 15:59 Ответить
САсАть це їхня судба
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21.12.2021 16:06 Ответить
Навіщо заблюрувати фейс ?
По голосу чути, що якесь кончене і забухане.... справжнє донбасяо)))
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21.12.2021 15:55 Ответить
Бо то не face , а пика або харя
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21.12.2021 16:53 Ответить
КАрміліца їхала до хунти пенЦію просити за те Шо ***** допомагала
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21.12.2021 15:56 Ответить
Нема тут ні чого смішного, бо ці ідійоти можуть і дати...
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21.12.2021 21:10 Ответить
ІІ треба, як "маленькую девочку в трусиках" піною "побаловать".
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21.12.2021 15:57 Ответить
жадность сгубила.
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21.12.2021 15:59 Ответить
Нашим пенсіонерам добавляють копійки, а цим покидькам виплачують. Вона що вісім років відраховувала зі своєї зарплати в пенсійний фонд України? Але й це не головне, як можна цим вбивцям наших військових і зрадникам держави щось виплачувати.
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21.12.2021 16:01 Ответить
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21.12.2021 16:04 Ответить
стАршой сержант, а не младший, редактор))) А так да - дура, хоть и не маленькая дэвачка)
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21.12.2021 16:08 Ответить
Интересно скольким сепарам и членам их семей ( тех кто кричал "Путин приди") и даже тем кто воевал и воет на стороне оккупанта, Украина платит соц пособия и пенсии ( с учетом того что пенсии там то "шахтерские", не чета остальным регионам Украины). Эту лавочку нужно было прикрыть еще в 2014. А так получается Украина сама помогает агрессору содержать оккупированные территории.
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21.12.2021 16:13 Ответить
Так ладно пенсии..у нас солидарная система Он когда работали -платили,А вот регресс платит не государство -а предприятие..своему регресснику,ежемесячно отчисляя взносі в соцстрах!!! С той стороны ничего не отчисляют-а регрессы получают до 13 к грн
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21.12.2021 16:22 Ответить
Солидарная пенсия. Это когда та сторона перечисляла бы пенсионный налог в пенсионный фонд Украины. А так как не платят нужно было переадресовывать и выплату пенсии тамошним пенсионеров за счет " доходов" " независимых государств" или так сказать тех территорий. И это было бы логично. А так местных пенсионеров все устраивает ( ну или почти все) Они получают украинскую пенсию. и все соц выплаты, а кроме того получают вторую пенсию от ДНРоЛНРий им начали ее выплачивать уже давно правда по заниженному курсу их украинская пенсия умноженная на 2 и в рублях. ( по курсу 1 гривна - 2 рубля) Ну скажем к примеру получает местный сепар ( заработанную украинскую пенсию) 9 тысяч гривен ( средненькую такую, как для шахтеров) и 18 тысяч рублей вторую пенсию.( от реПублик, кстати тоже через организованную ими пенсионную структуру. Хотя понятно что это деньги от Раши). И на кой им что то менять. Как сказал один такой вот ходок за пенсиями, по поводу возврата ОРДЛО в Украину. " Да лучше повеситься чем обратно вернуться", но пенсию украинскую получать не брезговал ( от фаСшистов).
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21.12.2021 16:35 Ответить
Багато разів про це писав. Дивно, що Мінфін та ПФ не використовують такі аргументи, щоб суттєво обмежити витік грошей на неконтрольовану територію.
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21.12.2021 19:06 Ответить
Какой там регресс?
Они работали в большинстве своём, и это в лучшем случае, на предприятиях в своих регионах. Многие из тех предприятий сейчас функционируют?
Так что они определённо получают гарантированные социальные выплаты от государства, причём в разы бОльшие, чем социальные выплаты в остальной Украине.
Так что Андерсен в своём комменте прав.
Да и Вы и я по сути пишем об одном и том же.
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21.12.2021 16:36 Ответить
В 2019-м эта лавочка стала общедоступной для всех дырявых. Раньше Украина платила пенсии только на линии разгранечения либо переселенцам. Сейчас зелох наши денежки раздает всем дырявым
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21.12.2021 16:30 Ответить
Вы видно не в курсе этого вопроса. Платили всем и всегда и при Пете тоже. "Переселенцы" зарегистрированы по 35-40 человек на один адрес и спокойно приезжают и получают ( ну разве что нужно оплатить организаторам турне за поездку туда и обратно, там на регистрацию липовую, плюс им организовывают ночевку барачного типа на время пребывания, ну и потом мзду дать в украинском пенсионном фонде ( там это все на потоке) тоже через того же посредника и все ты уже "переселенец" получатель пенсии. Ну так у нас все устроено . Кому война, а кому возможность заработать. 30-40% пенсий приходится отдавать за "услуги". Так что все при своем. Сейчас возможно это и стало немного легче, но сути это не меняет получали и тогда и сейчас , вопрос только в цене вопроса для самого получателя пенсии. Не более того. ( возможно что эти барыши шли и выше по лесенке так сказать заинтересованных лиц принимающих решения).
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21.12.2021 16:42 Ответить
Нехай, сидячи в клітці, шиє військову форму для ВСУ. І шиє якісно, тварина, і в бєшєному темпі.
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21.12.2021 16:15 Ответить
Скаже, що не вбивала, покається і відпустять по відомій програмі. У нас же гуманність...
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21.12.2021 16:21 Ответить
Ця жадібна тварина "в руки не брала" АК. Стерво брехливе. На розмінування би її заслати...А потім би вже наших саперів. Бо як шитиме, то ще й годувати потрібно. \
За наші з вами.
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21.12.2021 23:29 Ответить
если перестать жителям єтой говени платить пенсии в Украине,они сами сдадутся!
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21.12.2021 16:22 Ответить
НА "зонах" людей з медичної освітою не вистачає Буде працювать помічником "лєпіли"
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21.12.2021 16:29 Ответить
как- то неожиданно история прервалась. Без итогов.
т.е . до этого все перечисления шли НОРМ. от ПФ.
и значит ,КРЫСЫ местные в доле ?
не может быть ......
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21.12.2021 16:31 Ответить
Воевала против Украины, а теперь Украина песию давай!
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21.12.2021 16:45 Ответить
Так вона вже давно отримує,просто термін дії карти закінчується і "пенсіонерка"прийшла,щоб карту поновити...Отака х@рня малята...Ласкаво просимо до України ! "Єто же наші люді...
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21.12.2021 21:00 Ответить
Не наші, а яйценюка))
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21.12.2021 21:14 Ответить
Таке враження,що вона не за пенсією їхала,а щоб розповісти нашим доблесним правоохоронним органам де вона служила,скільки за те мала і що "прі сложившихся сітуаціях она би снова служить туда нє пошла"...Тому що ситуація так склалась,що тепер ми ту бомжиху будемо кормити,вдівати і на ній показувати результат роботи наших органів...Які при звиклій перевірці документів відразу виявили в кубіті замаскованого шпійона...Видно,вона їм відразу показала посвідчення сержанта ДНР і сказала що по ньому в Україні отримує пенсію...
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21.12.2021 16:51 Ответить
Вот же она ...всю правду ....и не скрывает! Скорей переоформляйте ей пенсию и побольше! С президентской надбавкой за любовь к 95 кварталу.
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21.12.2021 17:04 Ответить
Нынешняя власть может и пенсию дать и наградить ...
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21.12.2021 17:04 Ответить
А ведь главное здесь совсем не в этом. Все гораздо хуже и страшнее.
Ее задержали в Новоахтырке, перед самым Северодонецком. Значит она без всяких проблем перешла из лнр через кпп в Станице и там ее никто не задержал. Кпп в которое миллионы и миллионы вбухали и на котором пару сотен дармоедов кормится.. А задержали ее посреди поля на мелком посту где пятеро солдат службу несут.
Вся система зеленого клоуна прогнила от самого низа до самого верха...
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21.12.2021 17:06 Ответить
а шо там с депутатом Горбенко , торгующим с ордло и поставляющим шины МГБ ЛНР?
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21.12.2021 17:11 Ответить
Мы сами вынуждаем жителей ордло работать служить
На противника
Ведь это длиться уже 8 год
Надо жить воспитывать детей
Плюс вынуждено есть обязательные обязанности
Или в каталажку или на службу армию
/не каждый выберет первое --- тюрьму /
Не знаю как вы повели себя на их месте
А Россия -- референдум кричали
Две три сотни тысяч жителей
Как всегда революцию делают 1 из десяти
Плоды пожинают все
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21.12.2021 17:57 Ответить
На их месте мы повели себя так: вышли на Майдан, а когда в нас начали стрелять, мы стали жечь шины и бросать в "Беркут" коктейли Молотова. Поэтому сегодня мы не на их месте.
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21.12.2021 18:41 Ответить
Расстиелять к чертовой матери
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21.12.2021 20:01 Ответить
Отакі вони" пєнсіонєри"з луганди і домбабве...Не всі,але "левова частка"...А потім розпинайтесь та доказуйте що "ето же наші люді".Наші люди вже давно на підконрольній території,а ці "пенсіонери"мають таку наглість,що вже майже у відкриту,у вільний від служби у "абізян" час, поновлюють пенсійні картки... Де ще таке можливо?
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21.12.2021 20:52 Ответить
Зеля спонсор террористов.
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21.12.2021 22:36 Ответить
медработник он хоть в вермахте, всё равно медработник.
отпустите старушку.
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22.12.2021 00:39 Ответить
Что не читал чтоб медработники Вермахта просили денежное пособие, помощь и другие выплаты у СССР.
А этой сучке нужно дать срок. Лет 10-15.
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22.12.2021 09:31 Ответить
ты не читал, это ещё не значит, что не просили. миллионы людей на оккупированных территориях служили Германии. Если ей 10-15, то тебе, сучечке 20-30. Просто так.
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22.12.2021 21:59 Ответить
Мабуть вона служила під ПРИМУСОМ, нє?
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22.12.2021 00:39 Ответить
Як тварюка нагла...
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22.12.2021 07:22 Ответить
 
 