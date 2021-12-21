Проект "Без цензуры": Что ждет Порошенко? Сценарии на 2022 год. ВИДЕО

Зачем власти Зеленского под елку принесли пятому президенту Петру Порошенко подозрение в госизмене? Почему подозрение Порошенко не спасет рейтинг Зеленского? Анализируем происходящее с политической точки зрения.

Зачем власти Зеленского под елку принесли пятому президенту Петру Порошенко подозрение в госизмене? Почему подозрение Порошенко не спасет рейтинг Зеленского? Анализируем происходящее с политической точки зрения.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. Его обвиняют в покупке в 2014-2015 гг. угля на оккупированных территориях. На 23 декабря Порошенко был вызван на допрос в ДБР. Порошенко сейчас находится за границей.