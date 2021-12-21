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Проект "Без цензуры": Что ждет Порошенко? Сценарии на 2022 год. ВИДЕО

Зачем власти Зеленского под елку принесли пятому президенту Петру Порошенко подозрение в госизмене? Почему подозрение Порошенко не спасет рейтинг Зеленского? Анализируем происходящее с политической точки зрения.

Зачем власти Зеленского под елку принесли пятому президенту Петру Порошенко подозрение в госизмене? Почему подозрение Порошенко не спасет рейтинг Зеленского? Анализируем происходящее с политической точки зрения.

Читайте также: Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. Его обвиняют в покупке в 2014-2015 гг. угля на оккупированных территориях. На 23 декабря Порошенко был вызван на допрос в ДБР. Порошенко сейчас находится за границей.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Порошенко Петр (19601) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+24
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21.12.2021 17:03
+20
Порох і зараз мій Президент! Крапка
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21.12.2021 17:22
+18
Скільки фальшивих справ проти Порошенка наказав завести Зеленський, стільки Вова отримає реальних вироків за власні злочини.
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21.12.2021 17:17
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21.12.2021 17:03 Ответить
тю. Бабушка бєня вже давно це вміє
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21.12.2021 17:05 Ответить
То купувати вугілля у сепарів - зрада чи ні?
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21.12.2021 17:07 Ответить
**** у вас коротка пам'ять.Нагадати чим закінчили поплічники Вітьки?!!! Але цього разу вам не втікти.
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21.12.2021 17:12 Ответить
так у тебе, глисте, зовсім пам'яті нема. Чи може скжеш хто був в кодлі антиукраїнців спочатку в СБПУо а потім створив партію ригів? Чи може скажеш хто був в уряді якувоща та розповідав як Харківські угоди принесуть стабільність.
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21.12.2021 20:25 Ответить
Акакаяразніца?
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21.12.2021 17:19 Ответить
Порох і зараз мій Президент! Крапка
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21.12.2021 17:22 Ответить
Це твої особисті пробеми
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21.12.2021 17:36 Ответить
Лаптеноід - це твої проблеми, бо таких як я в Україні набагаааааатр більше чим ти думаєш і си
знову повернемо Гетьмана до влади, щоб у вас кожного дня пердакі палали!
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21.12.2021 17:42 Ответить
Звісно, диванних стратегів вистачає. Йди хоча б сміття винеси, - і то більше толку буде
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21.12.2021 17:47 Ответить
Чмо , с бутылки встань
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21.12.2021 19:49 Ответить
Тому ти і сидиш у спамі бо ти лох і не просто лох, а зебанат!
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21.12.2021 21:16 Ответить
Порох, президент всих притомних і адекватних українців. зелені шмарклі до уваги не беремо.
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21.12.2021 20:15 Ответить
тебе вже пізно лікувати
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21.12.2021 20:26 Ответить
Кому и кобыла невеста
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22.12.2021 08:36 Ответить
Звісно це зрада та злочин.
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21.12.2021 17:24 Ответить
Нет,зебил)как бы тебе этого не хотелось ,но посадить президента за это невозможно -от этого и пидозра с грубыми ошибками и подписана она зам замом ...
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21.12.2021 17:27 Ответить
то це зрада? чи ще ні? https://www.slovoidilo.ua/2021/10/26/novyna/polityka/ukrenerho-provede-aukczion-importu-***************-rosiyi-ta-bilorusi https://www.slovoidilo.ua/2021/10/26/novyna/polityka/ukrenerho-provede-aukczion-importu-***************-rosiyi-ta-bilorusi
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21.12.2021 17:30 Ответить
якщо при цьому буде доведено особисті інтереси - так , якщо ні - тоді потрібно нагороджувати ....
кацапія агресор - агресор ...., зЄля закуповуе та торгуе ...- зрада ...
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21.12.2021 19:32 Ответить
1. Вивозив Ахметов своє вугілля на свої ТЕС. СБУ возило зарплату гірникам за видобуте вугілля.

2. Якщо на той час не привозили вугілля з Донбасу то був би енергетичний колапс, вітключення електрики по всій країні. РФ вигідно нам не продавати вугілля в момент загострення бойових дій.

3. Треба дивитись кому вигідніше Україні чи ЛДНР Україні впевнений було вигідніше, бо закупити швидко на той час не було звідкіля. А ЛДНР Кремль і так на100% постачав бабло та зброю незалежно від торгівлі з Україною..
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22.12.2021 01:12 Ответить
Вугілля з Донечини, чому тоді усякі "Роттердам+" з"явились?
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22.12.2021 08:39 Ответить
Звичайно.Тому Зєлєнський має сидіти.Або висіти.Чи лежати.
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22.12.2021 05:09 Ответить
Скільки фальшивих справ проти Порошенка наказав завести Зеленський, стільки Вова отримає реальних вироків за власні злочини.
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21.12.2021 17:17 Ответить
Н И Ч Е Г О .
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21.12.2021 17:22 Ответить
Чеченін. Дебілам таке зрозуміти важко. Отих 73% попугаів, що свого розуму не мають, здатні лиш повторювати те, що ім тлевізор розказує. Головне питання дебілів на сьогоднішній день -.." А в Порошенка адвокат громадянин Россіі. То є зрада!". А те, що в більшості з оточення Зеленого пуголовка є російське громдянство і зв"язки з російською розвідкою нікого не хвилює.
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22.12.2021 08:44 Ответить
такое впечатление, что над зельоньіми довбой@бами глумятся уже и силовики. приказ получили склепать підозру, нате - держите
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21.12.2021 17:22 Ответить
Паренек кристально чистый, не одного пятнышка.
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21.12.2021 17:24 Ответить
Когда ху#ло нападет , боятся нечего, ведь есть же Верховний головнокомандувач - "Найвеличніший лідер **********", которому 73%-биомасса доверила управление страной.
Спи спокойно! С таким керманычем не пропадешь))))))
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21.12.2021 17:59 Ответить
На Росіі прийнятий ГОСТ , що починає діяти з 1 лютого 2022 року "Про організацію масових поховань в період військових дій". Москалі вже готуються наших дебілів заривати в спільні могили по ГосСтандарту, а дебіли репетують "Слава великому лідеру 21 століття!". Йолопи, ворог на порозі, а ви якомусь клоуну свою Батьківщину довірили і він вас веде в цю загальну братську могилу.
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22.12.2021 08:52 Ответить
Ну вугiлля десь же брали?
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21.12.2021 17:27 Ответить
Але ж головне грілися на тім вугіллі, а теперь верещать "распни".
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21.12.2021 17:41 Ответить
Весь світ торгує вугіллям, і тільки Петя чомусь у сепарів його купував. Напевно мав процентик некислий з оборота. Мілярдери завжди думають про гроші.
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21.12.2021 17:43 Ответить
А сейчас покупка в рашке тебя не смущает?
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21.12.2021 18:01 Ответить
Чмонька, весь мир покупает электроэнергию, и только зеленые гниды у рашки
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21.12.2021 19:51 Ответить
Україна закуповувала африканське вугілля ,але воно не підішло на наші ТЕС та ще й дорожче. З Європи немає як возити бо колії наші не підходять до європеских де вагони висипати на кордоні і чим грузити на другій половині кордону? Не все так просто. Думаю більший злочин у РФ купувати чим гроші возити українським гірникам лише за видобудок українського ж вугілля.
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22.12.2021 01:16 Ответить
Василь Діжка - заткнувся і нах.... пішов. Що ти тямиш, вуйку з карпатськоі верховини ?
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22.12.2021 08:53 Ответить
- сторона обинувачення, які у вас є докази держзради Порошенка?
- та про це всі знають, пошукайте в інтернеті.
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21.12.2021 17:33 Ответить
Порошенко - это гильотина Зеленского...
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21.12.2021 17:33 Ответить
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21.12.2021 17:38 Ответить
Ну, як гільйотина, так собі, - ножичок та ще й тупенький )))
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21.12.2021 17:41 Ответить
Если бьІ у тебя хоть частичка ума Порошенко, ти би був гостріший.
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21.12.2021 17:42 Ответить
Хіба зрадник не може бути розумним?
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21.12.2021 17:44 Ответить
Что ждет? Тюрьма. А в новых тюрьмах за деньги камеру с удобствами
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21.12.2021 17:40 Ответить
Дурень думкою багатіє
Чем еще можно порадовать зелебобиков, кроме как влажными мечтами посадки Порошенко
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21.12.2021 18:03 Ответить
Влага у тебя ты знаешь где!!! Дурепа )))
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21.12.2021 20:22 Ответить
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21.12.2021 17:50 Ответить
Клоун, що чотири рази ховався від мобілізаціі і насміхався над добровольцями, судить того, хто рятував, як міг, Украіну від окупаціі. Дебіли, вам не смішно?
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22.12.2021 08:57 Ответить
А нічого, що як при Петі, так і при Вові залізниці України забиті вагонами РЖД?
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21.12.2021 18:28 Ответить
я так понял, все вменяемые в спаме...ну шо ж, читать будем только "спам".
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21.12.2021 18:36 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/4082 Спеціально для вас - ексклюзивна версія запису відео Порошенка зі зверненням особисто до Зеленського .
- зайдіть за ссиллю
А якщо серйозно - потрібно знати характер Порошенка, який ніколи не ховається, а навпаки любить долати і відповідати на подібні виклики.
Чи готовий до такого сценарію Зеленський? Навряд. Але стратегія не сильна сторона ОП - вони й на вечір плани не можуть скласти.
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21.12.2021 18:49 Ответить
эта битва жабы и гадюки стопроцентно срежиссирована ******. уж очень "своевременно" это подозрение.
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21.12.2021 19:59 Ответить
Порох поїхав з сімєю. Повернеться після нового року.Зе -команда знала про плани Пороха , тому так і зробила , щоб зіпсувати йому відпустку та звинувачувати його в ухиленні від правосуддя.
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21.12.2021 20:00 Ответить
Он правильно сказал, что приедет, когда ему будет удобно, а не когда будет угодно прокуроришкам. Когда власть нарушает законы, никто с ней будет считаться по законам.
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21.12.2021 20:20 Ответить
Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній ROSHEN, пов'язаних з депутатом Петром Порошенком, на 283,63 млн грн.

Штраф винесли за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції, і за зловживання монопольним становищем на ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів. Про це повідомляє https://amcu.gov.ua/news/grupu-kompanij-povyazanih-z-roshen-europe-bv-oshtrafovano-na-283-mln-grn-za-zlovzhivannya-monopolnim-stanovishchem пресслужба АМКУ
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21.12.2021 21:26 Ответить
При всіх заслугах Пороха, незрозуміло чому країна на яку напали не конфіскувала російську власність, та за держзраду навіть не чіпала Медведчука та інших.
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21.12.2021 22:02 Ответить
Бо Україна правова держава по крайній мірі на міжнародній арені. Якщо гопнік робе злочин, це не означає, що і ти повинен робити злочин. Медведчук юрист високого гатунку він не порушував жодного уркаїнського закону. Більша провина Порошенка, що потрібно закон приняти проти колаборантів, та дожати судову реформу. ( При Порошкнку був реформований конституційний суд і то не до кінця.. Зеленський вже його майже знищив..
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22.12.2021 01:04 Ответить
в шыкаладном цеху чтото пошло не так, и низкооплачиваемые соевые гои начали чтото подозревать.
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21.12.2021 22:07 Ответить
Что ждет Порошенко. Сценарий на 2022.
---------------------------
"Дорога дальняя, казенный дом..."
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21.12.2021 22:08 Ответить
так ему же говорили - ты не воруй и не мыролюбствуй и тебя не посадят
а теперь петю ждет самого реформа. потужная реформа.
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21.12.2021 22:11 Ответить
Зебобики, ви не здатні навіть Порошенку в жопі ріпу підпалити, а лиш "скіглітє" тут.
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22.12.2021 09:00 Ответить
Гммм...На стенке портрэт Шарикова и его супруги?
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21.12.2021 22:27 Ответить
Питання не в тому що буде з Порошенком, а що буде з українцями при владі яка вже нагадує Саддама і Каддафі.
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21.12.2021 22:32 Ответить
бачили й не таке...Ордынцы, российская империя, австро - венгерская империя, польское царство, большевики, коммунисты, капиталисты, эра петра...И где они все?
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21.12.2021 22:47 Ответить
Можна було б подивитись що "нариють" проти Порошенка Зеленського шавки.. але дивлячись як вони арештовували по сфабрикованими звинуваченнями у вбивстві Шеремета жінок волонтерки та лікарки та музикинта воїна АТО Антоненка.. тому віри немає зовсім. Як Зеленський брехав що то не Українська операція, а Єрмак говорив що зовсім не було операції з Вагнеровцями то як можна цій владі вірити? Вся влада зовсім не професійна, професійно розкрадають бабло.. Порошенко головний політичний конкурент, тому йому ще повісять вбивство Кенеді..
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22.12.2021 00:54 Ответить
Жаль это ворье и в тюрьме будет сидеть как король
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22.12.2021 09:16 Ответить
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22.12.2021 10:06 Ответить
сдулся сывочолый, лопнул, тикнул, яца дрогнули
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22.12.2021 10:19 Ответить
Ой, як хоче Мудак Будкевич щоб Порошенка закрили. Прямо з останіх сил стримується щоб ядом не бризгати.
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22.12.2021 10:51 Ответить
Пороха чекає строк!!! Строк у президентському кріслі.
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22.12.2021 11:05 Ответить
 
 