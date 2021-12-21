Проект "Без цензуры": Что ждет Порошенко? Сценарии на 2022 год. ВИДЕО
Зачем власти Зеленского под елку принесли пятому президенту Петру Порошенко подозрение в госизмене? Почему подозрение Порошенко не спасет рейтинг Зеленского? Анализируем происходящее с политической точки зрения.
Зачем власти Зеленского под елку принесли пятому президенту Петру Порошенко подозрение в госизмене? Почему подозрение Порошенко не спасет рейтинг Зеленского? Анализируем происходящее с политической точки зрения.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. Его обвиняют в покупке в 2014-2015 гг. угля на оккупированных территориях. На 23 декабря Порошенко был вызван на допрос в ДБР. Порошенко сейчас находится за границей.
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+24 ptn hlo #451489
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+20 Денис Коновалов #376331
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+18 ptn hlo #451489
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знову повернемо Гетьмана до влади, щоб у вас кожного дня пердакі палали!
кацапія агресор - агресор ...., зЄля закуповуе та торгуе ...- зрада ...
2. Якщо на той час не привозили вугілля з Донбасу то був би енергетичний колапс, вітключення електрики по всій країні. РФ вигідно нам не продавати вугілля в момент загострення бойових дій.
3. Треба дивитись кому вигідніше Україні чи ЛДНР Україні впевнений було вигідніше, бо закупити швидко на той час не було звідкіля. А ЛДНР Кремль і так на100% постачав бабло та зброю незалежно від торгівлі з Україною..
Спи спокойно! С таким керманычем не пропадешь))))))
- та про це всі знають, пошукайте в інтернеті.
Чем еще можно порадовать зелебобиков, кроме как влажными мечтами посадки Порошенко
- зайдіть за ссиллю
А якщо серйозно - потрібно знати характер Порошенка, який ніколи не ховається, а навпаки любить долати і відповідати на подібні виклики.
Чи готовий до такого сценарію Зеленський? Навряд. Але стратегія не сильна сторона ОП - вони й на вечір плани не можуть скласти.
Штраф винесли за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції, і за зловживання монопольним становищем на ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів. Про це повідомляє https://amcu.gov.ua/news/grupu-kompanij-povyazanih-z-roshen-europe-bv-oshtrafovano-na-283-mln-grn-za-zlovzhivannya-monopolnim-stanovishchem пресслужба АМКУ
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"Дорога дальняя, казенный дом..."
а теперь петю ждет самого реформа. потужная реформа.