Контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП, - Шабунин

Непосредственно в настоящее время происходит срыв утверждения результатов конкурса на руководителя САП со стороны контролируемых Офисом президента членов конкурсной комиссии.

Об этом написал в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП. Особенно старается глава комиссии Екатерина Коваль", - отметил Шабунин.

"АПД. Пошли в перерыв на 15 мин", - добавил он.

Читайте также: Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Двое членов комиссии дали Клименко минимум баллов, потому что якобы не успели задать вопрос, - основатель StateWatch Леменов