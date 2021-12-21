Контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП, - Шабунин
Непосредственно в настоящее время происходит срыв утверждения результатов конкурса на руководителя САП со стороны контролируемых Офисом президента членов конкурсной комиссии.
Об этом написал в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП. Особенно старается глава комиссии Екатерина Коваль", - отметил Шабунин.
"АПД. Пошли в перерыв на 15 мин", - добавил он.
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в ці хвилини цілу країну дручать куди хочуть.......
де це громадяньке суспільство? де ці патріоти? гниле, протухше, гидотне, антинародне, антидержавне ОАСК макає в гівно всю країну, позорить на увесь світ і робить що хоче в буквальному сенсі а ціла купа патрійотів збирають на різні ток-шоу нидіти з цього приводу
і шо?!?!?!?!
поки ці нидіють портянка з єрмилкою "працюють", тупо, нагло, абсолютна безкарність, навіть більше, тепер коли виконане замовлення від самого офісу президента-дибіла, можуть творити будь-що.
У мене таке враження, що нас очікують і такі вибори
Конкурс и допуск ... Причем одно к другому, зебилы?
Вы думаете так обмануть Байдена?
Лига КВН против Лиги Плюща, - вы серьезно?
Цікаво, як це покажуть за кордоном. Сором
Цікава логік. То може так і до депутатів?
Голосування: хто за те, що 230+16 не дорівнює 246?