Один человек погиб, двое травмированы, 56 человек, из которых 53 - дети, эвакуированы в результате пожара в комплексе отдыха в Винницкой области, - ГСЧС. ВИДЕО (обновлено)

Один человек погиб, двое травмированы и 56 эвакуированы в результате пожара в гостинице на базе отдыха "Баттерфляй" в Винницкой области в ночь на среду

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 декабря в 02:55 в с. Поселок Винницкого района в комплексе отдыха в шестиэтажном здании отеля возник пожар кровли. В 05:09 пожар локализован на площади 900 м. кв. В 5:26 ликвидирован.

1 человек погиб, 2 человека травмированы и эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС 56 человек, из них 53 ребенка (2006-2016 г.р.).

К тушению привлекались 44 человека и 13 ед. техники ГСЧС.

В то же время, местное издание "20 минут" сообщает, что в комплексе проводилось собрание детей-спортсменов по тхэквондо. Они жили на пятом этаже здания, где произошло возгорание, при этом пожар распространился именно на шестом этаже. В сообщении со ссылкой на собственные источники отмечается, что операция по спасению совершалась слаженно. В то же время, куда именно эвакуировали детей, пока неизвестно.

База "Баттерфляй" расположена между селами Поселок и Садовое. Фактически расположена на окраине Поселка, но административно относится к Садовому, в нескольких сотнях метров от края его застройки. До центра громады пгт Литин - менее 2 км.

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