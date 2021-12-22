"Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы", - Зеленский о подозрении Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко не приведет к общественному резонансу и массовым протестам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, Зеленский заявил, что делом особо не интересуется и надеется, что с обвинениями в адрес Порошенко должны разбираться суд и правоохранители.

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"Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этих финансовых групп, мы понимаем, они свозят людей, мы это видим – это же открытая информация, это не ложь – свозят людей из разных областей... В непростое время люди хотят заработать копейку – кто-то так приходит, кто-то по собственной воле это делает… Мы не видим резонанса относительно таких людей, как Медведчук или как господин, о котором вы сейчас сказали. Если это те вопросы, связанные с конкретикой с углем, торговля с сепаратистами, то пусть разбирается суд, правоохранительные органы... Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет... Поэтому если раскачивать – их там, этих групп, три-четыре, их не так много – сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают, и я бы не сказал, что они такие альтруисты, и поэтому мы видим, что столько финансов они не выделяют, как это было – это то, что я вижу", – сказал Зеленский.

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