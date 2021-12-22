"Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы", - Зеленский о подозрении Порошенко. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко не приведет к общественному резонансу и массовым протестам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, Зеленский заявил, что делом особо не интересуется и надеется, что с обвинениями в адрес Порошенко должны разбираться суд и правоохранители.
Видео НВ
"Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этих финансовых групп, мы понимаем, они свозят людей, мы это видим – это же открытая информация, это не ложь – свозят людей из разных областей... В непростое время люди хотят заработать копейку – кто-то так приходит, кто-то по собственной воле это делает… Мы не видим резонанса относительно таких людей, как Медведчук или как господин, о котором вы сейчас сказали. Если это те вопросы, связанные с конкретикой с углем, торговля с сепаратистами, то пусть разбирается суд, правоохранительные органы... Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет... Поэтому если раскачивать – их там, этих групп, три-четыре, их не так много – сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают, и я бы не сказал, что они такие альтруисты, и поэтому мы видим, что столько финансов они не выделяют, как это было – это то, что я вижу", – сказал Зеленский.
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Во-первых что касается компромисса - может тебе из далёкой Гватемалы не видно, но в нём участвовала ещё и третья сторона, назовём её условно "макрон-меркель". Это и ежу понятно, и я спрашивал не про то. Возможно я не чётко выразился, но мой вопрос ( в контексте данной темы - про предательство Порошенко) касался твоего мнения относительно ЛИЧНЫХ целей Порошенко - что он хотел извлечь из этих переговоров для себя ЛИЧНО?
Та й про його наркозалежність знаємо давно. З тих пір, коли він, сам запропонуваши Пороху здати аналізи для перевірки - відмовився здати їх до VАDА
"...Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли», - заявив Байден."
Попроси врача увеличить тебе дозу галоперидола и забрать мобильный телефон до выздоровления
Ты уже более двух лет при полнейшей власти, и ничего не сделал, чтобы люди могли достаточно зарабатывать и достойно жить, а не ходить, как ты говоришь на "платные митинги".
Назревает нервный срыв, если он уже не произошел...
...У украинцев были редко случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.
У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть.
Раньше мудрее был или показалось
Как оно может быть мудрее, если оно смеялась постоянно с украинцев, с Майдана, Украины! Ну как?
Даже коментировать это не буду
Ничего, шмаркля, увидишь ещё!
Авдеевка, 2018 год
и да - Байден, че мы не в НАТО?(©)
г*споди, за что нам это, а не Израилю(прячется от летящих тапков из-за онтесимитизъма)
но я не *врей... вроде бы..(бросается одевается, бежит в ЗАГС за метрикой)
От шикарне відео від Чекалкіна https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD Зелені слуги Путіна
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
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https://www.facebook.com/ Вчора о 17:27 ·
Реальне загострення на Банковій.
Кишеньковий Антимонольний комітет, яким зараз керує колишня сусідка по парадному Зеленського, виписав штраф корпорації Рошен за … монопольне становище на ринку патоки.
Це треш. Навряд чи тістечка і цукерки можна віднести до монополій, особливо коли в українських супермаркетах такий вибір різних виробників, очі розбігаються від географії, товарних брендів і назв солодощів.
Але… Банкова поставила задачу визнати Порошенка олігархом. То ж в бойову готовність приведені всі репресивні органи і структури, у списку яких тепер і АМКУ. Який не помічає монополій олігархів в сфері енергетики і надр.
Цей треш- гідне продовження так званої підозри.