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"Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы", - Зеленский о подозрении Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко не приведет к общественному резонансу и массовым протестам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, Зеленский заявил, что делом особо не интересуется и надеется, что с обвинениями в адрес Порошенко должны разбираться суд и правоохранители.

Читайте также: Шмыгаль о подозрении Порошенко: "Правоохранительные органы абсолютно законно выполняют свою работу"

Видео НВ

Также смотрите: Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО

"Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этих финансовых групп, мы понимаем, они свозят людей, мы это видим – это же открытая информация, это не ложь – свозят людей из разных областей... В непростое время люди хотят заработать копейку – кто-то так приходит, кто-то по собственной воле это делает… Мы не видим резонанса относительно таких людей, как Медведчук или как господин, о котором вы сейчас сказали. Если это те вопросы, связанные с конкретикой с углем, торговля с сепаратистами, то пусть разбирается суд, правоохранительные органы... Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет... Поэтому если раскачивать – их там, этих групп, три-четыре, их не так много – сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают, и я бы не сказал, что они такие альтруисты, и поэтому мы видим, что столько финансов они не выделяют, как это было – это то, что я вижу", – сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Порошенко", - посол Великобритании Симмонс

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Порошенко Петр (19601) уголовное дело (2436) подозрение (490)


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Топ комментарии
+79
Чекай ,гнида , під своєю будівлею гостей ,вже на початку січня . Який би Порошенко не був , але саме він врятував Україну в 2014 році. Цього тобі не пробачать .
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22.12.2021 09:51
+71
Цитату можно сильно сократить оставив всего три слова - " Я не думаю "
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22.12.2021 09:50
+70
Тада. Ручная прокуратура сама липовое обвинение наклепала.

Вот поэтому Венедиктова и свалила от греха подальше. Бо ЗЕ не только мстительный гандон, но еще и не надежный - переведет стрелки и сдаст.
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22.12.2021 09:49
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Страница 3 из 3
Ну Жорж, ты же вроде умный мальчик!
Во-первых что касается компромисса - может тебе из далёкой Гватемалы не видно, но в нём участвовала ещё и третья сторона, назовём её условно "макрон-меркель". Это и ежу понятно, и я спрашивал не про то. Возможно я не чётко выразился, но мой вопрос ( в контексте данной темы - про предательство Порошенко) касался твоего мнения относительно ЛИЧНЫХ целей Порошенко - что он хотел извлечь из этих переговоров для себя ЛИЧНО?
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23.12.2021 11:12 Ответить
Ой вова-вова....
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22.12.2021 11:52 Ответить
Как всегда. Уже даже не шифруется. Просто на всех встречах, всегда под кайфом. Это пипец!!!!
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22.12.2021 11:53 Ответить
Царь всея черни,плебеев,совкодрочеров и наивных дурачков и пришел то к власти на волне ненависти охлоса к Порошенко.Катастрофически теряя популярность,из за безграмотности,глупости и абсолютной некомпетентности,своей и своей челяди,Зеленский надеется опять понравиться плебсу и убрать реального конкурента,ибо отвечать за содеянное о-о-о-й как не хочется.
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22.12.2021 11:53 Ответить
Народ, только видео посмотрел - так он же вгашенный!!! При чем, конкретно!
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22.12.2021 11:53 Ответить
а хто би сунівався?
Та й про його наркозалежність знаємо давно. З тих пір, коли він, сам запропонуваши Пороху здати аналізи для перевірки - відмовився здати їх до VАDА
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22.12.2021 12:04 Ответить
Спочатку він підробив результати у клініці свого друга. А історія з VADA була вже потім - то Кличко підставив)
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22.12.2021 12:09 Ответить
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22.12.2021 12:24 Ответить
Да он же ****, под коксом!!!
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22.12.2021 12:02 Ответить
У меня создается впечатление, что наше зеуг дрочит на Пороха.
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22.12.2021 12:11 Ответить
Шмяркля оно всегда шмяркля.
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22.12.2021 12:14 Ответить
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22.12.2021 12:24 Ответить
можно ось це попробовать:

"...Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли», - заявив Байден."
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22.12.2021 12:47 Ответить
Тебе лично заявил? А Наполеон тебе что рассказал?
Попроси врача увеличить тебе дозу галоперидола и забрать мобильный телефон до выздоровления
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22.12.2021 14:46 Ответить
Вид его лица вызывает сомнение, что он еще может "думать".
Ты уже более двух лет при полнейшей власти, и ничего не сделал, чтобы люди могли достаточно зарабатывать и достойно жить, а не ходить, как ты говоришь на "платные митинги".
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22.12.2021 12:27 Ответить
Вот именно, если посмотреть его последние видосики, можно рассмотреть на лице элементы депрессии и угнетенного состояния.
Назревает нервный срыв, если он уже не произошел...
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22.12.2021 20:28 Ответить
І знову бреше. А про "суди" і "правоохоронні органи" - це взвгалі лютий треш
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22.12.2021 12:29 Ответить
Торопиться нужно было с реформами Петру Алексеевичу. За свою неспешность сейчас и расплачивается.
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22.12.2021 12:38 Ответить
Согласен. Нужно было действовать четко и жёстко. И войну нужно было пустить в каждый дом, а не оберегать стадо совковых долбо@бов, бухавших во время Иловайска и Дебальцево,от стрессов. Нужно было строить государство и армию по примеру Израиля.

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22.12.2021 13:56 Ответить
Таке відчуття, що по веткам бродять хором целый табун внебрачных детей Питера Пэна...

...У украинцев были редко случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.

У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть.
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22.12.2021 12:29 Ответить
Моральный урод останется моральным уродом,как его не отбеливай. Только пускай не надеется на прекрасное будущее для себя и своей шайки -его будут ожесточенно преследовать все, кому не лень.
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22.12.2021 12:32 Ответить
Аж страшно за страну, нужен импичмент, но такой главнокомандующий подарок России.
Раньше мудрее был или показалось
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22.12.2021 12:33 Ответить
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22.12.2021 13:25 Ответить
Понятно, что ты за это чмо голосовал!
Как оно может быть мудрее, если оно смеялась постоянно с украинцев, с Майдана, Украины! Ну как?
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22.12.2021 13:32 Ответить
"Раньше мудрее был или показалось "

Даже коментировать это не буду
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22.12.2021 13:42 Ответить
Зе? Мудрее? Ты чё, прикалываешься..?
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22.12.2021 15:35 Ответить
нікчема гнусава
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22.12.2021 12:46 Ответить
Воно і тут бреше..потвора..
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22.12.2021 13:07 Ответить
Как гнома охраняют, на нем лица нет, даже актерство не помогает. Даже жалко сцикуна, куда он со всем наворованним, только Израиль остался.
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22.12.2021 13:22 Ответить
Не пустят. Ну, или пустят ненадолго, но деньги отберут.)))
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22.12.2021 13:59 Ответить
Беня там успешно прятался.
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22.12.2021 16:27 Ответить
Боже, какое оно конченое!
Ничего, шмаркля, увидишь ещё!
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22.12.2021 13:30 Ответить
Собрание дипломатов и послов Украины
Авдеевка, 2018 год

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22.12.2021 13:33 Ответить
30 сукунд посмотрел = вспоминаю ролик от Лероса про наркоманство.
и да - Байден, че мы не в НАТО?(©)
г*споди, за что нам это, а не Израилю(прячется от летящих тапков из-за онтесимитизъма)
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22.12.2021 13:39 Ответить

но я не *врей... вроде бы..(бросается одевается, бежит в ЗАГС за метрикой)
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22.12.2021 15:16 Ответить
Судя по удалённым модератором коментариям предлагаю дальше тему не развивать.
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22.12.2021 15:18 Ответить
Опять всю политику в бабки перевёл. Ну если ты такой честный вовик - ответь за вагнеровцев, цемеха, обнищание украинцев, за свои обещания, за офшоры, за роялти из рашки и т.д. И т.п. и тогда посмотрим сколько народа за тебя выйдет
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22.12.2021 13:43 Ответить
Да...ежеквартальная бредятина.....
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22.12.2021 13:50 Ответить
Гнида дрібна.
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22.12.2021 13:53 Ответить
Дебил 100%
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22.12.2021 13:57 Ответить
Воно не адекватне...(((((Походу нам все....(((((((((
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22.12.2021 14:01 Ответить
а він 3датний в3агалі думати скоріш ні
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22.12.2021 14:29 Ответить
Не, не, уважаемый, отвечать придется тебе и скоро.
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22.12.2021 14:33 Ответить
Хорошо ответил!!!
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22.12.2021 14:33 Ответить
Зеля дурником прикидається, хоча особливо і прикидатися не потрібно
От шикарне відео від Чекалкіна https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD Зелені слуги Путіна
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22.12.2021 14:40 Ответить
Ну як завжди - "мене пан Порошенко не хвилює, мене ця справа не цікавить, я про це не думаю". А сам при будь-якій нагоді висловлюється про п'ятого президента негативно, інколи насміхаючись.
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22.12.2021 15:30 Ответить
Отвечая, сразу опустил глаза вниз и влево- признак лжи. Дослушал до середины ролика. Наркологи есть среди комментирующих? Он упоротый?
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22.12.2021 15:38 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27742520.html ААААААААААААААА!
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22.12.2021 15:40 Ответить
а раньше ты думал? чем?
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22.12.2021 15:45 Ответить
лживая тварь какая
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22.12.2021 16:36 Ответить
Господи, какое же оно неадекватное.
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22.12.2021 16:45 Ответить
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

.
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22.12.2021 17:07 Ответить
"Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію в середині нашої держави. На ситуацію всередині держави, як правило, впливають фінансові групи. Зе признається в тому,що те,що він і зелена влада творять в Україні з її народом ,підпорядковано впливу рашистськх фінансових груп,для навернення України під вплив рашистського окупанта України ,Коли подумає народ України , тоді "зе" думати вже буде пізно
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22.12.2021 19:43 Ответить
Оно не думает... За него Ермак думает и готовит тексты для видосиков.
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22.12.2021 19:51 Ответить
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22.12.2021 21:18 Ответить
Жираф большой, ему видней))) да зебилы?
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22.12.2021 21:33 Ответить
точно.
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22.12.2021 22:20 Ответить
Наркоман.
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23.12.2021 01:20 Ответить
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=*************************************************************************-5hMGvzfm470C1_dAfx33LJAPlktHduCpuS-tIQuOfMr3u4ZrE22vHh4Wem2orvqJzkJpFb7jOVctkgJ5qwPspB4dQyOREOT1P1NA&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/ Вчора о 17:27 ·



Реальне загострення на Банковій.
Кишеньковий Антимонольний комітет, яким зараз керує колишня сусідка по парадному Зеленського, виписав штраф корпорації Рошен за … монопольне становище на ринку патоки.
Це треш. Навряд чи тістечка і цукерки можна віднести до монополій, особливо коли в українських супермаркетах такий вибір різних виробників, очі розбігаються від географії, товарних брендів і назв солодощів.
Але… Банкова поставила задачу визнати Порошенка олігархом. То ж в бойову готовність приведені всі репресивні органи і структури, у списку яких тепер і АМКУ. Який не помічає монополій олігархів в сфері енергетики і надр.

Цей треш- гідне продовження так званої підозри.
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23.12.2021 09:11 Ответить
Перекладачі-професіонали уникають працювати з Зєлєнскім. Бо якщо перекладати Зєлєнского дослівно, то усі подумають, що перекладач обкурений.
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23.12.2021 09:14 Ответить
"...любимая моя"
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23.12.2021 11:55 Ответить
Врет собака, думает и днем и ночью, и думае только о Порошенко, больше ни о чем. Ну может быть, немножечко, о своей потной майке.
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23.12.2021 15:39 Ответить
Зе-Чмо.
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23.12.2021 18:34 Ответить
То взагалі ні про що не думаєш. Але ти повинен розуміти, що так просто вийти з води в тебе не вийде.
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18.01.2022 10:12 Ответить
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