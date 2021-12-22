23 декабря родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе будут пикетировать ОП: "Мы два года добиваемся от власти сотрудничества". ВИДЕО

Родные пропавших без вести и пленных украинцев 23 декабря приедут под Офис Президента Украины, чтобы напомнить властям о необходимости сотрудничества для розыска и освобождения пропавших без вести и пленных.

Об этом идет речь в анонсе акции, передает Цензор.НЕТ.

Видео: обращение Ядвиги Лозинской, мамы без вести пропавшего, и Петрушенко Ирины, сестры без вести пропавшего, к Президенту Украины

23 декабря с 14:00 до 23:00 родные пропавших без вести и пленных украинцев будут пикетировать Офис Президента.

"Вот уже восьмой год, матери пропавших без вести встречают рождественские праздники в одиночестве, без родных. Но больше мы так не можем! Надоело! Именно поэтому в рождественскую ночь мы едем в гости к Президенту. Мы едем в Офис Президента Украины, чтобы вместе с ним встретить это Рождество - это семейный праздник, а мы с вами, одна семья – Украинцы. 23 декабря 2021 года семьи пропавших без вести и пленных приедут в Киев и проведут мирную акцию возле Офиса Президента Украины. Семьи ждут, что накануне Рождества власть обернется к ним лицом и начнет выполнять обещания. Что Президент и его Команда услышат требования семей. Требования всего три. Чтобы выполнить их, не нужны деньги. Нужна политическая воля. Стремление к сотрудничеству с семьями", - рассказали организаторы акции.

Включить в состав Комиссии по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах представителей семей пропавших без вести; Сформировать при Президенте Украины Координационный Совет по защите пленных, пропавших без вести и членов их семей; Ввести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести. Фактически, предоставить семьям возможность получать объективную информацию о состоянии дел в освобождении пленных и поиске заложников.

"Сотрудничество – именно то, чего мы добиваемся от представителей власти. Добиваемся почти два года. Если бы за эти два года власть продемонстрировала эффективную работу в освобождении пленных или в поиске пропавших без вести, то наше требование сотрудничества не было бы таким отчаянным", - добавили организаторы.

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Родные пропавших украинцев записали свои видеообращения к президенту. Однако, как сообщили организаторы акции, кто-то взломал страницу в Фейсбук и удалил публикацию с видеообращением Ядвиги Лозинской, мамы без вести пропавшего, которое за неделю набрало более 7000 просмотров и более 30 репостов.

"Когда начались боевые действия на нашей земле, когда сепаратисты угрожали суверенитету Украины - мой сын со многими другими ребятами добровольно пошел защищать Украину. Я плакала и не хотела его отпускать, но он успокоил меня и сказал: "Мама, если не я, то кто?! Если каждый парень будет скрываться, что будет со страной? Мама, я иду не для себя, я иду ради тебя, женщин, детей и всех украинцев. Я буду о вас заботиться, а обо мне потом будет заботиться моя Страна". Если бы тогда мой сын знал, что страна о нем просто забудет. Если бы он знал, что вместо него мне будут подсовывать чужие тела, только бы закрыть дело и оставить в покое очередного чиновника и не испортить ему хороший отчет перед своим руководством. Если бы мой сынок знал, что я с другими матерями 8 лет будем обивать пороги чиновников, которые не желают искать тебя. Если бы ты тогда знал, что 8 лет я буду тебя искать сама..." – заявила Ядвига Лозинская.

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Организаторы акции: Объединение семей пропавших без вести "НАДІЯ", Украинская ассоциация пленных, Объединение семей пропавших без вести "НАДІЯСХІД", Объединение семей пропавших без вести "НАДІЯ ЗАХІД", Объединение семей пропавших без вести "НАДІЯ ЛИБІДЬ", Ассоциация семей пропавших без вести "Эдельвейс".