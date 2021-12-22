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23 декабря родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе будут пикетировать ОП: "Мы два года добиваемся от власти сотрудничества". ВИДЕО

Родные пропавших без вести и пленных украинцев 23 декабря приедут под Офис Президента Украины, чтобы напомнить властям о необходимости сотрудничества для розыска и освобождения пропавших без вести и пленных.

Об этом идет речь в анонсе акции, передает Цензор.НЕТ.

Видео: обращение Ядвиги Лозинской, мамы без вести пропавшего, и Петрушенко Ирины, сестры без вести пропавшего, к Президенту Украины

23 декабря с 14:00 до 23:00 родные пропавших без вести и пленных украинцев будут пикетировать Офис Президента.

"Вот уже восьмой год, матери пропавших без вести встречают рождественские праздники в одиночестве, без родных. Но больше мы так не можем! Надоело! Именно поэтому в рождественскую ночь мы едем в гости к Президенту. Мы едем в Офис Президента Украины, чтобы вместе с ним встретить это Рождество - это семейный праздник, а мы с вами, одна семья – Украинцы. 23 декабря 2021 года семьи пропавших без вести и пленных приедут в Киев и проведут мирную акцию возле Офиса Президента Украины. Семьи ждут, что накануне Рождества власть обернется к ним лицом и начнет выполнять обещания. Что Президент и его Команда услышат требования семей. Требования всего три. Чтобы выполнить их, не нужны деньги. Нужна политическая воля. Стремление к сотрудничеству с семьями", - рассказали организаторы акции.

  1. Включить в состав Комиссии по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах представителей семей пропавших без вести;
  2. Сформировать при Президенте Украины Координационный Совет по защите пленных, пропавших без вести и членов их семей;
  3. Ввести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести. Фактически, предоставить семьям возможность получать объективную информацию о состоянии дел в освобождении пленных и поиске заложников.

"Сотрудничество – именно то, чего мы добиваемся от представителей власти. Добиваемся почти два года. Если бы за эти два года власть продемонстрировала эффективную работу в освобождении пленных или в поиске пропавших без вести, то наше требование сотрудничества не было бы таким отчаянным", - добавили организаторы.

Также смотрите: "Україно, МИ Є": родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родные пропавших украинцев записали свои видеообращения к президенту. Однако, как сообщили организаторы акции, кто-то взломал страницу в Фейсбук и удалил публикацию с видеообращением Ядвиги Лозинской, мамы без вести пропавшего, которое за неделю набрало более 7000 просмотров и более 30 репостов.

"Когда начались боевые действия на нашей земле, когда сепаратисты угрожали суверенитету Украины - мой сын со многими другими ребятами добровольно пошел защищать Украину. Я плакала и не хотела его отпускать, но он успокоил меня и сказал: "Мама, если не я, то кто?! Если каждый парень будет скрываться, что будет со страной? Мама, я иду не для себя, я иду ради тебя, женщин, детей и всех украинцев. Я буду о вас заботиться, а обо мне потом будет заботиться моя Страна". Если бы тогда мой сын знал, что страна о нем просто забудет. Если бы он знал, что вместо него мне будут подсовывать чужие тела, только бы закрыть дело и оставить в покое очередного чиновника и не испортить ему хороший отчет перед своим руководством. Если бы мой сынок знал, что я с другими матерями 8 лет будем обивать пороги чиновников, которые не желают искать тебя. Если бы ты тогда знал, что 8 лет я буду тебя искать сама..." – заявила Ядвига Лозинская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В плену в ОРДЛО находятся 300 граждан Украины, в т.ч. 40 военнослужащих, - Денисова

Организаторы акции: Объединение семей пропавших без вести "НАДІЯ", Украинская ассоциация пленных, Объединение семей пропавших без вести "НАДІЯСХІД", Объединение семей пропавших без вести "НАДІЯ ЗАХІД", Объединение семей пропавших без вести "НАДІЯ ЛИБІДЬ", Ассоциация семей пропавших без вести "Эдельвейс". 

Автор: 

акция (2425) Зеленский Владимир (20362) пленные (2139) пропавший без вести (154) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+13
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22.12.2021 10:55
+11
***** через Меркель сказав, що буде розмовляти про полонених виключно через кума Медведчука. Медведчука відсторонили - розмов нема. У свій час Порох свідомо йшов на підрив власного рейтингу задля звільнення наших бранців. Прийшла зелень, поміняла беркутівців, Цемаха на моряків, яких і так мали звільнити і на таксистів. Операція Авеню злита, Ізоляція - теж. Пропоную обміняти Торчка на наших полонених - хай в кремлі трусить яйцями, а ми тут якось без нього впораємось.
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22.12.2021 11:11
+9
В Синегорах надо . Найтрудяга сейчас там .
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22.12.2021 10:58
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22.12.2021 10:55 Ответить
В Синегорах надо . Найтрудяга сейчас там .
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22.12.2021 10:58 Ответить
Та да. Это тот козел, который до выборов заявлял "Верните пацанов". Теперь и не вспоминает.
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22.12.2021 11:21 Ответить
Вава гужбанить на держдачі в Карпатах. Не заважайте.
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22.12.2021 11:01 Ответить
Якби Сцикля не злив вагнерівців, всі полонені були б уже давно вдома. Цікаво, на що надіялись рідні голосуючи за цього паяца?
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22.12.2021 11:02 Ответить
это каким образом? обменять как Цемаха? Так вы же потом пеной изойдете обвиняя в предательстве.
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22.12.2021 11:48 Ответить
Цемаха не нужно было отдавать за моряков. Моряков и так бы отдали через неделю иначе кацапам перекрыли бы входы в торговые порты за нарушение морского права. Выдачей Цемаха ЗЕ помог москалям убить двух зайцев. Даже трех- т.к. после этого Нидерланды отказались брать нас в ассоциацию ЕС
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22.12.2021 12:25 Ответить
зэбараны дальше свого носа ничого не бачуть
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22.12.2021 13:19 Ответить
это не более чем предположение
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22.12.2021 13:40 Ответить
А кто эти 73%,которые его избрали? Не вы?
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22.12.2021 11:04 Ответить
Зайди почитай зелених підорасів тупоголових
https://www.facebook.com/groups/330297530721659/?ref=pages_group_cta
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27.02.2022 14:34 Ответить
Правило простое в жизни есть, время доказало

Если встретил ты кацапа - дай ему в ...бало

Он, конешно, станет ныть - Что же ты, братуха ?

Улыбнись, возьми кирпич - и с размаха в ухо.
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22.12.2021 11:05 Ответить
***** через Меркель сказав, що буде розмовляти про полонених виключно через кума Медведчука. Медведчука відсторонили - розмов нема. У свій час Порох свідомо йшов на підрив власного рейтингу задля звільнення наших бранців. Прийшла зелень, поміняла беркутівців, Цемаха на моряків, яких і так мали звільнити і на таксистів. Операція Авеню злита, Ізоляція - теж. Пропоную обміняти Торчка на наших полонених - хай в кремлі трусить яйцями, а ми тут якось без нього впораємось.
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22.12.2021 11:11 Ответить
В сентябре 2016 был последний обмен при Петрексеиче, а 3 года мертвечук на своих аналах поносил ВС Украины без обмена. Своей туфтой о жертвенности ПОПы можешь зад подтереть ботве.
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22.12.2021 11:29 Ответить
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22.12.2021 11:14 Ответить
"Я не бачу своїх дітей".(с)
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22.12.2021 11:26 Ответить
Та хіба ж за концертами, спортзалами та гулянками на держдачах їх можна побачити?
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22.12.2021 17:36 Ответить
На них попиариться уже нельзя, поэтому вовке они больше неинтересны.
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22.12.2021 11:19 Ответить
Ну так зекрыса наменял сюда кучу луганских таксистов,а люди продолжают сидеть...
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22.12.2021 11:28 Ответить
Главное не Порошенко, все будет хорошо, сохраняйте спокойствие!
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22.12.2021 11:44 Ответить
Нажаль, ЗЕ віддав Цемаха і тепер росіянам більше не цікаво гратись в жодні обміни
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22.12.2021 12:21 Ответить
За Зелі ніяких обмінів полоненими не буде. Цього не хоче Путлер, бо його полонені покидьки, п'яниці та наркомани. Цього не хоче і шмаркля, бо його полонені патріоти України.
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22.12.2021 12:32 Ответить
зеленский тут не при чем тут два варианта или в поле скелет как в2015 или плен
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22.12.2021 12:59 Ответить
цемахи закончились..., а остальное рашке не интересно..
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22.12.2021 13:07 Ответить
Давно пора!Зенелох он в теплой ванне и ничего не замечает У него всё хорошо а вам он нечего не должен.
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22.12.2021 14:52 Ответить
 
 