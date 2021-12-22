Центры и пункты вакцинации 1 и 2 января работать не будут, - заместитель министра здравоохранения Карчевич. ВИДЕО
В Украине не будут работать все центры вакцинации от коронавируса два дня подряд. Это будет 1 и 2 января.
Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем она сообщила, что в другие дни центры будут работать по обычному графику.
"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", – заявила Карчевич.
Отметим, что 1 января в Украине отмечают Новый год.
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проводить вакцинацию, то отвечают --" Ждите звонка !"
Как Вы думаете -" Сколько времени можно ждать ."