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Центры и пункты вакцинации 1 и 2 января работать не будут, - заместитель министра здравоохранения Карчевич. ВИДЕО

В Украине не будут работать все центры вакцинации от коронавируса два дня подряд. Это будет 1 и 2 января.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем она сообщила, что в другие дни центры будут работать по обычному графику.

"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", – заявила Карчевич.

Отметим, что 1 января в Украине отмечают Новый год.

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) коронавирус (17042)


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Это очень и очень плохо...ведь желающих вакцинироваться под новогоднюю речь *********** зеленскага наверняка было бы не мало..?
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22.12.2021 11:42 Ответить
Це реальне розхитування ситуації
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22.12.2021 11:44 Ответить
Эх, а так хотелось вакцинироваться под бой курантов.
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22.12.2021 11:49 Ответить
И слава Богу! Меньше народа уложите на больничные койки. Нужно быть слепым, что бы не видеть, как стала расти смертность с начала добровольно-принудительной вакцинации с сентября, но вас это понятно не остановит. За все уже заплачено. Подписались на преступления, обратной дороги нет. Как говорил товарищ Саахов из Кавказской пленницы, либо я ее веду в загс, либо она ведет меня к прокурору.
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22.12.2021 11:55 Ответить
Есть телефон- 800-60-20-19, но заявки только берут, а когда будут
проводить вакцинацию, то отвечают --" Ждите звонка !"
Как Вы думаете -" Сколько времени можно ждать ."
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22.12.2021 12:06 Ответить
ничесе! а шо это за саботаж??? ))))
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22.12.2021 12:10 Ответить
Ниже- моя версия.
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22.12.2021 12:32 Ответить
Это они залегендируют под заботу о здоровье населения. Типа- бухим вакцинироваться противопоказано, вот мы и идем навстречу.
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22.12.2021 12:31 Ответить
опять жеж...и полубухим врачам (а они ж тоже люди)...как-то некомильфо доверить таку справу...
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22.12.2021 12:35 Ответить
 
 