РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9332 посетителя онлайн
Новости Видео
19 663 126

В Николаеве уволили главного врача "инфекционки" Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении. ВИДЕО

21 декабря депутаты Николаевского областного совета уволили главного врача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают НикВести.

За – 42 проголосовавших, против – 6, воздержались – 4, не голосовали – 6. Всего – 58.

Отмечается, что все члены фракции "Наш край", присутствовавшие на заседании, поддержали увольнение Светланы Федоровой. За исключением Андрея Закусилова и Юрия Елиневского.

В Николаеве уволили главного врача инфекционки Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении 01В Николаеве уволили главного врача инфекционки Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении 02
Фото: НикВести

Перед голосованием с трибуны ее критиковали коллеги, главврач БСМП Александр Демьянов и руководитель Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов.

Александр Демьянов упомянул ее конфликты с меценатами, а именно с владельцем Нибулона Алексеем Вадатурским.

Читайте: Штурм COVID-больницы в Николаеве: Минздрав отправляет замминистра проверить ситуацию

Андрей Самойлов заявлял, что в областной "инфекционке" закрывают ворота перед "скорыми", также он указал, что медучреждение стало "частным заведением".

На это депутат Олег Солтыс призвал "не устраивать цирк на всю Николаевскую область", критикующих он попросил идти в свои больницы работать, ведь их выступлений не было в повестке дня.

Сама Светлана Федорова назвала ситуацию "политическим заказом", вспомнив, как еще 2 года назад ей аплодировал сессионный зал областного совета.

Она пожелала депутатам не быть преданными, как она сегодня.

Также главврач рассказала о проверке ее учреждения комиссией из Министерства охраны здоровья, чьи выводы послужили официальной причиной для увольнения.

"Они 2 часа побегали по больнице, ни одной цифры, общие фразы только в выводах это комиссии. Зная, что будет такая расправа, пригласила международную организацию, которая в течение 3 суток провела полный аудит больницы. Как оказалось, наш стационар соответствует не только лицензионным требованиям, а и международным", – рассказала Федорова.

Также читайте: Конфликт в COVID-больнице Николаева: Кислорода и лекарств в медучреждении хватает, пациентку забрали самовольно, - и.о. директора больницы Лущенко

В своем фейсбуке Федорова отметила, что когда еще сессия не закончилась, решение сессии об увольнении уже принесли на ее рабочее место: "Глава облсовета Анна Замазеева, очень волнуется, чтоб непременно мне трудовую книжку сегодня же отдали! Вот чистый интерес- было ли в истории облсовета, чтоб решения подписанные ещё до официального закрытия сессии были подписаны? Так спешили, что забыли написать с какого числа уволить. И много чего забыли… Спасибо тем, кто советует суд. К сожалению, суд не поможет, т.к. по контракту по своему хотению по главы велению облсовет имеет право поступить именно так. Списки голосов "за" мое увольнение, особенно ЕС, тех кого лечила и т.д. не могу подобрать слово…пусть будет "огорчилась". Они могли просто не голосовать или воздержаться, ведь и без них было всё решено…. Но показательное "за" выше морали. И выше моего понимания. И выше человеческого. С этим трудно жить. Не им. Мне.".

Также она добавила фотокопии документов об увольнении:

В Николаеве уволили главного врача инфекционки Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении 03
В Николаеве уволили главного врача инфекционки Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении 04
В Николаеве уволили главного врача инфекционки Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении 05
В Николаеве уволили главного врача инфекционки Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении 06
Фото: Федорова/фейсбук

В свою очередь известный инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в фейсбук отметила, что Федорова была, есть и будет одним из лучших главных врачей Украины.

"Если кто-то мне может объяснить, за что уволили Светлану Федорову, буду очень благодарна. Я, по своей наивности, думала, что увольняют за профнепригодность, безответственность, злоупотребление служебным положением".

Но нет. Но Светлана Фёдорова была, есть и будет одним из лучших главных врачей Украины. Уже навсегда, народные избранники. Точно так же, как вы останетесь в памяти людей теми, кто расправляется по беспределу со всем лучшим, что ещё есть у нас в стране. Несмотря на ваши усилия. Хотя вам все равно, это понятно. Ибо так нагло наплевать на коллектив лучшей больницы, выгребшей в самое тяжёлое время на своих плечах все трудности сложившейся ситуации, говорит о многом. Прежде всего о том, что на людей в целом вам тоже наплевать - ненужный, мешающий беззаботной жизни мусор", - написала она.

Также Голубовская сообщила, что имела разговор с персоналом: "Все в шоке. За три года больницу не узнать, начиная с ремонтов и заканчивая обеспечением препаратами и техникой. Светлана жила своей работой. Чистый, честный, открытый человек, живущий своей работой, профессионал, платившая максимальную зарплату своим врачам, некоторым - даже больше, чем себе. Странная, правда? Да ещё сильная, со своим мнением, как многие специалисты. И ее мнение разделяют все главные врачи инфекционных стационаров в Украине. Но решать проблемы - не ваш конёк, это сложно. Затыкать рты, увольнять - это проще, заодно остальным неповадно будет".

"Что-то совсем уже нездоровое с вами всеми происходит. А за т.н. коллег, в этом участвующих, мне вообще стыдно. И за тех, кто из "комиссии минздрава" без единого инфекциониста, и местных. Хотя чему удивляться, во все времена были предатели, иуды, изменники и полицаи. И да воздастся вам по делам вашим, не сомневайтесь. Каждому.

Хочу поблагодарить тех, кто не голосовал. Так и хочется сказать - "И был один, который не стрелял", а вас было больше. Жить в ладу со своей совестью - полезно для здоровья, это я вам говорю как практический врач с огромным стажем.

А Светлане хочу пожелать сил и здоровья.

Это главное. За время этой показательной травли ее стала половина. Хочу попросить жителей г. Николаев поддержать своего лучшего главного врача и тех докторов больницы, которые были рядом с вами в это трудное время. Им очень сейчас больно. А они еще не один раз со Светланой Федоровной будут вас спасать, помогать, лечить и наблюдать многие годы. У нас специальность такая - народная…)

Будьте здоровы и давайте оставаться людьми, друзья. Несмотря ни на что", – резюмировала Голубовская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием "кислород!!!" набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ФОТОрепортаж

Отметим, что ранее Федорова сообщала, что местные власти не принимают меры по недостатку кислорода и лишь "отправляют хорошие отчеты в Киев".

Напомним, что на сессии глава фракции Юрий Кормышкин сообщил, что Федорову исключили из фракции, однако отметил, что она сама написала заявление о выходе.

Как известно, Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от "Нашего края" Сергей Шахов.

Ранее Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под давлением руководства Николаевщины.

До этого она заявляла, что врачи могут заниматься политикой лучше других, потому что любят людей.

В Николаеве уволили главного врача инфекционки Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении 07
В Николаеве уволили главного врача инфекционки Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении 08

Автор: 

облсовет (538) увольнение (2679) кислород (70) Федорова Светлана (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
совок
показать весь комментарий
22.12.2021 11:59
+26
Зевласть найдет на её место кого-то с русским паспортом.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:02
+23
Розправа з критиками недолугого зеленого режиму настає швидко, не дивлячись на професійний рівень, досягнення невгодного.

"головлікар розповіла про перевірку її медзакладу комісією з Міністерства охорони здоров'я, чиї висновки стали офіційною причиною для звільнення.

"Вони дві години побігали лікарнею, жодної цифри, загальні фрази лише у висновках цієї комісії. Знаючи, що буде така розправа, я запросила міжнародну організацію, яка протягом трьох діб провела повний аудит лікарні. Як виявилося, наш стаціонар відповідає не лише ліцензійним вимогам, а й міжнародним", - розповіла Федорова.

У своєму https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5204128669600275&id=100000095792295 фейсбуці Федорова зазначила, що коли ще сесія не закінчилася, а рішення сесії про звільнення вже принесли на її робоче місце: Голова облради Ганна Замазєєва дуже переймається, щоб неодмінно мені трудову книжку сьогодні ж віддали!"

Джерело:
показать весь комментарий
22.12.2021 12:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Николаев-вадатуйский-нибулон.
В области может быть что угодно, но в городе и на подступах к терминалам - должна быть тишьигладь,ибо рекордный урожай нужно вывозить круглосуточно, а она конкретно говорила о смертях и бездействии,эпидем ситуации и отношению власти, тем самым нарушая спокойствие. Сняли в назидание всем кто захочет говорить правду.Это все что нужно знать о нынешней власти,ляшка и кузи. Теперь заведение просрут за год.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:59 Ответить
суть нынешней власти кто критикует и не согласен с политикой партии уволить посадить заставить мигрировать простите мы уже в 37 году только притрусили 95 кварталом и народ есть с задоволенням
показать весь комментарий
22.12.2021 13:05 Ответить
ЧМО-ЗЕ-КЛОУН-ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ЄРМАК, ДЕМЧЕНКО, ГОГІЛАШВІЛІ І ДРУГІ "НЕ СЛУГИ НАРОДУ" І ПРИХВОСТНІ І АГЕНТИ КРЕМЛІВСЬКІ НА ЧОЛІ ВЛАДИ Є ЗРАДНИКАМИ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОСТІ. ВИ - СУКИ ПРОДАЖНІ, МАЄТЕ СИДІТИ ДОВІЧНО НА НАРАХ В ТЮРМІ. ЗЕЛЕНСЬКОМУ МАЄ БУТИ ОБ'ЯВЛЕНИЙ ІМПІЧМЕНТ! ДАЛІ -ТЮРМА І НАРИ!
показать весь комментарий
22.12.2021 13:07 Ответить
Репресии в чистом виде.Вот до чего довели Украину шариковы.
показать весь комментарий
22.12.2021 13:23 Ответить
Все правильно! Рыгов в топку!
показать весь комментарий
22.12.2021 13:39 Ответить
ЗЕ означає *****...
показать весь комментарий
22.12.2021 13:49 Ответить
Да нет, брехня полная. Ее уволили за генетическую жадность, с которой она не могла совладать аж никак - она сама себе положила зарплату в 132000 грн в месяц тогда как медперсонал имел задолженность по зарплате в несколько месяцев. Но, ей и этого было мало - она затребовала от госадминистрации подьем до 200 тыс грн в месяц - и у местных депутатов открылась рвота от такого жлобства. Вот и выгнали это быдло из кабинета.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:01 Ответить
Странно, а Голубовская говорит прямо противоположное.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:58 Ответить
Есть николаевский сайт преступности.нет, там эта история изложена хронологически в виде новостей. Можете посмотреть и убедиться, что это так.
показать весь комментарий
22.12.2021 15:04 Ответить
В таком случае ее надо было уволить раньше,а не после критики власти.А то некрасиво как то получается,пока не критиковала власть ,всех все устраивало.
показать весь комментарий
22.12.2021 15:12 Ответить
Скандальная директор николаевской «инфекционки» Федорова решила, что Президент Украины «наркотически зависим»: «Лечить нужно»

https://news.pn/ru/public/263886

буба очень нелюбит подобный подход к себе
показать весь комментарий
22.12.2021 15:42 Ответить
Списки голосов "за" мое увольнение, особенно ЕС, тех кого лечила и т.д. не могу подобрать слово…пусть будет "огорчилась". Они могли просто не голосовать или воздержаться, ведь и без них было всё решено…. Но показательное "за" выше морали. И выше моего понимания. И выше человеческого. С этим трудно жить. Не им. Мне.". Источник:
--------------------------------------------------

Жабы тесно сплелись с гадюками в кубло...Писец...Щас почитаем, що скулят по этому поводу местные тузики...
показать весь комментарий
22.12.2021 14:36 Ответить
Тут діючих офіцерів, генералів звільняють за критику та викривання корупції...
Лікар?
Ну і що?
Вони ЗРОБИЛИ НАС .
РАЗОМ!
показать весь комментарий
22.12.2021 14:38 Ответить
Вникніть у причину ситуації. Почитайте резонансне повідомлення на Цензорі приблизно 2-х місячної давності, коли до воріт цієї обл. інфекційної лікарні родичі привезли з району свою помираючу в машині маму, а персонал лікарні відмовив в госпіталізації з мотивації відсутності місць, кисню, апаратури. Наступного дня ця пані Федорова (не повертається язик назвати її лікаркою...) розпиналася, чому так трапилося. Всі були винними, окрім її самої, як керівника установи - у відсутності кисню, зарплати, звільненні персоналу, нестачі медикаментів і медичних засобів. Але тоді вона це все визнала, лишень винна була не вона, а ... влада.
Цю Федорову потрібно не лише гнати, але й судити за кримінальною статтею НЕНАДАННЯ ЛІКАРНЕЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО СМЕРТІ ЛЮДИНИ. Але про це якось тихенько забули, а натомість виплила показуха: сесія облради, "політична розправа", "помста" і, звісно ж .ура Голубовська. Як же без неї і її "5 копійок"?
показать весь комментарий
22.12.2021 14:44 Ответить
Перевернули все з ніг на голову.
показать весь комментарий
22.12.2021 15:00 Ответить
Виплило те що виплило,до поки не критикувала владу - працювала.
показать весь комментарий
22.12.2021 15:14 Ответить
Ще один кандидат для поїздки на роботу за кордон. Там від лікаря не відмовляться.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:48 Ответить
Та ще й в такий час.
показать весь комментарий
22.12.2021 15:01 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 14:52 Ответить
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ НОРМЫ?

Интересное видео (ее выступление с трибуны)!
В ее возрасте без лифчика ходить - это конечно супер!
Молодчинка, сосочки аж рвут кофточку! Ну еще бы - столько адреналина!!!
показать весь комментарий
22.12.2021 15:42 Ответить
Эти сосочки уже не спасут президента наркешу
показать весь комментарий
22.12.2021 16:40 Ответить
Здохни сама!!!!! Иди уже на пенсию!!!
показать весь комментарий
22.12.2021 16:45 Ответить
Очень интересно. Мы. что уже в Рашке живем? Красть и "красиво" отчитываться, наверное, руководству облсовета мешала.
показать весь комментарий
22.12.2021 19:15 Ответить
В центре Европы ты живёшь,между Францией и Швейцарией.
показать весь комментарий
22.12.2021 19:21 Ответить
"Ми еволюціонували у дикий спосіб- від ЗеКа до ЗЕ" Ірина Фаріон.
показать весь комментарий
22.12.2021 19:58 Ответить
Це не та комуняцька хвойда, котра стала наймолодшою комунякою України? Ірена фарійон. нахер ти цитуєш комуняцьке гівно?
показать весь комментарий
23.12.2021 08:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 