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Федоров о COVID-тысяче: "Для людей в возрасте будут максимально открыты возможности". ВИДЕО

Стало известно, что люди в возрасте от 60 лет смогут купить лекарства на кавидную тысячу уже со второй половины января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление министра цифровой трансформации Михаила Федорова на брифинге 22 декабря.

"Этот проект будет запускаться во второй половине января. Мы работаем с банком, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность .Мы сейчас финализуем техническую составляющую.

Точно можно будет физически купить в аптеках, относительно онлайн – сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей постарше", - рассказал он.

Читайте также: До конца года банки начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка", - Федоров

Автор: 

выплаты (645) лекарства (1224) Федоров Михаил (506) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
людям 60+ можно было бы снять все ограничения и просто выплатить живыми деньгами...
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22.12.2021 12:51
+6
замысел таков - под видом ковидной тысячи навыдавать пенсам пластика, подсадить их на кредиты по расширенному лимиту и прессовать должников, коих будет тьма по полной программе...
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22.12.2021 12:51
+5
ви серьозно ?

фішечка була роздати 9 (дев'ять !!!!!) млрд. дол своєму виборцю (18 - 30 років) і "креативній" (брєд якийсь) індустрії

але щось пішло не так - вийшла сегрегація маси людей за віком та місцем проживання
Вовачка нажив за цю тисчу більше ворогів, чем друзів
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22.12.2021 13:26
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людям 60+ можно было бы снять все ограничения и просто выплатить живыми деньгами...
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22.12.2021 12:51 Ответить
ви серьозно ?

фішечка була роздати 9 (дев'ять !!!!!) млрд. дол своєму виборцю (18 - 30 років) і "креативній" (брєд якийсь) індустрії

але щось пішло не так - вийшла сегрегація маси людей за віком та місцем проживання
Вовачка нажив за цю тисчу більше ворогів, чем друзів
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22.12.2021 13:26 Ответить
А кому 50 и 40 ліки непотрібні Зебарани?!
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22.12.2021 14:32 Ответить
замысел таков - под видом ковидной тысячи навыдавать пенсам пластика, подсадить их на кредиты по расширенному лимиту и прессовать должников, коих будет тьма по полной программе...
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22.12.2021 12:51 Ответить
Сам старіти не збираєшся? Хибна думка що всі пенсіонери дурні,бо дурнями лишаються ті в кого розуму не було з молоду.
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22.12.2021 13:22 Ответить
як старенька бабця із села зможе:
1. одержати картку у банку
2. одержати на картку ліки ?

нагадаю - гроші видають 9 місяців, а на дворі зима та намети ще принаймі 2-3 місяці
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22.12.2021 13:31 Ответить
По перше гроші дійсні 4 місяці,а по друге,не переймайтесь забабку,бо всі хто захоче отримати ,отримають і придбають ті ліки які потрібні,бо якось досі купували і лікувались навіть без тієї тисячі.То може краще допомогти тій бабці, а не висміювати?
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22.12.2021 13:51 Ответить
"...бо якось досі купували і лікувались навіть без тієї тисячі..."

за пару тисяч мінімальної пенсії ?

персія не підвищувалась вже три роки, хоча

при Пороху був розроблений чіткий алгорітм індексації пенсій
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22.12.2021 14:00 Ответить
При пороху пенсіонерів обібрали,по перше по відношенню до долара,по друге прибрали коефіціент надбавки 1.3,по третє додали 109років пенсійного стажу,ото тобі твій потрох.
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22.12.2021 14:05 Ответить
долар впав при підтримці

а при Зєлєчці пенсії добавили асвальтом
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22.12.2021 14:29 Ответить
Агресія закінчилась коли гонтарева з"їхала до англії? Чому вуи пороходроти всі такі тупі?
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22.12.2021 14:51 Ответить
гроші дійсні 4 місяці

а на дворі зима та намети ще принаймі 2-3 місяці

Вовачка турбується за пенсионерів
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22.12.2021 14:25 Ответить
А если я хочу отправить волонтерам для армии. Ведь шмаркля армию не любит, боится и потихоньку, по указания *****, уничтожает.
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22.12.2021 12:53 Ответить
Оборонний бюджет України

2018 рік - 86,6 млрд гривень (2,58 % від ВВП)
...
2021 рік - 267,12 млрд гривень (5% від ВВП)
2022 рік - 286,6 млрд гривень (6% від ВВП)

Якщо хочеш відправити волантерам то відправляй свою зарплату яку тобі Порох платить
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22.12.2021 13:10 Ответить
виконання оборонного замовлення:
2019 - в минусах
2020 - в мінусах
2021 - в мінусах
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22.12.2021 13:33 Ответить
У 2019 році - державне оборонне замовлення Міністерством оборони України виконано на 99%
У 2020 році - державне оборонне замовлення Міністерством оборони України виконано на 99,5 %
У 2021 році - державне оборонне замовлення (станом на початок грудня) виконано на рівні 85%.
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22.12.2021 13:44 Ответить
"для озброєння ВСУ потрібно в десять раз більше грошей, ніж зараз"
міністр оборони А.Рєзніков

де 40 (сраних сорок) міліонів доларів на створення власної системи ПВО ?
це скільки кілометрів доріг ?
20 км за ********* розцінками !!

20 км дороги = власній ПВО

ти смєшон, мальчик !
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22.12.2021 13:58 Ответить
Ви хочете розробити власну ПВО за 40 міліонів долларів ? А за які сроки ? і це я смішний ?

Корейська ПВО KM-SAM (вартість розробки - 500 млн. USD) (срок розробки - 16 років)
Турецька ПВО HISAR (вартість розробки - 400 млн. USD) (срок розробки - 14 років)

чи може ви мали на увазі розробки ДКБ Луч ? то там йшлося не про розробку комплексу ПВО а про срані ЗРК С-300 і їх модифікацію старих версій. не путайте комплес протиповітряної оборони із одичними пусковими установками. І вони на даний час получили фінансування на Нептуни які мають перші бути в наступному році, і думаю це більш доцільна витрата якщо врахувати що кількість флоту РФ в чорному морі це кілька десятків одиниць, проти більше тисячі винищувачів. Як ви збираєтесь з таким бюджетом перекрити таку територію ?
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22.12.2021 15:36 Ответить
У 2020р - не освоєно 10%, повернуто до бюджету і передано на дороги
у 2021р - не освоєно 30%, і вже не буде, нема часу тендери проводити, передано на дороги, "Рада", "Дім"
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22.12.2021 14:23 Ответить
Оборонний бюджет 2021 - 267,12 млрд гривень
навіть якщо врахувати що 30% не освоєно хоча там по офф даних 15% то використано 70% а це 186,984 млрд гривень
і того
2018 рік - 86,6 млрд гривень
2021 рік - 186,984 млрд гривень

і навіть враховуючи приріст ВВП і інфляцію різниця вагома
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22.12.2021 15:02 Ответить
У Державному бюджеті України на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн, що на 0,5 млрд грн менше 2020р. Решта йде до Міністерства внутрішніх справ (98млрд грн), Державного космічного агентства (0,57 млрд грн), Ради національної безпеки і оборони (0,25 млрд грн), СБУ (15 млрд грн), Управління державної охорони (1,66 млрд грн), Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і т.ін.
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22.12.2021 15:20 Ответить
Филькина грамота
Армії не вистачає коштів зокрема через те, що далеко не весь оборонний бюджет витрачається на Міністерство оборони та Збройні сили, з нього фінансується також РНБО, Національна гвардія, Національна поліція та Держприкордонслужба, пояснює у коментарі Радіо Свобода віцепрезидент Інституту європейської інтеграції Геннадій Друзенко. Насправді, за словами експерта, фінансування ЗСУ суттєво не зросло, відтак плинність військових кадрів лишається невирішеною проблемою.

«Звучить ніби надихаюче, це більший відсоток ВВП, ніж спрямовують на оборону Росія чи Сполучені Штати. Але диявол у деталях - за красивими цифрами мало того, що стосується оборони. Там де мали бути проривні рішення - у сфері ракетного забезпечення, у сфері фінансування солдатів і офіцерів - лишаємося жити у країні мрій, відірваній від реальності.

У реальності 65 відсотків контрактників, це основна ударна сила ЗСУ, звільняються після першого контракту. Для людей це спосіб «перекантуватися» в період безробіття. Серед офіцерського складу від 2017 року звільнилися близько 17 тисяч, а підписали контракт лише близько 12 тисяч», - каже Друзенко.
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22.12.2021 13:47 Ответить
правильні речі говорити, з усім погоджуюсь, рівень фінансування і особливо якість освоєння грошей це повне дно, яке дно було таке і лишилося і я не бачу особливих змін між 2018 роком поперідників і 2022 роком нових дерибанерів. Я лише наводив цифри, бо тут дехто займається демагогією і маніпуляціями і подає у вигляді "прийшли зелені і розвалили армію і порізали фінансування а поперідник сивочолий гетьман всесвіту чуть не власну останню рубаху віддав на фронт"

а що до того що оборонний бюджет включає РНБО, нац гвардію і.т.д - то дійсно так але це всерівно не міняє ситуації, ось більш точкові цифри вже тільки по Міністерстві оборони України:

2018 - 83,3 млрд грн
2021 - 121,5 млрд грн
2022 - 133,5 млрд грн
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22.12.2021 15:19 Ответить
Бред вселенского масштаба. Разрабатывать ПО, тратить деньги на открытие счетов и выпуск пластика. Толкучку в очередях в Приватбанк, кучу нервов, вместо простейшего решения-пожилым людям просто выплатьь это в день пенсии...
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22.12.2021 12:56 Ответить
а как зеплесень откат от банка получит за пластик?
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22.12.2021 13:20 Ответить
абсолютно розумне рішення !!!!!!!!

але все мєлтішіння ЗЕ-льоних мух має за мету підгодувати свого ядрьоного виборця (18 - 30 років) та пиполяти 9 міліардів між своїми
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22.12.2021 13:53 Ответить
Сама ініціатива похвальна, проте дискримінація за віком заборонена конституцією. Чомусь саме люди віком 60+ мають право на випуск фізичної картки, ліки потрібні також і більш молодим людям.
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22.12.2021 13:01 Ответить
"кавидную тысячу" здається тут помилка в ру-версії.
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22.12.2021 13:11 Ответить
У власти - конченые дебилы. А если родители которые потеряли работу, вместо театра, купить хотели бы ребенку еды или памперсы?
Суки, цыничные и тупые.
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22.12.2021 13:15 Ответить
Очередной распил денег банками и правительством под видом выплаты 1000грн. (30долларов), т.к. у Ю.Тимошенко выплата 1000грн. не вызвало проблем еще 10 лет назад,
у команды Зеленского это проблема, на решении, которой будет распилено бабла больше чем выделено на эту несчастные 30 долларов-прям как 30 серебренников. и пропиарится куча народа на ровном месте.
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22.12.2021 13:20 Ответить
Мало того що без проблем, так за бажанням Юліну тисячу компенсації за втрачені совкові вклади виплачували в Ощаді у доларах, получив тоді 198 баксів.
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22.12.2021 15:35 Ответить
Чому не можна оформити отримання цієї тисячі у веб-версії Дії?
Чому потрібний лише зелений сертифікат про вакцинацію, а міжнародний не підходить?
Навіщо цей примус до окупації наших гаджетів їх застосунками, коли можна спокійно обійтися і без цього?
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22.12.2021 15:41 Ответить
Как задать вопрос Федорову: почему постоянно слетают из Дии сертификаты о вакцинации? Неужели там кому-то не видно, что приходится постоянно получать новые?
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22.12.2021 15:47 Ответить
я вже писав:
мізерні 35 баксів, а носяться з ними як дурень з писаною торбою
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22.12.2021 16:53 Ответить
Только еще не определились в какой аптеке и с какой наценкой продавать.
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22.12.2021 19:37 Ответить
 
 