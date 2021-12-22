Федоров о COVID-тысяче: "Для людей в возрасте будут максимально открыты возможности". ВИДЕО

Стало известно, что люди в возрасте от 60 лет смогут купить лекарства на кавидную тысячу уже со второй половины января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление министра цифровой трансформации Михаила Федорова на брифинге 22 декабря.

"Этот проект будет запускаться во второй половине января. Мы работаем с банком, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность .Мы сейчас финализуем техническую составляющую.

Точно можно будет физически купить в аптеках, относительно онлайн – сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей постарше", - рассказал он.

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