"Стоят они на границе или перейдут ее - это уже не важно. Мы на родной земле и ее защищаем", - бойцы ВСУ на передовой. ВИДЕО

Возле Новозвановки Луганской области в ночь на понедельник российские оккупанты применили 122-миллиметровую артиллерию - вблизи украинских позиций разорвались около двух десятков снарядов, а под обстрелами оказались несколько опорных пунктов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, обстрелы продолжались и на следующий день.

"Услышали выхлопы. Сразу передали. Сразу начало взрываться. По соседнему посту шли обстрелы. Справа, слева начали стрелять... Ствольная артиллерия начала очень активно работать. Все летело через нас...", - рассказывают украинские бойцы.

"Война идет в Украине. Надо защищать Украину, детей, родных, близких. Для того мы здесь стоим и для этого мы присягу давали. Уже не важно, стоят они на границе или перейдут эту границу – мы защищаем свою землю и мы на родной земле", – говорит украинский боец ​​по имени Орест.

Также читайте: Украинские воины уничтожили беспилотник войск РФ типа "Квадро" в районе Красногоровки. За сутки - три вражеских обстрела, ранен боец, - Минобороны