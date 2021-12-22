"Стоят они на границе или перейдут ее - это уже не важно. Мы на родной земле и ее защищаем", - бойцы ВСУ на передовой. ВИДЕО
Возле Новозвановки Луганской области в ночь на понедельник российские оккупанты применили 122-миллиметровую артиллерию - вблизи украинских позиций разорвались около двух десятков снарядов, а под обстрелами оказались несколько опорных пунктов ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, обстрелы продолжались и на следующий день.
"Услышали выхлопы. Сразу передали. Сразу начало взрываться. По соседнему посту шли обстрелы. Справа, слева начали стрелять... Ствольная артиллерия начала очень активно работать. Все летело через нас...", - рассказывают украинские бойцы.
"Война идет в Украине. Надо защищать Украину, детей, родных, близких. Для того мы здесь стоим и для этого мы присягу давали. Уже не важно, стоят они на границе или перейдут эту границу – мы защищаем свою землю и мы на родной земле", – говорит украинский боец по имени Орест.
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мужественная Зеля мужественно добивается разрешения Путина заглянуть в глаз Путину(двойнику, тройнику?)
вот на это надо напирать - у нас 5 АЭС - давайте, вводите(пару крейсеров этого, как там, Арли берк)
а это... "презадент" - в спортзале резвится.
я не ходил голосовать, так шо не "зелебоб"
Ну а нам остаётся делать то что мы должны делать.
Надейся на лучшее, а рассчитывай на худшее. Никакой подготовки власти не наблюдаю. Вспоминаю слова из фильма Иван Васильевич меняет профессию: первым делом .... накол посадить а уж опосля...
козырь ведь.
чет искал про Доцента, но посмотрел:
https://www.youtube.com/watch?v=UJzeLBHW4n0
бог - тот же что "хранил" во время голодоморов?
боб тот же что "хранил" бойцов Вермахта, которые сражались с атеистами?
есть ли боб этот?
Нет.
по крайней мере если есть, то ему нравится война, кровь, боль, страдание и прочие вещи.
так что этот "бог" - монстр куда хуже даже Сралина.
и если я не прав - пусть бох этот меня завалит шоле?
во первых и в последних - мог ли "непогрешимый" бох набрехать "Еве"?
нет?
а планетке 7000 лет?
да?
разговор закончен.
think above it
по умолчанию - нет!
или я скажу - вон там, на дне Марианки - Ктулху есть, а ты иди и доказывай.
не забывай еще о "небесной тверди" - муд.рый Бок разве не знал шо сотворил? и звезды повесил на небе шоб Адам не обоссал дерево муд.рости(и кстати солгал своим питомцам шо подохнут если сожрут плоды)
Бог духовний , матеріально доказувати абсурд... хоча ти не скажеш що комп'ютер ти рахуєш, міг утворитися з якогось зрива?}}}....А вселена набагато точніша і більше функцій робить...
Звичайно Бог знае, що таке людина.., тому і дае йому шанс..
може Ілон щось таки знає.
бо просто тут - тупо приписано все - від Помпея - до Наполеона і срані типу Пусіна.
та й Гітлер міг круто зробити, а не засрати країну свою.
може так, а може й ні
а волонтеры и "небайдужие" еще с лета пристреливают..зарегистрированное и бережно хранимое..
жаль частной ПВО нет...чтоб уж точно была надежда...на чистое небо...
а вот арсеналы и склады (все, какие еще есть) надо бы перетащить поближе к домам-дворцам властьимеющих... чтобы уж точно тот район был защищен от БПЛА врага не хуже чем от дронов журналюг ))))
але під Patriot готов дачну ділянку (або дві - сусід теж однодумець))) виділити
( на 10-15 км в небо - то влучать!!!)
МИ НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
захищаем рідних, близьких та дітей.
дай Вам Бог здоров,я та удачі
храни Вас Господь
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ