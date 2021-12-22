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Новости Видео Война
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"Стоят они на границе или перейдут ее - это уже не важно. Мы на родной земле и ее защищаем", - бойцы ВСУ на передовой. ВИДЕО

Возле Новозвановки Луганской области в ночь на понедельник российские оккупанты применили 122-миллиметровую артиллерию - вблизи украинских позиций разорвались около двух десятков снарядов, а под обстрелами оказались несколько опорных пунктов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, обстрелы продолжались и на следующий день.

"Услышали выхлопы. Сразу передали. Сразу начало взрываться. По соседнему посту шли обстрелы. Справа, слева начали стрелять... Ствольная артиллерия начала очень активно работать. Все летело через нас...", - рассказывают украинские бойцы.

"Война идет в Украине. Надо защищать Украину, детей, родных, близких. Для того мы здесь стоим и для этого мы присягу давали. Уже не важно, стоят они на границе или перейдут эту границу – мы защищаем свою землю и мы на родной земле", – говорит украинский боец ​​по имени Орест.

Также читайте: Украинские воины уничтожили беспилотник войск РФ типа "Квадро" в районе Красногоровки. За сутки - три вражеских обстрела, ранен боец, - Минобороны

Автор: 

обстрел (27151) россия (95526) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+39
Вот етим людям которые в 15 градусный мороз сейчас сидят в окопах под обстрелами нужно было выдавать тысячу. А не тем кто соизволил бесплатно вакцинироваться и сходить в театр
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22.12.2021 12:57
+32
Храни Вас Бог та ангел-охоронець!
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22.12.2021 12:54
+29
Українській армії-черговий респект...
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22.12.2021 12:53
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Українській армії-черговий респект...
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22.12.2021 12:53 Ответить
правда главком - не лох(типо норм. мужику нужно доказывать шо он "не лох"?)))
мужественная Зеля мужественно добивается разрешения Путина заглянуть в глаз Путину(двойнику, тройнику?)
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22.12.2021 13:00 Ответить
Хотел купить азотные удобрения. От цены офигел, но продавщица сказала, что семь казламордых заменяют мешок селитры. От такого предложения трудно отказаться. Будем брать

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22.12.2021 14:20 Ответить
оно то так, но понимаешь шо если нападут, то ракет не пожалеют.
вот на это надо напирать - у нас 5 АЭС - давайте, вводите(пару крейсеров этого, как там, Арли берк)
а это... "презадент" - в спортзале резвится.
я не ходил голосовать, так шо не "зелебоб"
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22.12.2021 14:26 Ответить
Что либо изменить уже вряд-ли можно. Предполагаю что до переговоров с США паРаша не нападет . АЭС атакам подвергаться не будут. Себе дороже будет. Есть объекты тоже весьма опасные и вообще не защищённые. На всякий случай не буду перечислять

Ну а нам остаётся делать то что мы должны делать.
Надейся на лучшее, а рассчитывай на худшее. Никакой подготовки власти не наблюдаю. Вспоминаю слова из фильма Иван Васильевич меняет профессию: первым делом .... накол посадить а уж опосля...
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22.12.2021 15:42 Ответить
а зря.
козырь ведь.
чет искал про Доцента, но посмотрел:
https://www.youtube.com/watch?v=UJzeLBHW4n0
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22.12.2021 15:55 Ответить
Храни Вас Бог та ангел-охоронець!
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22.12.2021 12:54 Ответить
не удержался, просто. прости
бог - тот же что "хранил" во время голодоморов?
боб тот же что "хранил" бойцов Вермахта, которые сражались с атеистами?
есть ли боб этот?
Нет.
по крайней мере если есть, то ему нравится война, кровь, боль, страдание и прочие вещи.
так что этот "бог" - монстр куда хуже даже Сралина.
и если я не прав - пусть бох этот меня завалит шоле?
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22.12.2021 14:30 Ответить
Мы не в раю. На все есть смысл.
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22.12.2021 14:38 Ответить
"рая" нет.
во первых и в последних - мог ли "непогрешимый" бох набрехать "Еве"?
нет?
а планетке 7000 лет?
да?
разговор закончен.
think above it
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22.12.2021 15:19 Ответить
А звідки ти знаеш, що нема ?. Невже віриш Гагаріну, який як муравей підпригувати на міліметр порівняно з вселеною...Написано для Бога один день , як для людей міліони...
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24.12.2021 05:40 Ответить
так потому что никто не доказал.
по умолчанию - нет!
или я скажу - вон там, на дне Марианки - Ктулху есть, а ты иди и доказывай.
не забывай еще о "небесной тверди" - муд.рый Бок разве не знал шо сотворил? и звезды повесил на небе шоб Адам не обоссал дерево муд.рости(и кстати солгал своим питомцам шо подохнут если сожрут плоды)
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25.12.2021 12:59 Ответить
Земля порівняно з вселеною ...пілинка, про людей навіть нема мови... вірити в якись випадок, це треба мати ще більшу віру, або бути тормозом**...
Бог духовний , матеріально доказувати абсурд... хоча ти не скажеш що комп'ютер ти рахуєш, міг утворитися з якогось зрива?}}}....А вселена набагато точніша і більше функцій робить...
Звичайно Бог знае, що таке людина.., тому і дае йому шанс..
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25.12.2021 18:24 Ответить
А, може, ЦЕ така школа для грішників-ідіотів? Незвідані шляхи Господа...
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22.12.2021 14:58 Ответить
ну ось
може Ілон щось таки знає.
бо просто тут - тупо приписано все - від Помпея - до Наполеона і срані типу Пусіна.
та й Гітлер міг круто зробити, а не засрати країну свою.
може так, а може й ні
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22.12.2021 15:21 Ответить
Де саме "ТУТ"?
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22.12.2021 15:23 Ответить
Старий... заповіт(ну це для рабів, а не для тебе)
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22.12.2021 15:56 Ответить
Не Бог , а народ ....вибрав червоних терористів на ура .....за це і розплатилися...не Бог , а народ допустив до влади ефрейтора ..за кожні вчинки приходиться розплачуватися...що посіеш це пожнеш....життя не комедія.
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24.12.2021 05:35 Ответить
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22.12.2021 12:56 Ответить
Вот етим людям которые в 15 градусный мороз сейчас сидят в окопах под обстрелами нужно было выдавать тысячу. А не тем кто соизволил бесплатно вакцинироваться и сходить в театр
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22.12.2021 12:57 Ответить
согласен, но не по 1000грн., а создать страховой фонд (сколько там на театры выделили? для начала 3 лярда? а потом общая сумма и до 9 лярдов дойдет) на случай получения ранения, инвалидности или гибели воина и учредить выплаты не менее 1 млн.грн. семьям погибших, чтобы хотя бы семья была обеспечена в крайнем случае, а не так как сейчас.
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22.12.2021 13:03 Ответить
*По тысяче* ето образно. Думаю если 9 лярдов выделенных ЗЕ вакцинарорам на театры, если разделить на тех кто сейчас на фронте в окопах то по нормальной сумме парни получили бы. Чтобы им не думалось за что их семьи выживают.
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22.12.2021 13:09 Ответить
Так воно і працює - люди делегують право управління цими коштами невиликій кількості людей, яким вони довіряють +-, або тим хто розділяє іх цінності. Лише у постсовку чомусь обирають або царя, який має вирішити твої проблеми, або комедіанта щоб пориготати. Тож і результат відповідний
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22.12.2021 13:21 Ответить
Підтримую на 1000%.
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22.12.2021 13:07 Ответить
Не тисячу.. А всі ті тисячи разом що вже було отримано незрозуміло за що. Зібрати всі кошти - та витратити, або виплатити військовим які на передовій.
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22.12.2021 16:20 Ответить
Русофашисти стоять на кордоні , але якщо перетнуть його , то будуть лежати 😡
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22.12.2021 13:01 Ответить
это их нормальное состояние 😁.
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22.12.2021 13:24 Ответить
З повною повагою в серці до наших військових неодмінно зразу випливає образ Зе уклоніста з його зневагою до військових🤬. Зарплату не піднімає, держзамовлення зриває, гроші краде, раком перед руССнею стає, падло таке🤬
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22.12.2021 13:04 Ответить
Вот ответ патриота, а не зеленой швали, разбегущейся с своего крысятника при первом шухере, хоть бы зарплату им свою отдали твари.
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22.12.2021 13:05 Ответить
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22.12.2021 13:07 Ответить
зєля, опудало квартальне, вчись у бійця Ореста.
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22.12.2021 13:16 Ответить
Респект бойцам конечно, но тут уже не только на них надо надеяться, а мобилизационные мероприятия рассматривать и начинать реальную работу Терробороны
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22.12.2021 13:17 Ответить
ветераны уже обзвонили побратимов и договариваются о месте встречи....если шо...
а волонтеры и "небайдужие" еще с лета пристреливают..зарегистрированное и бережно хранимое..
жаль частной ПВО нет...чтоб уж точно была надежда...на чистое небо...
а вот арсеналы и склады (все, какие еще есть) надо бы перетащить поближе к домам-дворцам властьимеющих... чтобы уж точно тот район был защищен от БПЛА врага не хуже чем от дронов журналюг ))))
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22.12.2021 13:25 Ответить
То пан, має , файний ПЛАН, аби до нього ще й Patriot у двір
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22.12.2021 15:02 Ответить
ПЛАНУ не маю (не вживаю))))
але під Patriot готов дачну ділянку (або дві - сусід теж однодумець))) виділити
( на 10-15 км в небо - то влучать!!!)
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22.12.2021 15:20 Ответить
як прекрасно звучить правда.
МИ НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
захищаем рідних, близьких та дітей.
дай Вам Бог здоров,я та удачі
храни Вас Господь
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
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22.12.2021 13:18 Ответить
Опять за ссаной тряпкой приползло?Пятак же уже синий.Каждый день тебя вышвыривают за скрюченный хвост-опять приползает.Ну просто эталонный коцап😂🌷×××
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22.12.2021 13:29 Ответить
Это показательное нутро парашостана!
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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22.12.2021 14:05 Ответить
свинорус, не твоя б мичала про "срать у ведро"
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22.12.2021 13:44 Ответить
тут расиянцев нет,питорок,к кому ты обращаешься,ёубище ?
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22.12.2021 14:03 Ответить
надо повішать оборонный бюджет и вводить всеобщую воинскую обязанность..хотя ее никто и не отманял какгбы.....
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22.12.2021 13:43 Ответить
Велика подяка нашим захисникам!!!
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22.12.2021 14:01 Ответить
Дааааа .....тільки захищати рідну землю треба не голими руками. Це яйцами по піаніно катати. Потрібно мати ще крихту мозгів, це така сіра рідина яка капає з ханукії, коли її добре розшкварити....
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22.12.2021 14:36 Ответить
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22.12.2021 14:42 Ответить
Дякую Вам бійці за захист від проклятих окупантів! Слава Україні!
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22.12.2021 15:58 Ответить
 
 