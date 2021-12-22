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"У нас полиция - наркоманы и дебилы", - "слуга народа" Галушко оскорбляет патрульных, остановивших его автомобиль для досмотра. ВIДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, остановившими за нарушение ПДД водителя и авто нардепа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра.

Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно общаясь, объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что он принадлежит нардепу, и  к тому же нардепы не имеют дипломатического иммунитета.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола" и обзывает полицейских "дебилами".

Как выясняется в процессе разговора (подтверждается декларацией нардепа, – ред.), вышеупомянутое авто Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галущко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

патрульная полиция (1813) Слуга народа (2630) Николай Галушко (12)


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Топ комментарии
+71
Чергове тупе бидло при владі...
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22.12.2021 13:24
+56
сн мабуть проводили бидло-кастінг на вступ до партії...
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22.12.2021 13:31
+36
Типичный представитель зеленых. У нас в стране никогда не было нормальной власти. Но то, что привел в раду клоун, это уже дно.
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22.12.2021 13:25
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какое мурло, хамло, быдло.
гнать в шею.
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23.12.2021 00:21 Ответить
В УБОПе умных не набирали, и папаша такой же УБОПовец. Из грязи в князи.
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23.12.2021 08:35 Ответить
Одна латинь
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23.12.2021 08:55 Ответить
у нас в Раде наркоманы и дебилы
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23.12.2021 09:41 Ответить
У нас поліція - наркомани і дебіли Джерело:
Он лучше знает, он сын мента, сам был ментом, очень дружет с бандюками, решает для них много вопросов. И где это шмаркля их понабирал? Таких друганов.
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23.12.2021 09:49 Ответить
Гнать подсрачниками этого жирного зелёного кнура
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23.12.2021 11:04 Ответить
мда, метаморфоза.. это когда мусор говорит про других мусоров "у нас полиция наркоманы и дебилы" ну просто песня "..и бомбит жлобов с трибуны самый главный в мире жлоб..."
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23.12.2021 14:04 Ответить
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25.12.2021 12:36 Ответить
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