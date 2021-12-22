РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9332 посетителя онлайн
Новости Видео
28 968 746

"Красава! Выводите этих лосей тупорылых!" - полиция высадила двух невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев". ВИДЕО

Ночью 21 декабря полицейские силой высадили из автобуса "Одесса-Киев" двух пассажиров, не имевших сертификатов о вакцинации и наотрез отказывавшихся покинуть салон автобуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за позиции "антиваксеров" автобус задержался на полтора часа.

На опубликованной в сети видеозаписи видно, что полицейские применяют силу к одному из пассажиров и выводят его из автобуса.

"Красава! Выводите этих лосей тупорылых!" - комментирует действия полицейских одна из пассажирок.

"Вчера ночью ехали с Одессы в Киев на автобусе "Гюнсель". Нас остановили менты. Проверяли COVID-сертификаты. У двух антиваксеров их не было. Они решили устроить принципиальный бунт в автобусе и отказывались наотрез покинуть салон. Нас задержали на полтора часа. В итоге - их выгнали с маршрутки", - пишет автор видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Месяц новых правил поездок между регионами: Правоохранители провели более 91 тыс. проверок. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

перевозки (519) сертификат (226) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Если не дураки подадут иск к перевозчику о возмещении ущерба.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:13
+28
Одевай противогаз и дыши, у нас тоже право на свободное перемещение и его не кто не отменял.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:22
+25
На Цензорі скоро буде останній заповідник лосів тупорилих. Антивакси, пам"ятайте, що права є не тільки у вас. В мене є право не дихати з вами одним повітрям.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 8 из 8
Ты не хочешь выполнять правила социума наздоровье,но будь готом,что социум не даст тебе плюшек,привелегий и не жалуйся.Аналогия со звездой Давида-это из разряда интернет помоек.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:24 Ответить
вы чудесно описали основное правило национал-социализма - Ты не хочешь выполнять правила социума наздоровье,но будь готом,что социум не даст тебе плюшек,привелегий и не жалуйся. Свобода передвижения - не плюшка, это конституционное право. Не с зелупой, случайно, одновременно право изучали?
показать весь комментарий
23.12.2021 14:37 Ответить
Красный свет светофора прямо ограничивает вашу свободу передвижений и национал-социализм с Зеленским здесь,не виноваты.
показать весь комментарий
23.12.2021 15:12 Ответить
Ваш аргумент будет уместным когда будет лично мой светофор и он будет всегда красным. Но даже в таком случае у меня появится основание считать его поломанным и я проеду его по правилам нерегулированного перекрёстка, как и предписывают ПДД. Ваши аргументы тянут на премию квартала
показать весь комментарий
23.12.2021 15:28 Ответить
Шо опять Зеленский...?
показать весь комментарий
23.12.2021 15:34 Ответить
ну ви ж ним надихаєтесь.....
показать весь комментарий
23.12.2021 15:51 Ответить
да комунисты тоже так говорили .
показать весь комментарий
24.12.2021 06:59 Ответить
Не бреши,так во всем мире говорят и делают и в любой цивилизованной стране этих двух еще бы и оштрафовали.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:03 Ответить
Народ бесправный скот! И радуется этому.... Эту страну уже ничто не спасет!(((((((((
показать весь комментарий
22.12.2021 21:07 Ответить
главное что к тем кто сидят без масок - вопросов не было. Бо вакцинировнные. Страна абсурда....
показать весь комментарий
22.12.2021 21:16 Ответить
Не думав,що тема вакцинування виявить таку кількість ідіотів. І це тільки на Цензорі. А в маштабах України? Країна бабуїнів,їй бо! Яка Європа? Тут суцільний темний ліс і секти!
показать весь комментарий
22.12.2021 21:45 Ответить
Люди сами себе враги!
показать весь комментарий
22.12.2021 21:53 Ответить
с вакцыной также можно заболеть и заразить каво угодно. Я без вакцыны в принципе и не парюсь так как мне всё равно. Дело личное. Ха, сосед алкашык говорит Шурка какая то крякнула от рака, дай полтан...!!!!....?????? а я грю - пшол атседа! мне полтан нужен на пиво. Ведь как там говорится в поговорке - пиво всему голова. Хмм, работа действительно не волк и в лес не убижыт. Ведь этот блоггер какой то сказал,Чарльз вроде погоняло - труд превращает человека в абезьяну. Так то
показать весь комментарий
22.12.2021 22:52 Ответить
Ну, люди, прочли предыдущего писателя? Уровень развития "антиваксов" -вот он, перед глазами. Стоит ли уподобляться таким умникам, они же, полагаю, во всех отношениях на этой же волне.
показать весь комментарий
22.12.2021 23:11 Ответить
Кацап кайзер иди домой, водки нет! Запомни тролль ольгинский - у нас в Украине так не говорят - полтан, крякнул, пшел атседова и тд. Это ты у себя в Воронеже будешь словоблудить. Олень горбатый!
показать весь комментарий
23.12.2021 14:24 Ответить
Отже, ці "служителі закону" вигнали людей з автобусу і лишили у холодну погоду в полі / на дорозі ?

Постраждалі мусять посади до суду. Там підстав більше, ніж треба.
показать весь комментарий
23.12.2021 01:19 Ответить
*подати
показать весь комментарий
23.12.2021 01:20 Ответить
Там и превышение полномочий явное
показать весь комментарий
23.12.2021 09:55 Ответить
Выгнали, потому что они нарушают Конституцию. И правильно сделали. Охлос стахивский пусть пешком ходит
показать весь комментарий
23.12.2021 10:01 Ответить
Какой пункт конституции они нарушили?
показать весь комментарий
26.12.2021 10:16 Ответить
Ст 117 КУ - не выполняют постановления Кабмина которые обязательны к выполнению
показать весь комментарий
26.12.2021 12:04 Ответить
постановление кабмина нарушает КУ, как его можно выполнить?
показать весь комментарий
26.12.2021 13:45 Ответить
Не нарушают. Все согласно Конституции.
показать весь комментарий
27.12.2021 20:30 Ответить
А почему тогда все суды оправдывают невакцинированных, восстанавливают их на работе?
показать весь комментарий
27.12.2021 21:03 Ответить
Потому что увольнять не имеют право - нарушение трудового законодательства. Кабмин уже давал комментарий - можно только отстранить временно от работы, но не увольнять
показать весь комментарий
27.12.2021 22:32 Ответить
Суды отменяют приказы об отстранении, вася. Отстранять - незаконно. Как можно выполнять незаконные постановления???
показать весь комментарий
28.12.2021 07:51 Ответить
правильно ... быдла не хочет вакцинироваться - пускай покупают отдельный маршрут и кашляют в нём все вместе себе на здоровье.
показать весь комментарий
23.12.2021 02:29 Ответить
ви б з такою заповзятістю проти тих, хто за зелупу і служок голосували, виступали
показать весь комментарий
23.12.2021 08:47 Ответить
что бы ты ещё к Коронавирусу приплёл ? Иллюминатов ? вселенский заговор ? Марсиан ? держи свой бред в себе.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:52 Ответить
типовий виборець узеленскава - головне істерити, так?
показать весь комментарий
23.12.2021 12:49 Ответить
Они хоть и невакцинированные, но здоровые и не кашляли, и как они могли кого то заразить???
показать весь комментарий
26.12.2021 10:17 Ответить
кашлять не обезательно, передают болезнь в основном безсимптомники по воздуху. По статистике 60%
показать весь комментарий
26.12.2021 16:36 Ответить
а хоть быть зараженным обЕзательно (проверочное слово обЕзьяна)?
показать весь комментарий
26.12.2021 17:15 Ответить
да , для обезян надо писать на абИзянском , иначе нИ паймут!.
показать весь комментарий
26.12.2021 17:23 Ответить
ты быстро обучаешься, теперь бери книгу и читай
показать весь комментарий
26.12.2021 17:36 Ответить
пасасибо за совет )
показать весь комментарий
26.12.2021 18:27 Ответить
А завтра эту с*уку комментирующую происходящее будут вышвыривать с семьей из квартиры за долги по коммуналке под радостные вопли "сочувствующих"... Почему, да потому что беспредел власти введен в абсолют. Быдло ликует...
показать весь комментарий
23.12.2021 09:16 Ответить
Нас затримали на півтори години...

Тут вся суть: орлы авакова-монастырыща посягают на право простых граждан пересуватыся по своей стране на основании каких-то там постанов Дениса Шморгаля
показать весь комментарий
23.12.2021 09:23 Ответить
Придурок, Аваков давно уволен
показать весь комментарий
23.12.2021 10:02 Ответить
А ничего, что люди полтора часа стояли? У кого-то возможно купленный билет на следующий рейс, а из-за мудачья в погонах они могли опоздать. Более того мудачье в погонах с автоматами на перевес (сам был в подобной ситуации). Ты в кого падло собрался с автомата стрелять: в женщин и детей? Мрази мусорские...
показать весь комментарий
23.12.2021 10:14 Ответить
Перед тим, як качати "права" почитай обов'язки !
показать весь комментарий
23.12.2021 10:30 Ответить
Я с сертификатом с куяли должен полтора часа ждать ?
показать весь комментарий
23.12.2021 11:18 Ответить
В Італії їх ще б оштрафували на €1000. У цивілізованих странах з антиваксами розмова коротка: або грин пасс, або тест, або штраф та гуляй уася.
показать весь комментарий
23.12.2021 13:32 Ответить
А переболевшим тоже колят шмурдяк?
показать весь комментарий
23.12.2021 20:53 Ответить
Бабе, которая радовалась передаю особистый привет: тебе судя из сегодняшней ситуации вколят не один шмурдяк спасения и года через два, ты орать будешь совсем по другому в другом месте. Для тех кто в каске, сообщаю: медики со скорой говорят, что болеют и умирают и вакцинированые и не вакцинированые.
показать весь комментарий
23.12.2021 18:30 Ответить
Той истеричке которая орет, я бы лично с ноги зарядил

Вне зависимости от моего отношения к вакцинации
показать весь комментарий
23.12.2021 20:22 Ответить
Страница 8 из 8
 
 