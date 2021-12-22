"Красава! Выводите этих лосей тупорылых!" - полиция высадила двух невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев". ВИДЕО
Ночью 21 декабря полицейские силой высадили из автобуса "Одесса-Киев" двух пассажиров, не имевших сертификатов о вакцинации и наотрез отказывавшихся покинуть салон автобуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за позиции "антиваксеров" автобус задержался на полтора часа.
На опубликованной в сети видеозаписи видно, что полицейские применяют силу к одному из пассажиров и выводят его из автобуса.
"Красава! Выводите этих лосей тупорылых!" - комментирует действия полицейских одна из пассажирок.
"Вчера ночью ехали с Одессы в Киев на автобусе "Гюнсель". Нас остановили менты. Проверяли COVID-сертификаты. У двух антиваксеров их не было. Они решили устроить принципиальный бунт в автобусе и отказывались наотрез покинуть салон. Нас задержали на полтора часа. В итоге - их выгнали с маршрутки", - пишет автор видео.
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Постраждалі мусять посади до суду. Там підстав більше, ніж треба.
Тут вся суть: орлы авакова-монастырыща посягают на право простых граждан пересуватыся по своей стране на основании каких-то там постанов Дениса Шморгаля
Вне зависимости от моего отношения к вакцинации