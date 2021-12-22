"Дебилы, выходит", - "слуга народа" Галушко снова оскорбил патрульных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД. ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Николай Галушко снова назвал остановивших его полицейских "дебилами".
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24, комментируя инцидент годичной давности, передает Цензор.НЕТ.
"Там ложь все написанное. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы, выходит", - заявил "слуга народа".
Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра.
Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно обращаясь, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".
В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.
Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.
"Слуга народа" принесла извинения полицейским и пообещала наказать нардепа.
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І його мама любіт скорость.
И дело даже не в хамстве. А в комплексах.
Ведь Гогилашвили мог проехать тот блокпост, показать документы, нахамить и уехать, ничего бы не было.
Но нет, комплексы заставили его вернуться и унижать полицейских "до победного". Чтоб преклонились. Чтоб уважали.
Такие люди не могут представлять интересы не потому что они - быдло. А потому что комплекс "царька" извращает мировоззрение, а с таким мировоззрением демократическое общество не построишь.
Но закомплексованному ничтожеству не объяснишь, что труд патрульного надо уважать. Что ему и так непросто выполнять свою работу. Что настоящий руководитель большее бы впечатление произвел бы на патрульного просто поблагодарив за работу, показав документы и не пользуясь своей должностью. Это вызывает уважение.
Среди равных.
Но ничтожество считает что стать "равнее" он может только угнетая того кто ниже по статусу. Это его логика, его миссия, и он выплеснет свои комплексы на подчиненных просто потому что может.
И всю эту секту ничтожеств надо гнать сраной метлой.
1. Каждый мечтает прославиться
или
2. Они все дебилы -- история их ничему не учит.
Хоч запах його декоди приховують ...
Але рано чи пізніше - і буде .
https://www.youtube.com/watch?v=ey_QcY3S0h4&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 «Слуги» продовжують «биковати»