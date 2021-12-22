"Дебилы, выходит", - "слуга народа" Галушко снова оскорбил патрульных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Николай Галушко снова назвал остановивших его полицейских "дебилами".

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24, комментируя инцидент годичной давности, передает Цензор.НЕТ.

"Там ложь все написанное. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы, выходит", - заявил "слуга народа".

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра.

Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно обращаясь, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".

В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

"Слуга народа" принесла извинения полицейским и пообещала наказать нардепа.