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"Дебилы, выходит", - "слуга народа" Галушко снова оскорбил патрульных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Николай Галушко снова назвал остановивших его полицейских "дебилами".

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24, комментируя инцидент годичной давности, передает Цензор.НЕТ.

"Там ложь все написанное. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы, выходит", - заявил "слуга народа".

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра.

Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно обращаясь, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".

В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

"Слуга народа" принесла извинения полицейским и пообещала наказать нардепа.

Автор: 

Нацполиция (16463) Слуга народа (2631) Николай Галушко (12)


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Топ комментарии
+57
Дебіль це саме ти Галушко-причому дуже тупий...поліціянтам-респект...
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22.12.2021 16:01
+42
А Вы представьте сколько зашкваров, которые не выходят наружу. Мы видим только верхушку айсберга, которую удалось зафиксировать... По ходу реальная ситуация намного печальнее...
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22.12.2021 16:10
+32
а всем уже похеру прав-не прав, слуга урода уже автоматически тупой хамоватый бык
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22.12.2021 16:03
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А а ця чергова зеху.ня не хоче розповісти , як воно служило в ментовці в Броварах і бігало стріляло п"яне в людей в нічному клубі ? Після чого боючись розголосу папа витягнув його з мєнтовки та влаштував до себе - в охоронну фірму ГАЛІД . В свою чергу чадо , майбутній слуга , пробухавшись та програвшись , заліз в офісі в сейф до татуся та вкрав звідти гроші - вкрав в самого себе !!! Так що це створіння було готовим зе слугою задовго до 2019го .
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22.12.2021 17:24 Ответить
Проехал через две сплошные и еще бухтит. Правильно менты все сделали! Подписывай протол и плати штраф за своего ох..евшего водЯтела.
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22.12.2021 17:28 Ответить
Проехал водитель на машине мамы депутата, как я понял, в которой были документы этого урода. А этот урод потом приехал и начал педали разводить. Ну почти как с Гоги: "Ты что, машину мамы депутата не узнаешь? Да ты знаешь, кто я?". Короче этих сук урода уже не обыскивать, а отстреливать нужно.
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22.12.2021 19:10 Ответить
Я думав, що тупиці і дебіли в фракціЇ" Слуга народу" закінчились. Аж ні. Видно, вся фракція така, до останньої людини( дебіла)...
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22.12.2021 17:34 Ответить
Рэчныця опять будет извиняться?
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22.12.2021 17:36 Ответить
Пора уже чтобы нескольким "***** урода" полицейские разбили ихние ..бала об капот машин ! А то эти угашенные клоуны уже вкрай ухи объелись !
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22.12.2021 17:45 Ответить
Хотелось бы увидеть первую часть "кино".
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22.12.2021 17:45 Ответить
"Слуга народу",-синонім "кончєний бидлан".
І його мама любіт скорость.
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22.12.2021 17:48 Ответить
https://www.facebook.com/serg.marco/posts/3140199292964571 Serg Marco: Кейс Гогилашвили судя по всему затрагивает немало "слуг".

И дело даже не в хамстве. А в комплексах.

Ведь Гогилашвили мог проехать тот блокпост, показать документы, нахамить и уехать, ничего бы не было.

Но нет, комплексы заставили его вернуться и унижать полицейских "до победного". Чтоб преклонились. Чтоб уважали.

Такие люди не могут представлять интересы не потому что они - быдло. А потому что комплекс "царька" извращает мировоззрение, а с таким мировоззрением демократическое общество не построишь.

Но закомплексованному ничтожеству не объяснишь, что труд патрульного надо уважать. Что ему и так непросто выполнять свою работу. Что настоящий руководитель большее бы впечатление произвел бы на патрульного просто поблагодарив за работу, показав документы и не пользуясь своей должностью. Это вызывает уважение.

Среди равных.

Но ничтожество считает что стать "равнее" он может только угнетая того кто ниже по статусу. Это его логика, его миссия, и он выплеснет свои комплексы на подчиненных просто потому что может.

И всю эту секту ничтожеств надо гнать сраной метлой.
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22.12.2021 17:51 Ответить
Одно из двух:
1. Каждый мечтает прославиться
или
2. Они все дебилы -- история их ничему не учит.
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22.12.2021 17:53 Ответить
то есть машину мамы депутата если его самого нет за рулем - останавливать нельзя
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22.12.2021 18:06 Ответить
СН робить з всього піар , аби тільки бути на"слуху".....
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22.12.2021 18:16 Ответить
Ждем новый поднявшихся рейтингов зебуинов. Быдлу нравится,когда об них ноги вытирают
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22.12.2021 18:17 Ответить
Вот она " отмена неприкосновенности" депутатов.. если бы она была по настоящему а не фиктивно.. то реально его нужно было мордой в асфальт положить.. а проходящие мимо прохожие с большим удовольствием воспользовавшись моментом приложились бы и не раз ногами... по этакой харе... ( где они из каденции в каденцию находят, или есть ферма по их разведению..)
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22.12.2021 18:21 Ответить
А я **підтримую** цього **галушку**,тільки ще-б добавив туди і 73% і було-б справедливо!!! Одним словом **ЇЖТЕ ПОКИ ПОВЕЛАЗИТЬ**!!!!! І готуйтесь(73%) до нового серіалу **Розумний-2** або ** Мураєв--СПРАВЕДЛИВИЙ** !!
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22.12.2021 18:26 Ответить
Свадебный фатограф разбушевался .. не , свадебная голушка разбушевалася..
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22.12.2021 19:42 Ответить
Отдельный вопрос - почему видео годовой давности всплыло только сейчас. То ли патрульные по общему настроению почувствовали - можно, то ли это отголоски войны ОП с Ахметовым...
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22.12.2021 19:42 Ответить
Гімно є завщди гімном ...
Хоч запах його декоди приховують ...
Але рано чи пізніше - і буде .
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23.12.2021 01:27 Ответить
не засветили бы що "слуга народу" можно было решить, що "общается" дитё Питера - только они всех вокруг называют "дебилами", услышав, что кто-то не любит их боха...
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22.12.2021 19:57 Ответить
Корисне відео з цього приводу від Портникова
https://www.youtube.com/watch?v=ey_QcY3S0h4&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 «Слуги» продовжують «биковати»
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22.12.2021 20:06 Ответить
патякати мовою ворога, будучи депутатом? Бидло,що -ажерлося.
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22.12.2021 20:29 Ответить
Николай Галушко родился 5 декабря 1979 в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области Российской Федерации
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22.12.2021 20:56 Ответить
животное как и вся шобла зэ-лупенской партии
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23.12.2021 00:19 Ответить
Остается зеле спавить нужду под требуной Верховной Рады, и это будет красочая точка в портрете партии зе.
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23.12.2021 15:49 Ответить
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